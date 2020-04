¿Decidido a estrenar PC? Te proponemos tres configuraciones ideales para ofimática, juegos y creación de contenidos

Para los entusiastas de la informática configurar un nuevo PC puede ser una tarea divertida e ilusionante, pero para los usuarios que no se sienten especialmente cómodos con el hardware puede ser un reto frustrante. Y es que la enorme cantidad de componentes, tecnologías, marcas y modelos en los que nos tenemos que sumergir para dar con la configuración que resuelve mejor nuestras necesidades y que encaja en nuestro presupuesto puede ser realmente abrumadora.

En este artículo os proponemos tres configuraciones diferentes que pretenden resolver los que creemos que son los tres escenarios de uso más frecuentes: ofimática, navegación en Internet y reproducción de contenidos; ejecución de videojuegos; y, por último, creación de contenidos (edición de vídeo, retoque fotográfico, infografía, etc.). Los tres equipos que hemos diseñado aglutinan todos los elementos que necesitamos, por lo que incorporan, además de los componentes alojados en el interior de la caja del PC, los periféricos esenciales, como son el monitor, el teclado y el ratón. Como veréis a continuación, las tres configuraciones son de gama alta, pero no nos hemos limitado a elegir los componentes más caros disponibles, sino aquellos que nos permiten sacar el máximo partido posible a nuestro dinero.

Este es nuestro plan

No es la primera vez que publicamos un artículo con el propósito de ayudaros a configurar vuestro próximo PC, pero este lo hemos abordado con un enfoque diferente que creemos que os resultará más útil. Nuestro objetivo es proponeros una configuración de referencia para cada uno de los escenarios de uso que pueda serviros como punto de partida, de manera que cada uno de vosotros pueda introducir en ella las modificaciones que le permitan encajarla en su presupuesto. Como he mencionado en el párrafo anterior, no hemos seleccionado los componentes más caros y potentes disponibles, sino aquellos que, aun siendo ambiciosos, y, con frecuencia, de gama alta, destacan por su relación coste/prestaciones.

En el texto que acompaña a cada componente os explicamos por qué lo hemos elegido y qué otras opciones de prestaciones similares merece la pena que tengamos en cuenta, si las hay. Quizá alguna de las configuraciones que hemos diseñado encaje en vuestro presupuesto, pero somos conscientes de que muchos usuarios tendrán que introducir cambios para rebajar su precio total. Por esta razón, en la descripción de aquellos componentes que nos dejan un margen de maniobra amplio os proponemos alternativas interesantes para presupuestos más ajustados. En cualquier caso os invitamos a que en los comentarios del artículo nos propongáis tanto a nosotros como al resto de lectores aquellos componentes que, según vuestra experiencia, merece la pena que tengamos en cuenta. Seguro que entre todos conseguiremos dar forma a una guía más completa, y, sobre todo, más útil.

PC de propósito general para ofimática, navegación y reproducción de contenidos

Esta es la más sencilla, y también la más asequible, de las tres configuraciones que os proponemos en este artículo. Al fin y al cabo un equipo no tiene necesariamente que ser exageradamente ambicioso para rendir correctamente en este escenario de uso. Antes de que repasemos con cierta profundidad qué elementos hemos elegido y por qué nos viene bien familiarizarnos con los componentes que dan forma a esta configuración, así que aquí los tenéis. El precio total del equipo es orientativo debido a que refleja el coste de cada componente en la fecha en la que hemos preparado este artículo, pero es probable que varíe algo a medida que pasan los días.

Precio total del equipo (orientativo): 904,95 euros

Placa base, microprocesador, ventilador y memoria principal

La placa base es un componente muy importante porque da forma a los cimientos del equipo, así que hemos apostado sobre seguro eligiendo un modelo de precio razonable, pero de muy buena calidad: una Asus ROG STRIX B365-G GAMING. Incorpora el chipset B365 de Intel, nos permite instalar un máximo de 64 GB de memoria principal hasta DDR4-2666, y está bien servida si nos ceñimos a su conectividad debido a que incorpora 3 ranuras PCI Express 3.0 (dos x16 y una x1), 6 puertos SATA a 6 Gbps y nada menos que 14 puertos USB (dos de ellos son USB 3.1 de segunda generación).

Tanto ASUS como otras marcas también de una gran solidez, como Gigabyte o MSI, tienen modelos de prestaciones equiparables y un precio similar, pero os aconsejamos que no escatiméis en la placa base porque su impacto en la estabilidad del PC es crucial. Y, además, condiciona seriamente la capacidad de expansión del equipo a medio y largo plazo.

Asus ROG STRIX B365-G GAMING PVP en PcComponentes 114,90€

Aunque para gobernar este equipo hemos elegido un microprocesador Intel Core i5-9600K a 3,7 GHz, que nos parece una opción muy equilibrada capaz de desenvolverse con soltura en un escenario multitarea intenso, hay otras opciones tanto de Intel como de AMD que encajan perfectamente en este escenario de uso. Este procesador tiene 6 núcleos, pero carece de tecnología Hyper-Threading, por lo que es capaz de manejar simultáneamente un máximo de 6 hilos de ejecución (threads). Su caché de nivel 3 es de 9 MB y tiene un TDP de 95 vatios.

