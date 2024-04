Mejores all in one: cuál comprar y ordenadores recomendados para toda la familia y profesional desde 600 euros

Con la pandemia y el consecuente teletrabajo, el PC de sobremesa ha cobrado más sentido que nunca para trabajar o asistir a clase a distancia. Y aquí se abren las opciones: ¿recurrir a la socorrida torre o lanzarse a por un compacto y "moderno" all in one? Si quieres comprar un all in one, en este artículo encontrarás una sencilla y clara guía de compra con recomendaciones de nuestros expertos y una selección de modelos interesantes para todos los bolsillos y usos.

Para la elaboración de este artículo hemos contado con la colaboración de Juan Carlos López y Javier Pastor, dos editores veteranos de Xataka con un largo historial de especialización en informática.

Nuestra selección de all in one, de un vistazo

Comprar un all in one: ventajas y desventajas

Salvo quienes están abocados a un portátil por trabajo en movilidad o quienes destinan su equipo a un uso concreto y especializado como el gaming o la edición – donde todavía reinan los sobremesa –, desde hace años la versatilidad del ordenador portátil parece la opción favorita de muchos usuarios.

No es que todos vayan a trasladarlo a diario ni mucho menos, pero para un uso puntual es interesante contar con un equipo que pueda vivir la mayor parte del tiempo entre el escritorio y la mesa del salón con algún viaje puntual a la oficina o clase.

Las ventajas de un portátil son claras, pero basta con pasar ocho horas delante de su pantalla para sufrir los inconvenientes: su diagonal se queda corta un uso intensivo, la postura no es la más ergonómica, actualizarlo es bastante más complejo y caro (a veces, incluso no es posible) y en general, su coste es mayor.

Frente a las torres de sobremesa de toda la vida, los atractivos all in one, ¿qué ventajas e inconvenientes presentan?

Precisamente su atractivo diseño es una de las bazas, como señalan nuestros expertos. Según JaviPas, "se aleja de las cajas normalmente grandes y aparatosas de los PCs convencionales". Juan Carlos va más allá:

"Su diseño estético suele estar más cuidado que el de los equipos convencionales y son una solución que tiene el mínimo impacto visual posible en su espacio de trabajo o estudio."

El espacio es otro extra, como apunta Javier: "Adopta un formato mucho más contenido, siendo perfecto para ahorrar espacio y trabajar en un monitor de buenas dimensiones, yendo a un formato más "confortable" para trabajar que el de un portátil."

Juanky lo recomienda para "cualquier usuario que tenga poco espacio disponible en su escritorio."

En resumen: diseño y espacio. Siendo esta última una de sus mejores bazas y a la vez inconvenientes. Como explica Javier: "En esencia son portátiles encerrados en un monitor. Eso limita las opciones en el ámbito de la potencia, y a menudo hacemos sacrificios tanto en la CPU como sobre todo en la tarjeta gráfica."

Juanky profundiza en ese problema de escasez de espacio:

"Impone algunas restricciones desde el punto de vista de la refrigeración, por lo que con frecuencia los equipos todo en uno no nos proponen componentes de altísimas prestaciones. Hay excepciones, por supuesto, que sí tienen componentes muy potentes, pero no abundan."

De hecho el escenario de uso habitual de este tipo de equipos es general, como ordenadores para toda la familia para internet, visualización de vídeos y ofimática.

Concluye Javipas que "No suelen dar demasiadas opciones para gamers, por ejemplo, y plantean también limitaciones a la hora de expandir o ampliar sus componentes, como lo hacen los portátiles."

Ese es su otro gran problema: no va a ser fácil ni barato ampliar tu all in one, así que asegúrate de que eliges un modelo que se ajuste a tu escenario de uso en el presente y el futuro cercano.

Juanky profundiza: "Su principal desventaja consiste en que sus posibilidades de ampliación son limitadas. Mucho más que las que nos proponen los ordenadores tradicionales. Por eso, aunque hay excepciones en forma de all in one que sí tienen componentes muy potentes, siguen estando limitados por su moderada capacidad de ampliación."

