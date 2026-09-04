Hoy en Action, la solución a la falta de enchufes en cualquier rincón de casa, el patio o la terraza por sólo 14,95 euros

Si queremos conectar múltiples dispositivos y los enchufes de las paredes de casa no son suficientes, basta con usar una regleta convencional de esas que llevan acompañándonos toda la vida. Pero la cosa cambia si necesitamos esas tomas en altura o en exteriores. En ese escenario, toca acudir al mercado en busca de una solución diferente. Y esta regleta Werckmann de Action (14,95 euros) es una opción excelente.

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Esta regleta cuenta con cuatro tomas con obturador y certificación IP44 contra salpicaduras y pequeñas partículas. Pero, además, viene con un imán en una de sus caras y un gancho en otra, permitiendo colgarla de cualquier saliente, rama, reja, mueble o estantería si necesitamos elevarla del suelo o usarla puntualmente en la terraza, el patio o el jardín.

Una regleta completa donde las haya... aunque esta alternativa de Amazon es incluso más completa y versátil. Por poco más (25,64 euros) ofrece protección frente a subidas de tensión, doble cubierta impermeable y la posibilidad de fijarla definitivamente en exterior.

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Dos soluciones para llevar varias tomas de corriente a cualquier rincón de casa

La regleta Werckmann de Action, algo más barata, cuenta con una toma más (cuatro, frente a tres) y está más recomendada para usos puntuales en exteriores (gracias a su certificación IP44). Pero, sobre todo, para movilidad en casa: cuenta con un aspecto diferencial como son su gancho y su imán que permiten colocarla prácticamente en cualquier lugar que se nos ocurra.

Sin embargo, la alternativa de Amazon, por una inversión ligeramente superior, merece mucho más la pena si pensamos usarla en exterior a largo plazo, preferimos atornillarla a la pared del garaje, el patio o la terraza y no nos importa contar con una toma menos (tres conectores, en este caso).

Esta última no está recomendada para situarla bajo la lluvia directa pero sí en lugares exteriores donde pueda recibir agua en ocasiones. Esto es gracias a una doble barrera de protección: un obturador IP44 independiente para cada toma más una tapa transparente impermeable. Todo ello, con un interruptor (también protegido contras las inclemencias) para apagarla cuando no la usemos y ganar en tranquilidad.

⚡ EN RESUMEN: regletas ip44 para interior y exterior ✅ LO MEJOR Permiten llevar tomas de corriente a prácticamente cualquier rincón de casa

a prácticamente cualquier rincón de casa Su certificación IP44 es vital para uso en exteriores ❌ LO PEOR Son regletas más caras (aunque más completas y versátiles) que las que usamos habitualmente en casa 💡 CÓMPRALAS SI... no cuentas con muchos enchufes a mano ⛔ NO LAS COMPRES SI... sólo necesitas tomas en interior. En tal caso, por apenas 4,75 euros te sirven modelos como este

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Imágenes | Compradicción, Amazon, Action, HoniHom

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