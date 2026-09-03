NVIDIA compra Hugging Face por 12.930 millones y entra de lleno en una de las piezas de la IA que todavía no controlaba

NVIDIA ha acordado adquirir Hugging Face por 12.930 millones de dólares, una operación que coloca bajo su paraguas una de las plataformas más importantes del ecosistema de modelos abiertos de inteligencia artificial. El anuncio, realizado este 3 de septiembre por Jensen Huang, confirma oficialmente una compra que llevaba días circulando en la prensa tecnológica: The Information adelantó el 26 de agosto que ambas compañías habían alcanzado un acuerdo, aunque entonces ninguna de las dos lo había reconocido públicamente. Ahora ya existe un acuerdo definitivo, aunque la operación todavía debe completarse.

Hugging Face se ha convertido en uno de los grandes puntos de encuentro para quienes trabajan con modelos abiertos de IA. Su plataforma permite descubrir, compartir, evaluar y desplegar modelos, además de alojar datasets y aplicaciones creadas por la comunidad. Según las cifras difundidas ahora por NVIDIA, más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores utilizan el servicio, que reúne más de 3 millones de modelos, 500.000 conjuntos de datos y un millón de aplicaciones. La compañía añade que más de 200.000 empresas recurren a la plataforma.

NVIDIA quiere estar también donde se eligen los modelos

La operación encaja con una NVIDIA que hace tiempo dejó de depender únicamente de la venta de GPU. Su negocio abarca hoy chips, redes, sistemas completos, CUDA y una amplia capa de software para entrenar y ejecutar inteligencia artificial, mientras que el grueso de sus ingresos ya procede de los centros de datos. Hugging Face añade algo distinto: acceso directo a una comunidad que decide qué modelos utilizar, cómo adaptarlos y dónde desplegarlos. NVIDIA ya estaba presente en buena parte de la infraestructura; ahora busca acercarse también al lugar donde esa tecnología se descubre y se pone en circulación.

Hay algunos matices que conviene tener en cuenta antes de dar la compra por hecha. El acuerdo firmado por NVIDIA contempla unos 11.900 millones de dólares para los accionistas de Hugging Face, sujetos a determinados ajustes, y hasta 1.000 millones adicionales en un programa de retención basado en acciones para empleados que se incorporen a la compañía. La operación todavía no está cerrada y NVIDIA espera completarla durante la primera mitad de 2027. Antes tendrá que obtener las autorizaciones regulatorias necesarias y cumplir el resto de condiciones previstas, algo habitual en adquisiciones de esta magnitud y especialmente relevante cuando están implicadas grandes compañías tecnológicas.

Una de las grandes preguntas está en qué ocurrirá con la neutralidad de Hugging Face una vez quede bajo el control de NVIDIA. Jensen Huang asegura que la plataforma seguirá abierta a modelos de cualquier desarrollador, distintos frameworks, múltiples nubes y proveedores de inferencia, además de aceleradores de otros fabricantes. También deja por escrito que utilizar hardware de NVIDIA no será un requisito para construir o desplegar desde Hugging Face.

La relación entre ambas compañías viene de antes. NVIDIA ya había invertido en Hugging Face y en 2023 anunció con ella una integración para acercar su infraestructura DGX Cloud a los desarrolladores de la plataforma. Además, NVIDIA asegura ahora haber publicado en Hugging Face más de 500 modelos y más de 250 datasets abiertos. Así que no tenemos a la compañía liderada por Jensen Huang entrando en un terreno desconocido, sino profundizando una colaboración que llevaba años desarrollándose.

Si la operación llega a completarse, Hugging Face se convertiría en la mayor adquisición cerrada de la historia de NVIDIA, por encima de los aproximadamente 7.100 millones de dólares que pagó por Mellanox en 2020. Recordemos que la compañía llegó a acordar la compra de Arm por 40.000 millones, aunque aquel intento terminó abandonándose por los obstáculos regulatorios. Esta vez, NVIDIA busca sumar a su dominio de la infraestructura de IA una plataforma que ocupa un lugar central en la forma en que millones de desarrolladores descubren, comparten y despliegan modelos.

Imágenes | Nvidia

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