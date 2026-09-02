Samsung ha conseguido lo imposible: meter en una lavadora de tamaño “normal” los 13 kg de capacidad

Los electrodomésticos no son inmunes a la innovación. Podríamos pensar que es difícil introducir tecnologías realmente disruptivas en un frigorífico, un lavavajillas o una lavadora. Y sí, probablemente no es fácil, pero algunas de las compañías que compiten en esta industria lo están consiguiendo. Samsung es una de ellas. Y, precisamente, acaba de presentar en IFA dos lavadoras que tienen unas prestaciones a las que, sobre el papel, es difícil resistirse.

Ambas pertenecen a la familia Bespoke AI, por lo que, como podemos intuir, tienen inteligencia artificial (IA). Las prestaciones de las lavadoras de esta gama varían de unos modelos a otros, pero todas suelen incorporar una gran cantidad de sensores que recogen información acerca de la carga de ropa y se la entregan a la IA para que esta optimice el ciclo de lavado sin que los usuarios tengamos que hacer nada.

Además, la IA de estas máquinas es capaz de identificar el tipo de tejido y adaptar la generación de burbujas a él. Para lograrlo mezcla con mucha precisión el agua y el detergente para, así, lograr que las burbujas penetren con eficacia en las fibras de los tejidos. No obstante, esto no es todo. La IA también es una herramienta muy valiosa a la hora de ahorrar electricidad. Estas lavadoras de Samsung lo consiguen reduciendo la temperatura y ajustando la duración del programa dependiendo del tipo de ropa que hemos metido en el tambor.

Hasta 13 kg de carga en el mismo espacio de siempre

Como acabamos de ver, el papel de la IA en estos electrodomésticos es bastante sorprendente, pero las dos nuevas lavadoras de la familia Bespoke AI que acaba de presentar Samsung tienen algo más. Algo muy atractivo. Una de ellas tiene una capacidad de carga de 10 kg y ha conseguido la etiqueta de eficiencia energética A-70%. Esto significa, sencillamente, que está diseñada para consumir hasta un 70% menos de energía eléctrica que la establecida por el requisito mínimo de eficiencia energética fijado para obtener la clasificación A en Europa. No está nada mal.

Para hacer posibles estas mejoras sus ingenieros se han visto obligados a mejorar la eficiencia energética del motor

Además, su capacidad de lavado pasa de los 9 kg habituales en las lavadoras de gama alta a 10 kg. Y 1 kg más de carga se nota. Según Samsung, para hacer posibles estas mejoras sus ingenieros se han visto obligados a mejorar la eficiencia energética del motor, la gestión térmica y el diseño de los ciclos de lavado. No obstante, el segundo modelo es aún más sorprendente.

Y lo es por un motivo: nos propone una capacidad de carga de 13 kg manteniendo la profundidad de la lavadora en los 600 mm habituales en Europa. Es muy curioso. Para conseguir incrementar el tamaño del tambor sin aumentar el tamaño de la lavadora, los técnicos de Samsung se las han ingeniado para liberar espacio en su interior. Y esta necesidad les ha obligado a reducir el tamaño de otros componentes.

Más allá de su capacidad de carga y su eficiencia energética, que es lo que realmente diferencia a estas dos lavadoras, tienen otras características importantes en común. Ambas incorporan una pantalla táctil que nos permite controlar los ciclos de lavado, las funciones que usan la conexión a internet y los servicios de lavado. Y también tienen la función Auto Open Door. Consiste, simplemente, en que cuando termina el ciclo de lavado la puerta de la lavadora se abre gradualmente para ayudar a liberar la humedad residual del interior del tambor. El modelo Bespoke AI de 13 kg llegará próximamente a las tiendas españolas.

Imágenes | Samsung

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