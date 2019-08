Nueve monitores 4K UHD por los que merece la pena apostar para exprimir al máximo nuestro PC o Mac

Los monitores con resolución 4K UHD dejaron de ser un lujo hace tiempo. Afortunadamente, ya no están solo al alcance de los usuarios con presupuestos abultados. De hecho, el abanico de opciones que podemos encontrar en las tiendas por menos de 300 euros es cada vez más amplio. Y esta es una noticia fantástica porque el impacto que puede tener un dispositivo que utiliza esta resolución tanto en nuestra experiencia como en nuestra productividad puede ser muy importante.

Los usuarios que lo tienen más fácil son los que buscan una solución polivalente que les ofrezca una experiencia satisfactoria con aplicaciones de ofimática, al reproducir y editar vídeo, o al retocar fotografías, entre otros posibles escenarios de uso. El panorama para los jugones es un poco más incómodo debido a que los monitores 4K UHD de precio razonable suelen tener tiempos de respuesta ligeramente altos y una frecuencia de refresco de solo 60 Hz.

Por supuesto, hay opciones 4K UHD para gaming con cifras más «jugosas», pero suelen ser bastante más caras. En cualquier caso, en este artículo nos hemos esforzado para recoger algunos de los monitores 4K UHD más interesantes del mercado. Si alguna vez se te ha pasado por la cabeza hacerte con uno seguro que en esta selección encontrarás lo que estás buscando.

Paneles IPS, VA y TN: ventajas e inconvenientes de cada tecnología

El primer componente de los monitores con el que nos viene bien familiarizarnos es, sin lugar a dudas, su panel. Y es que este elemento condiciona en gran medida su calidad de imagen, y, por tanto, también la experiencia que van a ser capaces de ofrecernos. Las tecnologías de panel LCD TFT más utilizadas actualmente por los fabricantes de monitores son IPS, VA y TN, así como sus variantes. No obstante, como no es necesario que compliquemos este artículo más de lo imprescindible podemos conformarnos con revisar los principales pros y contras de cada una de estas implementaciones.

La tabla que tenéis debajo de estas líneas resume las características que describen qué prestaciones podemos esperar de las tres tecnologías de panel que he mencionado en el apartado anterior. Eso sí, antes de que las leáis me parece necesario introducir un matiz importante que nos viene bien tener en cuenta: la lógica de procesado que trabaja junto al panel puede corregir en cierta medida sus deficiencias y potenciar sus cualidades.

Y es que la calidad de imagen no depende exclusivamente del panel. Tal y como sucede con los televisores, el procesado también puede tener un impacto importante en el acabado de las imágenes, aunque eso sí, en las teles suele ser mucho más complejo y agresivo que en los monitores. Por esta razón los televisores suelen introducir una latencia mucho más acusada que estos últimos, de ahí que para jugar con ellos sea necesario activar el modo implementado por las marcas para minimizar la latencia de entrada que provoca el procesado de las imágenes. Una vez dicho esto, aquí tenéis la tabla que resume las características de las principales tecnologías de panel LCD TFT:

IPS (IN-PLANE SWITCHING) VA (VERTICAL ALIGNMENT) TN (TWISTED NEMATIC) VENTAJAS - Elevada calidad de imagen global

- Su reproducción del color es muy precisa

- Ángulos de visualización amplios y sin apenas degradación del color - Su relación de contraste nativo suele ser la más alta y sus negros son profundos

- Suelen tener una capacidad de entrega de brillo elevada

- Su capacidad de reproducción del color es superior a la de los paneles TN, pero inferior a la de los IPS

- Adolecen de menos fugas de luz que los IPS, incluso en las esquinas - Estos paneles nos ofrecen el tiempo de respuesta más bajo (típicamente 1 ms de gris a gris)

- Permiten alcanzar las frecuencias de refresco más altas, superando los 144 Hz

- Suelen tener el precio más competitivo INCONVENIENTES - Tienen un tiempo de respuesta más alto que los paneles TN (típicamente 4 ms de gris a gris)

- Algunos paneles adolecen de fugas de luz, especialmente en las esquinas

- Su relación de contraste nativo suele ser inferior a la de los paneles VA - Su tiempo de respuesta es superior al de los paneles TN (como mínimo 4 ms de gris a gris)

