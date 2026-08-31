Más de 12 TB de juegos y betas nunca vistas de Steam se han filtrado en internet: y no ha sido un hackeo

Este fin de semana Steam ha sufrido quizás la mayor filtración de toda su historia. Y es que tal y como han recogido distintos medios, se han recopilado más de 12 TB de archivos procedentes de la plataforma de Valve. En esos archivos podemos encontrar juegos sin publicar, prototipos, versiones preliminares y otros datos procedentes de Steam entre 2003 y 2013. Pero igual “filtración” no es el término más preciso para este caso, pues la información se encontraba “a plena vista”.

Qué ha pasado. El conocido como “Steam Teraleak”, lleva ya días circulando por redes y su creador lo describe como un volcado casi completo de los antiguos servidores de contenido “Steam2” de Steam, la infraestructura que Valve utilizaba antes de cambiar al sistema actual SteamPipe en 2013. Según cuentan desde Ars Technica, la filtración abarca miles de “depots” individuales, esencialmente cada versión de cada juego que jamás se acabaron subiendo a los servidores actuales, incluidos títulos de la propia Valve y de editoras de terceros que distribuyeron sus juegos a Steam a lo largo de esos años.

No ha sido un hackeo. Tanto el conocido dataminer ‘Valve Gabe Follower’ como el streamer y analista ‘Valve Scolcer’ afirmaron en redes sociales que los archivos se extrajeron a través de un punto de acceso de una API públicamente accesible y que no requería credenciales de ningún tipo.

Scolcer contaba que los datos estaban “Oculto a simple vista, pero sin ninguna protección”. Eso explica también por qué la filtración se detiene en 2013, ya que fue justo en ese año cuando Valve retiró el sistema antiguo de Steam.

En detalle. Hay toda una montaña de datos, así que la comunidad ya está manos a la obra clasificando toda la información. Además, los datos correspondientes a los juegos de Valve están dejando cosas bastante interesantes. Y es que han aparecido múltiples versiones nunca vistas y jugables de Portal 2 que revelan diálogos descartados de GLaDOS, modelos de armas que no se llegaron a incluir como el “Weaponizer”, secuencias alternativas y mucho más.

El archivo también contiene una versión de principios de 2008 de Left 4 Dead con una interfaz diferente y líneas de diálogos nunca vistos, material en fase alfa de Counter-Strike: Global Offensive, que muestra una interfaz más al estilo de Source, y recursos de F-Stop, un spin-off descartado de Portal basado en una cámara. Más allá del catálogo de Valve, los dataminers también han encontrado prototipos y betas de títulos como Dragon Age: Origins, Batman: Arkham Asylum, Spore, Mirror's Edge, Call of Duty 4: Modern Warfare, Vampire: The Masquerade – Bloodlines, Sonic the Hedgehog 4, y mucho más.

Entre líneas. El hecho de que la filtración incluya tanto material de terceros también plantea algunas inquietudes. Y es que tal y como cuenta Tyler McVicker, veterano de la industria y experto en la actualidad de Valve, advertía en redes sociales que manipular el archivo es legalmente arriesgado precisamente porque no es solo contenido propio de Valve, calificando la situación de “drásticamente más peligrosa” que una simple filtración de alguna versión interna, y sugiriendo a la gente alejarse de estos archivos por si acaso. La comunidad de Valve Cut Content contaba a Ars Technica que creen que los archivos podrían haber sido recopilados en privado durante años antes de ser finalmente compilados y publicados en un solo paquete, en lugar de haberse extraído desde los servidores de Valve recientemente.

Qué es lo siguiente. Valve no ha emitido ninguna declaración pública sobre la filtración hasta el momento. Además, dada la antigüedad de los archivos (pues el material más reciente tiene ya más de una década) es poco probable que represente un problema de seguridad grave para la empresa, pero aun así expone un fragmento enorme de la historia del videojuego en PC que muchos entusiastas valorarán. Además de que es información que, hasta que se categorice y se analice con calma, habrá cuerda para rato. Y es que no será nada raro ver durante estos días y meses nueva información sobre el tema.

En Xataka | La industria del videojuego está en llamas y nos hemos ido a la mayor feria del mundo a ver qué onda