Una pantalla OLED compatible con Dolby Vision: la Asus ROG Xbox Ally X20 trae varias novedades, pero ¿qué diferencias hay con la Xbox Ally X?

Asus tiene nuevo PC consolizado, aunque no es exactamente nuevo. Se trata de la Asus ROG Xbox Ally X20, dispositivo que llega por el 20.º aniversario de ROG y que viene a ser una versión mejorada de la Asus ROG Xbox Ally X que ya analizamos en Xataka. Hay cambios con respecto a esta última máquina, incluyendo el precio: esta nueva Xbox Ally parte de los 1.399 euros, aunque también llega en un pack que os detallaremos a continuación y que eleva su precio hasta los 2.599 euros.

Pequeñas novedades, misma potencia

Esta nueva ROG Xbox Ally tiene un chasis muy similar, aunque cuenta con un acabado traslúcido y detalles dorados que le dan un toque diferente. La principal novedad de este nuevo dispositivo está en la pantalla, que cambia de tecnología: pasa de utilizar un panel IPS a uno OLED. Esto se traduce en que podemos esperar un negro puro y un mejor contraste, algo que mejora la experiencia de juego.

Además del cambio de panel, también crece un poco (de 7 a 7,4 pulgadas) y se vuelve compatible con HDR y Dolby Vision, alcanzando los 1.400 nits de brillo máximo. Junto a todo esto, cabe añadir que sigue siendo compatible con VRR y llega hasta los 120 Hz, por lo que sigue permitiendo jugar de forma muy fluida.

Otra de las novedades llega en los joysticks, que ahora son magnéticos. Esto supone una mejora que notaremos especialmente a la larga, ya que estos son inmunes al drift, un fallo que provoca que el joystick registre pequeños movimientos incluso si no lo estás tocando. También a la cruceta, que podemos cambiar sobre la marcha para tenerla con cuatro u ocho direcciones. Además, esta nueva versión también es compatible con microSD Express, tarjetas que ofrecen una mayor velocidad que las microSD tradicionales.

Ahora bien, ¿merece la pena? Sus novedades son bastante interesantes, pero no deja de ser tener el mismo hardware que la Asus ROG Xbox Ally X. Los juegos se van a ejecutar con el mismo rendimiento, aunque, claro está, la calidad de imagen que vamos a tener en la pantalla OLED será más alta que en un panel IPS. Pero será cada uno el que tiene que determinar si esa mejora vale los más de 350 euros de diferencia que hay entre ambas versiones ahora mismo.

Si queremos reservar esta nueva consola en este instante, podemos optar por ella por 1.399 euros en MediaMarkt o el pack que cuesta 2.599 euros en la tienda de Asus. Este incluye, además de la consola, unas gafas AR llamadas ROG Xreal R1 que utilizan tecnología Micro-OLED, tienen 240 Hz y permiten una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas. Eso unido a una funda y un estuche de viaje, aunque viene sin cargador.

⚡ EN RESUMEN: asus rog xbox ally x20 ✅ LO MEJOR Pantalla OLED: Además de ser un poco más grande, la nueva pantalla OLED mejora sustancialmente lo que ofrece la pantalla IPS del modelo anterior.

Además de ser un poco más grande, la nueva pantalla OLED mejora sustancialmente lo que ofrece la pantalla IPS del modelo anterior. Joysticks magnéticos: Poder evitar para siempre el drift es un aliciente a la larga, ya que es una de las mejores cosas que le puede ocurrir a un joystick. ❌ LO PEOR Mismo hardware que la versión anterior: Pese a que es 350 euros más cara, nos va a ofrecer exactamente el mismo rendimiento que la anterior versión.

Pese a que es 350 euros más cara, nos va a ofrecer exactamente el mismo rendimiento que la anterior versión. Precio elevado, especialmente en pack: Es una máquina de casi 1.400 euros que, además, llega en un pack que cuesta 2.599 euros. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una nueva consola portátil, te gusta lo que ofrece la de Asus y quieres tener la mejor versión de la misma hasta la fecha. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más económica como la anterior versión o incluso la Asus ROG Xbox Ally, que es mucho más barata.

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