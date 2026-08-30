Solo hay un monte importante en el mundo que jamás ha registrado un serio intento de ascensión y está en China: el Kailash

He visto Primarks y alrededores de Zara un 7 de enero con menos gente que la fila para subir al Everest. Por increíble que parezca, a estas alturas de la película y en pleno furor por conquistar las grandes cimas, tacharlas de la lista y subir la foto a Instagram, todavía quedan grandes montañas que aún no han sido coronadas en la zona de escalada por antonomasia: el Himalaya.

La cima pendiente. La cima de gran altitud que nunca ha sido escalada es el Kailash, un monte de 6.638 metros situado en la prefectura de Ngari. Está situado en la cordillera Gangdisê, en el Himalaya, en la parte occidental de la meseta tibetana, cerca de donde confluyen las fronteras de China, India y Nepal.

En esa zona nacen cuatro de los ríos más importantes de Asia: el Indo, el Brahmaputra, el Sutlej y el Karnali, que fluyen en cuatro direcciones distintas, como si el lugar fuera mágico. Desde luego, suena de lo más apetecible para los amantes de la escalada y, sin embargo, no hay constancia de ningún ascenso con éxito hasta la cumbre.

Prohibido subir al Kailash. Y obviamente, no es que falten recursos técnicos para ascender hasta arriba: es que hay quien lo considera el "axis mundi", el centro espiritual del universo. El Kailash es un lugar sagrado para el hinduismo, el budismo, el jainismo y la religión bön. Según todas las religiones que reverencian la montaña, pisar sus laderas es una profanación. Además, el gobierno chino ha prohibido su escalada precisamente por su importancia religiosa, que trasciende hasta lo cultural.

Ha habido algún conato. A lo largo de la historia ha habido acercamientos frustrados, como el de los exploradores británicos Hugh Ruttledge y R.C. Wilson en 1926, que desistieron en su intento por exceso de nieve. O el de Herbert Tichy en 1936, que recorrió los alrededores sin llegar a coronarlo. Después, diferentes escaladores extranjeros han solicitado permisos para el ascenso, recibiendo un "no" por respuesta.

Ha habido algún conato. A lo largo de la historia ha habido acercamientos frustrados, como el de los exploradores británicos Hugh Ruttledge y R.C. Wilson en 1926, que desistieron en su intento por exceso de nieve. O el de Herbert Tichy en 1936, que recorrió los alrededores sin llegar a coronarlo. Después, diferentes escaladores extranjeros han solicitado permisos para el ascenso, recibiendo un "no" por respuesta.

Grandes alpinistas como Edmund Hillary, pionero en alcanzar la cima del Everest, o Reinhold Messner, el primer hombre en coronar los catorce ochomiles, han rechazado la idea de coronarlo por una cuestión de respeto. De hecho, el italiano sí que obtuvo el permiso a mediados de los 80, pero declinó la idea: "Si conquistamos esta montaña, entonces conquistamos algo en el alma de las personas. Les sugeriría que vayan y escalen algo un poco más difícil."

Hay otros vírgenes. De hecho, hay un monte todavía más alto que no se ha coronado: en Bután está el Gangkhar Puensum, que tiene 7.570 metros de altitud. Esta es la montaña más alta del mundo sin un ascenso registrado. Eso sí, a diferencia del Kailash, sí que ha habido al menos cuatro expediciones serias en los años 80, principalmente británicas, pero el gobierno de Bután cortó en seco cualquier posibilidad.

Porque desde 1994 está prohibido por ley escalar cualquier pico por encima de los 6.000 metros por motivos espirituales. En 2003, fue un paso más allá, prohibiendo todo el montañismo en el país. Es, de hecho, un veto más sistemático y absoluto que el del Kailash. Las montañas de Bután son, literalmente, intocables.

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Portada | Jean-Marie Hullot