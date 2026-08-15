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Escondieron su fortuna y desaparecieron: qué les pasó a los dueños de los miles de tesoros romanos que hemos encontrado

El dinero que Roma nunca recuperó: guerra, fuego y olvido bajo tierra

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Eva R. de Luis

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Cada cierto tiempo la arqueología investiga un yacimiento y trae a la palestra un nuevo hallazgo del Imperio Romano que nos permite conocer más de esa civilización. Y otras tantas veces, lo que descubren son tesoros. En cuanto aparecen traen de la mano dos preguntas: por qué los escondieron y por qué nunca volvieron a por ellos. 

Un nuevo estudio del Instituto de Arqueología e Historia del Arte de Cluj-Napoca y la Universidad Babeș-Bolyai en Rumanía se lo ha preguntado y tras analizar 18.200 tesoros y 7,5 millones de monedas romanas, cree tener la respuesta.

Cada tesoro cuenta una historia. El entierro podía responder a motivos económicos, de seguridad, fiscales o rituales, mientras que la no recuperación podía deberse a una cuestión de inseguridad, ya sea colectiva (una guerra o una invasión) o individual. Luego hay otros factores como la muerte, que migrara, que se olvidara de dónde estaba o que el paisaje cambiara. Un ejemplo ajeno de esto mismo: la campana lituana que un pueblo de Lituania escondió en la Segunda Guerra Mundial. 

Por qué es importante. Hasta la fecha, para tratar de descubrir qué llevó a esas personas a enterrar sus riquezas y no volver recurríamos a las interpretaciones arqueológicas. Como resume el equipo de investigación, los tesoros romanos son el reflejo de episodios de inestabilidad individuales o colectivas. Así, funcionan como una fuente independiente para verificar y matizar la historia militar y política que conocemos a través de otras vías, como por ejemplo el legado escrito. Son, en pocas palabras, testigos de las crisis del Imperio Romano.

Unos arqueólogos han desenterrado en Francia una vasija llena con decenas de miles de monedas romanas de hace 1.800 años
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Unos arqueólogos han desenterrado en Francia una vasija llena con decenas de miles de monedas romanas de hace 1.800 años

Contexto. Vaya por delante algo: lo de esconder objetos de gran valor bajo tierra no es algo que se les ocurriese a los romanos: hay constancia de ello a lo largo de historia de las civilizaciones, desde la Edad del Bronce hasta la Edad Media y más allá. Lo nuevo de esta investigación es que por primera vez y a gran escala se compara de forma sistemática la fecha de miles de tesoros con la cronología de guerras y desastres concretos.

Captura De Pantalla 2026 08 06 A Las 12 45 50 La distribución de monedas encontradas entre los años 215 y 270 d.C

En detalle. A partir de la base de datos Coin Hoards of the Roman Empire, el equipo trazó mapas donde se muestran concentraciones de tesoros no recuperados que coinciden con episodios concretos: la derrota romana en Teutoburgo (año 9), la conquista de Britania y la revuelta de Boudica, la erupción del Vesubio (año 79), las guerras contra los dacios y, sobre todo, la gran Crisis del siglo III, cuando invasiones y guerras civiles sacudieron gran parte del Imperio, originando la mayor concentración de tesoros abandonados de todo el periodo estudiado.

Sí, pero. Que un tesoro coincida en fecha y lugar con una crisis histórica no implica que todos los depósitos respondan a esa lógica. Como recuerda el investigador Stefan Krmnicek en otro paper publicado en ese mismo número de la revista, existen monedas y objetos que aparecen en contextos completamente ajenos a la seguridad o el ahorro: escondidos en esculturas religiosas, accidentales o enterrados como broma, por lo que cada tesoro encontrado debe interpretarse con cautela antes de asumir que se enmarca dentro de un momento de inestabilidad. 


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Portada | PxHere y Massimo Virgilio



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