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¿Es el Samsung Galaxy S26 FE el rey de la gama alta asequible? Lo comparamos con sus rivales

Comparamos el nuevo móvil lanzado de Samsung con el Google Pixel 10, el Xiaomi 17T Pro y el OnePlus 15R

Samsung Galaxy S26 Fe Vs Competidores Android
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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La familia FE (Fan Edition) de Samsung nació con una misión muy clara: ofrecer la experiencia de uso de un buque insignia pero ajustando el precio a la franja de los 700 euros. Con la llegada del nuevo Samsung Galaxy S26 FE, la firma surcoreana renueva su apuesta por la pantalla sobresaliente, la integración de la Inteligencia Artificial con Galaxy AI y un soporte de software de primer nivel.

Sin embargo, la competencia en el ecosistema Android dentro de la franja de los 600 a los 800 euros es más feroz que nunca. Marcas como Google, Xiaomi o OnePlus aprietan con argumentos muy sólidos como la fotografía computacional, la carga ultrarrápida o un diseño más refinado. Ponemos cara a cara al nuevo Galaxy S26 FE de Samsung contra sus rivales más directos para saber cuál deberías comprar.

Samsung Galaxy S26 FE, 128 GB, Color Grafito

Samsung Galaxy S26 FE, 128 GB, Color Grafito

Hoy en MediaMarkt (PVP con cupón) — 699,00 Amazon (PVP con cupón) — 799,00
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Índice de Contenidos (6)
Misma pantalla, misma batería y casi las mismas cámaras: ¿merece la pena pagar más por el nuevo Galaxy S26 FE?
En Xataka
Misma pantalla, misma batería y casi las mismas cámaras: ¿merece la pena pagar más por el nuevo Galaxy S26 FE?

¿En qué destaca el Galaxy S26 FE frente a cada rival?

Frente al Google Pixel 10: la batalla por el software y la IA

Google Pixel 10 3
  • En qué gana el Galaxy S26 FE: Ofrece una mayor versatilidad en las distancias intermedias y largas gracias a la combinación de su teleobjetivo óptico dedicado de 3 aumentos con el procesado de Samsung, resultando en fotos con mayor detalle natural en retratos lejanos y un rango dinámico muy vistoso en tomas diurnas.
  • En qué gana el Pixel 10: A pesar de incorporar por fin su propio sensor con aumentos, la gran ventaja del Pixel radica en el nuevo procesador Tensor G5. Su motor de fotografía computacional y las herramientas avanzadas de IA de Google logran un rendimiento superior en fotos nocturnas, precisión en el tono de piel, retratos con desenfoque más natural y un abanico de edición por IA que sigue un paso por delante.
Google Pixel 10 - 128GB

Google Pixel 10 - 128GB

Hoy en Amazon — 549,00 PcComponentes — 651,11
Reacondicionados
Back Market — 590,00
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Frente al Xiaomi 17T Pro: la batalla de la potencia, el soporte y la carga

Xiaomi 17t Pro
  • Por qué gana el Galaxy S26 FE: El apartado estético, el formato más ergonómico de 6,7 pulgadas y la madurez de la capa One UI 9 ofrecen un ecosistema de software más pulido, estable y con un soporte de actualizaciones garantizado a más largo plazo (hasta 7 años). Además, la integración de la suite Galaxy AI resulta más completa en el uso diario.
  • Por qué gana el Xiaomi 17T Pro: Su sistema de carga HyperCharge de 100 W y su batería de 7.000 mAh dejan atrás los 45 W de Samsung, permitiendo cargar el teléfono por completo en unos 35 minutos. Además, la pantalla del Xiaomi 17T Pro alcanza los 144 Hz de refresco y cuenta con la colaboración de Leica en sus sensores fotográficos.
Xiaomi 17T Pro 12 + 256 GB

Xiaomi 17T Pro 12 + 256 GB

PVP en Xiaomi — 649,99 PcComponentes — 703,97 Amazon — 749,00
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Frente al OnePlus 15R: la batalla de las cámaras y la IA contra la autonomía salvaje

Oneplus 15r
  • Por qué gana el Galaxy S26 FE: Incluye un teleobjetivo óptico dedicado de 3x (el 15R recorta a un conjunto dual sin zoom óptico), ofrece una integración más completa de funciones de Galaxy AI y cuenta con un formato de 6,4 pulgadas más manejable a una mano. Además, mantiene la garantía de 7 años de soporte de software frente al ciclo de actualizaciones de OnePlus.
  • Por qué gana el OnePlus 15R: Su descomunal batería de 7.400 mAh unida a su carga rápida SuperVOOC de 80W del OnePlus 15R destruyen los 4.900 mAh y 45 W de Samsung, permitiendo alcanzar hasta dos y tres días de uso. Su pantalla, además, da un salto técnico considerable ofreciendo hasta 165 Hz de refresco adaptativo y una potencia bruta desmedida.
OnePlus 15R 12GB RAM + 256GB

OnePlus 15R 12GB RAM + 256GB

PVP en Amazon — 639,99 PcComponentes — 868,90
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Entonces... ¿cuál comprar?

