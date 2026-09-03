En su extrema obsesión por ahorrar costes, a Ryanair le ha salido un problema: sus pasajeros se caen por las escaleras

Ryanair ha hecho del ahorro de costes un arte. Pero todo artista tiene sus borrones. Algunos son más sonados que otros. Y algunos tienen consecuencias más o menos graves para el artista... y el cliente. Que se lo digan a los cerca de 400 pasajeros que en los últimos años se han caído de un avión de Ryanair.

No, por suerte, no estaban volando.

¿Qué ha pasado? La Agencia Nacional de Seguridad de Vuelo de Italia (ANSV) ha publicado un curioso informe del que se han hecho eco en El Mundo. Según sus cálculos, entre 2023 y 2025 se registraron 104 caídas durante las actuaciones de embarque y desembarque de los aviones italianos. Un dato que podría ser una mera anécdota.

Sin embargo, cuando han analizado qué sucedía se han dado cuenta que la inmensa mayoría de las caídas se han producido en la entrada o salida de un avión de Ryanair. Y es que de ese poco más de un centenar de caídas, 85 de ellas las protagonizó algún pasajero de la compañía irlandesa.

¿Es un problema? Depende a quien le preguntes. En 2025, Ryanair movió a más de 200 millones de pasajeros. Que 85 personas se cayeran al subir o bajar de sus aviones a lo largo de tres ejercicios completos, puede entrar dentro de lo normal. Sin embargo, en un sector como la aviación donde cada dato se revisa en profundidad, las autoridades italianas no tienen la misma impresión.

Detectando que Ryanair es la compañía, con mucha diferencia, en la que más pasajeros se cayeron por sus escaleras, la ANSV ha pedido más explicaciones a la compañía. Abriendo el ángulo de la fotografía se han percatado que en el último lustro se han registrado 489 caídas a la hora de embarcar o desembarcar un avión de la compañía. Y, de ellas, 360 accidentes se han producido en la escalerilla de entrada.

Las autoridades italiana no son las únicas que han avisado de los riesgos de estas escalerillas. En 2022, Faro de Vigo ya se hacía eco de los riesgos de las mismas después de que en los aeropuertos gallegos se registraran caídas, resbalones y abrasiones como consecuencias de las mismas.

Un problema de diseño. Y no porque las escalerillas de entrada y salida a un avión de Ryanair estén mal diseñadas. Sencillamente, estas escaleras son más peligrosas. Y es que la compañía irlandesa utiliza una variación en sus Boeing que permite esconder las escaleras en la parte inferior de la puerta. Cuando se llega a destino, la escalera se despliega y por ella bajan los pasajeros.

Ryanair es la única compañía de gran volumen que utiliza este sistema en aviones del tamaño de un Boeing 737. Es una solución que también podemos ver en aviones más pequeños, como los de Bombardier, o en jets privados pero no es habitual en aviones que transportan a tantas personas.

Como estas escalerillas son más empinadas y más estrechas, los accidentes son más probables. Si sumamos que Ryanair mueve muchos más pasajeros y es la única compañía de gran tamaño que utiliza este sistema, la solución a la ecuación es evidente.

¿Qué gana Ryanair? La pregunta, por tanto, es evidente. Lo que gana Ryanair es tiempo y dinero. Si un viaje en un vuelo de Ryanair es más barato que en la competencia o se anuncia con promociones muy agresivas es por algo muy sencillo: viajar con ellos es mucho más incómodo que con otras compañías.

Ryanair utiliza aeropuertos menos concurridos o más alejados de las grandes ciudades, lo que le permite ahorrar en costes operativos gracias a tasas más bajas. Pero también trata de obviar todos los servicios posibles del aeropuerto. Por eso a sus aviones accedemos andando (en ocasiones tras tomar un pequeño autobús). La escalerilla les permite operar sin que el aeropuerto les cobre por poner una pasarela hasta la terminal o mover una escalera auxiliar.

Esto, además de ahorrar dinero en costes operativos, también le permite a Ryanair subir y bajar a los pasajeros más rápidamente. Así el avión está más tiempo volando y, evidentemente, está menos tiempo parado.

¿Y qué pierde? Dinero, pero muy poco. Y es que cuando un pasajero se accidenta puede pelear y denunciar a la compañía. Es el caso de esta pasajera a la que en 2023 la Justicia le dio la razón en Sevilla y castigó a la compañía aérea a indemnizarla con 31.000 euros. La mujer sufrió una rotura de tibia y peroné a consecuencia de la caída y tuvo que ser intervenida en dos ocasiones.

La cuantía, desde el punto de vista individual, es alto pero hay que tener en cuenta que Ryanair ganó en 2025 más de 2.500 millones de euros en un solo semestre. Seguro que a la compañía le sigue mereciendo la pena el riesgo.

Foto | Markus Winkler

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