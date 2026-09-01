¿Es el Samsung Galaxy S26 FE el rey de la gama alta asequible? Lo comparamos con sus rivales

La familia FE (Fan Edition) de Samsung nació con una misión muy clara: ofrecer la experiencia de uso de un buque insignia pero ajustando el precio a la franja de los 700 euros. Con la llegada del nuevo Samsung Galaxy S26 FE, la firma surcoreana renueva su apuesta por la pantalla sobresaliente, la integración de la Inteligencia Artificial con Galaxy AI y un soporte de software de primer nivel.
Sin embargo, la competencia en el ecosistema Android dentro de la franja de los 600 a los 800 euros es más feroz que nunca. Marcas como Google, Xiaomi o OnePlus aprietan con argumentos muy sólidos como la fotografía computacional, la carga ultrarrápida o un diseño más refinado. Ponemos cara a cara al nuevo Galaxy S26 FE de Samsung contra sus rivales más directos para saber cuál deberías comprar.
Samsung Galaxy S26 FE, 128 GB, Color Grafito
Índice de Contenidos (6)
- ¿En qué destaca el Galaxy S26 FE frente a cada rival?
- Frente al Google Pixel 10: la batalla por el software y la IA
- Frente al Xiaomi 17T Pro: la batalla de la potencia, el soporte y la carga
- Frente al OnePlus 15R: la batalla de las cámaras y la IA contra la autonomía salvaje
- Entonces... ¿cuál comprar?
- Ficha técnica del Samsung Galaxy S26 FE y sus principales rivales Android
¿En qué destaca el Galaxy S26 FE frente a cada rival?
Frente al Google Pixel 10: la batalla por el software y la IA
- En qué gana el Galaxy S26 FE: Ofrece una mayor versatilidad en las distancias intermedias y largas gracias a la combinación de su teleobjetivo óptico dedicado de 3 aumentos con el procesado de Samsung, resultando en fotos con mayor detalle natural en retratos lejanos y un rango dinámico muy vistoso en tomas diurnas.
- En qué gana el Pixel 10: A pesar de incorporar por fin su propio sensor con aumentos, la gran ventaja del Pixel radica en el nuevo procesador Tensor G5. Su motor de fotografía computacional y las herramientas avanzadas de IA de Google logran un rendimiento superior en fotos nocturnas, precisión en el tono de piel, retratos con desenfoque más natural y un abanico de edición por IA que sigue un paso por delante.
Google Pixel 10 - 128GB
Frente al Xiaomi 17T Pro: la batalla de la potencia, el soporte y la carga
- Por qué gana el Galaxy S26 FE: El apartado estético, el formato más ergonómico de 6,7 pulgadas y la madurez de la capa One UI 9 ofrecen un ecosistema de software más pulido, estable y con un soporte de actualizaciones garantizado a más largo plazo (hasta 7 años). Además, la integración de la suite Galaxy AI resulta más completa en el uso diario.
- Por qué gana el Xiaomi 17T Pro: Su sistema de carga HyperCharge de 100 W y su batería de 7.000 mAh dejan atrás los 45 W de Samsung, permitiendo cargar el teléfono por completo en unos 35 minutos. Además, la pantalla del Xiaomi 17T Pro alcanza los 144 Hz de refresco y cuenta con la colaboración de Leica en sus sensores fotográficos.
Xiaomi 17T Pro 12 + 256 GB
Frente al OnePlus 15R: la batalla de las cámaras y la IA contra la autonomía salvaje
- Por qué gana el Galaxy S26 FE: Incluye un teleobjetivo óptico dedicado de 3x (el 15R recorta a un conjunto dual sin zoom óptico), ofrece una integración más completa de funciones de Galaxy AI y cuenta con un formato de 6,4 pulgadas más manejable a una mano. Además, mantiene la garantía de 7 años de soporte de software frente al ciclo de actualizaciones de OnePlus.
- Por qué gana el OnePlus 15R: Su descomunal batería de 7.400 mAh unida a su carga rápida SuperVOOC de 80W del OnePlus 15R destruyen los 4.900 mAh y 45 W de Samsung, permitiendo alcanzar hasta dos y tres días de uso. Su pantalla, además, da un salto técnico considerable ofreciendo hasta 165 Hz de refresco adaptativo y una potencia bruta desmedida.
OnePlus 15R 12GB RAM + 256GB
Entonces... ¿cuál comprar?
Una vez vistos los diferentes aspectos en los que compite el nuevo móvil de Samsung frente a sus principales rivales, estas son las recomendaciones de compra para cada uno de ellos.
- Elige el Samsung Galaxy S26 FE si: buscas un terminal equilibrado para el día a día. Quieres zoom óptico real, el ecosistema de accesorios de Samsung y la tranquilidad de tener años de soporte técnico y software garantizado.
