Margaret E. Kosal, profesora de asuntos internacionales: “El descubrimiento de vida extraterrestre no solo supondría un hito científico, sería un evento geopolítico”

La búsqueda de vida extraterrestre, en cualquiera de sus formas, es una de las grandes obsesiones del ser humano desde hace décadas. Muchos han coqueteado con cómo sería ese momento. Hay quien piensa en ellos como hombrecillos verdes y otros cuentan con algo más modesto, como vida microbiana. Lo primero es el claro fruto de la influencia de Hollywood, lo segundo resulta más probable. Pero si hay una realidad clara es que no estamos preparados ni para un escenario ni para el otro. De hecho, centrándonos en los microorganismos, dar con ellos más allá de las fronteras terrestres sería todo un revuelo geopolítico bastante difícil de gestionar.

Tres escenarios. El Instituto de Tecnología de Georgia y la Universidad Tecnológica de Nanyang cuentan con tres expertas que acaban de publicar un artículo sobre este tema en The Conversation. Margaret E. Kosal, Dayana Alagirova y Karryl Kim Sagun Trajano señalan que el descubrimiento de vida microbiana extraterrestre sería un hito científico, pero también un evento político en el que podrían darse tres escenarios.

Por un lado, existe la posibilidad de que los países colaboren entre ellos. Sería lo más recomendable, sin duda. No obstante, no podemos descartar un escenario en el que se generen rivalidades económicas y tecnológicas entre el país responsable del hallazgo y el resto. Encontrar microorganismos en el espacio podría ser la clave de muchos avances científicos beneficiosos, pero, según cuál sea su índole, también podría desencadenar casos de bioterrorismo. De ahí surge el tercer escenario del que hablan estas expertas: que los países se replieguen de cualquier acuerdo, por miedo a lo que pueda llegar a hacer la vida extraterrestre encontrada.

Antecedentes. En el artículo, estas expertas hablan de antecedentes tanto para el primer supuesto como para el segundo. Tenemos casos de colaboración en el espacio, como la propia Estación Espacial Internacional o los sistemas de monitorización de objetos cercanos a la Tierra. Si un asteroide amenaza con impactar con nuestro planeta, será mucho mejor que nos pille unidos. En cambio, también tenemos casos históricos de rivalidad, como la competición que generaron los primeros hitos de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría llegó a la ciencia y podría hacerlo de nuevo entre otros países si se descubriese vida extraterrestre microbiana.

Las empresas privadas no ayudan. En esta publicación de The Conversation también se hace referencia a las empresas privadas, citando como ejemplo a SpaceX. Se señala que su actividad cada vez más frecuente y sólida complica la gobernanza espacial porque difumina la línea entre lo comercial, lo civil y lo estratégico/militar. Por ejemplo, alrededor del 60% de todos los satélites que orbitan la Tierra actualmente pertenecen a Starlink. Como esta es una empresa privada (pero con aliados públicos), puede decidir por su cuenta bloquear el acceso a su red de forma selectiva, según sus propias prioridades o intereses políticos. Esto beneficiaría a sus aliados y complicaría al resto poder participar de los hallazgos en los que estos pudiesen participar.

Hay que prepararse. No sabemos si alguna vez se encontrará vida extraterrestre. Se han encontrado numerosas biofirmas en distintos puntos del espacio, pero no hay evidencias sólidas de que realmente estén relacionadas con procesos biológicos. Sin embargo, no es para nada descartable que llegue ese momento. Si ocurre, los países deben estar preparados para lo que llegará después. Actualmente disponemos de un Tratado del Espacio Exterior, que impide a los países apoderarse de cualquier territorio fuera de la Tierra. Esto, por desgracia, no incluye a la propia vida extraterrestre. Habría que trabajar en modificaciones de este tratado y, de paso, preparar a las distintas naciones para todo lo que implicaría un hallazgo como este, tanto a nivel científico como político y social.

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