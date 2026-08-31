Vuelta al Cole en MediaMarkt: las mejores ofertas que hemos encontrado hoy, 31 de agosto

Se acaba agosto y comienza septiembre, el mes en el que la vuelta a la rutina es la absoluta protagonista. Si quieres equiparte para la vuelta a las clases o a los horarios y rutinas en casa, MediaMarkt tiene activa (hasta el próximo 7 de septiembre) su campaña "Vuelta al Cole" y estas son las mejores ofertas que hemos encontrado hoy.

PC de sobremesa All in one HP OminStudio Desktop 27-cu0006ns por 649 euros: de 27 pulgadas y con 1 TB de almacenamiento.

por 649 euros: de 27 pulgadas y con 1 TB de almacenamiento. Ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IPH11 por 699 euros: de 15,3 pulgadas y con Windows 11 Home.

por 699 euros: de 15,3 pulgadas y con Windows 11 Home. Tablet Lenovo Idea Tab por 269 euros: de 11 pulgadas y con 256 GB.

por 269 euros: de 11 pulgadas y con 256 GB. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G por 299 euros: de 6,83 pulgadas y con una batería de 6.580 mAh.

por 299 euros: de 6,83 pulgadas y con una batería de 6.580 mAh. Auriculares inalámbricos Beats Studio Buds+ por 99 euros: con cancelación de ruido y compatibles con iOS y Android.

PC de sobremesa All in one HP OminStudio Desktop 27-cu0006ns

Si estás pensando equipar tu zona de estudio o trabajo en casa y quieres una solución compacta pero de sobremesa, este All in one de HP es una buena opción de compra ahora. Su precio anterior era de 1.049 euros, pero ahora te lo puedes llevar rebajado a 649 euros.

Se trata de un PC de sobremesa con la torre integrada, un monitor de 27 pulgadas y está equipado con el procesador Intel Core 5 120U, además de 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Viene con WiFi 7 y sin sistema operativo (lo que se conoce como FreeDOS).

All in one - HP OmniStudio Desktop 27-cu0006ns PC, 27" Full-HD PVP en MediaMarkt — 649,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IPH11

En cambio, si lo que quieres es un equipo portátil que puedas llevarte cada día a la universidad o la oficina, este Lenovo IdeaPad Slim 3 es uno de los chollos que merecen la pena en MediaMarkt hoy. Ahora tiene un descuento de 200 euros y te lo puedes llevar por 699 euros.

Este portátil Copilot+ PC tiene una pantalla IPS de alta resolución de 15,3 pulgadas y una batería que ofrece autonomía para todo el día. Su cerebro es el procesador Intel Core Ultra 5 Processor 322, acompañado de 16 GB de RAM tipo DDR5 y un almacenamiento SSD de 512 GB. Viene con sistema operativo Windows 11 Home.

Tablet Lenovo Idea Tab

En cambio, si quieres una opción aún mucho más portátil, una tablet es el dispositivo que necesitas en esta vuelta al cole. Ahora, esta Lenovo Idea Tab con lápiz digital y funda con teclado se queda a muy buen precio en MediaMarkt. Ha pasado de costar 329 a 269 euros.

La Lenovo Idea Tab es una tablet con pantalla de 11 pulgadas con resolución 2,5K y compatible con Dolby Atmos. Viene con 256 GB de almacenamiento interno y una RAM de 8 GB. Su cerebro es el procesador MediaTek Dimensity 6300 y funciona bajo el sistema operativo Android.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

¿Buscas un móvil bueno, bonito y barato para el nuevo curso? Entonces, este superventas de Xiaomi es perfecto para ti. El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G tiene ahora un descuento del 25% en MediaMarkt y lo puedes comprar por 299 euros.

Este terminal tiene una gran pantalla CrystalRes AMOLED de 6,83 pulgadas, aunque no es lo único por lo que destaca. Su procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultra lo hace perfecto para tareas cotidianas del día a día y además viene equipado con una enorme batería de 6.580 mAh que te dará autonomía para todo el día sin problema.

Auriculares inalámbricos Beats Studio Buds+

Por último, si lo que quieres es trabajar o estudiar concentrado, aislándote del ruido, estos auriculares Beats Studio Buds+ son uno de los chollos imprescindibles en MediaMarkt. Están a mitad de precio y los puedes comprar, en estos momentos, por 99 euros.

Estos auriculares Bluetooth con cancelación de ruido son compatibles tanto con Android como con iPhone y ofrecen un sonido equilibrado y un elegante diseño de bolsillo. Ofrecen hasta 36 horas de autonomía y permiten usar asistentes de voz como Siri y Google Assistant.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia, Beats, Xiaomi, Lenovo y HP

En Xataka | Mejores escritorios elevables. Cuál comprar y seis modelos recomendados desde 195 euros

En Xataka | Los accesorios imprescindibles para trabajar en casa: 28 gadgets recomendados que usan los editores de Xataka