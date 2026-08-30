El organismo más pesado del planeta no es una ballena: es "un árbol" de Utah

En Utah hay mormones, está el festival de cine de Sundance y mucha, mucha naturaleza. Tanta, que tienen los "Mighty Five", cinco espectaculares parques nacionales. Y sin embargo, allí no hay Pando. Para verlo hay que ir hasta el Bosque Nacional Fishlake. ¿Que qué es Pando? En una frase: 47.000 árboles en uno, con una edad estimada de hasta 80.000 años.

No es un bosque, es un árbol. Pando es un clon de álamo temblón (Populus tremuloides). Me explico: lo que a simple vista parece un bosque de 43 hectáreas con 47.000 árboles es en realidad un árbol que se ha clonado a sí mismo decenas de miles de veces, extendiéndose por 42,6 hectáreas. Técnicamente, es un único organismo, ya que todos los tallos son genéticamente idénticos y brotan de un único sistema de raíces compartido, como confirmó un estudio de 2008 de la Universidad estatal de Utah.

Es solo un árbol y es viejísimo. Como no se pueden contar los anillos de un organismo así, en otro estudio posterior (de 2024), el equipo de investigación tomó cientos de muestras del ADN del clon de diferentes partes para reconstruir cómo fue su evolución. Descubrió casi 4.000 variantes genéticas a lo largo de milenios de clonación y estimó su antiquísima edad, que va de entre 16.000 y 80.000 años. La horquilla es amplísima porque fechar un organismo así, sin anillos de crecimiento y que se clona, no es tarea fácil.

¿Cómo lo hicieron? Comparando las mutaciones acumuladas con restos de polen antiguo de álamo hallado en sedimentos de un lago cercano, Fish Lake. Como declaró uno de los investigadores a Newsweek, el hallazgo "hace que el Imperio Romano parezca un fenómeno reciente". Al fin y al cabo, ha visto pasar por delante de sus ojos hojas glaciaciones y extinciones y ahí sigue, al pie del cañón.

Clona que te clona. La forma de reproducirse de los álamos temblones es particular: no necesitan semillas, sino que desde sus raíces, una sola planta puede sacar nuevos tallos una y otra vez, siempre que esas raíces sigan vivas. Cada tallo individual dura poco, entre 120 y 150 años, según la Western Aspen Alliance de Utah State University (la entidad que lleva más tiempo estudiándolo), pero cuando muere, de la raíz nace otro. Se estima que solo sus raíces pesan unas casi 6.000 toneladas, así que ciñéndolos solo al peso de esa parte, Pando podría ser el ser vivo más pesado del planeta.

Cómo diablos ha sobrevivido tanto. Hasta el paper de 2024, para calcular la edad de Pando hacía falta casi adivinar, teniendo en cuenta su tamaño y su velocidad de crecimiento. Sin embargo, este fue el primer estudio que da una cifra basada en genética y no en suposiciones y ya de paso, aporta una posible explicación sobre por qué ha durado tantísimos años: es triploide, es decir, tiene tres copias de cada cromosoma en vez de dos. Por un lado, esto le impide reproducirse por otro lado, pero también explica por qué sus células y su organismo sean tan grandes y aguantan tanto.

Durante el estudio se llevaron una sorpresa: el equipo esperaba que los tallos más cercanos entre sí se parecieran más genéticamente que los alejados, pero no: dos tallos elegidos al azar tienen las mismas probabilidades de parecerse genéticamente, estén cerca o lejos. La única excepción son las distancias muy cortas, por debajo de 15 metros: ahí sí se nota que los tallos vecinos comparten algo más de genética que el resto del bosque. Esto sugiere que debe existir algún mecanismo que limita la propagación de mutaciones dañinas, pero todavía no está claro.

Y sin embargo, tiene una amenaza. Masivo y con miles de años a sus espaldas, actualmente Pando se enfrenta a un problema: como explica el biólogo Richard Elton Walton (Universidad de Newcastle) en un artículo reciente para The Conversation, la sobrepoblación de ciervos mulo y ciervos canadiense (fruto de la desaparición de sus depredadores naturales), está impidiendo que los brotes nuevos maduren, ya que los ciervos se los comen. Un estudio anterior ya había demostrado que algo tan sencillo como poner una valla para excluir a los ciervos surtía efecto: esa zona mostraba una regeneración mucho mayor que el resto del bosque.

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