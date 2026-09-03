La IA había prometido revolucionar la forma de trabajar. Un estudio revela que sus usuarios más fieles han acabado decepcionados

Hace apenas dos años, la IA parecía la gran promesa del trabajo moderno. Los expertos y gurús aseguraban que la implantación de la IA Iba a liberarnos de tareas aburridas, a darnos horas extra de vida y, sobre todo, una herramienta imprescindible para mantener los puestos de trabajo. Muchos empleados cambiaron su forma de trabajar y confiaron en que la tecnología cumpliría lo prometido.

Por el momento, no ha cumplido ninguna de sus expectativas y un reciente estudio elaborado por la consultora Gallup confirma que, cuanto más usan la IA los empleados, menos les convence.

El optimismo que se apaga. Así lo confirma la última encuesta que la consultora ha elaborado con Bentley University. El 39% de los empleados estadounidenses cree ya que la IA hace más daño que bien, frente al 31% que tenía esa opinión el año anterior. Solo un 9% piensa que la IA aporta un beneficio real en su trabajo, frente al 12% de hace doce meses.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años el giro es aún más brusco. Casi la mitad (47%) de la generación Z cree que la IA complica más su trabajo. Son once puntos más que los se registraban hace solo un año. Este segmento de la población activa es el que más usa esta tecnología, pero, a la vez, es quien más desconfía de ella. Que sea el grupo más susceptible de ser sustituido por una IA tiene mucho que ver en esa percepción.

Cuanto más se usa, menos se cree. Sin embargo, el descubrimiento que más ha desconcertado a los analistas es que el desencanto de los empleados no llega por el desconocimiento de cómo se usan las herramientas de IA, sino precisamente por conocerla bien.

La Reserva Federal de EEUU calcula que el 41% de los empleados ya usa IA generativa en su trabajo. Es un 31% más que hace un año. El conocimiento sobre la tecnología también sube. El mismo estudio de Gallup señala que el 70% de los estadounidenses dice entenderla bien, seis puntos más que en 2024.

Es decir, que los empleados cada vez usan más y mejor las herramientas de IA y, aun así, cada vez confía menos en ella. Esa desconfianza nace de haberla probado y no encontrar lo que se esperaba en ella.

La generación que iba a salvarla se rebela. Un estudio muestra que el entusiasmo de la Generación Z por la tecnología era la gran esperanza para la IA. Una generación de nativos digitales, sin miedo a la pantalla y que comienza una carrera laboral con empresas que tienen implementadas herramientas de IA. ¿Qué podía salir mal?

Los datos de un estudio de Gallup con la Walton Family Foundation revelan que la generación Z es la que más rápido se ha desencantado del uso de la IA. El estudio muestra que el entusiasmo de estos jóvenes por la IA cayó del 36% al 22% en solo un año.

En cambio, el enfado de esta generación subió del 22% al 31%. Además, un 44% admite sabotear activamente las herramientas de IA en su empresa. Stephanie Marken, socia sénior de Gallup, aseguraba que "su creciente escepticismo indica la necesidad de una integración más reflexiva", dijo, y lo aplicó a las aulas y las empresas.

El miedo al empleo no da tregua. La gran sombra que se ciñe sobre la IA sigue siendo el puesto de trabajo. Casi ocho de cada diez estadounidenses (79%) cree que la IA reducirá el empleo en la próxima década. Son seis puntos más que en 2025. Ya en 2024, Pew Research recabó unas cifras similares: el 64% de los participantes esperaba menos empleo por la IA en las próximas dos décadas.

En España, un informe de Funcas calcula que la IA podría destruir entre 1,7 y 2,3 millones de empleos entre 2025 y 2035. La cifra asusta, aunque el propio estudio matiza que buena parte de ese impacto no se traducirá en una pérdida neta de empleo, sino en un desplazamiento porque la IA asumirá determinadas tareas, pero generará nuevos puestos que en la actualidad tienen poca demanda o, directamente, no existen.

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