- Sus ángulos de visualización son inferiores a los que nos ofrecen los paneles IPS

- Esta tecnología es relativamente poco habitual en los monitores - Su calidad de imagen global es inferior a la que nos ofrecen los paneles IPS y VA

- Reproducen el color con menos precisión que IPS y VA

- Sus ángulos de visualización están muy limitados tanto en vertical como en horizontal

Esta es la selección de monitores 4K UHD que os proponemos

Nuestra intención cuando nos propusimos preparar esta selección no era solo recoger algunas de las propuestas con resolución 4K UHD más atractivas que podemos encontrar actualmente en las tiendas físicas y on-line, sino también ofreceros un abanico de opciones lo más diverso posible para que todos encontréis al menos una solución que resuelva vuestras necesidades. Como veréis a continuación, los más abundantes son los dispositivos polivalentes que encajan bien tanto en casa como en la oficina, pero también hay algún monitor con una vocación marcadamente profesional y otros que harán «la boca agua» a los jugones.

Esta selección puede ayudaros a encontrar la propuesta que mejor se adapta a vuestras necesidades, pero no pretende cubrir todas las opciones 4K UHD interesantes del mercado

Los monitores que os proponemos destacan por su precio, su rendimiento, su relación coste/prestaciones, su diseño, o, incluso, por varias de estas características simultáneamente. Esta selección representa un punto de partida que puede ayudaros a encontrar la propuesta que mejor se adapta a vuestras necesidades, pero no pretende cubrir todas las opciones 4K UHD interesantes que podemos encontrar en el mercado porque es materialmente imposible para nosotros hacerlo. Por esta razón, os proponemos que utilicéis los comentarios del artículo para compartir con nosotros y con los otros lectores de Xataka vuestros monitores favoritos. Seguro que entre todos conseguiremos elaborar una selección amplia, y, sobre todo, útil.

Acer Predator X27

Este monitor es un «viejo» conocido, pero no hemos podido resistirnos a incluirlo en esta selección porque encaja como un guante en las premisas que hemos definido en este artículo. Tuvimos la oportunidad de analizarlo a fondo a finales de 2018, así que lo conocemos bien.

¿Qué podemos deciros de él? Sencillamente, que es un sueño para cualquier jugón ambicioso porque no solo nos propone utilizar la resolución 4K UHD, sino también un refresco nativo de 120 Hz ampliable mediante overclocking a 144 Hz, un tiempo de respuesta de 4 ms de gris a gris (GTG), un brillo típico de 600 nits, retroiluminación FALD con 384 zonas y soporte HDR10. Como veis, no está nada mal. Eso sí, el precio a pagar es alto. Muy alto. Nada menos que 2.000 euros.

ACER PREDATOR X27 Características TECNOLOGÍA DEL PANEL IPS RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) TAMAÑO 27 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 144 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 4 ms GTG CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 600 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0 y 4 x USB 3.0 OTRAS CARACTERÍSTICAS NVIDIA G-SYNC, HDR y retroiluminación FALD de 384 zonas PRECIO 1.999,99 euros

Acer Predator X27 27" 4K Ultra HD LED Plana Negro pantalla para PC - Monitor (68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Negro) Hoy en Amazon por 1.999,99€

AOC U2790PQU

AOC es una marca muy conocida por sus monitores para jugones, pero también tiene soluciones con vocación profesional muy interesantes. El monitor que os proponemos es una de ellas. Como podéis ver en la fotografía, su diseño es estilizado y más sobrio que el de las propuestas para gaming de esta marca. El pie facilita el ajuste de la altura de la pantalla con flexibilidad e incorpora dos altavoces que le permiten reproducir sonido estéreo.

En sus especificaciones AOC no refleja qué cobertura de los principales espacios de color nos ofrece este monitor, pero, como hemos visto, los paneles IPS se caracterizan por reproducir el color con precisión y riqueza, por lo que no solo es una opción interesante para ofimática, sino también para tareas que requieren fidelidad cromática, como la edición de vídeo o el retoque fotográfico. Hay monitores más capaces en este escenario de uso, como el modelo de Eizo del que hablaremos un poco más adelante, pero también son sensiblemente más caros.

