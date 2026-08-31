Vuelven a Lidl estos gadgets Parkside (de menos de 6 euros) que resuelven los principales problemas eléctricos y de red en casa

Identificar un fallo eléctrico en el hogar no siempre requiere desplegar un gran equipamiento ni ser un profesional en la materia. Entre el catálogo de herramientas de bazar que Lidl suele tener periódicamente, ahora destacan dos pequeños dispositivos Parkside que apenas ocupan espacio y que resuelven en segundos dudas cotidianas con la electricidad.

Se trata tanto del detector de tensión sin contacto como el comprobador de cables de red, que están disponibles por solo 5,99 euros en la web del supermercado alemán hasta agotar existencias.

Detector de tensión sin contacto »PKSS A2« / Comprobador de cables de red »PNKT A1« PVP en Lidl — 5,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si cuando vayas a la web de Lidl ya no estuvieran disponibles ninguno de estos gadgets, no te preocupes porque en Amazon hemos encontrado algunas alternativas que podrían interesarte:

Detector de voltaje sin contacto Kaiweets por 8,48 euros: con alarma sonora y visual, además de linterna LED.

por 8,48 euros: con alarma sonora y visual, además de linterna LED. Comprobador de cables de red RedStar24 por 10,90 euros: ideal para testear cables LAN CAT 6, 7 y 8.

KAIWEETS Detector de Voltaje sin Contacto NCV Hoy en Amazon — 8,48 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

¿Qué puedes hacer con estos dos gadgets Parkside?

Con un tamaño ligeramente mayor al de un bolígrafo convencional, la principal ventaja de este detector de tensión es la rapidez y sencillez de uso: no requiere pelar cables ni colocar puntas de prueba con un multímetro. Basta con acercar la punta de plástico al cable, enchufe o regleta que quieras verificar. Si la línea conduce corriente, la herramienta emite un aviso sonoro y visual.

Entre sus principales funciones, se podrían destacar: encontrar roturas en cables (permite deslizar el medidor a lo largo del cable de una lámpara o alargador), comprobar enchufes (verifica al instante si llega corriente a una base múltiple o enchufe) y mapear cuadros eléctricos (facilita identificar a qué diferencial corresponde cada línea con ayuda de otra persona que accione el cuadro).

Por otra parte, el comprobador de cables de red Parkside está diseñado para revisar instalaciones de red y telecomunicaciones. Este comprobador en dos módulos es fundamental si estás pasando cable de red o montando conectores RJ45/RJ11.

Mediante su secuencia de luces LED, muestra de un vistazo si hay pares cruzados, cortocircuitos o hilos cortados en la tirada de cable. Asimismo, su unidad remota extraíble permite verificar cables ya pasados por la pared o por canaletas sin necesidad de moverlos, conectando un extremo en una habitación y la unidad receptora en otra.

⚡ EN RESUMEN: detector de tensión y comprobador de cables de red Parkside de Lidl ✅ LO MEJOR Seguridad y rapidez: permite comprobar si hay corriente sin tener que pelar cables ni tocar componentes al descubierto.

permite comprobar si hay corriente sin tener que pelar cables ni tocar componentes al descubierto. Uso facilísimo: solo requiere acercar la punta al cable o enchufe para recibir una señal sonora y visual al instante. ❌ LO PEOR Sensible a interferencias... Puede dar falsos positivos si hay mucha carga estática o fallar si el cable está muy empotrado o demasiado blindado.

Puede dar falsos positivos si hay mucha carga estática o fallar si el cable está muy empotrado o demasiado blindado. No mide voltaje... No indica la cantidad exacta de voltios ni sirve para corriente continua (como las pilas o baterías del coche). 💡 CÓMPRALO SI... Eres aficionado al bricolaje doméstico y quieres localizar fallos simples en lámparas, alargadores o enchufes antes de llamar a un técnico. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres profesional, ya que se queda corto para certificar la ausencia total de tensión en instalaciones complejas o para medir diferencias de potencial exactas.

También te pueden interesar

Amazon Basics Juego de herramientas para el hogar, Plástico, Negro/ Gris, 32 Unidad Hoy en Amazon — 18,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Parkside (Lidl)

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Cuál es el mejor ordenador portátil para trabajar en 2026. Consejos y recomendaciones