Para qué podemos usar un all in one

Aunque ya lo adelantábamos en el punto anterior, no está de más recalcar qué podemos esperar de ellos y descubrir algunas excepciones a tener en en cuenta.

De hecho, Juanky avisa: "Un equipo todo en uno actual puede emplearse en cualquier escenario de uso, especialmente si tiene una configuración ambiciosa."

JaviPas puntualiza: "aunque hay propuestas más potentes que permiten trabajar sin problemas con edición de imágenes y de vídeo, en general están más orientados a un uso ofimático y de navegación web más convencional"

"Son estupendos para trabajar y estudiar, pero desde luego no son los más adecuados para jugar."

Hablemos de hardware

Con este escenario de uso en mente y conocedores de las excepciones – que podremos ver más abajo, en nuestra selección de modelos destacados –, nuestros expertos en informática señalan las características más importantes en cuanto a hardware. Esencialmente, procesador, RAM y almacenamiento.

Ambos coinciden en lo relativo al procesador, incluso en los mínimos para uso general. JaviPas señala que:

"Sucede como en portátiles, que hay opciones para todos los gustos, pero yo diría que un Core i3 de 11ª generación o un Ryzen 3 de la 5000 serían un buen punto de partida para trabajar con garantías."

Juanky matiza: "un equipo modesto con un AMD Ryzen 3 5000 se siente cómodo en un escenario de uso ofimático, de reproducción de contenidos y navegación en internet"

Para RAM ambos marcan un mínimo y una opción muy recomendable. Según JaviPas: "Los 8 GB de RAM siempre son también imprescindibles, aunque contar con 16 GB en equipos basados en Windows es siempre buena idea."

Aunque podemos recurrir a los servicios de la nube y al almacenamiento en dispositivos externos, Javier Pastor explica que hemos de optar por un modelo con "al menos 512 GB de SSD para tener margen de maniobra en el almacenamiento de datos"

Juanky es más ambicioso, con "una unidad de estado sólido con una capacidad de 1 TB e interfaz PCIe 3.0, o, mejor aún, PCIe 4.0", teniendo en cuenta las dificultadas a la hora de ampliar.

En un All in One lo que más llama la atención es la pantalla. Así que Juanky nos da un par de recomendaciones para acertar con la pantalla de nuestro equipo, la resolución y la diagonal:

"Por debajo de las 24 pulgadas tiene sentido un panel con resolución Full HD, pero si es QHD, mejor. Y por encima de este tamaño lo ideal es que la pantalla sea QHD o 4K UHD."

All in One: modelos destacados

HP 24-cb1002ss

Si tu presupuesto es ajustado y quieres simplemente un ordenador completo para navegar por internet, algo de ofimática ocasional y ver vídeos, este HP 24-cb1002ss (899 euros) cumple en ese escenario de uso a un precio de lo más ajustado.

Cuenta con el procesador Intel Core i5-1235U, 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB suficiente para uso básico, especialmente si tiras de la suite de Google y otros programas en la nube. Con un panel de 23.8" Full HD y viene con teclado y ratón, además de con Windows 11 de serie. Diseño sencillo pero muy bien optimizado para integrar la pantalla casi sin bordes en tres lados.

HP All-in-One 24-cb1002ss Hoy en Amazon — 899,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Acer Aspire C24-1650

Uno de los modelos más asequibles que podemos encontrar en versión All in One y que ofrece un buen rendimiento gracias a su propuesta de hardware es el Acer Aspire C24-1650 (600,18 euros), que monta un Core i3 de úndécima generación, 8GB de RAM, un SSD de 512GB y Windows 11 de serie. Con una pantalla de 23,8" FHD, el conjunto es un combo ideal como equipo para toda la familia en un uso sencillo, donde el tamaño de ese SSD puede resultar adecuado.

