Ofertas en electrodomésticos Ninja, teles de 75 pulgadas, Kindle y más. Cazando Gangas

Estamos ya casi cerrando el mes de agosto, un momento en el que la vuelta a la rutina está ya en la mente de la gran mayoría. Si quieres equiparte de cara a septiembre con la mejor tecnología y dispositivos para tu hogar, en este Cazando Gangas de hoy te mostramos algunos de los mejores chollos de la semana.
- Horno eléctrico y freidora de aire Ninja Artisan por 299,99 euros: alcanza hasta 370 ºC y ofrece acabados crujientes.
- Smart TV Xiaomi TV A Pro 75 pulgadas por 549 euros: QLED de 75 pulgadas y con Google TV.
- Localizador Ugreen FineTrack Pro Smart por 15,58 euros: compatible con iOS y con carga solar.
- Aspiradora escoba Xiaomi Vacuum Cleaner G20 por 159,01 euros: con una potencia de succión de hasta 25.000 Pa.
- Kindle Paperwhite por 139,67 euros: de siete pulgadas y con 16 GB.
Horno eléctrico y freidora de aire Ninja Artisan
Ninja es una de esas firmas de pequeños electrodomésticos que ha logrado ganarse un buen prestigio en el último año. Más allá de sus freidoras de aire, esta semana hemos encontrado rebajado este híbrido entre freidora de aire y horno compacto para exterior. Se trata del Ninja Artisan, que puedes comprar por 299,99 euros (antes costaba 399,99 euros).
Este híbrido es capaz de alcanzar hasta 370 ºC y si lo usas como freidora de aire puedes conseguir acabados crujientes con poco o nada de aceite. Su formato compacto hace que encaje en cualquier espacio, pero es capaz de hornear pizzas, permitirnos hacer repostería o incluso hornear verduras y carnes.
Ninja Artisan Horno Eléctrico de Exterior para Pizza y Freidora de Aire
Smart TV Xiaomi TV A Pro 75 pulgadas
Si estás pensando en montarte tu propio cine en casa y quieres una pantalla grande, este modelo de Xiaomi de 75 pulgadas es un chollo ahora en Carrefour. Ha pasado de costar 799 euros a 549 euros por tiempo limitado.
Se trata de una tele con panel QLED con resolución 4K UHD. Viene con sistema operativo Google TV y es compatible con AirPlay de Apple. Soporta formatos como HDR10+ y HLG (en lo que a imagen respecta) y Dolby Audio y DTS Virtual:X (en el apartado de audio).
Localizador Ugreen FineTrack Pro Smart
Si eres de los que suelen perder las llaves, la cartera o incluso tu equipaje con frecuencia, un localizador es el mejor accesorio que puedes comprar. Ahora, en Amazon, te puedes llevar rebajado (por 15,58 euros) este Ugreen FineTrack Pro Smart.
Es compatible con la red Buscar de iOS y una de sus principales bazas es que incorpora una pequeña placa fotovoltaica en la carcasa que recarga su batería exponiéndola a la luz del sol o a fuentes de iluminación intensa.
UGREEN FineTrack Pro Smart Finder Carga Solar Soporte iOS
Aspiradora escoba Xiaomi Vacuum Cleaner G20
Para quienes quieren volver a la rutina de septiembre con la meta de tener siempre limpia la casa, una aspiradora vertical les puede ayudar bastante. Ahora, en Powerplanet puedes comprar esta de Xiaomi rebajada, por 159,01 euros.
La Xiaomi Vacuum Cleaner G20 es una aspiradora sin cables con una potencia de succión de hasta 25.000 Pa. Su batería ofrece hasta 60 minutos de autonomía e incorpora tres cepillos para las diferentes zonas de casa que vayas a limpiar.
XIAOMI Aspiradora inalámbrica G20
Kindle Paperwhite
Hace apenas una semana que Amazon anunció el aumento de precio en algunos de sus dispositivos, entre ellos los Kindle. Así que encontrar uno en oferta, a partir de ahora, siempre será una buena noticia. Este Kindle Paperwhite está ahora rebajado a 139,67 euros.
Este lector de libros electrónicos de Amazon cuenta con una pantalla iluminada de siete pulgadas y una batería que dura semanas sin pasar por el cargador. Además, incorpora una memoria interna de 16 GB, para que puedas almacenar miles de libros.
Amazon Kindle Paperwhite (última generación)
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Amazon, Xiaomi, Ugreen y Ninja
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