Tanto Intel como AMD tienen opciones más ambiciosas, pero esta CPU actualmente tiene una relación coste/prestaciones interesante. Los microprocesadores Ryzen 5 pertenecientes a la serie 3000 de AMD también encajan a las mil maravillas en este PC, pero si elegís uno de ellos tendréis que haceros con una placa base adecuada para estos chips. Y si vuestro presupuesto está muy ajustado una CPU Intel Core i3 de 9ª generación o AMD Ryzen 3 de la serie 3000 también puede ofreceros una experiencia satisfactoria en este escenario de uso.

Intel Core i5-9600K 3.7 Ghz PVP en PcComponentes 239,90€

El precio del ventilador que hemos elegido, un NOX Hummer H-212, es moderado, pero no nos engañemos: es una solución de mucha calidad. La base y los conductos de calor (heatpipes) son de cobre, un elemento químico que destaca por su elevado índice de conductividad térmica; las palas son de aluminio, y el ventilador, que tiene un diámetro de 120 mm, gira con una velocidad de rotación que oscila entre 800 y 1.600 revoluciones por minuto, lo que, según el fabricante, le permite mover un caudal de aire de hasta 56 CFM.

A bajas revoluciones su nivel de ruido se reduce más allá de los 20 dBA, por lo que en estas circunstancias es casi completamente silencioso. Es compatible tanto con procesadores de Intel como de AMD. Otros fabricantes que también tienen ventiladores con un precio y unas prestaciones similares, y que nos interesa tener en cuenta, son Noctua, Nfortec, Cooler Master, Zalman o AKASA, entre otros.

Nox Hummer H-212 CPU Cooler PVP en PcComponentes 21,50€

Si vuestro presupuesto está muy ajustado 8 GB de memoria principal pueden ser suficientes para un equipo eminentemente ofimático, pero si podéis hacer un pequeño esfuerzo adicional os aconsejamos que optéis por 16 GB porque el PC rendirá mejor cuando ejecutéis simultáneamente varias aplicaciones, que es lo habitual, y alguna de ellas acapare una cantidad de recursos notable. Para resolver este subsistema en nuestro equipo de referencia os proponemos dos módulos DDR4 2.666 MHz de 8 GB cada uno de la serie HyperX Fury Black de Kingston. Es importante que nos cercioremos de que la frecuencia a la que trabajan los módulos de memoria de nuestro equipo está soportada por la placa base en la que vamos a instalarlos.

Kingston HyperX Fury Black 16GB DDR4 2666Mhz PC-21300 (2x8GB) CL16 PVP en PcComponentes 79€

Almacenamiento secundario

El impacto positivo que tiene en el rendimiento global de un PC una unidad de estado sólido es enorme, por lo que, en nuestra opinión, es innegociable contar con una en la que al menos podamos instalar el sistema operativo y las aplicaciones. La que nosotros hemos elegido para este equipo es una unidad SSD OCZ con una capacidad de 500 GB e interfaz NVMe M.2. Si podéis permitiros una con más capacidad, mucho mejor, pero esta tiene un precio muy razonable, por lo que creemos que es un punto de partida fantástico. Por supuesto, hay unidades SSD sensiblemente más rápidas, como las que hemos elegido para los otros dos equipos, pero esta, en nuestra opinión, encaja bien en un ordenador de carácter ofimático que no queremos que se nos vaya de precio.

OCZ RC500 500GB SSD M.2 PCIe x4 NVMe PVP en PcComponentes 82,79€

Un disco duro mecánico con una capacidad respetable es un complemento muy apetecible de una unidad SSD con una capacidad limitada, como la que hemos elegido para este equipo con el propósito de mantener su precio bajo control. En él podemos almacenar nuestros datos, los archivos que descarguemos de Internet, música, películas, etc. Como hemos visto en el apartado anterior, lo ideal es que el sistema operativo y las aplicaciones residan en la unidad SSD porque es mucho más rápida que un disco duro mecánico. El que hemos seleccionado para nuestro equipo de referencia es un Seagate Barracuda con una capacidad de 2 TB, interfaz SATA 3 y un precio atractivo. Por supuesto, si creéis que podéis necesitar más espacio os animamos a haceros con una unidad de más capacidad.

Seagate BarraCuda 3.5" 2TB SATA 3 PVP en PcComponentes 58,99€

Teclado y ratón

Si adoras los teclados mecánicos y no te molesta que tengan una estética llamativa te sugiero que eches un vistazo al que hemos seleccionado en la siguiente configuración, pero si prefieres un teclado de membrana tradicional que sea robusto e inalámbrico, el combo MK270 de teclado y ratón que te proponemos para sacar partido a este PC ofimático quizá te encaje. Conocemos bien los teclados y los ratones de Logitech, y están hechos para durar. Además, su ergonomía suele estar bastante cuidada, y este modelo no es una excepción. Y, de propina, su autonomía suele ser enorme. De hecho, Logitech promete que las pilas del teclado duran 36 meses, y las del ratón, 12. Hay teclados más sofisticados y estilosos, pero suelen ser bastante más caros. Este combo encaja perfectamente en este PC, y, además, tiene un precio rompedor.

