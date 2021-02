Guía de compra de ordenadores de sobremesa de menos de 500 euros con Windows (2021)

Por potencia, personalización y actualización, los clásicos ordenadores de sobremesa son el formato hegemónico en escenarios de uso profesional y gaming, si bien sigue siendo una opción acertada en escenarios domésticos para quien busque un ordenador para toda la familia para tareas generales como ofimática o navegar por internet.

Esta guía de compra de PC de sobremesa con Windows por menos de 500 euros se orienta a esos usuarios que buscan un equipo ya listo para desempeñar tareas de ofimática, navegación y navegación ahora y en los próximos años. Aquí encontrarás las especificaciones mínimas y suficientes para hacerlo y una selección de modelos que se ajusta a esas necesidades y criterios.

Cómo acertar eligiendo un ordenador de sobremesa con Windows por menos de 500 euros

Aunque la personalización máxima para tus necesidades es montar tu ordenador por piezas, es necesario disponer de los suficientes conocimientos técnicos para elegir los componentes y para llevarlo a cabo (aunque también te lo pueden montar en la tienda), de ahí que esta opción se reserve para usuarios avanzados y/o con usos específicos como el gaming o para edición de foto y vídeo.

Si buscas una torre sin complicaciones y lista para usar que ni siquiera requiera de la instalación de un sistema operativo como Windows o una distribución de Linux y tu presupuesto máximo son los 500 euros, toda la atención ha de centrarse en la elección de un equipo con un hardware equilibrado y capaz.

Buscamos equipos para abrir y usar con fluidez y solvencia software habitual para el usuario medio como los packs de Microsoft Office u LibreOffice, Chrome, Firefox, VLC, Audacity, GIMP y Photoshop – para usos puntuales a nivel aficionado –, Acrobat Reader, Calibre, Skype, entre otros.

Este presupuesto es limitado, por lo que cobra especial importancia fijarse en la CPU, memoria RAM, tipo y espacio de almacenamiento, dejando en un segundo plano aspectos como el diseño, la oferta de puertos disponible o extras como una gráfica dedicada. Con todo, hay opciones de lo más respetables.

Asimismo, has de tener en cuenta que también necesitarás un monitor, teclado y ratón para poder usarlo, si bien es posible encontrar periféricos bastante asequibles.

Para determinar los mejores ordenadores de sobremesa con Windows por menos de 500 euros hemos preguntado a Juan Carlos López y JaviPas, editores de Xataka especializados en informática.

CPU

Un ordenador para un escenario de uso ofimático, navegación y reproducción de contenidos no requiere de una configuración potente, sin embargo tanto Juanky como JaviPas nos explican que buena parte de nuestra inversión irá a parar a su CPU.

Javier Pastor destaca que nuestro presupuesto hace que tengamos que "recurrir a gamas modestas tanto en el caso de Intel como en el de AMD", que para especificaciones similares suelen ser más asequibles.

Juan Carlos explica cómo está la situación actual del mercado de microprocesadores para saber a qué podemos atenernos:

"Intel Está a punto de presentar sus procesadores Intel Core de 11ª generación para ordenadores de sobremesa, pero posiblemente los primeros modelos que llegarán no serán de gama de entrada. En AMD no hay procesadores Ryzen 4000 para equipos de sobremesa, solo para portátiles, y los nuevos Ryzen 5000 no encajan en un PC tan económico. El modelo más barato, el 5600X, me parece demasiado caro para un PC así (350 euros)"

Su recomendación es "para un PC básico, en AMD es interesante un procesador Ryzen 3000 y de Intel me ceñiría únicamente a la 10ª generación y tomaría como punto de partida un Core i3-10100."

