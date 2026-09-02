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Una ONG quiere mandar una misión a Alfa Centauri en 2029. Solo tardará 80.000 añitos en llegar

No es la primera misión que planea algo así, pero sí la única con tecnologías alcanzables en la actualidad

Alfa Centauri
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Azucena Martín

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“¿Dónde está todo el mundo?” Con esa corta frase, el físico Enrico Fermi enunció en 1950 la paradoja que hoy lleva su nombre. Básicamente, se preguntaba por qué no hemos encontrado ninguna otra civilización inteligente en el Universo. ¿Acaso estamos solos? Tenemos más que explorado nuestro sistema solar, por lo que está claro que, para encontrarla, tendríamos que ir más lejos. Por eso, la organización sin ánimo de lucro Fermi Explorer Mission planea lanzar en 2029 una pequeña sonda con destino a Alfa Centauri. No sabemos si encontrarán algo en su destino y lo cierto es que nunca lo sabremos, pues el trayecto se alargaría durante 80.000 años. Sin embargo, según los responsables de la misión, eso la hace aún más atractiva.

Una pequeña nave y decenas de miles de años. Aún no se ha construido la nave ni se ha señalado qué empresas se encargarán de ello. No obstante, el presidente de la organización, Philip Johnston, dio ayer los primeros datos al respecto. Se espera que la sonda tenga una masa de entre 100 y 200 kg, con una carga útil de al menos 1 kg. La propulsión será eléctrica y para todo ello se requerirá una inversión de unos 15 millones de dólares.

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La primera misión dirigida. Fermi Explorer Mission no será la primera misión que viajará más allá de los confines de nuestro sistema solar. De hecho, las sondas Voyager ya superaron esa barrera en 2012 y 2018. Sin embargo, hay una gran diferencia entre estas tres misiones, ya que actualmente las sondas Voyager vagan por el espacio interestelar, después de superar su trabajo estudiando Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pero ya no tienen ningún destino marcado. La misión que se lanzará en 2029, en cambio, sí que tiene una meta concreta: alfa Centauri. Este es el sistema estelar más cercano al nuestro, a 4,4 años luz. Un buen destino al que viajar en primer lugar. 

Sin tecnologías. Fermi Explorer Mission tampoco es la primera idea de misión interestelar con un destino concreto. Por ejemplo, según explican en Space, el proyecto  Breakthrough Starshot  se ideó con el objetivo de lanzar sondas a Proxima Centauri. Sin embargo, para ello se quería usar un sistema de propulsión por láser que aún no existe hoy en día. Idear misiones a corto plazo con tecnologías relativamente futuristas no suele salir bien. La propulsión eléctrica, en cambio, es una realidad mucho más accesible.

La paradoja de Fermi. Según la paradoja de Fermi, hay tres posibles motivos por los que aún no hemos encontrado otras civilizaciones inteligentes: o existieron pero se extinguieron, o no se dejan ver (por elección o por circunstancias) o realmente la inteligencia extraterrestre es más rara de lo que parece. Con misiones como la que plantean estos científicos, entre los que se encuentra también el ex presidente de Blue Origin Rob Meyerson, se pretende inspirar a futuras generaciones para buscar más allá de nuestro vecindario.

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Quienes han lanzado la misión no verán el resultado. Tampoco lo harán sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Ni siquiera podemos saber si dentro de 80.000 años seguirá existiendo la humanidad. Pero, tanto si existe como si no, habría una nave creada por humanos viajando por el espacio, con el fin de demostrar que existimos y no nos rendimos en la búsqueda de semejantes. En esta misión, al contrario que en otras, el objetivo no es leer los resultados, sino inspirar a otros para que den el salto. 

Imagen | ESO/L. Calçada/N. Risinger - ESO, CC BY 4.0

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