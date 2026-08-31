Los techos solares de los coches llevan años explotando sin motivo aparente. Y cada vez pasa más

Que los techos solares de los coches se hagan añicos de forma repentina sigue siendo un motivo de discusión frecuente, sobre todo en Estados Unidos. Y es que según una investigación del Wall Street Journal, este suceso parece más común de lo que parece y la razón atiende a varios factores. Te contamos todos los detalles.

Qué está pasando. Miles de conductores en EEUU han informado de que su techo solar se ha agrietado o ha explotado sin previo aviso, a menudo mientras el coche simplemente circulaba por la carretera. Las reclamaciones presentadas ante los organismos reguladores del país han ido en aumento a lo largo de estos últimos años y van camino de alcanzar un récord en 2026, con casi 500 casos registrados en lo que va de año, según cuenta el WSJ.

Escala. El medio asegura que este repentino estallido del techo solar ya ha afectado a 17 fabricantes de automóviles diferentes y a más de 200 modelos de vehículos a lo largo de los últimos tres años, con aproximadamente una de cada cinco reclamaciones correspondiente a coches fabricados entre 2025 y 2026.

En detalle. Tal y como comentábamos, que el techo solar acabe estallando o se resquebraje apunta a varios factores, los más frecuentes:

Objetos en la carretera. Las pequeñas piedras despedidas por otros vehículos pueden ir agrietando el cristal hasta que una vez cede del todo, según David Bennett, director de automoción de la AAA.

Las pequeñas piedras despedidas por otros vehículos pueden ir agrietando el cristal hasta que una vez cede del todo, según David Bennett, director de automoción de la AAA. Cambios bruscos de temperatura. El calor y las variaciones repentinas de temperatura pueden hacer que el cristal se expanda rápidamente, añadiendo una tensión que puede terminar en una grieta, según apunta el medio.

El calor y las variaciones repentinas de temperatura pueden hacer que el cristal se expanda rápidamente, añadiendo una tensión que puede terminar en una grieta, según apunta el medio. Paneles más grandes, mayor exposición. Los techos solares han aumentado de tamaño a lo largo de los años, lo que, según informa el WSJ, los hace más susceptibles a los daños causados por los restos de la carretera y a la exposición prolongada a esas diferencias de temperatura.

Los techos solares han aumentado de tamaño a lo largo de los años, lo que, según informa el WSJ, los hace más susceptibles a los daños causados por los restos de la carretera y a la exposición prolongada a esas diferencias de temperatura. Defectos de fabricación, en algunos casos, aunque los reguladores afirman que son la excepción y no la regla.

En algunos casos no son un extra. Los datos de la firma de investigación de mercado Omdia muestran que los techos solares vienen ya equipados de serie en más de la mitad de los vehículos fabricados para el mercado estadounidense, frente a aproximadamente el 35 % de hace una década. Así que solamente por proporción, eso explicaría por qué el número total de reclamaciones ha ido en aumento a lo largo de los años.

Regulación y seguridad. La Administración Nacional para la Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) contaba al WSJ que no ha confirmado ningún accidente ni lesiones graves causados directamente por la rotura de techos solares, aun reconociendo que los incidentes “pueden ser alarmantes y costosos”. Esto precisamente es la razón por la que estos fallos casi nunca han provocado una llamada a revisión, según cuenta el medio.

La NHTSA ya investigó este asunto antes en 2013, en un caso protagonizado por los SUV Kia Sorento, y que después se amplió a más de una docena de fabricantes, sacando a la luz más de 4.000 informes de fracturas de techo. Sin embargo, se cerró en 2021 sin que los reguladores encontraran pruebas suficientes de un fallo de diseño.

Vacío normativo. Según apunta el medio, las normas federales en EEUU permiten a los fabricantes utilizar vidrio templado, que se rompe en pequeñas piezas, en lugar de vidrio laminado, que permanece adherido a una capa de plástico y se mantiene unido incluso cuando se agrieta (lo mismo que se usa en los parabrisas). La mayoría de los fabricantes siguen optando por el vidrio templado, que es más económico, para los techos solares.

Jake Fisher, director sénior del centro de pruebas de automoción de Consumer Reports, contaba al medio que si el vidrio laminado evita que los parabrisas exploten de forma espontánea, los techos solares deberían fabricarse con el mismo estándar.

Qué dicen los fabricantes. Hyundai declaraba al WSJ que ha encargado varios estudios sobre el problema, pero no ha encontrado un defecto inherente, sino únicamente daños vinculados a objetos externos que impactan contra el cristal. Por su parte Honda cuenta que no ha identificado una tendencia de seguridad significativa tras las quejas sobre el CR-V, señalando que casi todos los CR-V vendidos este año vienen de serie con techo solar.

Cambio. La NHTSA afirma que los principales proveedores de vidrio parecen estar cambiando hacia el vidrio laminado y otros materiales mejorados, una medida que podría reducir los fallos con el tiempo, pero no existe todavía ninguna norma que obligue a la industria a hacer el cambio.

Imagen de portada | wenbin luo

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