Pastor marca el Ryzen 3 3200G como mínimo en AMD, si bien nos insta a prestar atención a las ofertas porque "es posible encontrar modelos con procesadores más modernos como los Core i5-10400 o los Ryzen 3 3350G e incluso los Ryzen 3 4350G, que son interesantes por estar fabricados en 7 nm y por tanto contar con más potencia y eficiencia"

No obstante Juanky destaca que "incluso los chips más modestos de Intel y AMD dentro de esta gama de soluciones, como son los Core i3 o los Ryzen 3, son capaces de resolver el escenario de uso que nos interesa con suficiencia. Pero si nuestro presupuesto es más holgado es una buena idea elegir una máquina que incorpore un Core i5 o un Ryzen 5. O, mejor aún, un Core i7 o un Ryzen 7. La mayor potencia de estos últimos nos vendrá bien si, además, queremos utilizar nuestro PC para jugar o crear contenido, aunque solo sea ocasionalmente."

RAM

La memoria principal es junto a la CPU los dos componentes que van a tener un impacto más claro en nuestra experiencia en este escenario de uso, por lo que si nuestro presupuesto es ajustado, merece la pena prestarles atención y sacrificar en cierta medida otros elementos del PC.

Nuestros expertos vuelven a coincidir a la hora de marcar una cifra de RAM en los 8GB, así que a partir de este punto, Javier nos insta a apostar por equipos "que cuenten con 8 GB de memoria DDR4 a velocidad decente (2400-2666) para ofrecer buen comportamiento en este área".

Y es que lo ideal es que la memoria sea de tipo DDR4-2666 o superior. Cuanto más rápida sea, mejor. A partir de aquí, Juanky nos insta a subir el listón "8 GB es el mínimo imprescindible, pero 16 GB es la cantidad por la que es preferible optar si nuestro presupuesto nos lo permite. Más memoria nos permitirá ejecutar más aplicaciones simultáneamente y con más agilidad, por lo que es un recurso importante incluso en un PC básico."

No obstante, y teniendo en cuenta tanto que la memoria RAM ha bajado de precio como la posibilidad de actualizaciones futuras y la sencillez de sustituir este componente, podemos optar por los 8GB y más adelante actualizarlo.

Almacenamiento

Tras la CPU y la memoria RAM, toca poner encima de la mesa el almacenamiento. Aquí Juan Carlos es tajante "descartaría cualquier PC que incorpore únicamente una unidad mecánica y elegiría un modelo que apueste por una unidad de estado sólido con una capacidad de al menos 256 GB e interfaz NVMe M.2 porque es la que nos ofrece el mejor rendimiento."

"En cualquier caso, en mi opinión es preferible apostar por un PC que tenga una unidad SSD pequeña y no por otro del mismo precio con un disco duro mecánico grande porque el rendimiento del primero será claramente mayor."

JaviPas también considera que una unidad SSD es lo más recomendable "intentaría ir a unidades de 256 GB o si se puede 512 GB, aunque también puede haber equipos con una combinación de un SSD de 128 GB y quizás un HDD de 1 TB", de modo que nos permitan aprovechar la velocidad del primero y la capacidad del segundo.

Además, como sucedía en el apartado de RAM, es posible, relativamente fácil y asequible sustituir su disco duro. U otra opción todavía más sencilla si no queremos complicarnos: conectarle una unidad de almacenamiento externa.

Otros

Si vamos a usar nuestro ordenador para ofimática e internet, no es necesario preocuparse por una gráfica dedicada, ya que como detalla Juanky "los gráficos integrados que nos proponen tanto Intel como AMD junto a sus últimas generaciones de microprocesadores son lo suficientemente potentes para ofrecernos una experiencia satisfactoria en este escenario de uso. Incluso nos permitirán jugar y crear contenidos, aunque, eso sí, si nuestras exigencias son moderadas."

En este sentido, JaviPas destaca el microprocesador AMD Ryzen 3 3200G ya que "su gráfica integrada Radeon Vega 3 no está nada mal".

JaviPas nos recomienda no pasar por alto la conectividad WiFi y Bluetooth "sin ser portátil es muy recomendable si no queremos conectar el equipo por red Ethernet".

