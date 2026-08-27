Samsung lanza el Galaxy S26 FE como el más barato de los S26 en un mercado en el que cada vez hay menos móvil chollo

La gama Galaxy S26 todavía estaba esperando un nuevo integrante. Como cada año por estas fechas, Samsung acaba de anunciar una nueva edición de su Fan Edition, que es el modelo más barato dentro de su gama principal con una clara orientación al público más joven. Os contamos todo sobre el nuevo Samsung Galaxy S26 FE.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S26 FE

SAMSUNG GALAXY S26 FE DIMENSIONES Y PESO 161,6 x 76,9 x 7,4 mm 193 gramos PANTALLA AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ 120 Hz de tasa de refresco 1.900 nits de brillo máximo Corning Gorilla Glass Victus PROCESADOR Exynos 2500 MEMORIA 8 GB ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB / 512 GB BATERÍA 4.900 mAh Carga rápida a 45 W por cable Carga a 15 W inalámbrica Compatible con carga inalámbrica inversa CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 MP con f/1.8 y OIS Telefoto: 8 MP con f/2.4, zoom óptico 3x Gran angular: 12 MP con f/2.2 CÁMARA FRONTAL 12 MP, f/2.2 SISTEMA OPERATIVO One UI 9 basado en Android 17 SONIDO Doble altavoz estéreo CONECTIVIDAD 5G Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 NFC GPS Dual Nano SIM Multi eSIM OTROS IP68 Sensor de huellas en pantalla Disponible en colores Blueberry, Graphite, Pistachio PRECIO Desde 799 euros

Un móvil que nos suena mucho (demasiado)

Vayamos al grano, el Samsung Galaxy S26 FE es prácticamente igual que su predecesor, tanto que resulta más sencillo enumerar las diferencias que los parecidos. Lo más notable está en su procesador, que se actualiza a un Exynos 2500 fabricado con el proceso de 3 nanómetros. Este año tenemos una única variante de 8GB de RAM (antes había una adicional de 12GB) y tres versiones de memoria: 128, 256 y 512 GB.

Otra novedad es que sale de serie con Android 17 y One UI 9, la nueva versión de la capa propietaria de Samsung que incluye todas las funciones de Galaxy AI. Que por cierto, aunque sea el más económico de la gama, Samsung sigue ofreciendo siete años de actualizaciones del sistema operativo.

Samsung mantiene una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y sensor de huellas bajo el panel. Además, también repite con la batería de 4.900 mAh.

Con respecto a la cámara, Samsung apuesta por un sistema de cámara triple que apenas cambia. Salvo por cambios menores en la apertura de las lentes, la resolución es la misma: cámara principal de 50 megapíxeles, ultra angular de 12 megapíxeles y telefoto de 8 megapíxeles con zoom óptico 3x.

Esta generación llega con varios modos de grabación de vídeo como la función My FanCam, que permite grabar vídeos manteniendo siempre al sujeto encuadrado y enfocado en el centro. Además, tiene el modo de grabación 'superestable' para vídeos de acción y vídeo nocturno para poder conseguir imágenes con menos ruido.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy S26 FE

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Como decía, los parecidos con la generación anterior son muchos, pero hay una diferencia más que no había comentado aún: el precio. El S25 FE costó 759 euros en su lanzamiento, pero el nuevo Galaxy S26 FE sube a 799 euros. Son 40 euros de diferencia, que no es ninguna barbaridad, pero hay que tener en cuenta que ha pasado un año y los cambios se cuentan con los dedos de una mano (y sobran dedos).

La gama FE era la puerta de entrada más accesible para quienes querían la experiencia de la gama más alta de Samsung a un precio contenido. Sin embargo, el Galaxy S26 FE hace que nos preguntemos si de verdad es necesario renovar esta gama cada año. Saldrá a la venta el próximo 4 de septiembre en tres colores: azul, verde claro y negro.

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