FreeDOS: qué es, de dónde viene y por qué se sigue utilizando

Vamos a explicarte qué es FreeDOS y por qué hay ordenadores que vienen con él en vez de con Windows preinstalado. Seguramente, a la hora de comprar un ordenador habrá ocasiones en las que has visto que puedes elegir entre modelos con Windows y con FreeDOS, y todo eso tiene una razón práctica que afecta al precio del producto.

Para que lo entiendas todo, empezaremos explicándote brevemente qué es FreeDOS, y luego te explicaremos un poco de su historia diciéndote de dónde viene. Y para terminar, te diremos la simple explicación de por qué hoy en día sigue habiendo varios fabricantes que venden ordenadores con este sistema operativo en vez de Windows u otras distribuciones de GNU/Linux.

Qué es FreeDOS

FreeDOS es un sistema operativo gratuito, compuesto por software libre, y totalmente compatible con las aplicaciones y los controladores de MS-DOS. Nació cuando Microsoft decidió acabar definitivamente con MS-DOS en 1994, y su desarrollo sigue tan activo que hace a finales del 2016 lanzaron su última versión hasta la fecha.

Si no te acuerdas de MS-DOS, has de saber que era un sistema operativo sin entorno gráfico, y que funcionaba a través de comandos. ¿Alguna vez has utilizado el símbolo de sistema de Windows? Pues MS-DOS era sólo eso, una pantalla en negro sobre la que escribir comandos, y con ellos lanzar aplicaciones y juegos.

FreeDOS hace exactamente lo mismo, y sólo requiere un ordenador con apenas 640 Kbytes libres de memoria para poder funcionar. Puede ejecutar prácticamente todas las aplicaciones compatibles con MS-DOS escritas en su día. Pero también tiene diferencias con el sistema en el que se basa, como por ejemplo el soporte para particiones FLAT32 o discos duros LBA de hasta 128 GB o incluso 2 TB dependiendo de si la BIOS lo soporta.

A día de hoy esto puede parecer bastante obsoleto, pero si la propia Microsoft y prácticamente todos los sistemas GNU/Linux mantienen estas consolas de comandos es porque a veces es mucho más rápido hacer cosas en estos entornos que a base de click y búsquedas en un entorno gráfico.

De dónde viene FreeDOS

A finales de 1993 y principios de 1994 Microsoft empezó a hablar de adoptar el entorno gráfico por completo y dejar MS-DOS de lado. En junio de ese mismo año se anunció el nacimiento de PD-DOS, un antepasado del proyecto actual, y que un mes más tarde y bajo la licencia de GNU recbiría el nombre de FreeDOS.

El nacimiento de la criatura fue obra del físico Jim Hall, usuario de MS-DOS y curioso de GNU/Linux y el mundo del software libre, y que en un artículo publicado en FOSSForce dijo lo siguiente:

A finales de 1993 y principios de 1994, Microsoft empezó a tomarse en serio la idea de la próxima versión de Windows. A través de entrevistas con muchas revistas, la empresa anunciaba que la próxima versión de Windows acabaría con MS-DOS. En efecto, DOS estaba muerto. En ese momento pensé "si Windows 4.0 se parece algo a Windows 3.1, no quiero tener nada que ver con ello". Prefería trabajar en DOS. Como Unix y Linux, puedes combinar múltiples herramientas a través de la línea de comandos para procesar datos rápida mente. DOS me facilitaba el trabajo. Miré a Linux buscando inspiración. Si los programadores podían trabajar juntos a través de Internet para crear una implementación libre de Unix, ¿por qué no íbamos a poder hacer lo mismo con DOS?

Así que, básicamente, FreeDOS es el resultado de una colaboración comunitaria entre defensores de MS-DOS en todo el mundo. Y por lo que parece lo hicieron recreando las funciones de aquel con ingeniería inversa, construyendo réplicas de ficheros esenciales, ya que Microsoft no publicaría el código de MS-DOS hasta 2014.

Avanzamos 12 años en el tiempo. En 2006 aparecía FreeDOS 1.0, si bien las versiones alpha llevaban desde 1996 en circulación. Hasta 2011 no aparecería la versión 1.1, y a finales del 2016 llegó la 1.2.

Por qué se sigue utilizando

Según la web oficial del proyecto, FreeDOS suele utilizarse sobre todo en tres ámbitos. El primero es el de jugar a juegos antiguos de MS-DOS, pero también para ejecutar software que no funcione bien en las actuales versiones de Windows y para el desarrollo de sistemas operativos integrados en pequeños dispositivos sin mucho hardware.

Sin embargo, también hay fabricantes que actualmente venden ordenadores con FreeDOS, sobre todo portátiles, y en páginas como Amazon todavía puedes encontrar muchos modelos a la venta. Esto es así porque, cuando compras un portátil "sin sistema operativo", lo más normal es que lo que tenga es un FreeDOS que sirva como sistema básico.

Con ello, se aseguran de que cuando enciendas el portátil puedas hacer algunas funciones básicas, y que luego no tengas problemas cuando quieras utilizar un USB para instalar Windows, GNU/Linux o el sistema operativo que prefieras.

En muchos casos, los ordenadores que se venden con FreeDOS son más baratos que los que están disponibles con Windows preinstalados. Esto es así porque el fabricante se está ahorrando licencias al vendértelo sin Windows. Por eso, si ya tienes tu propia licencia comprada, puede ser una opción interesante para ahorrarte un dinero.