El gasto en la App Store ha caído en EEUU por primera vez. No es dinero desaparecido, es dinero que ha dejado de pasar por Apple

El gasto de los clientes estadounidenses de la App Store ha caído un 6% interanual en el segundo trimestre, según los datos que Sensor Tower ha compartido con el Financial Times. Es la primera caída en diez años. No porque hace diez años ya hubiese otra caída, sino porque es cuando empezaron estos registros.

En el resto del mundo la tienda sigue creciendo, aunque al 3% frente al 13% de hace un año.

En cifras. Tres fuentes distintas, midiendo cosas distintas, apuntan hacia lo mismo:

-6% en gasto de los usuarios estadounidenses en el segundo trimestre (Sensor Tower), frente al +9% de un año antes.

en gasto de los usuarios estadounidenses en el segundo trimestre (Sensor Tower), frente al +9% de un año antes. -18% en los ingresos por comisión de Apple en Estados Unidos desde enero (Appfigures), con caídas también en Brasil y Japón tras sus nuevas regulaciones.

en los ingresos por comisión de Apple en Estados Unidos desde enero (Appfigures), con caídas también en Brasil y Japón tras sus nuevas regulaciones. -0,6% en ingresos netos de la App Store a nivel mundial hasta mediados de agosto (Morgan Stanley).

Entre líneas. Ese 18% no mide cuánto gastan los usuarios, sino cuánto se queda Apple. Desde abril de 2025, la sentencia del caso Epic obliga a permitir que las aplicaciones enlacen a pagos externos en Estados Unidos, sin comisión.

Cuando alguien paga una suscripción de una aplicación desde el navegador en vez de hacerlo dentro de la aplicación, ese dinero sigue existiendo, pero desaparece de los ingresos de Apple y de los paneles de Sensor Tower. La propia Apple lo ha admitido ante la SEC: esas transacciones "pueden no ser elegibles para comisión". Parte de la caída es demanda que se ha enfriado, y parte es dinero que se ha ido del radar.

El otro factor. Los juegos han dejado de tirar del carro tanto como antaño: sus ingresos caen un 4,5% global. Los juegos son la categoría que ha sostenido una gran parte de la tienda durante muchos años. El resto crece cerca de un 15%, pero casi todo viene de las aplicaciones de IA generativa (+108%), donde ChatGPT concentra el 60% de los ingresos.

Una tienda con más de dos millones de aplicaciones ahora mismo depende de que una sola siga vendiendo suscripciones para seguir creciendo.

El contraste. Esto ocurre en el momento de mayor abundancia de su historia. Con Claude Code y herramientas similares, publicar una aplicación se ha vuelto muchísimo más sencillo que antes, así que se ha disparado la cantidad de propuestas en la App Store. Las descargas, sin embargo, no suben al mismo ritmo.

Lo que está llegando son sobre todo clones y wrappers de IA, aplicaciones construidas para existir más que para usarse. Nadie paga por la enésima y es difícil ser realmente diferencial. Posiblemente haya más valor en la posibilidad de crear pequeños productos muy personalizados que en seguir inundando las tiendas de aplicaciones sin nada que aporte algo realmente nuevo o distinto.

Sí, pero. No es que Apple esté en problemas: cerró el segundo trimestre del año con 109.400 millones de dólares en ingresos, un 16% más, y el iPhone creciendo un 22%. Lo que se erosiona es el margen. Las comisiones del 15% al 30% son la parte más rentable de Servicios, y la valoración actual de Apple descansa en buena parte sobre lo mucho que ha crecido Servicios.

Y ahora qué. Europa lleva dos años por delante en esto y el resultado ha sido el contrario.

La DMA obligó a Apple a abrir la App Store antes que ningún tribunal estadounidense.

En abril de 2025 le costó una multa de 500 millones de euros por impedir que las aplicaciones informasen de precios mejores fuera de la tienda.

El mismo día en que el FT publicaba estos datos, Apple anunciaba su nuevo esquema de comisiones para la Unión Europea, en vigor desde el 1 de octubre.

La diferencia con Estados Unidos está en el porcentaje, no en el principio: un desarrollador español que saque al usuario a pagar en su web seguirá dejando un 15% a Apple, y un 5% si distribuye la app fuera de la tienda. En Estados Unidos, en ese mismo escenario, Apple no cobra nada.

Ahí está la explicación de por qué la caída aparece en las cuentas estadounidenses y no en las europeas. Bruselas ha forzado a Apple a competir; el juzgado de California le ha quitado la comisión.

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