Logitech Wireless Combo MK270 Teclado Inalámbrico PVP en PcComponentes 23,70€

Caja y fuente de alimentación

Más allá del apartado estético, que también es importante, la caja de nuestro PC cumple dos funciones esenciales: hace las veces de estructura sobre la que podemos fijar los demás componentes y, además, los protege de la electricidad estática presente en el ambiente. La caja de AeroCool que hemos escogido para nuestro PC de referencia para ofimática es el modelo Cylon LED USB 3.0, una opción relativamente sencilla que encaja como un guante con lo que necesitamos para este equipo.

Es de acero, tiene un panel lateral acrílico que permite ver el interior del PC, y, lo que es más importante, incorpora filtros de polvo para el ventilador superior y la fuente de alimentación. De serie viene con un ventilador trasero de 120 mm, pero permite la instalación de tres ventiladores adicionales, o bien de un sistema de refrigeración líquida. Al igual que la mayor parte de los componentes que hemos escogido nos ha convencido por su atractiva relación precio/prestaciones.

AeroCool Cylon LED USB 3.0 con Ventana Blanca PVP en PcComponentes 37,99€

La fuente de alimentación es uno de los componentes a los que buena parte de los usuarios presta poca, o ninguna, atención. Y, sin embargo, es un elemento esencial en un PC. Su responsabilidad es doble: debe proporcionar a cada uno de los componentes del equipo exactamente la alimentación eléctrica que necesita, y, además, tiene que protegerlos del ruido parásito y los picos peligrosos que están inevitablemente presentes en nuestra red eléctrica. La potencia de la fuente de alimentación tiene que ir en consonancia con el consumo conjunto de los componentes de nuestro PC, pero sin perder de vista su eficiencia, que refleja cuánta potencia de entrada disipa en forma de calor.

Las fuentes más eficientes disipan poco calor y transforman la mayor parte de la energía que toman de nuestra red eléctrica en energía útil que sirve para alimentar los componentes de nuestro ordenador. No merece la pena escatimar en la fuente de alimentación. La Nfortec Scutum que os proponemos para este equipo tiene la certificación 80 PLUS Bronze, pero si podéis permitiros una más eficiente, mucho mejor.

Nfortec Scutum PSU Fuente de Alimentacion 650W 80 Plus Bronze PVP en PcComponentes 46,19€

Monitor

El monitor de nuestro PC tiene un impacto profundo en nuestro rendimiento, y también en nuestra experiencia, por lo que es un periférico al que merece la pena destinar una parte importante de nuestro presupuesto. El que os proponemos para el ordenador ofimático es un HP 27Q con resolución QHD (2.560 x 1.440 puntos) y una diagonal de 27 pulgadas. Estas dos características y su moderado precio son las razones por las que lo hemos elegido.

Sus demás especificaciones no están mal, especialmente su contraste estático (1.000:1) y su capacidad máxima de entrega de brillo (350 nits). Su panel TN no nos garantiza una colorimetría equiparable a la de un monitor con panel VA, y mucho menos a la de una unidad IPS, pero el escenario ofimático al que está destinado este PC no requiere grandes alardes. Para juegos y creación de contenidos no os recomendamos este monitor, pero para ofimática y navegación en Internet, sí.

HP 27Q 27" LED QuadHD PVP en PcComponentes 199,99€

Un PC para juegos preparado para lo que ya está aquí y lo que llegará

Los aficionados a los juegos sabemos lo exigentes que son. De hecho, son unas de las aplicaciones que imponen una mayor carga de trabajo al hardware de cualquier equipo. Antes de liarnos la manta a la cabeza y ponernos a configurar un PC para juegos es esencial decidir en qué condiciones queremos jugar. Esta decisión, como es lógico, condicionará nuestro presupuesto y la elección de los componentes que lo van a dar forma.

El equipo de referencia para videojuegos que os proponemos como punto de partida para que podáis configurar vuestro propio PC tomando de él lo que os guste está pensado para permitirnos jugar a 1440p, con HDR10, sincronización del refresco adaptativa y una cadencia de imágenes por segundo que no debería bajar de los 60 FPS en prácticamente ningún título y con la máxima calidad de imagen posible. Aquí lo tenéis:

Precio total del equipo (orientativo): 2.586,01 euros

Placa base, microprocesador y memoria principal

Empezamos por los cimientos: la placa base. La que hemos elegido para nuestro PC de referencia para juegos es una X570 AORUS ELITE de Gigabyte con chipset AMD X570 compatible con microprocesadores AMD Ryzen de 3ª generación. Reseñar todas sus características interesantes requeriría más espacio del que podemos dedicarle, así que me limitaré a resumir algunas de sus especificaciones más atractivas.