AOC U2790PQU Características TECNOLOGÍA DEL PANEL IPS RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) TAMAÑO 27 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 5 ms CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 350 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x entrada de línea y 1 x jack 3,5 mm OTRAS CARACTERÍSTICAS Pie ajustable en altura y altavoces integrados PRECIO 343,47 euros

AOC U2790PQU Pantalla para PC 68,6 cm (27") 4K Ultra HD LED Plana Negro, Titanio - Monitor (68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negro, Titanio) Hoy en Amazon por 343,47€

BenQ EL2870U

Los monitores 4K UHD ya no son una opción solo al alcance de presupuestos abultados. Afortunadamente. Hay soluciones con un precio abordable, y esta propuesta de BenQ es una de ellas. Si echáis un vistazo a sus especificaciones en la tabla que tenéis debajo de estas líneas veréis que este monitor se siente cómodo con los juegos gracias a su bajísimo tiempo de respuesta de 1 ms GTG (aunque su refresco no va más allá de los 60 Hz), pero también puede ser utilizado como pantalla de propósito general para ofimática, edición de vídeo, reproducción multimedia, etc.

Eso sí, es importante que los usuarios tengamos en cuenta que su panel TN no nos ofrece una riqueza y una precisión cromática tan altas como las soluciones que incorporan un panel IPS, pero si estamos dispuestos a aceptarlo podemos hacernos con una propuesta interesante a un precio bastante atractivo.

BENQ EL2870U Características TECNOLOGÍA DEL PANEL TN RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) TAMAÑO 28 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms GTG CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 300 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 170º/160º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 1 x entrada de línea y 1 x jack de 3,5 mm OTRAS CARACTERÍSTICAS Cobertura del 72% del espacio de color NTSC y sonido estéreo PRECIO 285,99 euros

BenQ EL2870U - Monitor Gaming de 28" 4K UHD (16:9, 1ms, HDR, HDMI, DisplayPort, Free-Sync, Eye-Care, Sensor Brillo Inteligente Plus, Flicker-free, Altavoces), Gris Metálico Hoy en Amazon por 285,99€

Eizo ColorEdge CG318-4K

Este veterano fabricante de monitores japonés ha conseguido labrarse una reputación envidiable en el ámbito de los profesionales de la edición de vídeo y el retoque fotográfico gracias, sobre todo, a la gran precisión y homogeneidad cromática de sus propuestas. Esto es, precisamente, lo que nos promete este monitor, pero no es ni mucho menos su única característica llamativa. Y es que la resolución de su panel IPS es 4.096 x 2.160 puntos, por lo que es un dispositivo 4K estricto y no una pantalla 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) con las que todos estamos familiarizados.

Además, puede ser calibrado minuciosamente utilizando herramientas profesionales, algo crucial en un producto destinado a los profesionales del vídeo y la fotografía. La única pega razonable que se le puede poner es que es caro (cuesta algo más de 4.200 euros), pero no debemos pasar por alto que es una herramienta profesional y no un monitor de consumo.

EIZO COLOREDGE CG318-4K Características TECNOLOGÍA DEL PANEL IPS RESOLUCIÓN 4K (4.096 x 2.160 puntos) TAMAÑO 31,1 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 1,9:1 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 9 ms GTG CONTRASTE 1.500:1 BRILLO 350 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort, 1 x HDMI y 3 x USB 3.0 OTRAS CARACTERÍSTICAS Cubre el 99% del espacio de color Adobe RGB y el 98% de DCI-P3 PRECIO 4.229,73 euros

Eizo ColorEdge CG318-4K Monitor Profesional 31.1" 4K Ultra HD IPS (Resolución 4096 x 2160, Angulo visión 178°,350 CD, 9 ms, LED, HDMI, DisplayPort), Negro Hoy en Amazon por 4.229,73€

HP Envy 27s

El monitor de HP en el que nos hemos fijado en esta ocasión es una propuesta polivalente. Utiliza un panel IPS que lo hace apto para tareas en las que es importante reproducir el color de forma fidedigna, como la edición de vídeo o el retoque fotográfico, pero no «hace ascos» a los juegos. De hecho, tiene un tiempo de respuesta apto para jugar ocasionalmente (5,4 ms GTG), aunque es algo elevado para jugones exigentes, y es compatible con la tecnología de sincronización de la GPU y el panel AMD FreeSync.

