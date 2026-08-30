Cuando Nintendo tenía una flota de taxis, vendía arroz instantáneo y buscaba negocio mucho más allá del entretenimiento

La Nintendo que conocemos hoy tiene pocas dudas sobre cuál es su terreno: vende la Switch 2, mantiene en el mercado la familia Switch original y construye buena parte de su negocio alrededor de videojuegos y personajes reconocibles en todo el mundo. Lo curioso es que mirar una empresa desde el presente puede engañarnos bastante sobre el camino que recorrió para llegar hasta ahí. En Europa tenemos un buen ejemplo con Nokia, nacida alrededor de la industria de la pulpa y el papel. En Japón, Nintendo también pasó por una etapa en la que decidió buscar crecimiento bastante lejos de su negocio habitual.

Para entender por qué empezó a mirar fuera de su terreno habitual hay que volver a finales de los años 50. En 1959, Nintendo lanzó cartas con personajes de Disney y consiguió abrirse a un público más amplio, especialmente familias y niños. El producto fue un éxito y la compañía acabaría saliendo a bolsa en 1962, pero Hiroshi Yamauchi ya estaba buscando nuevas vías de crecimiento más allá de las cartas. Esa búsqueda explica algunos de los movimientos empresariales más sorprendentes de su historia.

Nintendo salió a buscar un negocio diferente

El hombre que estaba tomando aquellas decisiones era Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo desde 1949 y futuro responsable de buena parte de su transformación. Más que confiar indefinidamente en un producto exitoso, Yamauchi defendía la necesidad de pensar en lo siguiente antes de que ese éxito empezara a agotarse. Esa filosofía empresarial pronto dejó de ser teoría. En 1960, la compañía dio uno de sus saltos más sorprendentes fuera del entretenimiento y puso en marcha Daiya Kotsu, una empresa dedicada al taxi.

El salto fue literal. Daiya Kotsu llegó a operar una flota cercana a los 40 vehículos, así que no hablamos de una prueba simbólica ni de unos pocos coches vinculados a Nintendo, sino de un negocio que exigía conductores, mantenimiento y gestión diaria. La aventura, sin embargo, no terminó convirtiéndose en una nueva pata estable para la compañía y Nintendo acabó retirándose del sector. La búsqueda de Yamauchi estaba lejos de terminar.

Un coche corporativo de Nintendo fotografiado en 1971. El vehículo procedía de la antigua compañía de taxis de la empresa, Daiya Kotsu

Un año después volvió a cambiar de terreno. En 1961 participó junto a Omi Kenshi en la creación de San-O Foods, con la que entró en el negocio de la alimentación. Su producto más llamativo fue el arroz instantáneo, concebido como una suerte de equivalente en arroz de los fideos instantáneos: añadir agua caliente, esperar unos minutos y comer. La apuesta tenía poco que ver con las cartas y aún menos con los videojuegos que llegarían después, pero encajaba perfectamente en aquella etapa de experimentación empresarial.

Publicidad histórica de San-O Instant Rice, uno de los productos con los que Nintendo entró en el negocio de la alimentación a comienzos de los años 60

La incursión alimentaria fue más amplia de lo que sugiere ese único producto. Nintendo llegó a lanzar también fugu chazuke, el furikake Disney Flicker y hasta Popeye Ramen. Ninguno de aquellos intentos terminó dando el resultado esperado, y la aventura en alimentación acabó sumándose a la lista de negocios que no cuajaron. A esas alturas, Yamauchi había comprobado que salir del entretenimiento podía abrir puertas, pero no necesariamente conducir a una vía de crecimiento sostenible.

La salida terminó apareciendo mucho más cerca de casa. Nintendo encontró recorrido en los juguetes, fue incorporando la electrónica y en 1977 lanzó sus primeras consolas domésticas, Color TV-Game 6 y Color TV-Game 15. En 1978 empezó a desarrollar y vender máquinas de videojuegos arcade; después llegarían Game & Watch en 1980, Donkey Kong en 1981 y Famicom en 1983. Visto desde hoy, la secuencia parece casi inevitable, pero no lo fue: antes de convertirse en la Nintendo que reconocemos, la compañía pasó años probando negocios tan alejados entre sí como transportar pasajeros o vender arroz instantáneo.

Imágenes | Xataka con Nano Banana | Nintendo

En Xataka | China se ha cansado de copiar a 'Dark Souls'. Ahora van a por 'Battlefield' y tienen cosas interesantes que contar