En Barcelona los chavales están volviendo a jugar al fútbol en las nuevas calles peatonalizadas. Y los viejos y los comercios se están quejando

“Niño, deja ya la pelotita”. Esta frase, tan común, se ha convertido en un sufrimiento constante en Barcelona. O eso dicen los mayores del lugar: "Esto no es pacificación, es un martirio", sentencia Joan Carles, vecino de la ronda de Sant Antoni, con prioridad peatonal, en un relato que retrata el nuevo espacio como un "polideportivo improvisado". Y es la viva colisión entre dos políticas urbanas: pacificar el espacio público y devolver la calle al juego infantil.

Sin vallas ni horarios, los adolescentes lanzan balonazos "a matar" contra farolas convertidas en portería. Los impactos alcanzan escaparates, portales y, en el caso de la tienda Sports Ramells, el propio interior del local. Y quieren que se restrinja. Hay ruido incluso los domingos, y ya deja secuelas: un vecino toma Lexatín para aguantar la tensión en su propia casa. La Guardia Urbana, dicen los afectados, "tiene las manos atadas": el Síndic de Greuges ya avaló el derecho al juego, así que tampoco pueden requisar pelotas ni multar.

No es país para jóvenes. El fútbol sigue siendo el deporte más practicado en España. ¡Furbo! 1.260.556 licencias en 2024, el 29,21% de las 4,31 millones federadas del país, repartidas en más de 30.000 clubes. El avance de 2025 apuntó a otro medio punto de subida. La RFEF, ante el tirón, decidió congelar las cuotas de licencias para toda la temporada 2025/26.

¿A qué quieres que te gane? Es normal. El 19 de julio de 2026m España derrota a Argentina 1-0 en la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con gol de Ferran Torres en la prórroga. Segunda estrella mundial, dieciséis años después de Sudáfrica. ¿Quién no va a motivarse ante algo así?

Efecto Lamine. Al “efecto mundial” se suma esa tendencia por fichar a chavales jóvenes. Esta temporada debutan cuatro futbolistas menores en categorías profesionales: Marc Santos, con 15 años y 288 días, tercer jugador más joven en la historia de LaLiga. Jorge Domínguez debuta con el Atlético a los 16 años y 241 días, el más joven del club. La precocidad ya no es excepción, es reclamo. Y también motiva.

Las calles son nuestras. La socialización física que parecía en retirada entre adolescentes vuelve por rutas insospechadas: las batallas de "farmear aura" convocan a cientos de chavales en Burgos, Zaragoza, Vigo, Talavera, Valladolid, Pamplona y A Coruña. Es el mismo impulso que llevó al botellón a nacer en Cáceres en 1991 o que empujó las batallas de gallos a finales de los dosmiles hasta su profesionalización: vuelve el Red Bull Batalla de los Gallos, vuelve el de Zaragoza (tras 13 años sin convocatoria) y vuelve el de Almería con final en marzo de 2027 en Tenerife. Plaza, balón o micrófono, el patrón se repite.

¿Para qué sirve una calle? El conflicto barcelonés reabre el debate urbanístico de fondo: una calle pacificada, ¿sirve para que los bares extiendan terraza o para que los niños jueguen? En 2019, el Ayuntamiento de Ada Colau levantó la prohibición histórica de jugar a pelota en la vía pública. La entonces teniente de alcalde defendió la medida: abrir la ciudad al juego y dejar de criminalizarlo.

Qué hacen otros ayuntamientos. La ordenanza de Ciempozuelos, publicada en el BOCM en junio de 2026, reguló expresamente el "uso inadecuado del espacio público para juegos", condicionando actividades de pelota como fútbol y uso de monopatines. Parla, por su parte, documenta en su memoria de Infancia 2024-2025 los requisitos de la red Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, que obliga a garantizar espacio de juego en el diseño urbano.

Barcelona, en cambio, apostó por multiplicar espacio: su Plan del juego con horizonte 2030, nacido en 2018, culminó con la renovación de 30 áreas de juego infantil en ocho distritos, con 11 millones de euros comprometidos.

Qué dice la ciencia. Que respalda esa apuesta. Un estudio de Helen Dodd en la Universidad de Exeter, publicado en el Journal of Child Psychology and Psychiatry con 4.000 niños, calculó que cada día extra de juego libre exterior entre los 2 y los 4 años eleva entre un 6% y un 14% la probabilidad de buena salud mental a los 8 años. Una revisión de 2024 en Revista Retos cruzó los trabajos de Bruijns, Brussoni y Fyfe-Johnson para confirmar mejoras cognitivas, físicas y sociales frente al juego estructurado bajo techo.

Y una revisión PRISMA de 2025 en Polo del Conocimiento, con 21 estudios entre 2020 y 2025, cerró el argumento: el juego exterior mejora atención, memoria de trabajo y creatividad, además de empatía y autorregulación emocional. El confinamiento encerró a una generación; la evidencia dice que salir a la calle era, precisamente, lo que necesitaban.

Prohibido ser niño. Vecinos y comerciantes piden al Consistorio que delimite horarios y zonas de juego. Tienen grabaciones de escándalos que superan los 80 decibelios y el distrito del Eixample media desde hace más de un año —ya se habló de multas—. La mayoría está a favor de la pacificación de calles. Pero la peatonalización de Consell de Cent dejó una encuesta con el 94,3% de comerciantes quejándose de accesos más difíciles. Y en 2023, una sentencia judicial obligó a desmantelar parte del proyecto por invadir competencias urbanísticas.

Por suerte, el Ayuntamiento insiste en esa de ordenar el uso y no prohibir, con el fin de garantizar una convivencia equilibrada. Entre líneas entran los balones, sin rozar el travesaño. Pero recordemos: los menores españoles de entre 6 y 13 años pasan de media dos horas y 35 minutos diarios frente al móvil, una cifra que sube a 3 horas los fines de semana y se dispara en verano, cuando el 40% de los padres reconoce que sus hijos están más expuestos a la pantalla. Frente a estos datos, un balón contra una persiana merece, como mínimo, una consideración.

Imágenes | Manu Mitru para ElPeriódico, Pexels (Amaury Michaux)

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