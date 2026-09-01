¿Es el Samsung Galaxy S26 FE el rey de la gama alta asequible? Lo comparamos con sus rivales

La familia FE (Fan Edition) de Samsung nació con una misión muy clara: ofrecer la experiencia de uso de un buque insignia pero ajustando el precio a la franja de los 700 euros. Con la llegada del nuevo Samsung Galaxy S26 FE, la firma surcoreana renueva su apuesta por la pantalla sobresaliente, la integración de la Inteligencia Artificial con Galaxy AI y un soporte de software de primer nivel.

Sin embargo, la competencia en el ecosistema Android dentro de la franja de los 600 a los 800 euros es más feroz que nunca. Marcas como Google, Xiaomi o OnePlus aprietan con argumentos muy sólidos como la fotografía computacional, la carga ultrarrápida o un diseño más refinado. Ponemos cara a cara al nuevo Galaxy S26 FE de Samsung contra sus rivales más directos para saber cuál deberías comprar.

¿En qué destaca el Galaxy S26 FE frente a cada rival?

Frente al Google Pixel 10: la batalla por el software y la IA

En qué gana el Galaxy S26 FE: Ofrece una mayor versatilidad en las distancias intermedias y largas gracias a la combinación de su teleobjetivo óptico dedicado de 3 aumentos con el procesado de Samsung, resultando en fotos con mayor detalle natural en retratos lejanos y un rango dinámico muy vistoso en tomas diurnas.

Ofrece una mayor versatilidad en las distancias intermedias y largas gracias a la combinación de su teleobjetivo óptico dedicado de 3 aumentos con el procesado de Samsung, resultando en fotos con mayor detalle natural en retratos lejanos y un rango dinámico muy vistoso en tomas diurnas. En qué gana el Pixel 10: A pesar de incorporar por fin su propio sensor con aumentos, la gran ventaja del Pixel radica en el nuevo procesador Tensor G5. Su motor de fotografía computacional y las herramientas avanzadas de IA de Google logran un rendimiento superior en fotos nocturnas, precisión en el tono de piel, retratos con desenfoque más natural y un abanico de edición por IA que sigue un paso por delante.

Frente al Xiaomi 17T Pro: la batalla de la potencia, el soporte y la carga

Por qué gana el Galaxy S26 FE: El apartado estético, el formato más ergonómico de 6,7 pulgadas y la madurez de la capa One UI 9 ofrecen un ecosistema de software más pulido, estable y con un soporte de actualizaciones garantizado a más largo plazo (hasta 7 años). Además, la integración de la suite Galaxy AI resulta más completa en el uso diario.

El apartado estético, el formato más ergonómico de 6,7 pulgadas y la madurez de la capa One UI 9 ofrecen un ecosistema de software más pulido, estable y con un soporte de actualizaciones garantizado a más largo plazo (hasta 7 años). Además, la integración de la suite Galaxy AI resulta más completa en el uso diario. Por qué gana el Xiaomi 17T Pro: Su sistema de carga HyperCharge de 100 W y su batería de 7.000 mAh dejan atrás los 45 W de Samsung, permitiendo cargar el teléfono por completo en unos 35 minutos. Además, la pantalla del Xiaomi 17T Pro alcanza los 144 Hz de refresco y cuenta con la colaboración de Leica en sus sensores fotográficos.

Frente al OnePlus 15R: la batalla de las cámaras y la IA contra la autonomía salvaje

Por qué gana el Galaxy S26 FE: Incluye un teleobjetivo óptico dedicado de 3x (el 15R recorta a un conjunto dual sin zoom óptico), ofrece una integración más completa de funciones de Galaxy AI y cuenta con un formato de 6,4 pulgadas más manejable a una mano. Además, mantiene la garantía de 7 años de soporte de software frente al ciclo de actualizaciones de OnePlus.

Incluye un teleobjetivo óptico dedicado de 3x (el 15R recorta a un conjunto dual sin zoom óptico), ofrece una integración más completa de funciones de Galaxy AI y cuenta con un formato de 6,4 pulgadas más manejable a una mano. Además, mantiene la garantía de 7 años de soporte de software frente al ciclo de actualizaciones de OnePlus. Por qué gana el OnePlus 15R: Su descomunal batería de 7.400 mAh unida a su carga rápida SuperVOOC de 80W del OnePlus 15R destruyen los 4.900 mAh y 45 W de Samsung, permitiendo alcanzar hasta dos y tres días de uso. Su pantalla, además, da un salto técnico considerable ofreciendo hasta 165 Hz de refresco adaptativo y una potencia bruta desmedida.

Entonces... ¿cuál comprar?

Una vez vistos los diferentes aspectos en los que compite el nuevo móvil de Samsung frente a sus principales rivales, estas son las recomendaciones de compra para cada uno de ellos.

