Bajar una imagen en 8K desde la Luna suele necesitar cinco minutos. China ahora tiene un enlace láser que lo hace en 12 segundos

La Luna está dejando de ser un destino ocasional para convertirse, poco a poco, en un lugar al que varias potencias quieren volver con más frecuencia. Eso cambia una parte del problema que suele quedar fuera del foco: no basta con llegar, hay que mantener un flujo constante de información entre allí y aquí. Imágenes más pesadas, vídeo, ciencia y datos de operación necesitan enlaces capaces de acompañar ese salto. La noticia de China entra precisamente en ese terreno, una pieza técnica de la exploración lunar que puede marcar diferencias cuando la Luna vuelva a concentrar más misiones.

El ensayo chino. Un equipo de la Academia China de Ciencias afirma haber establecido un enlace láser bidireccional de alta velocidad a más de 400.000 kilómetros, en una prueba que llevó la comunicación óptica china al entorno Tierra-Luna. Las cifras comunicadas son todavía preliminares, pero marcan el centro de la noticia: 1,25 Mbps de subida y 100 Mbps de bajada. Yang Lei, investigador del centro implicado en el ensayo, lo explicó con un ejemplo muy directo: una imagen 8K de la superficie lunar que con un enlace tradicional de microondas a 5 Mbps tardaría entre cuatro y cinco minutos en descargarse podría bajar en unos 12 segundos con este sistema láser.

No fue desde la superficie. Hay un matiz importante para entender bien el anuncio: la prueba no consistió en enviar una imagen 8K tomada desde la superficie de la Luna. El Observatorio Astronómico de Yunnan, uno de los centros implicados, sitúa el enlace entre una estación terrestre y el satélite cislunar DRO-A, situado en el espacio cislunar. Esto no rebaja el interés del ensayo, pero sí coloca el dato en su sitio: lo que China ha probado es una conexión láser de alta velocidad a distancia lunar, no una descarga concreta desde un rover o una base sobre el terreno.

Apuntar a 400.000 kilómetros. El primer problema era conseguir que el haz llegara justo donde tenía que llegar. En una comunicación láser, la ventaja de concentrar la señal en un rayo muy estrecho también se convierte en una exigencia enorme: cualquier desviación mínima en el origen puede traducirse en un error de varios kilómetros al otro lado. Los expertos explican que el equipo tuvo que tener en cuenta la órbita del satélite, los errores de instalación y deformación del telescopio, la refracción atmosférica y el tiempo de vuelo de la luz para mantener alineados el emisor y el receptor.

Detectar unos pocos fotones. El segundo obstáculo aparecía cuando la señal ya había recorrido la distancia Tierra-Luna. El Instituto de Microsistemas y Tecnología de la Información de Shanghái, también vinculado a la Academia China de Ciencias, describe un haz tan debilitado que podía quedar reducido a unos pocos fotones, mezclados además con luz lunar, luz de estrellas, dispersión atmosférica y contaminación lumínica. Para separar esa señal útil del ruido, el equipo recurrió a detectores ultrasensibles de fotón único y a algoritmos de identificación.

La clave es el ancho de banda. La mejora no está en que los datos viajen más rápido que en una comunicación por radio. La diferencia está en la cantidad de información que puede moverse por segundo y en lo concentrado que viaja el haz. No hablamos de acortar la distancia entre la Luna y la Tierra, sino de ensanchar el canal por el que pasan los datos. En una misión con más sensores, cámaras y ciencia, ese margen puede cambiar mucho la operación diaria.

Estados Unidos ya lo probó. La prueba china encaja en una tendencia que no empieza ahora. NASA lleva más de una década demostrando comunicaciones ópticas fuera de la Tierra: en 2013, la misión LADEE usó el experimento LLCD para enviar datos mediante láser desde la órbita lunar, y en los últimos años la agencia ha llevado esa línea a misiones de espacio profundo y al programa Artemis.

Una carrera con más datos. La prueba llega en un momento en el que la Luna vuelve a estar en los calendarios de las grandes potencias espaciales. China prepara su primer alunizaje tripulado antes de 2030 y Estados Unidos ha reordenado Artemis, mientras la propia hoja de ruta china también se mueve: Chang’e-7, una de sus próximas misiones robóticas al polo sur lunar, quedó fuera de la ventana de lanzamiento prevista para este año. En ese escenario, enviar datos rápido se presenta como una condición práctica para convertir la presencia lunar en algo más frecuente y operativo.

Imágenes | CAS

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