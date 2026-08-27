Nvidia lanza DLSS 4.5 Ray Reconstruction: así es la nueva IA que mejora la imagen de tus juegos sin tener que cambiar de gráfica

Hace unos meses contábamos qué se traía entre manos Nvidia este año en cuanto a su receta mágica del DLSS en juegos y, finalmente, la compañía ha aprovechado la Gamescom para lanzar la versión DLSS 4.5 con reconstrucción de rayos (Ray Reconstruction), la pieza que faltaba de la actualización que comenzó a desplegar a principios de este año.

Esta nueva versión incorpora su modelo de IA Transformer de segunda generación que se aplica a la función responsable de limpiar o reconstruir las imágenes con trazado de rayos y path tracing. Todos los usuarios que cuenten con una tarjeta gráfica de la serie RTX 20 y en adelante podrán disfrutar de esta tecnología, mientras que otras funciones quedarán limitadas únicamente a la serie RTX 50. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Reconstrucción mediante IA. Ray Reconstruction es la parte del DLSS que decide lo limpia o ruidosa que se ve la iluminación con trazado de rayos. Un modelo mejor en este apartado implica reflejos más nítidos, sombras más estables y menos parpadeos en los juegos que dependen en gran medida del trazado de rayos, sin necesidad de tener que pasar por caja para adquirir una tarjeta gráfica mejor.

Nvidia afirma que la tecnología funciona en todas las tarjetas RTX, desde la serie RTX 20 en adelante, ya que utiliza los Tensor Cores ya integrados en esos chips.

En detalle. Cuando un juego proyecta rayos para los reflejos o la iluminación global, no cuenta con suficientes rayos para cubrir cada píxel de la pantalla, por lo que el resultado es una especie de granulado. Ahí es donde entra un eliminador de ruido (“denoiser”), que limpia ese ruido antes de que la imagen se reescale.

Ray Reconstruction se introdujo en 2023 con el DLSS 3.5, y reemplazó el denoiser tradicional por un modelo de IA entrenado específicamente para esta función, fusionando la eliminación de ruido y el reescalado en un único paso, así el chip puede utilizar más información procedente del motor del juego.

Lo que llega ahora es una nueva versión de dicho modelo. Según Nvidia, su modelo Transformer de segunda generación que se incluye en Ray Reconstruction maneja un 20 % más de parámetros y ofrece un 35 % más de capacidad de cómputo que el modelo al que sustituye, todo ello manteniendo un coste de rendimiento similar. La compañía también afirma que se ha entrenado con un conjunto de datos más amplio y que ofrece un control más preciso sobre cómo gestiona el movimiento entre fotogramas, lo que según declaran se traduce en una mayor precisión de la iluminación, imágenes más estables y detalles más limpios en movimiento.

Cómo activarlo. El nuevo modelo no requiere comprar una nueva gráfica ni tener que actualizar juegos. Se trata de una especie de anulación a nivel de controlador que se puede activar desde la app de Nvidia, el mismo método que la compañía utilizó para la actualización de Super Resolution a principios de este año. Para habilitarlo:

Abre la aplicación de Nvidia y ve a Configuración > Acerca de, y luego activa la opción de “Apúntese para acceder a la BETA o funciones experimentales” Dirígete a Gráficos > Configuración global > Configuración de controlador > Anulación de DLSS – Valores predefinidos de modelos. Selecciona “Recomendado” o “Ajuste predeterminado F” para Ray Reconstruction, que es la opción que sugiere Nvidia.

La función actualmente está disponible para 30 títulos compatibles, entre ellos Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Half-Life 2 RTX, Indiana Jones y el Gran Círculo, Star Wars Outlaws y Call of Duty: Black Ops 7, entre otros.

Depende de tu gráfica. Multi Frame Generation y Dynamic Multi Frame Generation son tecnologías exclusivas de las tarjetas de la serie RTX 50, y el Frame Generation habitual aún requiere al menos una tarjeta RTX 40. Ray Reconstruction, por el contrario, sí permanece abierto a toda la gama RTX.

Todavía en fase beta. Este lanzamiento todavía se considera una versión preliminar, ya que como hemos explicado por ahora solo es accesible a través del canal de Acceso anticipado de la app de Nvidia. Nvidia asegura que la actualización general de la app para incluir este y otros cambios (como los controles de Resizable BAR por juego y los ajustes de G-SYNC Pulsar) se espera para septiembre. Así que puedes probar la tecnología ya si tienes muchas ganas o, sino, esperarte a la versión general de la app que debería llegar en unas semanas.

Imágenes | NVIDIA

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