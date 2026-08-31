Pensábamos que técnico de centro de datos sería un nuevo empleo en la era de la IA. Meta quiere que el trabajo lo hagan robots

Los centros de datos no están farmeando aura precisamente. La oposición de la opinión pública es cada vez más intensa en EEUU (aunque menos, también aquí) y los argumentos a favor de estas megaestructuras se agotan. Uno de ellos es el de la creación de empleo, pero ya vimos que realmente un centro de datos necesita muy pocos trabajadores para funcionar. Puede que pronto no necesiten ninguno.

Qué está pasando. Lo cuentan en Wired. No lo han anunciado públicamente, pero según empleados de Meta, la compañía estaría empujando la instalación de robots en sus centros de datos, lo que le podría permitir gestionarlos de forma automática sin gastar en personal. Uno de estos trabajadores lamenta que "Pensábamos que quienes realizábamos tareas físicas estábamos a salvo por un tiempo, pero ya no. Por desgracia, nos afecta a todos".

Los robots. No están probando humanoides, sino brazos robóticos. Uno de estos robots es un Kinova Gen3, el cual se está probando para el power cycling, es decir, para reiniciar servidores cortando el suministro eléctrico. También están probando un robot para sustituir cables de red, otro con brazo de seis ejes capaz de reajustar piezas y hasta un robot sencillo que parece un dedo y simplemente se ocupa de pulsar el botón de encendido de algunas máquinas.

Preocupación entre la plantilla. Uno de estos trabajadores estima que, si se acaban implementando, estos robots podrían sustituir hasta el 80% de la carga de trabajo, lo que deja muy poco margen para trabajadores humanos. En Altoona, donde Meta tiene su mayor concentración centros de datos, la moral de los trabajadores está por los suelos. En los chats grupales hablan del miedo a que sus puestos desaparezcan y a que se degrade la calidad de los puestos que sobrevivan.

Dos trabajadores entrevistados por Wired dicen que Meta está probando un software de IA para poder contratar trabajadores menos cualificados y, en consecuencia, peor pagados. "Ya no buscan personas que puedan pensar de forma independiente, proponer soluciones creativas o realizar diagnósticos complejos. Quieren personas que sean lo suficientemente capaces como para seguir las instrucciones de la IA sin cometer errores", lamenta uno de ellos.

Qué dice Meta. La compañía no ha querido comentar nada acerca de los robots que está probando, pero su portavoz Francis Brennan ha asegurado que "Estados Unidos está experimentando su mayor auge de infraestructura desde la Segunda Guerra Mundial y existe una gran escasez de trabajadores calificados para cubrir los puestos; necesitamos más trabajadores, no menos". Como prueba de ese compromiso, lanzaron un programa de formación para puestos de electricista, mecánica y fontanería entre otros.

No habíamos pensado en eso. Los centros de datos acumulan muchas críticas por parte de las comunidades. Se suele hablar mucho de la contaminación, el consumo de agua y electricidad, la enorme inversión que requieren o el ruido que producen, pero el tema del empleo no suele estar entre las principales reclamaciones. La realidad es que, una vez en marcha, un centro de datos necesita pocos trabajadores. Si además ahora esos pocos puestos acaban automatizándose, apaga y vámonos. El alcalde de Altoona declaró a Wired que no ha pensado mucho sobre este tema, pero cree que es algo inevitable y dice que "nos ocuparemos de ello cuando llegue el momento".

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | Hay centros de datos siendo vigilados y custodiados por perros-robot porque al parecer el futuro ya es el presente