También sobre conectividad y puertos, Juanky explica que elijamos modelos que "además de la dotación de puertos habitual, incorpore al menos dos enlaces USB 3.1 de segunda generación, y que al menos uno de ellos sea de tipo C. Gracias a estos puertos podremos conectar los periféricos de última hornada y alto rendimiento que están disponibles actualmente, y también los que llegarán en el futuro." Desgraciadamente, los puertos USB-C todavía son poco frecuentes entre las torres más asequibles.

Para concluir, Juan Carlos nos explica que también podemos optar por equipos todo en uno, "son atractivos porque ocupan relativamente poco espacio y suelen tener un diseño más bonito que los PC con chasis de tipo torre. Encajan bien con este escenario de uso y no necesitan ofrecernos unas grandes posibilidades de ampliación. "

Eso sí, debido a que su chasis es muy compacto, mejor fijarse en modelos que sean de aluminio y no de plástico, para favorecer la disipación de calor. ¿El problema? No es fácil encontrar PC todo en uno con chasis de aluminio que sea realmente barato.

En la práctica es poco frecuente encontrar all in one que cumplan las especificaciones sugeridas a nivel de hardware dentro de este presupuesto, aunque como veremos más abajo, hay alguna excepción.

Modelos destacados

HP M01-F0018ns

HP M01-F0018ns Procesador Intel Core i3 9100 Memoria RAM 8 GB DDR4 Almacenamiento 512 GB SSD PCIe NVMe Puertos 1 USB 3.1 Tipo A 4 USB 2.0 tipo A 1 VGA 1 HDMI 1 Entrada línea audio 1 Salida de audio 1 Entrada de micrófono 1 RJ-45 1 Combo de auriculares y micrófono 1 Lector tarjetas de soporte HP 3 en 1 Dimensiones y peso 15,54 x 30,3 x 33,74 cm; 4,71 kg Precio 399 euros

Si nuestro presupuesto es ajustado y miramos hasta el último euro, podemos ahorrarnos hasta 100 euros respecto a esos 500 con este HP M01-F0018ns (399 euros) que cumple en cuanto a RAM y consta de un atractivo SSD de medio tera, a costa eso sí de un procesador veterano pero solvente. Con ratón y teclado incluidos.

HP Slim S01-pF1003ns

HP Slim S01-pF1003ns Procesador Intel Core i3-10100 Memoria RAM 8 GB SDRAM DDR4 2400 MHz Almacenamiento 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 Puertos Parte delantera: 4 x SuperSpeed USB Tipo-A con velocidad de señal de 5 Gbps 1 x Toma combinada de auriculares/micrófono. Parte trasera: 2 x USB 2.0 Tipo-A 1 x Entrada de audio 1 x Salida de audio 1 x RJ-45 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 Dimensiones y peso 9,5 x 30,3 x 27 cm; 3,02 kg Precio 424 euros

Para quien quiera una torre compacta y equilibrada, esta versión del HP Slim (424 euros) con gráfica UHD Graphics 630 y un diseño que auna funcionalidad y estética.

HP Slim Desktop S01-aF0025ns

HP Slim Desktop S01-aF0025ns Procesador AMD Ryzen 3 3250U Memoria RAM 8 GB SDRAM DDR4 2400 MHz Almacenamiento 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 Puertos Parte delantera: 4 x SuperSpeed USB Tipo-A con velocidad de señal de 5 Gbps 1 x Toma combinada de auriculares/micrófono. Parte trasera: 2 x USB 2.0 Tipo-A 1 x Entrada de audio 1 x Salida de audio 1 x RJ-45 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 Dimensiones y peso 9,5 x 30,3 x 27 cm; 3,02 kg Precio 459 euros

Otra versión de este modelo con diseño minimalista y moderadamente compacto del HP Slim (459 euros) con una distribución de puertos en el frontal para que sea más cómodo, con Windows 10 Home instalado y lo mejor, una configuración de hardware equilibrada que estaca por el tamaño de su SSD y la gráfica AMD Radeon.