Soporta un máximo de 128 GB de memoria DDR4 con una frecuencia de reloj efectiva máxima de 3.200 MHz; tiene un doble conector PCI Express 4.0 x4 NVMe M.2; tiene una amplia dotación de conectores USB 3.2 de primera y segunda generación; 12+2 fases de alimentación eléctrica y un largo etcétera de especificaciones que delatan su intención de afianzarse como una placa base de gama media/alta. Su precio es razonable, pero tanto la propia Gigabyte como otras marcas, como ASUS o MSI, tienen modelos con unas prestaciones equiparables que os recomendamos tener en cuenta si por alguna razón la placa base que os proponemos no os encaja.

Gigabyte X570 Aorus Elite PVP en PcComponentes 234,41€

Elegir un microprocesador para un PC en el que sobre todo se van a ejecutar juegos no es fácil. Y no lo es porque el abanico de opciones atractivas es amplísimo. Muchos procesadores Intel Core i5, i7 e i9 de 9ª generación, y también muchos AMD Ryzen 5, 7 y 9 de 3ª generación pueden ofrecernos una experiencia fantástica. Aun así, después de pensarlo bien, nosotros nos quedamos con el Ryzen 9 3900X de AMD, una auténtica bestia con 12 núcleos físicos y 24 hilos de ejecución que nos ofrece un rendimiento excepcional en entornos multihilo.

Los juegos mayoritariamente no son capaces de extraer todo el potencial de una CPU con semejante capacidad de proceso multihilo, pero apostar por un chip como este nos garantiza un rendimiento estupendo con juegos, y también una productividad excepcional con las aplicaciones de creación de contenidos, que sí son capaces de aprovechar su potencial. Además, este procesador viene acompañado por el ventilador AMD Wraith Prism. Eso sí, no es barato. Si necesitáis una CPU más económica os sugerimos que os decantéis por un Ryzen 7 de AMD o un Core i7 de Intel. Un Ryzen 5 o un Core i5 también puede ofreceros una buena experiencia si rebajáis un poco vuestras expectativas a cambio, eso sí, de un ahorro sustancial.

AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz BOX PVP en PcComponentes 489,90€

En lo que se refiere a la memoria principal nuestra elección está clara: 32 GB DDR4 a 3.200 MHz efectivos nos garantizan un rendimiento fantástico con juegos, y también, de propina, con aplicaciones de creación de contenidos que demanden mucha memoria. Para implementar este subsistema de nuestro PC de referencia hemos elegido dos módulos Corsair Vengeance LPX DDR4 CL16 de 16 GB cada uno de ellos que tienen un precio razonable. Si os vieseis obligados a reducir el precio del PC podríais optar inicialmente por 16 GB de RAM y posteriormente ampliar la memoria a 32 GB, pero su impacto en el coste total del equipo es relativamente comedido, por lo que es preferible ahorrar algo de dinero recortando un poco otros componentes, y no la memoria principal, que tiene un impacto profundo en el rendimiento hagamos lo que hagamos con nuestro ordenador.

Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 PC4-25600 32GB 2x16GB CL16 PVP en PcComponentes 169€

Tarjeta gráfica y almacenamiento secundario

Todos sabemos que la tarjeta gráfica ocupa una posición central en un PC para juegos, por lo que es razonable que dediquemos una parte importante de nuestro presupuesto a este componente. Nuestra elección teniendo presente que nos interesa sacar el máximo partido a nuestro dinero, y también que hemos decidido jugar a 1440p en las mejores condiciones posibles, es una Zotac Gaming GeForce RTX 2070 con 8 GB GDDR6 que en el momento en el que hemos preparado este artículo tenía un precio de unos 420 euros. El precio de las tarjetas gráficas fluctúa mucho, pero actualmente varios fabricantes tienen modelos con una GPU GeForce RTX 2070 ligeramente por encima de los 400 euros, por lo que, en nuestra opinión, esta es la opción idónea siempre que, eso sí, encaje en vuestro presupuesto.

Y es que con esta tarjeta podemos jugar a la mayor parte de los títulos a 1440p, que es la resolución que buscamos, con la máxima calidad de imagen y con una cadencia que no debería bajar de los 60 FPS en prácticamente ningún título. Además, nos ofrece un rendimiento interesante al activar el ray tracing, una tecnología que poco a poco irá siendo implementada en más videojuegos.

Zotac Gaming GeForce RTX 2070 Mini 8GB GDDR6 PVP en PcComponentes 419,89€

La unidad de estado sólido que hemos elegido para resolver el subsistema de almacenamiento secundario de este PC es una apuesta segura. Y es que el rendimiento de este SSD Samsung 970 EVO Plus de 1 TB con interfaz NVMe M.2 es fantástico. En operaciones de lectura alcanza una velocidad de transferencia de unos 3.500 MB/s, y su velocidad de escritura oscila alrededor de los 3.300 MB/s, por lo que nos ofrece la productividad que necesitamos para nuestro PC de referencia. Esta misma unidad SSD pero con 500 GB de capacidad cuesta unos 100 euros menos que la que hemos elegido, por lo que si necesitáis recortar el precio total de vuestro equipo podríais haceros con ella y complementarla con un disco duro mecánico similar al que hemos elegido nosotros. Lo tenéis a continuación.

