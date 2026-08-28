La industria del videojuego está en llamas y nos hemos ido a la mayor feria del mundo a ver qué onda

Esta semana se celebra Gamescom. Con la muerte del E3, la feria alemana se consolidó hace unos años como el evento de videojuegos más grande a nivel mundial. Y sí, el E3 es especial, pero Gamescom es una feria que me encanta y a la que, si las cuentas no me fallan, habré ido una decena de veces ya. Siempre termino cansado, pero cada año repetía con ganas porque iba a ver algo que me apasionaba.

Este año iba con unos ánimos distintos.

Unos afortunados sin esperar demasiada cola, ya disfrutando del taxista loco

Porque me encantan los videojuegos y sabía que iba a ver grandes títulos, pero el añito que llevamos en la industria es, como se suele decir, pa'verlo. Primero, los miles de despidos, algunos de una tacada y de forma hasta cruel.

Segundo, uno de los movimientos anticonsumidor más bestias que recuerdo con la fecha de caducidad del formato físico. Tercero, las condiciones de trabajo ínfimas en los grandes estudios.

La ambientación me ha parecido mejor que el juego, la verdad

Como que no me apetecía ir de chill a la gran celebración de los videojuegos, vaya. Y lo que me he encontrado no es que... todo da igual. Gamescom sigue siendo un evento en el que las compañías se dejan una morterada de dinero, uno que está muy montado para los usuarios que esperan largas colas para probar una demo de 20 minutos de un juego al que le queda cocción por delante y, sobre todo, uno en el que he visto la contradicción que vivimos.

Hay una cantidad de juegos guapísimos para los próximos meses a la vez que la industria está en uno de sus momentos más bajos. Sobre todo la occidental.

Juegos y pasta. Mucha pasta

Lo primero es lo primero: cuando entras a alguno de los pabellones del Messe de Colonia (ciudad en la que se celebra el evento), como usuario te abruma la cantidad de llaves agitándose que tienes ante ti. Cada compañía monta su 'circo' con su propio sistema de sonido, su personal para organizar colas (te las vas a comer sí o sí, incluso para juegos con año y medio en el mercado como 'Arc Raiders') y sus animadores.

Hay personas disfrazadas tanto por parte de las compañías como por aficionados que hacen cosplay (algunos están curradísimos) y que amablemente se hacen fotos con todo el que se lo pida, aunque sean las 18:30 antes de cerrar y lleven todo el día arrastrando los pies por la criminal moqueta.

Hay puestos modestos con muchos juegos en un espacio recogido, y luego están las Sega, Microsoft, Konami, Samsung o Nintendo que te ocupan una porción importante de los pabellones. El mencionado 'Arc Raiders' tiene muchos metros cuadrados, igual que 'Star Wars Galactic Racer' (guapísimo este, iba sin muchas esperanzas y me lo han vendido), y es fácil que te agobies porque hay mucho interesante que apetece jugar.

¿El problema? La economía del tiempo. En las colas hay marcadores que indican el típico "20 minutos de espera desde aquí", "60 minutos desde aquí", "80 minutos desde aquí"... Siendo prensa hay algunos beneficios, pero incluso el día de prensa tuve que esperar una hora y media para jugar al 'Alien Isolation 2'. ¿Me rentó? Sí, pero porque era un tiempo que tenía hasta una entrevista y no me importó, pero es esperar ese tiempo para jugar una demo de 20 minutos.

Cuando el temporizador llega al final, te vas o te vas, hayas completado la demo o no. Y así con todos los juegos. Hay demasiado que jugar y el tiempo se va en las colas. Es casi una metáfora de lo que ocurre en el día a día con tantísimos lanzamientos cada mes sin que tengamos tiempo para todo.

Nintendo tenía muy bien integrados un montón de videojuegos para todas las edades...

... y LEGO, tanto los nuevos como algunos ya existentes

Pero bueno, más allá de los juegos, lo que prima es el espectáculo. En las fotos creo que se aprecia el esfuerzo de las compañías por agasajar al visitante porque sí, el primer día de Gamescom es para la prensa y quienes paguen las entradas VIP, pero a partir del segundo es la jungla y la feria está enfocada a quienes van a terminar comprando los juegos.

Es un parque de atracciones, básicamente, pero en lugar de hacer una cola para montar en la montaña rusa, haces cola para darte de leches en juegos que llevan años en el mercado como 'Street Fighter 6', para probar versiones de Switch 2 como '007 First Light' o lo que está por llegar como 'Stranger than Heaven' o 'Gears of War: E-Day'.

