Llega a Lidl mañana, 4 de septiembre, este foco solar LED con sensor de movimiento por 16,99 euros perfecto para patios y terrazas

Si tienes un patio, terraza, jardín o garaje que quieras iluminar sin tener que pagar de más en la factura de la luz cada mes, mañana llega a Lidl una buena opción para añadir a tu carro de la compra. Se trata de este proyector solar LED de Livarno (marca propia del supermercado alemán), que podrás llevarte por 16,99 euros.

Proyector solar LED PVP en Lidl — 16,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

¿No tienes un Lidl cerca o en el de tu ciudad los productos de bazar se agotan rápido? En Amazon hemos encontrado una alternativa incluso más barata. Se trata de esta luz solar con sensor de movimiento de Realky, rebajada a 12,36 euros. Integra una batería de 2.000 mAh, ofrece tres modos de funcionamiento y presenta certificación IP65.

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Un foco con una batería que dura hasta 40 horas

Como ya hemos dicho, la principal ventaja que presenta este foco solar LED de Lidl es su independencia de la red eléctrica. No necesitarás tener una instalación en la zona exterior de la casa y podrás colocarlo fácilmente en la fachada, la puerta del garaje, el patio o la terraza con el soporte que viene incluido.

Sus dos cabezas orientables permiten dirigir el haz de luz hacia la zona que quieras y es un foco que ofrece un flujo luminoso de 600 lúmenes. Además, destaca por ofrecer tres modos de funcionamiento diferentes.

Destaca también por incorporar un sensor de movimiento con alcance de hasta ocho metros y que activa la luz al detectar el paso. Esto hace que su batería de 4.000 mAh quede totalmente optimizada y dure hasta 40 horas, ya que el foco se encenderá realmente solo cuando lo necesites.

⚡ EN RESUMEN: foco solar led livarno en lidl ✅ LO MEJOR Cero gasto en la factura eléctrica: se alimenta al 100 % de energía solar gracias a su panel fotovoltaico y batería integrada.

se alimenta al 100 % de energía solar gracias a su panel fotovoltaico y batería integrada. Instalación rápida sin cables: no requiere conexión a la red eléctrica doméstica, lo que permite fijarlo en cualquier pared o valla exterior. ❌ LO PEOR Dependencia del clima y la orientación... Su rendimiento disminuye en días nublados de invierno o si se instala en zonas de sombra permanente.

Su rendimiento disminuye en días nublados de invierno o si se instala en zonas de sombra permanente. Potencia y alcance limitados... Ofrece iluminación puntual de paso o seguridad, pero no está pensado para alumbrar grandes superficies o jardines amplios de forma continuada. 💡 CÓMPRALA SI... Buscas mejorar la seguridad en zonas de paso. Es ideal para iluminar la puerta del garaje, la entrada de la casa, senderos del jardín o trasteros exteriores. ⛔ NO LA COMPRES SI... Buscas un foco que permanezca encendido a máxima potencia durante toda la noche para cenar en la terraza, ya que este modelo de sensor se apagará rápidamente.

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Imágenes | Webedia y Livarno (Lidl)

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