Guía de compras de monitores: cómo elegir el modelo ideal y 17 propuestas para todos los bolsillos y necesidades

Elegir el monitor que mejor se adecua a nuestras necesidades no es una tarea fácil. No lo es porque el mercado actualmente pone a nuestra disposición un abanico de soluciones realmente abrumador. Bendito problema. Y es que, aunque encontrar la opción idónea entre tanta oferta exige cierto esfuerzo, la feroz competencia también nos permite hacernos con mejores pantallas a precios más bajos.

El propósito de este artículo es ayudaros a encontrar el monitor que mejor encaja con la idea que tenéis en mente, sobre todo si no os sentís cómodos entre tipos de panel, tiempos de respuesta y frecuencias de refresco, que son algunos de los parámetros que pueden complicarnos la vida. En realidad lo único que necesitáis para salir airosos es identificar el escenario de uso en el que lo vais a usar. Y también cuánto dinero estáis dispuestos a gastaros. Nosotros intentaremos ayudaros con todo lo demás.

La tecnología del panel condiciona las prestaciones del monitor: IPS, VA y TN

El primer componente de los monitores con el que nos viene bien familiarizarnos es, sin lugar a dudas, su panel. Y es que este elemento condiciona en gran medida su calidad de imagen, y, por tanto, también la experiencia que van a ser capaces de ofrecernos. Las tecnologías de panel LCD TFT más utilizadas actualmente por los fabricantes de monitores son IPS, VA y TN, así como sus variantes. No obstante, como no es necesario que compliquemos este artículo más de lo imprescindible podemos conformarnos con revisar los principales pros y contras de cada una de estas implementaciones.

La tabla que tenéis debajo de estas líneas resume las características que describen qué prestaciones podemos esperar de las tres tecnologías de panel que he mencionado en el apartado anterior. Eso sí, antes de que las leáis me parece necesario introducir un matiz importante que nos viene bien tener en cuenta: la lógica de procesado que trabaja junto al panel puede corregir en cierta medida sus deficiencias y potenciar sus cualidades.

Todas las tecnologías de panel LCD conllevan algún compromiso, por lo que nos viene bien conocer tanto las ventajas como los inconvenientes de cada una de ellas

Y es que la calidad de imagen no depende exclusivamente del panel. Tal y como sucede con los televisores, el procesado también puede tener un impacto importante en el acabado de las imágenes, aunque eso sí, en las teles suele ser mucho más complejo y agresivo que en los monitores. Por esta razón los televisores suelen introducir una latencia mucho más acusada que estos últimos, de ahí que para jugar con ellos sea necesario activar el modo implementado por las marcas para minimizar la latencia de entrada que provoca el procesado de las imágenes. Una vez dicho esto, aquí tenéis la tabla que resume las características de las principales tecnologías de panel LCD TFT:

IPS (IN-PLANE SWITCHING) VA (VERTICAL ALIGNMENT) TN (TWISTED NEMATIC) VENTAJAS - Elevada calidad de imagen global

- Su reproducción del color es muy precisa

- Ángulos de visualización amplios y sin apenas degradación del color - Su relación de contraste nativo suele ser la más alta y sus negros son profundos

- Suelen tener una capacidad de entrega de brillo elevada

- Su capacidad de reproducción del color es superior a la de los paneles TN, pero inferior a la de los IPS

- Adolecen de menos fugas de luz que los IPS, incluso en las esquinas - Estos paneles nos ofrecen el tiempo de respuesta más bajo (típicamente 1 ms de gris a gris)

- Permiten alcanzar las frecuencias de refresco más altas, superando los 144 Hz

- Suelen tener el precio más competitivo INCONVENIENTES - Tienen un tiempo de respuesta más alto que los paneles TN (típicamente 4 ms de gris a gris)

- Algunos paneles adolecen de fugas de luz, especialmente en las esquinas

- Su relación de contraste nativo suele ser inferior a la de los paneles VA - Su tiempo de respuesta es superior al de los paneles TN (como mínimo 4 ms de gris a gris)

- Sus ángulos de visualización son inferiores a los que nos ofrecen los paneles IPS

- Esta tecnología es relativamente poco habitual en los monitores - Su calidad de imagen global es inferior a la que nos ofrecen los paneles IPS y VA

- Reproducen el color con menos precisión que IPS y VA

- Sus ángulos de visualización están muy limitados tanto en vertical como en horizontal

Te ayudamos a encontrar tu monitor de propósito general, para juegos o creación artística

Monitores de propósito general para ofimática, navegación y otros escenarios

En esta categoría no suelen tener mucha relevancia ni el tiempo de respuesta ni la frecuencia de refresco (a menos que queramos utilizar nuestro monitor de cuando en cuando para jugar), pero el tamaño del panel y su resolución pueden tener un impacto importante en nuestra productividad, especialmente si utilizamos hojas de cálculo, bases de datos o programamos.

