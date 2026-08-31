En España se vende menos vivienda hoy que hace un año. Ni eso ha evitado que el metro cuadrado se dispare a más de 2.100 euros

En España nunca había salido tan caro convertirse en dueño de una casa. Esa es al menos la idea que se desprende del último informe sobre vivienda del Consejo General del Notariado (CGN), en el que destacan sobre todo dos porcentajes que ayudan a entender el estado de salud del mercado: aunque en junio se vendieron un 4% menos de casas que durante el mismo mes de 2025, el coste del metro cuadrado residencial se disparó un 8,8% hasta alcanzar los 2.144 euros. Es el mayor dato registrado por el CGN, que publica estadísticas desde 2007.

La pregunta es si la vivienda seguirá encareciéndose y qué cotas alcanzará.

¿Qué ha pasado? Que el mercado residencial agrava la doble tendencia que lleva tiempo registrando: hay menos vivienda cambiando de manos que hace un año, pero la que lo hace cuesta mucho más. El último informe mensual del CGN, que aporta la 'foto' completa de la primera mitad de 2026, muestra que en junio la venta de viviendas se redujo un 4%, pero los precios aumentaron un 8,8%.

Ese encarecimiento del metro cuadrado residencial explica que, pese a que se cerraron menos compraventas, los bancos concedieron más hipotecas que en junio de 2025. Para ser más precisos, los préstamos para la adquisición de viviendas crecieron un significativo 0,2% y su importe promedio un 7,3%.

¿Cuánto cuesta la vivienda? Depende de la región de España de la que hablemos, pero en general el precio medio del metro cuadrado se situó en junio en 2.114 €. Si afinamos el análisis, los peor parados fueron los pisos. De media los apartamentos se encarecieron un 13,8% hasta alcanzar los 2.529 €/m2. Las casas unifamiliares subieron su precio, pero un 2,5% y apenas pasan de 1.500 €/m2.

Curiosamente las operaciones de compraventa de pisos cayeron un 5,6% con respecto a junio de 2025, quedándose en 50.458 propiedades. Las transacciones de viviendas unifamiliares experimentaron la tendencia opuesta: aumentaron casi un punto, lo que significa que 17.071 inmuebles cambiaron de manos.

¿Hay más datos? Sí. Los notarios no solo aportan la media estatal, también publican datos segregados por comunidades autónomas. Y la 'foto' que arrojan demuestra que el mercado residencial no se comporta igual en todo el país.

Si hablamos de compraventas, en junio hubo 13 regiones con menos operaciones que el año pasado. Destacan sobre todo los 'pinchazos' de País Vasco, en el que se registraron un 14,2% menos de transacciones, y la Rioja (-12,5%). En Navarra sin embargo el número de operaciones subió un 18,6%, la misma tendencia que experimentaron las notarías valencianas (7,9%) y cántabras (5,4%).

¿Y los precios? Subieron en la mayor parte del país. Los únicos territorios en los que la vivienda no se encareció en junio fueron las Baleares y Navarra. En las restantes 15 autonomías el metro cuadrado se revalorizó, en algunos casos con subidas de doble dígito, como ocurrió en Cantabria (41,6%), Región de Murcia (22,1%), Comunidad Valenciana (21%) o Comunidad de Madrid (19,5%).

Esta última fue la región con el metro cuadrado más caro: se situó en 4.104 €, por encima de Baleares (4.056 €/m2), País Vasco (3.217) y Cataluña (2.526).

¿Cómo interpretarlo? Los datos del CGN son interesantes por varias razones: ofrecen balances actualizados de forma periódica, con un desfase de apenas unos meses y sobre todo parten de datos cerrados en las notarías, a diferencia de lo que vemos en plataformas inmobiliarias que solo muestran el valor €/m2 que piden los vendedores. Con todo, deben manejarse con cierta cautela.

Si bien es cierto que en junio se alcanzó el mayor nivel (2.114 €/m2) de toda la serie histórica, lo que sugiere que la vivienda ha alcanzado su mayor coste desde al menos 2007 y sigue su escalada alcista, hay que tener en cuenta un aspecto clave: en su informe, el CGN no aclara si usa valores nominales o reales.

No es un detalle menor. Los primeros muestran los precios corrientes en cada momento. Los segundos tienen en cuenta el efecto de la inflación y nos muestran la revaloración real. El primer indicador, el del valor nominal, lleva ya bastante tiempo apuntando a cifras superiores a las de la burbuja del ladrillo de 2007.

¿Por qué es importante el estudio? En cualquier caso, el informe del CGN es revelador porque capta la tensión en la que se ha instalado el mercado residencial español, condicionado sobre todo por el desequilibrio entre oferta y demanda.

Esa realidad explica que, aunque se cierran menos compraventas, se firman más hipotecas y sube el valor de las viviendas. En junio los préstamos para adquirir viviendas crecieron un ligero 0,2% interanual y su cuantía subió un 7,3% hasta alcanzar, de media, los 188.785 euros. En España se financia el 53,7% de las compras y los préstamos otorgados cubren el 72,3% del valor del inmueble.

Imágenes | Javier Balseiro (Unsplash) y Consejo General del Notariado

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