Lo curioso es que su mayor virtud es, al mismo tiempo, también su mayor defecto: sirve para todo, pero no despunta en nada. Y esto no es necesariamente malo. Los usuarios que buscan un monitor 4K UHD polivalente que tenga un diseño cuidado y un precio abordable tienen en él un aliado al que merece la pena considerar.

HP ENVY 27S Características TECNOLOGÍA DEL PANEL IPS RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) TAMAÑO 27 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 5,4 ms GTG CONTRASTE 1.300:1 BRILLO 350 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4 y 1 x HDMI 2.0 OTRAS CARACTERÍSTICAS Compatible con AMD FreeSync PRECIO 399 euros

HP Envy 27s - Monitor IPS 4K Ultra HD (3840 x 2160 Pixeles, LED, 4K Ultra HD, IPS, 1300:1, AMD FreeSync) Color Negro Hoy en Amazon por 399,00€

Lenovo ThinkVision P44w

La posibilidad de analizar a fondo este monitor se plantó delante de nosotros hace muy pocas semanas, y, por supuesto, no la dejamos escapar. Y es que esta es una opción muy atípica que destaca no solo por su panel VA curvo de nada menos que 43,4 pulgadas, sino también por su resolución de 3.840 x 1.200 puntos. Estas cifras reflejan que su relación de aspecto es 32:10, y que, por tanto, es una pantalla ultrapanorámica, pero también nos indican que no se trata de forma estricta de un monitor 4K UHD, aunque su panel tiene las mismas columnas que las pantallas de este tipo.

En cualquier caso, lo realmente importante es que este es un dispositivo con vocación profesional y una calidad de imagen muy alta que nos permite tener abiertas a pantalla completa hasta cuatro ventanas, por lo que su impacto en nuestra productividad puede ser muy profundo. Si queréis conocerlo con todo detalle os sugiero que no os perdáis nuestro reciente análisis.

LENOVO THINKVISION P44W Características TECNOLOGÍA DEL PANEL VA (panel curvo) RESOLUCIÓN 3.840 x 1.200 puntos TAMAÑO 43,4 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 32:10 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 144 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 4 ms GTG CONTRASTE 3.000:1 BRILLO 380 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB 3.1 de tipo C Gen 2(DisplayPort 1.4), 1 x USB 3.1 de tipo C Gen 1(DisplayPort 1.2)y 1 x salida de audio OTRAS CARACTERÍSTICAS Cobertura de espacios de color: sRGB: 99,5%/BT.709: 99,5%/DCI-P3: 90% PRECIO 1.389 euros

Lenovo TS/ThinkVision P44w 43.4 3840x1200 Hoy en Amazon por 1.389,00€

LG 43UD79-B

Este monitor rivaliza por su polivalencia con algunas de las opciones que os proponemos en esta selección, pero se desmarca de muchos de sus rivales gracias a una característica importante: su tamaño. Y es que sus muy generosas 42,51 pulgadas y su razonable precio para las dimensiones que tiene (cuesta 599 euros) lo colocan como una opción apetecible en un escenario de uso variado en el que, ante todo, debe prevalecer la máxima productividad posible.

La combinación de esas más de 42 pulgadas, la resolución 4K UHD y el modo de trabajo PBP (Picture by Picture), que divide la pantalla en hasta cuatro regiones y reproduce cada una de las señales de vídeo entrantes en una de estas áreas, nos permite trabajar con múltiples ventanas de una forma cómoda. Y esta prestación puede tener un impacto positivo en nuestra productividad. ¿Y los juegos? Se beneficiarán de la alta calidad de imagen de un panel IPS, pero su tiempo de respuesta (8 ms GTG) no es la última palabra en el ámbito del gaming, por lo que los jugones avanzados tienen alternativas más apetecibles.

