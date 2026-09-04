Jeff Bezos se fue a Miami para pagar menos impuestos. Ahora tiene otro problema: una multa de 244.000 dólares por aparcar su avión

Jeff Bezos hizo las maletas hace tres años para mudarse a las cálidas aguas de Florida. Vendió su casa en Seattle y se instaló en una isla privada de Miami. El objetivo oficial de la mudanza era estar más cerca de las operaciones de Blue Origin, la realidad latente tras esa decisión era ahorrar impuestos al vender acciones de Amazon.

Pero el millonario se ha dejado un cabo suelto en esa estrategia: uno de sus aviones ha mantenido su base de operaciones y sigue aterrizando en California una y otra vez. Y eso, para el fisco de Los Ángeles, tiene un precio: una multa de estacionamiento de 244.000 dólares.

Un impuesto que pocos conocían. De acuerdo a lo publicado por Los Ángeles Times, en California los dueños de los jets privados pagan cada año un 1% del valor de su aeronave. La medida nace de la Proposición 13, aprobada hace tiempo por el estado de California, que aplica un determinado porcentaje fijo de impuesto por ventas y uso, a pagar por determinados bienes y propiedades.

La clave de todo es que no importa en qué estado esté matriculado el jet privado ni donde resida su propietario. Lo que cuenta es dónde pasa más tiempo en tierra la aeronave. La normativa del Consejo de Igualación lo llama estar "habitualmente situado". Ese detalle es justo el que ha pillado a Bezos con el pie cambiado y ha generado una considerable multa de aparcamiento para su jet privado.

Solo importa donde "vive"·el jet privado. Según declararon fuentes cercanas al caso al diario californiano, el condado notificó a Bezos que su jet privado había acumulado un importe impagado por valor de 244.000 dólares en concepto de ese "impuesto de estacionamiento" en California.

El fundador de Amazon tiene varios jets privados, pero el avión señalado probablemente sea su Gulfstream G700, comprado en 2024 por unos 80 millones de dólares. En sus primeras semanas ya sumó 28 vuelos. Un avión así vuela mucho, sí. Pero también pasa temporadas largas aparcado. Ahí entra el criterio del "habitualmente situado".

La tecnología que ha destapado a los multimillonarios. Este impuesto ha pasado inadvertido durante años para los propietarios porque los gestores del operativa de estos aviones privados frecuentemente guardaban los aviones que gestionan en hangares privados. Otros utilizaban la ingeniería administrativa y los matriculaban en estados como Montana, que no cobra este impuesto. El tasador Jeff Prang admitía a Politico que el sistema tenía margen de mejora: "sabíamos que se nos escapaban cosas".

El cambio llegó el estado de California comenzó a utilizar un nuevo software que cruza los datos de las señales ADS-B con su lista de aviones. ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) es una tecnología de seguimiento que la Administración Federal de Aviación (FAA) exige desde 2020, para evitar choques en el aire. El sistema transmite la posición de cada avión casi en tiempo real y revela qué aeronaves están estacionadas en suelo californiano y, por tanto, cumplir con sus obligaciones tributarias.

Se espera recaudar unos 38 millones de dólares extra con la detección de casi mil aviones que nunca antes habían sido notificados.

Bezos no está solo en la lista de infractores. La multa que ha recibido Bezos ni siquiera es la más alta. Según recogía Luxurylaunches, Stan Kroenke, dueño del equipo Los Ángeles Rams de fútbol americano, debe unos 290.000 dólares por dos aviones. Un jet privado vinculado a Rihanna acumula ya 104.000 dólares en impuestos atrasados. Phil Knight, cofundador de Nike, debe 89.000 por su avión con matrícula N1KE y los creadores de South Park deben cerca de 95.000 dólares por el estacionamiento de sus jets privados.

La televisiva jueza Judy Sheindlin sí pagó, aunque "a regañadientes" asegurando que "era más barato que dejar que mi bufete de abogados se encargara del asunto". Y añadió: "se pasan horas al teléfono con estos ineptos". Prang, por su parte, se extraña de la falta de protesta pública. "He estado esperando eso", ha dicho.

Washington quiere frenar esta práctica. El uso de datos de vuelo para cobrar impuestos ha abierto un choque político en el Congreso. Una ley aprobada en la Cámara de Representantes, quiere prohibirlo. El argumento de asociaciones de pilotos como AOPA, es que el sistema se diseñó para evitar la colisión de aeronaves en vuelo, no como herramienta recaudatoria.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, lo dejó claro ante el Congreso. "Desaprobamos la idea de utilizar la información ADS-B para la recaudación de ingresos", dijo. Louisiana ya prohibió a sus funcionarios locales revisar esos datos. Para Prang, en cambio, la privacidad es "una excusa inventada" por quienes no quieren pagar.

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Imagen | Flickr (iafastro), Unsplash (Willian Justen de Vasconcellos)