También es un evento en el que se ven juguetes como la Xbox Series X25, donde marcas ligadas al gaming hacen presentaciones (Samsung con sus nuevos monitores OLED o llevando el Galaxy z Fold8 con algunos videojuegos para probarlos en pantalla grande), Mercedes te lleva un coche espectacular o marcas de ordenadores que muestran juegos punteros corriendo en su hardware.

Como digo, cuando pateas la abarrotada moqueta, sólo piensas en que no vas a tener tiempo para probar todo lo que quieres, en que está todo muy bien montado para que pases una experiencia chula disfrutando del hobby que te apasiona y en cuánto dinero se habrán dejado las compañías.





Calculo una hora de cola

Así es el puesto del 'Stranger than heaven' por dentro

Lamentablemente, no me he puesto a medir los puestos más imponentes, pero dependiendo ,del stand va de los 188 €/m2 hasta los 278 €/m2, con un mínimo de 150 metros y un máximo de 500 metros. Hay algunas que pueden llegar a los 1.000 metros y hasta más.

Y luego tienes que pagar 16 €/m2 por la luz, una tasa fija de 60 céntimos/m2 de la feria y todo el tema de empleados, transporte de equipo, montaje, etc.

Sí, pero...

Hay pasta, muchísima, y eso hace que durante un momento te olvides de cómo están las cosas tras bambalinas. Fue curioso entrar a uno de los pabellones y descubrir el stand de Ubisoft. Iba con un compi y los dos dijimos lo mismo: cuánto les habrá costado traer todo lo que han traído y ocupar un cuarto de un pabellón mientras tienen la casa sin barrer.

Lo de Ubi es un derroche

Ubisoft siempre s elo curra muchísimo con la ambientación de su stand

Pero quien dice Ubisoft dice Microsoft y otras occidentales (no había tantas...). Porque tras toda la alegría de la Gamescom, las luces y los colores, tenemos una industria que parece tambalearse sobre el ring. Hemos ido entrando estos meses en los movimientos de las empresas, pero por recapitular y mencionar algunos de los casos más sonados:

Xbox anunció hace poco 3.200 despidos, 1.600 realizados ya y otros 1.600 que se ejecutarán a lo largo de los próximos meses.

anunció hace poco 3.200 despidos, 1.600 realizados ya y otros 1.600 que se ejecutarán a lo largo de los próximos meses. Epic Games fulminó 1.000 puestos, el 20% de su plantilla, en marzo

fulminó 1.000 puestos, el 20% de su plantilla, en marzo Bungie ha estado en otra importante ronda de recortes.

ha estado en otra importante ronda de recortes. Electronic Arts más de lo mismo porque debe reducir gastos a lo bestia para cumplir con la deuda adquirida tras la compra por parte de Arabia Saudí.

más de lo mismo porque debe reducir gastos a lo bestia para cumplir con la deuda adquirida tras la compra por parte de Arabia Saudí. Riot Games otros cuantos puestos.

otros cuantos puestos. Y Ubisoft ha cerrado divisiones realizado varios despidos hace apenas dos días.

Un par de "coches" que ha llevado Xbox

Un Supra del 7/11. La felicidad

Estos son algunos ejemplos de lo que llevamos este año y puedes pensar que no te afecta (aunque realmente sí, porque luego hay juegos que salen como salen), pero también se ha anunciado que, a partir de enero de 2028, todos los nuevos lanzamientos en consolas PlayStation serán sólo digitales a partir de PlayStation Store.

Hemos escrito largo y tendido sobre esta desaparición del formato físico en PlayStation (que puede suponer un punto y aparte para el resto de la industria) y sobre lo que supone para el consumidor tanto el no poseer sus juegos como que estos sean digitales ligados a la PlayStation Store. Porque, en un curioso giro, el mismo día que anunciaron eso, Sony anunció el cierre de la Store de PS3 y PS Vita.

Prensa tiene un pabellón privado mucho más sobrio para entrevistas y demos que no están abiertas al público

Al margen, está el crunch. Desarrollos cada vez más caros, cada vez más largos y que, aún así, no se pulen y optimizan lo suficiente. Esto implica que en consola no se ven como podrían verse ('Halo Campaign Evolve' es un ejemplo de un mal uso de Unreal Engine 5 mientras 'Gears of War: E-Day', ambos de Microsoft, es un ejemplo de lo contrario) y en PC piden una barbaridad de máquina.

Y no, no están las cosas para que algo pida un PC con recursos porque el precio de la RAM y los SSD se ha ido a la estratosfera, pero las GPU no se quedan atrás.

China y japón a su aire

Y dentro de este "todo mal" cuando inevitablemente pienso en los despidos y el estado de los juegos y desarrollos al entrar a probar un juego de Xbox o de Ubisoft en stands chulísimos y recargados, contrasta con lo que siento cuando entro en el stand de Capcom o Sega, por poner un par de ejemplos.