Samsung 970 EVO Plus 1TB SSD NVMe M.2 PVP en PcComponentes 229,99€

Si queremos que el rendimiento de nuestro PC no se vea comprometido lo ideal es que el sistema operativo y las aplicaciones estén instalados en la unidad SSD. El rol de este disco duro mecánico no es otro que hacer las veces de repositorio de nuestros datos, música, fotografías, películas, etc. En definitiva lo ideal es que coloquemos en él todo aquello que no necesitamos almacenar en la unidad de estado sólido porque no va a condicionar el rendimiento del equipo. El disco duro mecánico que hemos elegido es un Seagate Barracuda de 4 TB y con interfaz SATA3 cuya capacidad debería ser suficiente para que podamos despreocuparnos del almacenamiento secundario durante un tiempo. Si más adelante necesitásemos más capacidad, algo que probablemente sucederá, podríamos instalar en nuestro PC una segunda unidad mecánica, o bien optar por un disco duro externo o un NAS.

Seagate BarraCuda 3.5" 4TB SATA3 PVP en PcComponentes 103,90€

Tarjeta de sonido, teclado y ratón

El chip de audio integrado en las placas base de las gamas media y alta a menudo nos ofrece un sonido convincente, pero nosotros defendemos que en un PC para juegos ambicioso merece la pena invertir una pequeña parte de nuestro presupuesto en una tarjeta de sonido dedicada que esté a la altura. Y es que la diferencia se nota. La tarjeta de sonido Creative Sound Blaster Z 5.1 que hemos seleccionado nos ofrece una relación señal/ruido de 116 dB, una cifra sensiblemente superior a la que suele proponernos el audio integrado en la placa base.

Además, una buena tarjeta de sonido, como esta, puede descargar a la CPU de la mayor parte del esfuerzo que conlleva la generación del audio en los juegos, lo que suele tener un impacto positivo, aunque leve, en la cadencia de fotogramas por segundo. Por otro lado, su precio es lo suficientemente razonable para que merezca la pena dedicar una pequeña parte de nuestro presupuesto a este componente.

Creative Sound Blaster Z 5.1 PCIe PVP en PcComponentes 72€

Si tenemos la intención de utilizar nuestro PC con mucha frecuencia para jugar un buen teclado mecánico nos parece un periférico irrenunciable. Además, hay modelos de muy buena calidad que tienen un precio absolutamente razonable. El Newskill Serike TKL Full RGB que hemos elegido es uno de ellos. Es compacto, de aluminio, tiene un diseño resultón e iluminación RGB, y está disponible con reposamuñecas. Y, lo que es más importante, las teclas utilizan interruptores de buena calidad, lo que nos asegura muchas horas de uso libres de problemas.

Newskill Serike TKL Teclado Mecánico Gaming Full RGB Switch Blue PVP en PcComponentes 39,95€

El ratón por el que nos hemos decantado para nuestro PC de referencia para juegos, un G203 Prodigy Gaming de Logitech, no es un modelo premium, pero tiene todo lo que realmente importa: es robusto, preciso (tiene una resolución máxima de 8.000 ppp), posee iluminación RGB, tiene una velocidad de respuesta de 1 ms e incorpora un sistema de ajuste mecánico de la tensión de los botones. En nuestra opinión este ratón tiene la calidad suficiente para convencer a un abanico muy amplio de jugones. Hay opciones con una construcción más elaborada y una mayor capacidad de personalización, pero su precio suele ser muy superior, por lo que creemos que ese esfuerzo económico extra solo compensará a los jugadores extremadamente exigentes o a aquellos que se preparan para la competición.

Logitech G203 Prodigy Ratón Gaming 8000 DPI PVP en PcComponentes 22,99€

Caja y fuente de alimentación

Como podéis ver en la imagen, la caja de NZXT que hemos elegido para este PC es una preciosidad. El modelo H710i es de acero, incorpora un panel lateral de vidrio templado y viene de serie con cuatro ventiladores con un diámetro de 120 mm que nos garantizan la renovación óptima del aire caliente que tiende a concentrarse en el interior del chasis. Además, como cabe esperar de una caja de calidad para gaming, tiene dos canales de iluminación RGB y tres canales para ventiladores regulables mediante voltaje o PWM (modulación por ancho de pulsos). Y, por supuesto, está diseñada para ayudarnos a mantener el interior de nuestro PC ordenado y libre de barreras físicas que puedan limitar la correcta circulación del flujo de aire.

NZXT H710i Cristal Templado USB 3.1 RGB Blanco Mate PVP en PcComponentes 179,99€

La fuente de alimentación es un componente crítico en cualquier PC, pero lo es aún más en un ordenador para juegos que incorpora una CPU y una tarjeta gráfica con un consumo presumiblemente muy elevado. La que hemos seleccionado para nuestro equipo de referencia para gaming es una Corsair RM750X V2 capaz de entregar una potencia de 750 vatios, justo lo que necesitamos para alimentar correctamente el microprocesador Ryzen 9 de AMD que hemos elegido y la tarjeta gráfica con GPU GeForce RTX 2070, además de, por supuesto, los demás componentes del PC.

