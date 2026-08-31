Científicos han calculado a qué país huir si el mundo se va al garete. La respuesta es casi siempre la misma: Australia

Huir a otros planetas frente a una gran catástrofe global es una solución muy recurrente en las películas de sábado por la tarde. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestro estado actual en lo referente a la exploración espacial, en la vida real sigue siendo ciencia ficción. Por eso, más que en otros planetas, si se diese una situación así, estaría mejor mirar dentro del nuestro. Ante este dilema, un equipo internacional de científicos ha analizado cuáles serían los mejores países para huir ante distintas opciones de catástrofe. Aunque concluyen que no hay un lugar ideal, sí que hay un país que se suele llevar la mayor cantidad de puntos en casi todos los escenarios posibles: Australia.

Elige tu propia catástrofe global. Para llevar a cabo este estudio, sus autores se centraron en siete tipos de catástrofes globales: guerras nucleares, impactos de asteroides, erupciones volcánicas masivas, ciberataques a gran escala, pulsos geomagnéticos y tormentas electromagnéticas y pandemias. No vamos a ponernos catastrofistas. No se ha llevado a cabo esta investigación porque ninguno de estos desastres sea inminente. Pero son más realistas que un ataque alienígena, por ejemplo. También puede haber opciones que no se han contemplado, pero por algo había que empezar.

Menos luz solar. El primer escenario analizado es el de la reducción de la luz solar, que puede darse a causa del invierno nuclear, por el impacto de un asteroide o después de grandes erupciones volcánicas. En todos estos casos, pueden acumularse partículas en la atmósfera de una forma tan masiva que entorpecen la llegada de las radiaciones solares a la superficie terrestre. Si esto ocurriese, estos científicos consideran que el hemisferio sur sería el mejor lugar para vivir por dos motivos. En primer lugar, porque no hay potencias nucleares que pudiesen contribuir a la guerra y, por otro lado, porque hay muchos menos volcanes con actividad reciente que en el norte.

Dentro del hemisferio sur, las islas serían buenas opciones, ya que muchas de ellas son autosuficientes y tienen un clima que permite temporadas de cultivo más largas. Es cierto que estar rodeadas de agua supone riesgos añadidos, como los tsunamis que podría causar un gran asteroide. Por eso, de todas ellas la que gana es Australia, pues cuenta con un interior mucho más amplio. Habría que mudarse a Australia y, de paso, lejos de la costa. Eso sí, cabe destacar que Australia está aliada con Estados Unidos, y eso aumentaría el riesgo de guerra nuclear. Además, el interior es en buena parte desértico, por lo que sería un lugar bastante inhóspito al que huir en caso de tsunami. No hay opciones perfectas.

Pérdidas de infraestructura global. Si la catástrofe global estuviese relacionada con actividad geomagnética, el hemisferio norte volvería a ser el gran damnificado, ya que tenemos muchísima dependencia de los satélites y, por lo general, una infraestructura mucho más tecnológica. En el sur, y concretamente en Australia y Nueva Zelanda, los cultivos no dependen tanto de las tecnologías, por lo que el abastecimiento de alimentos no se vería tan perjudicado. De nuevo, el hecho de ser autosuficientes, supondría una clara ventaja.

Nuevas pandemias. Durante la pandemia de COVID-19 ya vimos que las islas autosuficientes suelen ser un buen lugar para vivir. Australia y Nueva Zelanda cerraron sus fronteras durante las primeras fases y solo las abrieron poco a poco cuando su población ya estaba mayormente vacunada. Esto amortiguó mucho los efectos de la pandemia allí, aunque es cierto que tras la apertura hubo muchos caso. Al ser islas, tenían mucho más fácil el aislamiento, pero lógicamente esa no fue su única gran ventaja. También tienen un sistema sanitario muy eficiente y, ante todo, universal. Si la población debe pagarse la Sanidad, es más fácil que las pandemias se endurezcan.

Por todo esto, si hubiese nuevas pandemias, Australia y Nueva Zelanda serían buenos lugares en los que vivir.

No todo es de color de rosa. Australia está muy expuesta al cambio climático, con sequías frecuentes e intensas, incendios forestales masivos y una Gran Barrera de Coral cada vez más blanqueada. Puede que sea una buen lugar para huir de catástrofes repentinas y que escapan de nuestro control, pero no es la mejor ubicación para resistir al cambio climático. De todos modos, todos no cabemos en Australia. Por eso, lo mejor será que, al menos, intentemos prevenir aquello que sí esté en nuestra mano en los lugares en los que vivimos. Esto incluye, por ejemplo, prevenir el cambio climático y apoyar a gobernantes que defiendan la sanidad pública. No podemos evitar que algún día haya una gran erupción volcánica, pero hay cosas contra las que sí podemos luchar. Es mejor prevenir que buscar el mejor lugar para huir.

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