LG 43UD79-B Características TECNOLOGÍA DEL PANEL IPS RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) TAMAÑO 42,51 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 8 ms GTG CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 350 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 1.4, 2 x HDMI 2.0, 1 x USB de tipo C 3.1 Gen 1, 2 x USB de tipo A 3.1 Gen 1 y 1 x jack de 3,5 mm OTRAS CARACTERÍSTICAS Sonido estéreo y mando a distancia incluido PRECIO 599 euros

LG 43UD79-B - Monitor 4K UHD de 108 cm (42,5") con Panel IPS (3840 x 2160 píxeles, 16:9, 350 cd/m², NTSC >72%, 1000:1, 8 ms, 60 Hz) Color Negro Hoy en Amazon por 599,00€

Philips 4K UHD 276E8VJSB

Este monitor de Philips refuerza la reflexión que he hecho unos párrafos más arriba: ya no es necesario que afrontemos una gran inversión para hacernos con un buen dispositivo con resolución 4K UHD. De hecho, esta propuesta es la más económica de esta selección. Sin embargo, esto no conlleva que debamos aceptar sacrificios importantes. En lo que se refiere a su diseño, como podéis ver en la fotografía, es estilizado y resultón. Además, su panel IPS nos asegura una reproducción del color respetuosa, y sus cifras de contraste nativo y brillo, aunque no despuntan, no están nada mal (1.000:1 y 350 cd/m² respectivamente).

Estas características reflejan que es una opción con vocación doméstica adecuada para ofimática, reproducción de vídeo y tratamiento fotográfico, entre otros posibles escenario de uso. Sus 5 ms GTG de tiempo de respuesta no pronostican la mejor experiencia posible con algunos juegos, como los FPS o los de lucha, pero los jugadores ocasionales o con una exigencia moderada posiblemente también podrán disfrutarlo con sus títulos favoritos. Eso sí, si les bastan los 60 Hz de refresco de este monitor.

PHILIPS 4K UHD 276E8VJSB Características TECNOLOGÍA DEL PANEL IPS RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) TAMAÑO 27 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 5 ms GTG CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 350 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0 y 1 x jack de 3,5 mm OTRAS CARACTERÍSTICAS Cobertura del 91% del espacio de color NTSC y del 109% de sRGB (según Philips) PRECIO 239,99 euros

Philips - Monitor (68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro) Hoy en Amazon por 239,99€

Samsung Space Monitor 32" 4K UHD

Este monitor es uno de esos productos concebidos para no dejar a nadie indiferente. Y lo más curioso es que el motivo no reside en las características de su panel. Ni siquiera en su diseño. La originalidad de esta propuesta reside en su peana en forma de pinza, un recurso muy ingenioso que nos permite ajustar con mucha libertad no solo su altura, sino también su inclinación. Incluso es posible colocarlo como si se tratase de un atril, si, por ejemplo, lo utilizamos junto a un ordenador portátil.

La flexibilidad que pone en nuestras manos la innovadora peana de este monitor nos asegura una experiencia satisfactoria. Lo sabemos porque hace muy pocos días pasó por nuestro laboratorio y no dejamos escapar la oportunidad de analizarlo a fondo. Durante nuestras pruebas nos demostró lo poco que ocupa en nuestro escritorio, y también nos convenció su cuidada calidad de imagen. Eso sí, sus carencias más relevantes aparecen cuando decidimos utilizarlo para reproducir películas y disfrutar videojuegos debido a que no es capaz de reproducir contenido HDR. Pero si esto no es un problema no cabe duda de que esta es una opción que merece la pena tener en cuenta.

SAMSUNG SPACE MONITOR 32" 4K UHD Características TECNOLOGÍA DEL PANEL VA RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) TAMAÑO 31,5 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 4 ms GTG CONTRASTE 2.500:1 BRILLO 250 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x HDMI 2.0, 1 x mini-DisplayPort 1.2 y 1 x USB de servicio OTRAS CARACTERÍSTICAS Sujeción mediante pie en forma de pinza. Cobertura del 100% del espacio de color sRGB y del 72% de NTSC PRECIO 449,91 euros

Samsung Space Monitor de 32'' UHD 4K con Marcos Estrechos (3840 x 2160, 4 ms, HDMI, 60 Hz) Hoy en Amazon por 449,91€

