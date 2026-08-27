Roomba Max 775 Combo, análisis: este robot aspirador es tan infalible con el pelo que estoy pensando tener otro perro en casa

Esta iRobot ya no es la que era en términos empresariales, pero hay algo que no cambia: sigue haciendo muy buenos robots aspiradores. Es cierto que en cuestiones de innovación ya no va tanto por libre y ha abrazado algunas tecnologías populares en el segmento, como por ejemplo el fregado mediante rodillo y que esta pueda deslizarse a los lados para llegar a las esquinas, pero por qué no decirlo: he probado un montón de robots aspiradores y tengo que decir que es lo que mejor friega en la actualidad. La ficha técnica de este Roomba Max 775 Combo promete, así que lo hemos probado a fondo para comprobar si rinde a la altura.

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Vives en un piso pequeño.

Lo esencial en 30 segundos

El Roomba Max 775 Combo con base AutoWash es el robot aspirador que recomendaría a quien tiene un hogar con mascotas y grande. Es cierto que aspira y friega bien en general, pero su combo de potencia de succión y cepillos de goma resulta de lo más efectivo para esos pelitos que se depositan el suelo y, por qué no decirlo, también con las bolas que se acumulan. Como además tiene una navegación solvente y pila para rato, da para recorrer muchos metros cuadrados.

Me ha sorprendido por el poco mantenimiento que requiere y, algo que no es una sorpresa pero que sigo agradeciendo enormemente: lo bien que está hecha su app. Hoy en día es habitual encontrar aplicaciones abarrotadas de funciones (es el caso), pero iRobot es de las pocas que las integra en una interfaz ágil e intuitiva.

En pocas palabras, esta característica viene de lujo para esas personas que quieren un robot aspirador ambicioso pero no son gente tech, por lo que controlar dispositivos desde el móvil se les hace bola. Por ejemplo, mi madre se apaña con Whatsapp y poco más y también se maneja con esta app.

Nuestra experiencia con el Roomba Max 775 Combo

Sobresaliente en diseño. Aparte de que tiene una estética que entra por los ojos, el Roomba Max 775 Combo está diseñado con mucha cabeza: su base no se siente especialmente grande, pero está optimizada para que el mantenimiento sea mínimo. En cuanto al cuerpo, es algo más grande de lo normal, pero le sienta de lujo para cubrir más espacio en menos pasadas o sortear obstáculos y como no tiene txapela, cabe bien por debajo de las puertas de armarios. Pero lo mejor está en los bajos: doble cepillo lateral para cubrir bien los lados y doble rodillo de goma central magnífico para atrapar pelo y evitar enredos. Donde se han esmerado especialmente es en el rodillo para fregar: es grande, tiene tapa (por si pasa por alfombras) y sale a los lados.

Imperdible. Para moverse por casa tiene una cámara con reconocimiento con IA y un visor láser integrado en el cuerpo y la verdad, es de los robots aspiradores que más rápido ha recorrido mi casa y que mejor lo ha hecho sin necesidad de quitar nada. Es más, no molesta ni a las perras. Eso sí: obviamente si tienes la casa llena de trastos y los esquiva, por ahí debajo no limpia y como los cepillos laterales no son extraíbles, no apura tan bien las esquinas como otros. En mis semanas de prueba nunca se ha perdido ni se ha tragado nada y ha calculado bien donde cabe para no escatimar en esfuerzos. Va muy fino en navegación.

Mano de santo con el pelo. Dejando al margen las limitaciones propias de diseño, por capacidad de succión y configuración de cepillos este es uno de los mejores robots aspiradores que he probado con el pelo, algo que he comprobado tanto en el baño con los cabellos que se nos caen como andando en calcetines por casa después de limpiar: normalmente, siempre queda algún pelo que se incrusta en el textil, pero con este robot se ha reducido a casi cero y sin necesidad de ponerlo a máxima potencia. El fregado también me ha dejado con un gran sabor de boca: "ve" las manchas y el agua caliente con jabón y la rotación da buenos resultados en general (aunque alguna mancha se resiste). Como se va lavando sola, no va arrastrando la suciedad de un lado a otro.

