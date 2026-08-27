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Ofertas del 15 aniversario de Amazon en España: qué son, cuándo se celebran y quién puede beneficiarse de ellas

Amazon está de celebración en España y lanza una nueva campaña de ofertas durante tres jornadas

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Carlos Castillo

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Se acerca el final del verano y, en lo que a ofertas y períodos promocionales se refiere, esto significa una cosa: el Black Friday, que como cada año tendrá lugar durante el mes de noviembre, está a la vuelta de la esquina. Momento marcado a fuego en el calendario de muchos compradores que esperan a entonces para ahorrarse un buen pellizco.

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Sin embargo, durante todo el año, tiendas como Amazon lanzan otras tantas campañas de rebajas y no siempre es necesario esperar al último viernes de noviembre para encontrar los mejores precios posibles. En este sentido, ahora, a su Fiesta de Ofertas de Primavera y su Prime Day, Amazon suma un nuevo período: las Ofertas del 15 aniversario. Y ojo, porque están al caer.

Desde la medianoche del martes 1 de septiembre

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Por poner en contexto, este septiembre de 2026 se cumple el 15 aniversario de Amazon en España y la tienda ha querido celebrarlo a lo grande con tres días repletos de ofertas. Concretamente, será desde el martes 1 de septiembre, a medianoche, hasta última hora del jueves 3. En total, tres jornadas que podemos aprovechar para ahorrar a la par que renovamos teléfono, portátil, televisión y un sinfín de dispositivos y equipos.

Un detalle a tener en cuenta es que, a diferencia de las campañas de Prime Day, estas Ofertas del 15 aniversario de Amazon estarán disponibles para todos los usuarios con cuenta de Amazon y no serán exclusivas de miembros Prime. Algo similar a lo que sucede en Black Friday, por ejemplo.

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Además, esta campaña viene con un regalo de lo más interesante: 15 euros para compras superiores a 75 euros en una selección de productos seleccionados, los cuales llevarán una indicación que los diferencia de los no seleccionados. En cuya compra, bastará con añadirlos a la cesta para que automáticamente se aplique ese descuento de 15 euros antes de proceder con el pago.

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