Una vez vistos los diferentes aspectos en los que compite el nuevo móvil de Samsung frente a sus principales rivales, estas son las recomendaciones de compra para cada uno de ellos.

  • Elige el Samsung Galaxy S26 FE si: buscas un terminal equilibrado para el día a día. Quieres zoom óptico real, el ecosistema de accesorios de Samsung y la tranquilidad de tener años de soporte técnico y software garantizado.
  • Decántate por el Xiaomi 17T Pro si: buscas la experiencia fotográfica más completa gracias a la firma Leica y su teleobjetivo periscópico de 5x, combinada con una carga ultrarrápida y una pantalla hiperfluida de 144 Hz para juegos.
  • Compra el OnePlus 15R si: tu prioridad absoluta es la autonomía extrema con su batería récord de 7.400 mAh, una potencia bruta desmedida y una pantalla de hasta 165 Hz por encima del apartado fotográfico con zoom.
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Ficha técnica del Samsung Galaxy S26 FE y sus principales rivales Android

SAMSUNG GALAXY S26 FE 

google pixel 10

XIAOMI 17T PRO

oneplus 15r

dimensiones y peso

161,6 x 76,9 x 7,4 mm

193 gramos

152,8 x 72,0 x 8,6 mm

204 gramos

162,2 x 77,5 x 8,25 mm

219 gramos

163,41 x 77,04 x 8,3 mm

214 gramos

PANTALLA

AMOLED de 6,7 pulgadas

Resolución FullHD+ 

120 Hz de tasa de refresco

1.900 nits de brillo máximo

Corning Gorilla Glass Victus

Panel OLED de 6,3 pulgadas

Resolución de 2.424 x 1.080 píxeles

Refresco de 60-120 Hz

Corning Gorilla Glass Victus 2

3.000 nits de pico de brillo

Panel AMOLED de 6,83 pulgadas

Resolución de 2.772 x 1.280 píxeles

Refresco de 144 Hz

Brillo pico de 3.500 nits

AMOLED LTPS de 6,83 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.800 x 1.272 píxeles)

HBM: 1.800 nits

Tasa de refresco: 60, 90, 144, 165 Hz

Frecuencia de respuesta: 3.200 Hz

Gorilla Glass 7i

PROCESADOR

Exynos 2500

Google Tensor G5

MediaTek Dimensity 9500

Snapdragon 8 Gen 5

MEMORIA

8 GB

12 GB

12 GB

12 GB

ALMACENAMIENTO

128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB

256 / 512 GB / 1 TB

256 / 512 GB 

BATERÍA

4.900 mAh

Carga rápida a 45 W por cable

Carga a 15 W inalámbrica

Compatible con carga inalámbrica inversa

4.970 mAh

Carga rápida de 30 W (cargador no incluido)

Carga inalámbrica de 15 W

7.000 mAh

Carga de 100 W por cable

Carga inalámbrica de 50 W

Carga inversa de 22,5 W

7.400 mAh

Carga rápida SuperVOOC 80W

CÁMARAS TRASERAS

Principal: 50 MP con f/1.8 y OIS

Telefoto: 8 MP con f/2.4, zoom óptico 3x

Gran angular: 12 MP con f/2.2

Principal: 48 MP, f/1.7, OIS

Gran angular:13 MP, f/2.2

Telefoto: 10,8 MP, f/3.1, zoom 5x, OIS

Principal: 50 MP f/1.67, OIS

Telefoto: 5X de 50 MP f/3.0 OIS

Gran angular: 12 MP f/2.2

Principal: 50 MP, f/1.8, OIS

Gran angular: 8 MP, f/2.2, FOV 112º

CÁMARA FRONTAL

12 MP, f/2.2

10,5 MP, f/2.2

32MP, f/2.2

32 MP

SISTEMA OPERATIVO

One UI 9 basado en Android 17

Android 16

Android 16 + HyperOS

Android 16 con OxygenOS 16.0

CONECTIVIDAD

5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.4

NFC

GPS

Dual Nano SIM

Multi eSIM

5G

WiFi 6E

Bluetooth 6.0

NFC

5G

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

NFC

5G NSA/SA

Dual nanoSIM

WiFi 7

Bluetooth 6.0

NFC

GPS L1+L5

USB tipo C 2.0

OTROS

IP68

Sensor de huellas en pantalla

Disponible en colores Blueberry, Graphite, Pistachio

Lector de huellas

Desbloqueo facial

Certificación IP68

Gorilla Glass Victus 2

IP68

Certificaciones de pantalla TÜV Rheinland

Corning Gorilla Glass 7i


IP66, IP68, IP69, IP69K

Refrigeración por cámara de vapor

Google Gemini

OnePlus AI

Sensor de huellas ultrasónico

PRECIO

Desde 799 euros (a la venta a partir del 4 de septiembre)

Desde 649 euros

Desde 649,99 euros

Desde 639,99 euros

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