Su eficiencia es alta, de hecho, cuenta con la certificación 80 PLUS Gold. Y es modular, una característica indispensable que nos permite instalar únicamente aquellos cables de alimentación que son estrictamente necesarios, limitando así la presencia de barreras físicas que pueden impedir el correcto flujo del aire en el interior de la caja. Llegados a este punto me parece apropiado repetir algo que defendí más arriba, cuando hablábamos de la fuente de alimentación del PC para ofimática: en este componente no merece la pena escatimar.

Corsair RM750X V2 750W 80 Plus Gold Modular PVP en PcComponentes 124,99€

Monitor

Rematamos la configuración de nuestro PC de referencia para juegos con el monitor, un periférico que condiciona claramente las condiciones en las que vamos a disfrutar nuestros títulos favoritos. Nosotros hemos elegido el LG 27GL850-B equipado con un panel IPS con resolución QHD (2.560 x 1.440 puntos) y capaz de alcanzar un refresco de 144 Hz. Este monitor encaja a las mil maravillas con las capacidades de la tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 de este equipo, y, sobre todo, nos permite jugar en las condiciones que nos hemos propuesto desde el principio: a una resolución de 1440p y con una cadencia de imágenes sostenida superior a los 60 FPS.

Según LG su panel IPS consigue cubrir el 98% del espacio de color DCI-P3, tiene un tiempo de respuesta de 1 ms y cuenta con la certificación G-SYNC de NVIDIA, una característica indispensable para que podamos beneficiarnos de la tecnología de sincronización adaptativa que tanto peso puede tener en nuestra experiencia. Por último, tiene una capacidad típica de entrega de brillo de 350 nits y es compatible con HDR10.

LG 27GL850-B 27" Nano IPS QuadHD 144Hz FreeSync PVP en PcComponentes 499€

PC para creación de contenidos: edición de vídeo, retoque fotográfico, infografía y más

El PC para juegos que acabamos de configurar puede enfrentarse sin ningún complejo a la mayor parte de las aplicaciones de creación de contenidos. De hecho, comparte algunos de sus componentes con el equipo en el que estamos a punto de indagar, pero hay otros subsistemas en los que estos dos ordenadores se distancian como resultado de la vocación específica de creación de contenidos del último PC que vamos a configurar.

En aquellos componentes que ya hemos revisado en el ordenador para juegos no nos extenderemos demasiado, pero en las piezas que permiten a este PC desmarcarse del equipo para gaming indagaremos con más profundidad para averiguar por qué hemos seleccionado estos componentes. Para ir abriendo boca aquí tenéis la configuración completa de nuestro PC de referencia para creación de contenidos:

Precio total del equipo (orientativo): 3.754,01 euros

Placa base, microprocesador, ventilador y memoria principal

El corazón de la placa base ASUS Prime X399-A que hemos elegido para dar forma a los cimientos de este PC es un chipset X399 de AMD concebido para exprimir los microprocesadores Ryzen Threadripper de esta misma marca. En esta placa base podemos instalar un máximo de 128 GB de memoria principal en formado DDR4 y con una frecuencia de reloj efectiva de hasta 2.666 MHz (recurriendo al overclocking es posible superar esta velocidad).

Por otro lado, su dotación de ranuras de expansión es amplísima, de hecho incorpora cuatro ranuras PCI Express 3.0 x16, una PCI Express 2.0 x4 y una más en formato PCI Express 2.0 x1. También tiene un sistema de administración de la potencia ideado para ayudarnos a practicar overclocking y buena parte de su PCB está cubierto por disipadores para asegurar que los componentes más sensibles evacuan con eficacia el calor. Esta placa base lleva ya algún tiempo en el mercado, pero sigue siendo una gran opción para trabajar codo con codo con el procesador en el que vamos a indagar a continuación.

Asus Prime X399-A PVP en PcComponentes 371,12€

Los microprocesadores Ryzen Threadripper de AMD son unas auténticas bestias en entornos multihilo. Y muchas aplicaciones de creación de contenidos sacan partido a la capacidad de la CPU de procesar simultáneamente varios hilos de ejecución. AMD tiene chips de esta familia más ambiciosos que el que nosotros hemos elegido, especialmente los recientes Threadripper de tercera generación, pero tienen un hándicap importante: su precio es prohibitivo y habría disparado el coste de nuestro PC de referencia más allá de lo que buscamos. Para impedirlo hemos elegido la CPU Threadripper que, en nuestra opinión, tiene actualmente la mejor relación coste/prestaciones: el Ryzen Threadripper 2920X a 3,5 GHz.

Es más modesto que algunos de los otros chips de esta familia, pero también es más capaz que los procesadores Threadripper de primera generación. De hecho, tiene 12 núcleos físicos y es capaz de procesar hasta 24 threads. Su TDP es 180 vatios, por lo que es imprescindible que esté acompañado por una solución de refrigeración de calidad. ¿Cuál es la alternativa de Intel? Cualquiera de sus microprocesadores Intel Core Serie X, especialmente los modelos Core i9 de 9ª y 10ª generación, que también rinden muy bien en escenarios multihilo. Para nosotros la opción de Intel más equilibrada si nos ceñimos a su relación precio/prestaciones es el Core i9-10900X a 3,70 GHz, que tiene 10 núcleos y es capaz de procesar hasta 20 hilos de ejecución.