Si nuestro presupuesto es comedido un punto de partida razonable podría ser una pantalla de 24 pulgadas con resolución Full HD (1.920 x 1.080 puntos), pero si podemos permitirnos un gasto un poco mayor es mucho más atractivo un monitor de 27 pulgadas o más con resolución QHD (2.560 x 1.440 puntos) o superior. La resolución es importante porque delimita a cuánta información podemos acceder sin necesidad de recurrir a las barras de desplazamiento de la interfaz. Y esta característica incide directamente en nuestro rendimiento.

La resolución determina nuestra productividad porque condiciona la cantidad de información que podemos recoger de un solo vistazo

En lo que concierne a la elección del panel es interesante que consideremos en qué otros escenarios vamos a utilizarlo, además de para ofimática y navegación en Internet. Si, por ejemplo, prevemos que también lo usaremos para editar fotografías puede ser una buena idea que nos decantemos por un monitor con panel IPS porque son los que nos ofrecerán la reproducción del color más precisa.

Si, por el contrario, vamos a utilizarlo para reproducir películas y vídeos puede ser un acierto apostar por un monitor con panel VA porque posiblemente nos ofrecerá una tasa de contraste más alta y una mayor entrega de brillo. Y si tenemos la intención de usarlo con cierta frecuencia para jugar quizás la opción idónea sea apostar por un dispositivo con panel TN porque será el que nos garantice un tiempo de respuesta mínimo. Como veis, para elegir bien es importante valorar de forma global qué uso le vamos a dar.

Esto es lo que nos interesa buscar si queremos un monitor para jugar

Lo ideal es que las características de nuestro monitor para juegos estén alineadas con las prestaciones de nuestro PC, y especialmente con las de nuestra tarjeta gráfica. De poco nos serviría hacernos con un monitor con panel QHD capaz de trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 165 Hz si nuestra tarjeta gráfica es incapaz de superar los 60 FPS cuando le pedimos que renderice las imágenes a esta resolución.

Una vez que hemos identificado nuestro punto de partida nos interesa prestar atención a los parámetros del monitor que van a condicionar de una forma más o menos directa nuestra experiencia. Los más relevantes son el tiempo de respuesta y la frecuencia de refresco. El primero de ellos refleja el tiempo invertido por un píxel del panel en cambiar el color que está emitiendo, por lo que lo ideal es que sea lo más reducido posible para que no aparezcan ni desenfoque de movimiento, que suele arruinar la nitidez cuando un objeto de la imagen se mueve con rapidez, ni halos.

Los fabricantes de monitores miden el tiempo de respuesta con dos métricas conocidas como MPRT y GtG, pero es más útil la primera porque cuantifica con más precisión el grado de desenfoque de movimiento del panel

Los fabricantes suelen medir el tiempo de respuesta de dos formas diferentes: indicando el MPRT (Moving Picture Response Time) o el GtG (Grey to Grey). Ambas medidas reflejan el tiempo invertido por un pixel del panel en cambiar de estado, pero desde dos perspectivas diferentes. El MPRT es una métrica ideada para cuantificar el grado de desenfoque de movimiento de un panel LCD, y refleja el tiempo que transcurre desde que aparece el desenfoque en el contorno de un objeto en movimiento hasta que desaparece completamente.

Sin embargo, el valor GtG mide el tiempo invertido por un píxel del panel en emitir el color gris, pasar a blanco y volver a emitir el color gris. La mayor parte de las marcas indica en las especificaciones de sus monitores el valor GtG porque suele ser más bajo que el MPRT, pero este último es más útil porque refleja con más precisión la persistencia del panel, y, por tanto, si adolece de un desenfoque de movimiento más o menos acusado.

Por otro lado, la frecuencia de refresco nos indica cuántas imágenes por segundo (Hz) es capaz de restituir el panel del monitor. Una cadencia de imágenes mayor nos asegura un movimiento más suave y fluido, pero es esencial que la GPU de la tarjeta gráfica sea capaz de enviar al panel las imágenes con el ritmo de actualización necesario. Esto nos lleva a otra característica importante de los monitores que nos viene bien contemplar: las tecnologías de sincronización de la GPU y el monitor.

