Ha vuelto LaLiga y con ella lo que ya es una triste tradición en España: los bloqueos de IPs

Ha vuelto el fútbol, y con él un efecto colateral que también parece formar parte del calendario: los bloqueos masivos de direcciones IP que se ejecutan para combatir las retransmisiones ilegales de los partidos en servicios IPTV. El sábado 15 de agosto, poco antes del primer partido de la tarde, comenzaron a activarse de nuevo y fueron creciendo hasta alcanzar un pico de unas 550 direcciones IP bloqueadas alrededor de la medianoche. Cloudflare volvió a ser una de las infraestructuras más afectadas.

Lo malo es que una IP no equivale a un sitio web. Es algo que llevamos tiempo explicando: servicios como Cloudflare funcionan como proxies compartidos: una misma dirección IP puede llegar a estar compartida simultáneamente por miles de dominios web que no tienen ninguna relación entre sí. Así que cuando se bloquea esa IP completa porque detrás hay (teóricamente) un servicio que retransmite ilegalmente los partidos, desaparece también el acceso a todos los sitios web que comparten infraestructura con él. En OONI resumían bien la diferencia: bloquear una dirección IP en Cloudflare o SquareSpace puede afcectar a muchísimos dominios a la vez, pero si lo hicieran con ciertos servicios de Amazon o Akamai el impacto suele ser mucho más localizado.

Los daños colaterales vuelven a ser visibles. WikiDex, una enciclopedia sobre Pokémon, fue una de las afectadas y denunció problemas con sus imágenes. HomeLabs Clubs explicó que su web había quedado inaccesible simplemente por compartir una IP afectada en Cloudflare. En episodios anteriores siempre pasó lo mismo: se vieron afectados multitud de servicios completamente ajenos al fútbol, incluidos sistemas de pago como Redsys. Son ejemplos que ilustran por qué estos bloqueos generan tanta polémica: una vez más pagan justos por pecadores porque no distinguen entre quien comete el delito y todos los que simplemente tienen la mala suerte de "compartir habitación" (dirección IP) con ellos.

Esto está pasando de castaño a oscuro. El citado estudio de OONI que analizó los bloqueos durante la primera mitad de 2026 dejó claro que los afectados son de todo tipo. Hubo sitios web de derechos humanos, organizaciones anticorrupción, organismos internacionales y entidades humanitarias. Entre los dominios afectados estaban Amnistía Internacional, ACLU, UNICEF y ACNUR, todos completamente ajenos a las retransmisiones deportivas.

El fin no justifica los medios. Las retransmisiones ilegales de partidos de fútbol o de otros eventos deportivos son especialmente complicadas de combatir porque pueden cambiar de dominio, proveedor o infraestructura durante el propio partido. Sin embargo, usar una orden judicial como la que usa LaLiga para ejecutar estos bloqueos es como matar moscas a cañonazos. La cuestión no es si hay que perseguir esas retransmisiones ilegales, sino si bloquear IPs de forma masiva es una herramienta proporcionada cuando el daño acaba afectando muchísimos servicios legítimos.

Esta temporada es especial porque es la última cubierta por la sentencia. La resolución judicial que permite estos bloqueos abarca tres temporadas, desde la 2024/25 hasta la 2026/27. Cuando termine el curso, previsiblemente el 20 de junio de 2027 con el último partido de Segunda División, esa cobertura dejará de ser efectiva. LaLiga intentará sin duda alargar la autorización par poder seguir realizando esos bloqueos a partir de la de 2027/2028, pero el contexto ha cambiado mucho.

Incógnitas de futuro. Cuando llegue 2027 habrá sobre la mesa tres años de críticas y quejas de usuarios, sitios web legítimos caídos y también análisis independientes sobre los efectos colaterales de esos bloqueos. LaLiga podrá seguir defendiendo que necesita actuar rápidamente contra estas emisiones, pero hoy en día hay datos sólidos sobre quién paga realmente el precio de dichos bloqueos.

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