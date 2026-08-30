Hace 600 años, alguien escondió más de 2.600 monedas en medio de guerras y peste. Ha desvelado el poder oculto de una ciudad rusa

El mundo está lleno de tesoros ocultos que la arqueología va descubriendo poco a poco. Sin ir más lejos, hay quien se ha propuesto averiguar por qué tantos tesoros del Imperio Romano se escondieron y sus dueños nunca volvieron a por ellos. Pero no fue solo Roma: otras civilizaciones, anteriores y posteriores, hicieron lo mismo a lo largo y ancho del planeta, y dejaron auténticas fortunas como la que acaba de encontrarse en Kolomna, una ciudad rusa a unos 100 kilómetros al sureste de Moscú.

El hallazgo. En el centro histórico de Kolomna un equipo de profesionales de la arqueología ha encontrado un cántaro de cerámica que permaneció intacto desde comienzos del siglo XV con la friolera de más de 2.600 monedas de plata en su interior. La suma equivale aproximadamente a 13 rublos, poco más de 10 céntimos de euro, un auténtico dineral para la época y que por aquel entonces permitirían comprar un par de casas o un rebaño de caballos. De hecho, su valoración actual rondaría el medio millón de dólares.

La mayoría de las monedas fueron acuñadas en las décadas de 1420-1430, durante el reinado de los grandes príncipes Basilio I Dmítrievich y Basilio II el Oscuro. Además, hay ejemplares raros y más de 350 nuevas variedades de troqueles locales, según Pravda.

Por qué importa. Tan importante como la cantidad es la calidad: es difícil encontrar un conjunto tan grande y completo de monedas de una misma época, lo que ayuda a entender mejor cómo funcionaba el sistema de circulación monetaria en esa región hace 600 años.

En pocas palabras, el tesoro de Kolomna es ya una referencia clave para el estudio de la moneda rusa del siglo XV. Además, la composición del conjunto confirma que Kolomna era, de facto, la segunda ciudad más importante del Principado de Moscú después de la capital.

Contexto. Como ya hemos visto, buena parte del botín procede del periodo de gobierno de Basilio I (1389-1425) y Basilio II "el Oscuro" (1425-1462), una etapa en un momento difícil en Rusia: había guerras internas por el poder y por si fuera poco, la peste azotó las ciudades rusas entre 1425 y 1427. El equipo tiene una hipótesis: fue el miedo a esta epidemia la que hizo que el dueño escondiera el dinero, pero nunca volvió a por él... probablemente porque murió. Era una persona adinerada, un un funcionario, un cargo municipal o un comerciante exitoso.

En detalle. La mayoría de las piezas son "dengas" de plata, monedas pequeñas e irregulares, comparadas a veces con una escama de pez por su forma. Entre ellas destaca un grupo acuñado en la propia Kolomna con la imagen de un ave similar a un cisne en pleno vuelo, que apenas circuló fuera de la región y que ni siquiera se encuentra en los museos.

Sí, pero. Vaya por delante que la cifra de más de 2.600 monedas es todavía preliminar y orientativa dado lo inminente del descubrimiento, que se hizo público hace apenas unos días. Será cuestión de meses o años conocer la cifra exacta. Por otro lado, la hipótesis del motivo de esconder el tesoro no deja de ser una interpretación, no hay pruebas claras que lo demuestren. De hecho, por no saber, no sabemos ni cuál será el destino final del tesoro, aunque Nikita Chaplin, político de la zona, ya ha expresado que "La ciudad pretende preservar su patrimonio histórico en su propio territorio".

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