AMD Ryzen Threadripper 2920X 3.5GHz PVP en PcComponentes 516,53€

Refrigerar con eficacia una bestia capaz de disipar 180 vatios de potencia en forma de calor no es pan comido. Después de invertir más de 500 euros en un procesador como el Ryzen Threadripper 2920X lo ideal es apostar también por un ventilador de calidad, y eso es lo que hemos hecho. El Noctua NH-U14STR4-SP3 que hemos elegido incorpora un ventilador con un diámetro de 140 mm capaz de girar a una velocidad de rotación máxima de 1.500 revoluciones por minuto y de mover un caudal de aire de hasta 140,2 m³/h. Sin duda, es un valor bastante impresionante. En lo que se refiere a su nivel de emisión de ruido el valor máximo asciende a 24,6 dBA, y el mínimo a 19,2 dBA, lo que lo posiciona como una de las soluciones de esta categoría más silenciosas que conocemos. Esta característica, y sus 6 años de garantía, nos han animado a elegirlo.

Los módulos de memoria que hemos seleccionado para resolver el subsistema de memoria principal de nuestro PC de referencia para creación de contenidos son esencialmente los mismos de nuestro equipo para juegos, los Corsair Vengeance LPX DDR4 CL16, pero esta vez a 2.666 MHz efectivos. Sin embargo, lo que no coincide es la capacidad de la memoria principal. En nuestra opinión una máquina para juegos actualmente va bien servida con 32 GB de RAM, pero a un PC que se va a utilizar sobre todo para editar vídeos en alta resolución, procesar fotografías y animar gráficos, entre otras posibilidades, le viene de maravilla apoyarse en una memoria principal aún más generosa. Esta es la razón por la que nosotros hemos optado por incluir en este PC un total de 64 GB de RAM, un mapa de memoria suficiente para, por ejemplo, mantener abiertas simultáneamente decenas de fotografías en alta resolución mientras las procesamos sin que el equipo se ralentice.

Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 PC4-21300 64GB 4x16GB CL16 PVP en PcComponentes 343,96€

Tarjeta gráfica y almacenamiento secundario

Llegamos, por fin, a la que sin duda es una de las principales señas de identidad de este equipo: su tarjeta gráfica. Una solución para juegos de última generación, como la GeForce RTX 2070 que hemos elegido para nuestro equipo de referencia para gaming, se habría sentido cómoda con las aplicaciones de creación de contenidos, pero, al igual que sucede con la elección de la CPU, hemos preferido optar por una tarjeta gráfica específica para creación: una Quadro P2200 de PNY con 5 GB GDDR5X. A diferencia de las tarjetas diseñadas para lidiar con juegos, las Quadro de NVIDIA y las Radeon Pro de AMD tienen una marcada vocación profesional. Por esta razón, cuentan con controladores optimizados para muchas de las aplicaciones profesionales de creación de contenidos y con certificaciones ISV (proveedores independientes de software).

Además, suelen tener una amplia dotación de salidas de vídeo que nos permite trabajar en entornos multimonitor, pueden aglutinar enormes cantidades de memoria, nos permiten trabajar con una profundidad de color de hasta 10 bits, e, incluso, crear contenidos con resolución 8K, entre otras opciones. La razón por la que hemos elegido este modelo de PNY en particular es la misma que ha imperado en todo este artículo: esta es una de las tarjetas gráficas con vocación profesional que, en nuestra opinión, actualmente tiene una relación coste/prestaciones más atractiva.

PNY Quadro P2200 5GB GDDR5X PVP en PcComponentes 469,90€

La unidad SSD que hemos elegido para esta máquina es la misma que seleccionamos en nuestro PC para juegos: una unidad de estado sólido Samsung 970 EVO Plus de 1 TB con interfaz NVMe M.2 que destaca por su rendimiento. En operaciones de lectura alcanza una velocidad de transferencia de unos 3.500 MB/s, y su velocidad de escritura oscila alrededor de los 3.300 MB/s, por lo que nos ofrece la productividad que necesitamos para este PC de referencia. Samsung tiene una unidad SSD con un rendimiento equiparable y una capacidad de 500 GB que cuesta unos 100 euros menos, pero en la medida de lo posible os aconsejamos que os hagáis con la versión con una capacidad de 1 TB para estar seguros de que tanto el sistema operativo como todas las aplicaciones podrán convivir en esta unidad.

Samsung 970 EVO Plus 1TB SSD NVMe M.2 PVP en PcComponentes 229,99€

El disco duro mecánico que nos ha gustado para esta máquina es, de nuevo, el mismo que hemos elegido para nuestro PC de referencia para juegos: un Seagate Barracuda de 4 TB y con interfaz SATA3. Su capacidad debería ser suficiente para que podamos despreocuparnos del almacenamiento secundario durante un tiempo. Y si más adelante necesitásemos más capacidad, algo que probablemente sucederá, podríamos instalar en nuestro PC una segunda unidad mecánica, o bien optar por un disco duro externo o un NAS.

