"Es lógico" no ser dueño de los juegos digitales y "los consumidores razonables" lo saben, según PlayStation

El fin del formato físico y la polémica con las licencias está lejos, pero muy lejos de acabar. Si echamos la vista atrás, recordaremos que Sony ya afrontaba una demanda judicial por el botón de "Comprar" en PS Store. Varios usuarios acusaban a la compañía nipona de engañar sobre la posesión de los juegos digitales, pero la respuesta legal del fabricante ha sido tajante: un juego digital nunca se posee, solo se licencia. Algo que, en palabras de Sony, "los consumidores razonables" ya saben.

El litigio se remonta al pasado mes de junio, cuando un grupo de usuarios demandó a Sony por sus condiciones sobre el contenido digital; una política que, aunque suscita rechazo entre la comunidad, también aplican Microsoft, Nintendo o Valve. En pocas palabras: PlayStation sostiene que un título adquirido en su tienda concede una licencia de uso que puede cancelarse en cualquier momento según el criterio del fabricante.

La demanda subraya que fórmulas como "comprar ahora" o "confirmar compra" en PlayStation Network inducen a error, ya que transmiten al usuario la falsa impresión de poseer el videojuego, en lugar de estar "alquilándolo" o "licenciándolo" hasta que Sony, la distribuidora o quien sea decida retirarlo de su biblioteca digital. Sony, ante esta situación, no parece estar dispuesta a achantarse y dar pasos atrás. Más bien todo lo contrario.

Para Sony, "es lógico" no ser dueño de un juego digital

Una PlayStation 5 Pro junto a un disco de un juego para PlayStation 5 que no puede leer porque ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir | Imagen: Xataka

Tal y como revela una exclusiva de Game File recogida por VGC, Sony ya ha presentado la réplica judicial para el caso que comentábamos más arriba. Lejos de tender puentes o replantearse la propiedad digital, la compañía ha optado por cerrar filas y enrocarse en su postura. La defensa de PlayStation asegura que "los consumidores razonables" son plenamente conscientes de que no son dueños de sus juegos digitales sin necesidad de aclararlo en cada transacción.

Para sostener su postura, la empresa argumenta que nadie puede ser "propietario" de una copia digital al no tratarse de un recurso limitado: múltiples personas pueden comprar simultáneamente la misma versión del software. El fabricante recalca que el juego se concede bajo licencia y no se vende. "Es lógico. En plena era digital, resulta inverosímil pretender que los consumidores razonables crean estar adquiriendo la 'propiedad' de un juego digital", concluye PlayStation.

Esto, todo sea dicho, es una verdad a medias. Es posible tener algo cercano a la propiedad de un videojuego digital y la mejor prueba la tenemos en Europa. En GOG, la tienda de CD Projekt, todos los juegos vienen sin DRM y con un instalador offline que te descargas y guardas. Una vez lo tienes en el disco, ese archivo es tuyo para siempre: puedes instalarlo y jugarlo aunque GOG cierre, aunque el juego se retire del catálogo o aunque pierdas la conexión. No hay servidor que valide nada ni cliente obligatorio para arrancar. Como poder, se puede.

Los protas de 'GTA VI' podrán robar muchas cosas, pero no discos | Imagen: Xataka

Cierto es que estás comprando una licencia personal de uso y no la propiedad del juego. Sus propios términos conceden esa licencia, prohíben revenderla o transferirla y no prometen el "DRM-free" en ninguna cláusula vinculante, pero el mero hecho de poder acceder a tu juego aunque la tienda cierre ya da más tranquilidad.

Sea como fuere, la tensión en torno a la propiedad del software se ha agravado tras la decisión de PlayStation de dejar de publicar juegos en formato físico para 2028. A pesar de las críticas en redes sociales y medios, la empresa nipona no muestra la más mínima intención de dar marcha atrás: defiende su hoja de ruta en las presentaciones de resultados financieros e incluso ha empezado a incluir en las cajas de PS5 una etiqueta que advierte del fin de los discos para 2028.

Habrá que ver si este frente judicial abre una conversación real sobre qué adquirimos de verdad al pagar por contenido online. La filosofía sin DRM promovida por plataformas como GOG continúa siendo una excepción en una industria volcada en el control de licencias.

Vía | JeuxVideo

Imagen | Xataka