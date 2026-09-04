Más allá de ver y evitar: la nueva hornada de robots de MOVA 'sienten', riegan y hasta recogen fruta

Después de ver los robots cortacésped con brazo de Segway que la marca norteamericana (al menos de origen, hace una década que pertenece a la china Ninebot) presentó ayer, el despliegue de dispositivos que Mova ha mostrado en IFA 2026 deja algo claro: la era en la que los cacharros ven el entorno ha quedado atrás y ahora toca actuar sobre él con extremidades o cambiar la forma de percibirlo, por ejemplo sintiéndolo. La empresa china ha sido prolífica en esta feria, con 22 lanzamientos de dispositivos para el jardín, limpieza del hogar, cocina inteligente, cuidado de mascotas... todo ello con mucha IA y mucho tacto, literal.

Los robots aspiradores Mova ahora "tocan" el entorno. Si tienes un robot aspirador, ya sabrás que se orientan con un visor láser y/o una cámara, además de algunos sensores como el de los desniveles, de modo que detectan cuando hay una caída o una pared, pero de vez en cuando no se libran de chocarse con algo. No es problema, ya que están hechos con un chasis de plástico robusto y llevan un chasis para evitar daños. Mova ha añadido un nuevo sentido a sus robots: el tacto con el sistema TactiPercept.

O sea, que además de cámaras y LiDAR, montan una especie de piel táctil con 128 sensores de presión y amortiguadores para detectar el contacto con muebles y otros objetos del entorno, de modo que puede ajustar su movimiento y estrategia de limpieza, por ejemplo ralentizándose. Es decir, sus robots ya no ven y evitan, sino que tocan y sienten su entorno.

Imagen: Mova

Los robots limpiapiscinas vienen con sónar. Moverse en el agua es otra historia y allí las comunicaciones como el Wi-Fi no se transmiten de forma tan fiable como en el aire, lo que se traduce en que algunos robots para limpiar el fondo de la piscina dependen de un dispositivo de superficie (una boya). Mova ha presentado AquaSonar, un sistema de comunicación subacuática de tipo ultrasónico, con un repetidor integrado, de modo que no hace falta más.

Imagen: Mova

Los brazos y otras extensiones llegan a sus robots cortacésped. Segway no ha sido la única en meterle una extremidad a sus robots cortar el césped: Mova y su UltraTrim funcionan de forma similar, con una suerte de extensión para lidiar con la parte más difícil de la automatización del cuidado del jardín, ese último centímetro hasta llegar a la pared o la valla. Aunque en función del modelo lo resuelven de forma diferente.

Así, el nuevo LiDAX Ultra Gen 2 con UltraTrim 3.0 integra un disco de corte lateral en el lado derecho para apurar mejor en los bordes y que no tengas que hacerlo tú a mano con un cortabordes. Pero Mova ya trabaja en la siguiente generación, esta vez con un enfoque más adaptable: un brazo robótico flotante con tres alturas de corte, a 4, 5 y 6 centímetros.

Imagen: Mova

La joya de la corona para el jardín. Llegar a los bordes mejor, ya sea mediante una extensión o un brazo más o menos sencillo es una cosa, pero Mova va un paso más allá con AstraX: es, según la marca, el primer robot cortacésped del mundo con brazo multifuncional e intercambiable.

No se limita a cortar la hierba que está en lugares difíciles, sino que usa visión con inteligencia artificial para mover obstáculos como ramas o juguetes de tu perro, acoplarle una boquilla para regar o hasta ponerle una pinza para recolectar fruta que está a baja altura. Vamos, este robot es el jardinero total.

Imagen: Mova

Una mano robótica conceptual. Lo anterior es sencillamente una locura, pero Mova ha mostrado también un concepto de mano llamadoKnot 80, que abre las puertas a la manipulación (en el sentido más estricto de la palabra) inteligente. De hecho, tiene una destreza casi humana.

Así, esta mano robótica cuenta con 11 grados de libertad, 15 articulaciones y sensores de luz estructurada 3D, rotación bidireccional y un sistema de control inteligente para ajustar automáticamente la fuerza de agarre (de 25 a 50 N) según el material y forma del objeto. Es la base en la que se inspiran futuros robots de la marca para uso doméstico, por ejemplo recoger la casa. Qué tiempos aquellos cuando el robot solo aspiraba.

Precio y disponibilidad. Dejando a un lado los conceptos, Mova todavía no ha dado a conocer cuándo estarán disponibles ni el PVP de esta última generación de robots aspiradores, limpiapiscinas y cortacésped ni tampoco en qué mercados. Actualizaremos cuando dispongamos de esta información.





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Imágenes | Mova