Acer Aspire C24-1650 Hoy en Amazon — 574,35 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Lenovo IdeaCentre AIO 3 Gen 6

Este Lenovo IdeaCentre AIO 3 Gen 6 (699 euros) destaca por su buena relación calidad precio, ofreciendo un hardware equilibrado para uso general.

Cuenta con una pantalla de 23.8" FHD, procesador AMD Ryzen 5 5500U, 16 GB de memoria RAM, SSD de 512 GB SSD y Windows de serie.

Lenovo IdeaCentre AIO 3 Gen 6 Hoy en PcComponentes — 699,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

ASUS M3700WYAK-WA032W

Diseño cuidado y una configuración solvente para uso general y multitarea la de este ASUS M3700WYAK-WA032W (899 euros), un elegante all in one con pantalla casi sin bordes y sistema de audio ASUS SonicMaster con tecnología bass reflex para una experiencia audiovisual llamativa.

Este equipo monta un procesador Ryzen 7 5825U acompañado por 16 GB de memoria RAM, SSD de 512 GB y pantalla de 23,8" FHD.

ASUS M3700WYAK-WA032W Hoy en Amazon — 899,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Dell OptiPlex 7400 AIO

Su hermano mayor el Dell OptiPlex 7400 AIO (914,70 euros) cuenta con un diseño igualmente esmerado para productividad pero una configuración más ambiciosa para uso exigente. Equipado con un potente y moderno Core i7-12700, le acompañan 16GB de memoria RAM y un SSD de 512GB.

Remata esta propuesta profesional detalles como Windows 11 Pro de serie, altavoces integrados en la base, una webcam FHD y una completa oferta de puertos.

Dell OptiPlex 7410 PVP en Amazon — 814,70 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

MSI Modern AM272P 12M-406EU

El fabricante especializado en gaming cuenta con este atractivo all in one Modern AM241P 11M-006EU (1.508,28 euros) con vocación profesional para montar tu oficina y trabajar cómodamente con Windows 10 Pro.

Estamos ante un equipo con hardware solvente y potente para presente y futuro, con un Core i7 de undécima generación, 16GB de RAM, un SSD de 512 GB, todo ello incrustado en la parte de atrás de una sobria pantalla de 23,8 pulgadas. Una pena que su resolución sea FHD, suficiente pero algo escasa para apreciar contenido.

MSI Modern AM272P 12M-406EU Hoy en Amazon — 1.508,28 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

iMac M3

El iMac (1.699 euros) es probablemente el all in one más icónico que existe y la verdad, esta última generación no pasa desapercibida. Con un diseño colorido extremadamente fino y minimalista, son una opción muy interesante para uso general con una pantalla de gran calidad.

Integran un panel Retina de 4.5K de 24 pulgadas y 500 nits de brillo, o lo que es lo mismo: una pantalla para disfrutar del contenido y apreciar colores y contraste.

Su hardware destaca por montar el chip M3 de la casa, un procesador que nos sorprendió para bien en potencia, consumo y eficiencia, 8 GB de RAM y en la versión más básica, 256 GB de RAM.

Con webcam FHD integrada y seis altavoces con soporte Dolby Atmos, no solo te servirá para videollamadas, sino también para deleitarte viendo vídeos.

HP Envy 34-c1007ng

Nos vamos a los all in one más potentes y avanzados del mercado con este enorme HP Envy 34-c1007ng (3.455,31 euros), que destaca por la calidad y el tamaño de su pantalla: un panel de alto contraste de 34" pulgadas y resolución 5120 x 2160, ideal para creadores de contenido.

Y su hardware no se queda atrás para este escenario de uso: Intel Core i9-12900, 32GB de RAM, un SSD de 1TB y una RTX 3060, conocida en escenarios de gaming por su rendimiento y ray tracing, pero también con bien de músculo para edición de foto y vídeo.

Redondea el sonido firmado por Bang & Olufsen con dos altavoces de 8W y webcam incorporada para videollamadas y una oferta de puertos muy diversa con dos USB-C. Más que un all in one, estamos ante una herramienta de trabajo.

HP Envy All in One PC Hoy en Amazon — 3.455,31 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