Elige el Samsung Galaxy S26 FE si: buscas un terminal equilibrado para el día a día. Quieres zoom óptico real, el ecosistema de accesorios de Samsung y la tranquilidad de tener años de soporte técnico y software garantizado.

buscas un terminal equilibrado para el día a día. Quieres zoom óptico real, el ecosistema de accesorios de Samsung y la tranquilidad de tener años de soporte técnico y software garantizado. Decántate por el Xiaomi 17T Pro si: buscas la experiencia fotográfica más completa gracias a la firma Leica y su teleobjetivo periscópico de 5x, combinada con una carga ultrarrápida y una pantalla hiperfluida de 144 Hz para juegos.

buscas la experiencia fotográfica más completa gracias a la firma Leica y su teleobjetivo periscópico de 5x, combinada con una carga ultrarrápida y una pantalla hiperfluida de 144 Hz para juegos. Compra el OnePlus 15R si: tu prioridad absoluta es la autonomía extrema con su batería récord de 7.400 mAh, una potencia bruta desmedida y una pantalla de hasta 165 Hz por encima del apartado fotográfico con zoom.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S26 FE y sus principales rivales Android

SAMSUNG GALAXY S26 FE google pixel 10 XIAOMI 17T PRO oneplus 15r dimensiones y peso 161,6 x 76,9 x 7,4 mm 193 gramos 152,8 x 72,0 x 8,6 mm 204 gramos 162,2 x 77,5 x 8,25 mm 219 gramos 163,41 x 77,04 x 8,3 mm 214 gramos PANTALLA AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ 120 Hz de tasa de refresco 1.900 nits de brillo máximo Corning Gorilla Glass Victus Panel OLED de 6,3 pulgadas Resolución de 2.424 x 1.080 píxeles Refresco de 60-120 Hz Corning Gorilla Glass Victus 2 3.000 nits de pico de brillo Panel AMOLED de 6,83 pulgadas Resolución de 2.772 x 1.280 píxeles Refresco de 144 Hz Brillo pico de 3.500 nits

AMOLED LTPS de 6,83 pulgadas Resolución FullHD+ (2.800 x 1.272 píxeles) HBM: 1.800 nits Tasa de refresco: 60, 90, 144, 165 Hz Frecuencia de respuesta: 3.200 Hz Gorilla Glass 7i PROCESADOR Exynos 2500 Google Tensor G5 MediaTek Dimensity 9500 Snapdragon 8 Gen 5 MEMORIA 8 GB 12 GB 12 GB 12 GB ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB 256 / 512 GB / 1 TB 256 / 512 GB BATERÍA 4.900 mAh Carga rápida a 45 W por cable Carga a 15 W inalámbrica Compatible con carga inalámbrica inversa 4.970 mAh Carga rápida de 30 W (cargador no incluido) Carga inalámbrica de 15 W 7.000 mAh Carga de 100 W por cable Carga inalámbrica de 50 W Carga inversa de 22,5 W 7.400 mAh Carga rápida SuperVOOC 80W CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 MP con f/1.8 y OIS Telefoto: 8 MP con f/2.4, zoom óptico 3x Gran angular: 12 MP con f/2.2 Principal: 48 MP, f/1.7, OIS Gran angular:13 MP, f/2.2 Telefoto: 10,8 MP, f/3.1, zoom 5x, OIS Principal: 50 MP f/1.67, OIS Telefoto: 5X de 50 MP f/3.0 OIS Gran angular: 12 MP f/2.2 Principal: 50 MP, f/1.8, OIS Gran angular: 8 MP, f/2.2, FOV 112º CÁMARA FRONTAL 12 MP, f/2.2 10,5 MP, f/2.2 32MP, f/2.2 32 MP SISTEMA OPERATIVO One UI 9 basado en Android 17 Android 16 Android 16 + HyperOS Android 16 con OxygenOS 16.0 CONECTIVIDAD 5G Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 NFC GPS Dual Nano SIM Multi eSIM 5G WiFi 6E Bluetooth 6.0 NFC 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 NFC



5G NSA/SA Dual nanoSIM WiFi 7 Bluetooth 6.0 NFC GPS L1+L5 USB tipo C 2.0 OTROS IP68 Sensor de huellas en pantalla Disponible en colores Blueberry, Graphite, Pistachio Lector de huellas Desbloqueo facial Certificación IP68 Gorilla Glass Victus 2 IP68 Certificaciones de pantalla TÜV Rheinland Corning Gorilla Glass 7i

IP66, IP68, IP69, IP69K Refrigeración por cámara de vapor Google Gemini OnePlus AI Sensor de huellas ultrasónico PRECIO Desde 799 euros (a la venta a partir del 4 de septiembre) Desde 649 euros Desde 649,99 euros Desde 639,99 euros

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