Otra alternativa más asequible la encontramos en la HP Store, donde una variante de este modelo (HP Slim S01-aF0028ns) con un SSD de 256GB tiene un precio de 339 euros en la HP Store

HP 24-df0006ns

HP 24-df0006ns Procesador AMD Ryzen 3 3250U Memoria RAM 8 GB DDR4-2400 SDRAM Almacenamiento SSD SATA de 256 GB Puertos 2 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps, 2 USB 2.0 Type-A, 1 salida HDMI 1.4, 1 toma combinada de auriculares/micrófono, 1 RJ-45 Dimensiones y peso Precio 475 euros

Con este HP 24-df0006ns (475 euros) encontramos una agradable y notable excepción: por nuestro presupuesto nos podemos permitir un All in One con panel de 23,8 pulgadas IPS FHD con retroiluminación WLED que además incluye teclado y ratón. En cuanto a hardware cumple con lo mínimo exigible para una experiencia aceptable en este escenario de uso, si bien su SSD es ajustado y la sustitución de componentes en este formato no es tarea sencilla.

Acer Desktop XC-895

Acer Desktop XC-895 Procesador Intel Core i3-10100 Memoria RAM 8 GB DDR4 Almacenamiento 256 GB SSD Puertos Lector tarjetas 1 USB Type-C(USB 3.2 Gen 1), 1x USB 3.2 Gen 1, puerto jack y micrófono, 2x HDMI, 1x USB 3.2 Gen, 2x USB 2.0, Ethernet (RJ-45) Dimensiones y peso 10 x 33 x 29,5 cm; 8kg Precio 479 euros

Con puerto USB-C para conectar periféricos de última generación (algo que no abunda en este rango de precios), esta torre de Acer Desktop XC-895 (479 euros) ofrece un buen equilibrio, si bien su SSD puede quedarse pequeños si planeamos instalar bastantes programas o guardar una buena cantidad de archivos.

Acer Desktop XC-895 - Ordenador de sobremesa SFF (Intel Core i3-10100, 8 GB de RAM, 256 GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10 Home) Negro Hoy en Amazon por 479,00€

Dell Inspiron Small Desktop

Dell Inspiron Small Desktop Procesador Core i3-10100 Memoria RAM 1 de 8 GB a 2666 MHz Almacenamiento Unidad de estado sólido PCIe NVMe M.2 de 256 GB + Unidad de disco duro SATA de 3,5" y 1 TB a 7200 rpm Puertos Frontal: lector de tarjetas multimedia, conector combinado para audio, 2x USB 2.0 , USB 3.2 Type-C Gen 2, USB 3.2 Type-A Gen 1. Trasera: salida de línea , HDMI 1.4b, Display Port 1.4, 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 2x USB 2.0, Unidad de fuente de alimentación, VGA y RJ45 Dimensiones y peso 32,4 x 15,4 x 29,3 kg; 5,23 kg Precio 499 euros

Aunque el precio base son 419 euros incluyendo un HDD de 1TB, podemos configurar la torre añadiendo un SSD de 256GB para aprovechar la velocidad de estas unidades y el espacio de las primeras. Completísimo en cuanto a puertos y con una configuración equilibrada y capaz.

HP M01-F1019ns

HP M01-F1019ns Procesador Intel Core i3 10100 Memoria RAM 8 GB DDR4 Almacenamiento 512 GB SSD PCIe NVMe Puertos 4 SuperSpeed USB-A 4 USB 2.0 tipo A 1 VGA 1 HDMI 1 entrada audio 1 salida audio 1 Entrada de micrófono 1 RJ-45 1 Combo de auriculares y micrófono Lector tarjetas de soporte HP 3 en 1 Dimensiones y peso 15,54 x 30,3 x 33,74 cm; 5,96 kg kg Precio 499 euros

Si preferimos un procesador de Intel, esta configuración apuesta por el equilibrio con buen tamaño de su unidad de almacenamiento. Este HP M01-F1019ns (499 euros) no es slim, o lo que es lo mismo, que necesitaremos más espacio para colocarla. Además pesa el doble.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.