- Decántate por el Xiaomi 17T Pro si: buscas la experiencia fotográfica más completa gracias a la firma Leica y su teleobjetivo periscópico de 5x, combinada con una carga ultrarrápida y una pantalla hiperfluida de 144 Hz para juegos.
- Compra el OnePlus 15R si: tu prioridad absoluta es la autonomía extrema con su batería récord de 7.400 mAh, una potencia bruta desmedida y una pantalla de hasta 165 Hz por encima del apartado fotográfico con zoom.
Ficha técnica del Samsung Galaxy S26 FE y sus principales rivales Android
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SAMSUNG GALAXY S26 FE
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google pixel 10
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XIAOMI 17T PRO
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oneplus 15r
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dimensiones y peso
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161,6 x 76,9 x 7,4 mm
193 gramos
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152,8 x 72,0 x 8,6 mm
204 gramos
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162,2 x 77,5 x 8,25 mm
219 gramos
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163,41 x 77,04 x 8,3 mm
214 gramos
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PANTALLA
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AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FullHD+
120 Hz de tasa de refresco
1.900 nits de brillo máximo
Corning Gorilla Glass Victus
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Panel OLED de 6,3 pulgadas
Resolución de 2.424 x 1.080 píxeles
Refresco de 60-120 Hz
Corning Gorilla Glass Victus 2
3.000 nits de pico de brillo
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Panel AMOLED de 6,83 pulgadas
Resolución de 2.772 x 1.280 píxeles
Refresco de 144 Hz
Brillo pico de 3.500 nits
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AMOLED LTPS de 6,83 pulgadas
Resolución FullHD+ (2.800 x 1.272 píxeles)
HBM: 1.800 nits
Tasa de refresco: 60, 90, 144, 165 Hz
Frecuencia de respuesta: 3.200 Hz
Gorilla Glass 7i
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PROCESADOR
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Exynos 2500
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Google Tensor G5
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MediaTek Dimensity 9500
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Snapdragon 8 Gen 5
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MEMORIA
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8 GB
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12 GB
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12 GB
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12 GB
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ALMACENAMIENTO
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128 GB / 256 GB / 512 GB
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128 GB / 256 GB
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256 / 512 GB / 1 TB
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256 / 512 GB
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BATERÍA
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4.900 mAh
Carga rápida a 45 W por cable
Carga a 15 W inalámbrica
Compatible con carga inalámbrica inversa
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4.970 mAh
Carga rápida de 30 W (cargador no incluido)
Carga inalámbrica de 15 W
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7.000 mAh
Carga de 100 W por cable
Carga inalámbrica de 50 W
Carga inversa de 22,5 W
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7.400 mAh
Carga rápida SuperVOOC 80W
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CÁMARAS TRASERAS
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Principal: 50 MP con f/1.8 y OIS
Telefoto: 8 MP con f/2.4, zoom óptico 3x
Gran angular: 12 MP con f/2.2
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Principal: 48 MP, f/1.7, OIS
Gran angular:13 MP, f/2.2
Telefoto: 10,8 MP, f/3.1, zoom 5x, OIS
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Principal: 50 MP f/1.67, OIS
Telefoto: 5X de 50 MP f/3.0 OIS
Gran angular: 12 MP f/2.2
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Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran angular: 8 MP, f/2.2, FOV 112º
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CÁMARA FRONTAL
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12 MP, f/2.2
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10,5 MP, f/2.2
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32MP, f/2.2
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32 MP
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SISTEMA OPERATIVO
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One UI 9 basado en Android 17
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Android 16
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Android 16 + HyperOS
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Android 16 con OxygenOS 16.0
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CONECTIVIDAD
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5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
NFC
GPS
Dual Nano SIM
Multi eSIM
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5G
WiFi 6E
Bluetooth 6.0
NFC
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5G
Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
NFC
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5G NSA/SA
Dual nanoSIM
WiFi 7
Bluetooth 6.0
NFC
GPS L1+L5
USB tipo C 2.0
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OTROS
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IP68
Sensor de huellas en pantalla
Disponible en colores Blueberry, Graphite, Pistachio
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Lector de huellas
Desbloqueo facial
Certificación IP68
Gorilla Glass Victus 2
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IP68
Certificaciones de pantalla TÜV Rheinland
Corning Gorilla Glass 7i
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Refrigeración por cámara de vapor
Google Gemini
OnePlus AI
Sensor de huellas ultrasónico
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PRECIO
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Desde 799 euros (a la venta a partir del 4 de septiembre)
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Desde 649 euros
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Desde 649,99 euros
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Desde 639,99 euros
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