En Japón hay unas leyes más férreas para proteger a los trabajadores, por lo que no es tan fácil marcarse la de despedir a cientos de personas el mismo día. Además, está la cultura de trabajar en una misma empresa de por vida, lo que también tiene un impacto en el juego final.

Lo de los stands de empresas chinas es de locos

No cito Capcom sólo por ser una compañía que está de bonanza, sino porque es el ejemplo perfecto de esto último. Estos años ha lanzado juegazo tras juegazo y algo interesante es que podemos ver cosas de 'Monster Hunter' en 'Pragmata', pero también en 'Onimusha Way of the Sword'. Ciertas animaciones, ciertas decisiones de diseño y hasta artísticas, como enfoques de cámara muy concretos que te hacen pensar "esto es un juego de Capcom".

Oalá haberme podido llevar uno de los PVM del puesto de 'Persona'

Son varios equipos desarrollando juegos diferentes, pero hablan entre ellos, hay un vaivén de ideas y, sobre todo, son capaces de lanzar varios juegos cada año tanto por la diversificación como porque un equipo cohesionado trabaja mejor que uno que tiene que enseñar a los juniors cada seis meses porque hay rondas de despidos y una rotación enorme.

Porque Gamescom, que en cierto momento era una feria muy occidental con una presencia brutal de Xbox, Activision por separado, Blizzard también a su aire y conglomerados europeos o marcas tech como Nvidia que traían stands enormes para jugar títulos como 'Destiny 2', ahora es una feria en la que la presencia japonesa y china es brutal.

Es impresionante la cantidad de juegos chinos con stands pomposos que hay en la feria, con algunos espectaculares como el de'Where wind meet' y otros mucho más sobrios como el de 'The Defiant', pero con muchísimas estaciones de juego para que más personas puedan probar la demo. Mihoyo con todos sus juegos va a otra velocidad con una zona impresionante y Huawei con su App Gallery compite contra Google en espacio.

Da la sensación de que oriente va a otra dirección y mires donde mires dices "¿otro juego chino?" (porque tienen cierta estética característica y son más desconocidos, de momento, para los occidentales). Contrasta el terreno que han perdido las más tradicionales de occidente y cómo las cásicas como Sega, nintendo y Capcom se han mantenido a la vez que las chinas están aprovechando la oportunidad.

2026, el mejor año de los videojuegos

Mientras la industria es una sucesión de malas noticias, 2026 está siendo un año para enmarcar. 'Big Walk', 'Replaced', 'Cairn', 'Planet of Lana II', 'Orbitals', 'Moonlighter 2', 'Mewgenics', 'Hades 2', 'Mina the Hollower', 'Mixtape' y 'Over the Hill' son sólo unos pocos ejemplos de los juegos más "indie" que son geniales o que tienen buena pinta para los próximos meses.

Si nos vamos a las grandes producciones, septiembre es inabarcable, octubre más de lo mismo, en noviembre está 'GTA VI' y hasta ahora han salido juegarrales ('Resident Evil Requiel', 'Pragmata', 'Forza Horizon 6', Pokémon Pokopia', 'Crimson Desert', 'Splatoon Raiders', '007 First Light') como para que mañana se acaben los videojuegos y sigamos teniendo títulos pendientes durante años.

Es raro, y estos días varios compañeros hemos hablado sobre esa dualidad entre el estado de los que hacen los videojuegos y la cantidad de juegos de enorme calidad que salen al mercado en un año que va a terminar muy fuerte y con un comienzo de 2027 que ya hace que me agobie por todo lo que quiero jugar.

Pero en fin, sólo el tiempo dirá cómo evoluciona la situación. Los videojuegos son maravillosos, pero mucho se ha hablado este año sobre una caída de la industria occidental debido a una combinación de malas políticas, malas decisiones y mala gestión. Sería una nueva caída para la industria de esta parte del mundo, ya que aunque mucho se habla de la gran crisis de Atari que llevó a la crisis de los videojuegos de 1983, en realidad eso afectó principalmente a Estados Unidos.

En Europa mandaban los microordenadores y en Japón iban a su bola, con la NES y el nacimiento de su industria. Y lo de los microordenadores pues ya no, pero quién sabe si los próximos años serán Japón y China los que dominen la conversación.

Y sí, pese a la 'bajona' que me produce la situación, me encanta probar videojuegos con antelación y luego meterme la comida de los campeones: una bebida chatarra en la sala de prensa.

P.D. Foto del protagonista de esta Gamescom:

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