Seagate BarraCuda 3.5" 4TB SATA3 PVP en PcComponentes 103,90€

Tarjeta de sonido, teclado y ratón

Tal y como sucede con el PC para juegos, creemos que en un equipo diseñado para crear contenidos en el que el sonido puede ejercer un rol importante merece la pena instalar una tarjeta de audio dedicada de cierta calidad. La que hemos elegido, de nuevo, es la Creative Sound Blaster Z 5.1, que tiene una relación señal/ruido de 116 dB, una cifra sensiblemente superior a la que suele proponernos el audio integrado en la placa base. En el momento en el que hemos diseñado esta configuración el precio de esta tarjeta es 72 euros, por lo que su impacto en el coste total del equipo es moderado.

Creative Sound Blaster Z 5.1 PCIe PVP en PcComponentes 72€

El combo de teclado y ratón por el que nos hemos decantado en esta configuración es el mismo que elegimos para nuestro PC de referencia ofimático, un MK270 de Logitech. Ambos periféricos tienen una ergonomía cuidada, una autonomía muy respetable (36 meses para el teclado y 12 meses para el ratón) y un precio estupendo (23,70 euros en el momento en el que preparamos este artículo). Eso sí, el teclado es de membrana. Si preferís un teclado mecánico os sugiero que echéis un vistazo, si lo habéis pasado por alto, al Newskill Serike TKL Full RGB que hemos elegido para nuestro PC de referencia para juegos.

Logitech Wireless Combo MK270 Teclado Inalámbrico PVP en PcComponentes 23,70€

Caja y fuente de alimentación

La caja que hemos elegido para este PC es una Obsidian 500D USB 3.0 de Corsair con estructura de acero y puertas laterales de vidrio templado. Como podéis ver en la imagen, su diseño es más sobrio que el de la caja por la que nos hemos decantado en el equipo para juegos, pero, aun así, está cuidado. Una de las características que han provocado que nos decantemos por ella es lo espaciosa que es, lo que le permite acoger en su interior un sistema de refrigeración líquida que en el futuro podría ayudarnos a sacar más partido al microprocesador Ryzen Threadripper que gobierna este PC. Un detalle interesante que refleja su vocación de producto premium: los tiradores de las puertas laterales, el panel frontal y la placa superior son de aluminio. Además, permite la instalación de cinco ventiladores adicionales de 120 mm o cuatro de 140 mm.

Corsair Obsidian 500D USB 3.0 Cristal Templado PVP en PcComponentes 154,99€

El elevado consumo de la CPU y la tarjeta gráfica de este PC es una razón de peso para elegir una fuente de alimentación con una capacidad de entrega de potencia importante. La que hemos seleccionado para esta configuración es una EVGA SuperNOVA 850 G1+ de 850 vatios con certificación 80 PLUS Gold. Su configuración modular nos permite utilizar únicamente los cables de alimentación que necesitamos para mantener el interior de la caja despejado, y su certificación nos promete que su eficiencia es alta, algo importante en cualquier equipo, pero especialmente en uno que va a tener un consumo elevado. Curiosamente, el modelo en el que está inspirada esta fuente de alimentación, el SuperNOVA G1 original, fue lanzado por EVGA en 2013, lo que demuestra que cuando un producto está realmente bien diseñado puede soportar estoicamente el paso del tiempo y seguirse vendiendo. La fuente que hemos elegido, la SuperNOVA G1+, solo actualiza ligeramente el modelo original.

EVGA SuperNOVA 850 G1+ 850W 80 Plus Gold Modular PVP en PcComponentes 129,98€

Monitor

El último componente de este PC es el más ambicioso junto a la CPU y la tarjeta gráfica. Y es que en un equipo que va a ser utilizado principalmente para procesar fotografías, editar vídeos, y quizá también para diseño en 3D, es importante apostar por un monitor de alta resolución que nos garantice una calidad de imagen alta y una reproducción del color fidedigna. A partir de esta premisa hemos elegido el 32UL950-W de LG, un monitor con panel IPS de 32 pulgadas y resolución 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) que, según LG, consigue cubrir el 98% del espacio de color DCI-P3.

Además, es compatible con el estándar VESA DisplayHDR 600 e incorpora conectividad Thunderbolt, de manera que podemos encadenar un ordenador y varios monitores de una forma muy sencilla para transportar una señal 4K UHD utilizando un cable Thunderbolt 3. Un detalle más: su capacidad típica de entrega de brillo es 450 nits, un valor que no está nada mal en un monitor de este tipo. En este escenario de uso también nos interesa tener en cuenta los monitores profesionales de marcas como BenQ o EIZO. Este último fabricante tiene modelos capaces de reproducir el color con una precisión extraordinaria que, además, pueden ser fácilmente calibrados por hardware. Eso sí, no son económicos.

LG 32UL950-W 32" LED NanoIPS UltraHD 4K PVP en PcComponentes 1257,95€

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados ha sido propuesto ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imagen de portada | Pedro Sandrini