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Le sobra batería para pisos grandes. iRobot no ha proporcionado datos sobre la batería ni su duración, así que hemos usado nuestro sistema homogeinizador: ponerlo solo a aspirar a máxima potencia y ver cuánto gasta. En 40 minutos limpió un apartamento de 55 metros cuadrados consumiendo un 33%, lo que permitiría al menos más de dos limpiezas completas. No obstante, no será lo habitual ponerlo a tope ni solo a aspirar, por lo que va sobrado para pisos de 100 metros cuadrados. Además, si se queda seco, vuelve a la base a cargarse lo suficiente para completar la misión de limpieza.

Hace brujería con el agua. Como cualquier otro aspirador de gama alta, tiene una bolsa para guardar la suciedad que aspira, un depósito de agua limpia para fregar y limpiarse y otro de agua sucia para acumularla. Esta combinación permite un mantenimiento mínimo y exposición mínima a alérgenos como el polvo, pero algo que me ha llamado la atención es la poca agua que consume: es normal que tenga que llenar el bidón al menos una vez a la semana, pero con este casi dura el doble. Por otro lado y pese a estar en una casa difícil, el aspirador no ha acumulado bolas de pelo en los cepillos en estas semanas de prueba. En el debe, los recambios de estas nuevas bolsas mejoradas para las alergias son aún más caros y la muestra de limpiador se me acabó pronto y al recurrir a la tienda me llevé la misma sorpresa.

Ficha técnica del i Robot Roomba Max 775 Combo



iROBOT Roomba Max 775 Combo con base autowash Dimensiones y peso Base: 456 x 430 x 432 mm Robot: 372 x 266 x 105 mm Potencia de succión 30.000 Pa Navegación PrecisionVision con IA y ClearView Pro LiDAR (cámara + LiDAR) Cepillos Doble cepillo de goma antienredos Dos cepillos laterales Fregado Sistema de fregado con agua caliente a 75 °C y 200 rpm. rodillo PerfectEdge extensible Base Capacidad depósito sólidos: bolsa AllergenLock con control de olores hasta 90 días Limpieza mopa con agua caliente a 75 °C y secado con aire caliente a 50 °C conectividad Compatible con Alexa, Siri y Google Home. Autonomía n.d. Qué hay en la caja Base, robot aspirador, cable, manuales, bolsa de polvo extra, dos cepillos laterales de recambio, frasco de muestra de limpiador Precio 899 euros

Roomba Max 775 Combo, la opinión de Xataka

Acercaros, que os voy a contar una intimidad: cuando conocí a mi pareja, que tuviera dos perras enormes era algo que daba un poco de vértigo y una de las razones es la suciedad: los pelos que se caen, las babas, la vuelta de pasear por el campo... este Roomba Max 775 Combo se ha convertido en mi mejor aliado por lo bien que atrapa el pelo y también porque limpia todo lo que saliva esa perra glotona mientras nos ve preparar comida desde el umbral de la puerta de la cocina.

Con este robot aspirador, iRobot ha mantenido bazas como su magnífica navegación o su diseño premium y de calidad tanto del dispositivo (y su elemento estrella, los cepillos) como de la app y ha subido el nivel en limpieza. Este modelo concreto sigue la estela de su antecesor y es el mejor aspirando en hogares con mascotas ya que ha subido la capacidad de succión, pero es que además hay pocos rivales en el mercado capaz de toserle en fregado. El único "pero" que le pondría es que ya que se extrae el rodillo de fregar, que también lo hagan los cepillos laterales.

¿Lo recomiendo?

Rotundamente, sí. Salvo la particularidad de Matter o que tengas un estudio de reducidas dimensiones y no puedas despilfarrarlo con una señora base, este Roomba Max 775 Combo me parece una compra maestra en líneas generales. Y además, para lo completo que es y su calidad, tiene un precio de lo más atractivo dentro de la gama alta.

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de iRobot. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

Imágenes | Xataka