Las más utilizadas son G-Sync, de NVIDIA, y FreeSync, de AMD. Ambas son técnicas de refresco adaptativo y sirven para sincronizar las imágenes que emite la GPU del PC con las que reproduce el monitor, lo que nos ayuda a mitigar unos defectos tan molestos como el tearing y el stuttering. El primero provoca que la imagen quede deformada por una línea que la atraviesa horizontalmente de un extremo al otro, y el segundo induce la aparición de unos pequeños saltos en la cadencia de imágenes que reducen la fluidez y pueden arruinar nuestra experiencia.

Las tecnologías de refresco adaptativo más utilizadas son G-Sync, de NVIDIA, y FreeSync, de AMD

En lo que concierne al brillo y al contraste, cuanto más altos sean, mejor. Una tasa de contraste nativo alta reflejará que ese monitor es capaz de entregarnos negros profundos y recuperar mucha información en las zonas más oscuras. Y una capacidad de entrega de brillo importante permitirá al panel iluminar con más intensidad aquellas zonas que deben ser más brillantes al reproducir contenidos HDR, por lo que las imágenes tendrán un aspecto más realista.

Para concluir, en lo que concierne a la tecnología del panel, como hemos visto, cada una de ellas conlleva ventajas y adolece de debilidades. Por esta razón, os sugiero que reviséis con cierta calma la tabla que tenéis un poco más arriba para que sopeséis cuál de ellas encaja mejor en vuestras necesidades atendiendo a los distintos criterios que estamos manejando, como son la calidad de imagen global, la inmunidad frente al desenfoque de movimiento, la entrega de brillo y la relación de contraste, etc.

Monitores para retoque fotográfico y creación artística

Si vamos a utilizar nuestro PC, sobre todo, para editar fotografías, vídeo o realizar infografía, entre otros posibles escenarios de creación artística, nos interesará especialmente que el panel sea capaz de reproducir el color con la máxima precisión posible. Por esta razón, la tecnología de panel por la que nos interesa decantarnos es, con total rotundidad, IPS. Y si el panel tiene una profundidad de color de 10 bits, y no de 8 bits, mucho mejor porque será capaz de entregarnos una reproducción tonal más fidedigna.

Una de las características más importantes de estos monitores es la cobertura que nos ofrecen de los espacios de color Adobe RGB y DCI-P3

Los espacios de color más interesantes para la creación artística son Adobe RGB y DCI-P3, por lo que es importante que sepamos qué cobertura nos ofrece en cada uno de ellos el monitor que a priori nos gusta. También es importante que nos cercioremos de que la pantalla que nos interesa puede ser calibrada con precisión mediante hardware porque solo así podremos estar seguros de que el panel restituye los colores de una manera fidedigna.

Otros parámetros muy relevantes en otros escenarios de uso, como el tiempo de respuesta o la frecuencia de refresco, no tienen demasiada importancia en este ámbito, sobre todo si vamos a utilizar nuestro monitor para retoque fotográfico. Sin embargo, sí es importante que sepamos si junto al monitor vamos a recibir el necesario kit de calibración (si contiene un colorímetro, mejor que mejor) y la visera que puede ayudarnos a minimizar los reflejos sobre la pantalla y a percibir mejor el color.

17 modelos para todos los bolsillos y necesidades

El abanico de monitores que podemos encontrar actualmente en el mercado es, afortunadamente, enorme. Los hay económicos o con un precio considerablemente alto, sencillos o sofisticados, con panel plano o pantalla curva, con o sin HDR, etc. Para poner un poco de orden en este despliegue de propuestas hemos decidido clasificarlas en seis categorías que pretenden recoger el grueso de las opciones que podemos encontrar actualmente en el mercado: monitores de propósito general, para jugar con resolución Full HD, para gaming con resolución QHD, para jugar a 4K UHD, monitores ultra panorámicos y, por último, para retoque fotográfico y creación artística.

Los monitores que os proponemos representan un punto de partida que puede ayudaros a encontrar la opción que mejor se adecua a vuestras necesidades, esté o no entre ellos

Los monitores que os proponemos destacan por su precio, su rendimiento, su relación coste/prestaciones, su diseño, o, incluso, por varias de estas características simultáneamente. Esta selección representa un punto de partida que puede ayudaros a encontrar la propuesta que mejor se adapta a vuestras necesidades, pero no pretende cubrir todas las opciones interesantes que podemos encontrar en el mercado porque es materialmente imposible para nosotros hacerlo. Por esta razón, os proponemos que utilicéis los comentarios del artículo para compartir con nosotros y con los otros lectores de Xataka vuestros monitores favoritos. Seguro que entre todos conseguiremos elaborar una selección amplia, y, sobre todo, útil.

Monitores de propósito general

BenQ EW277HDR

Comenzamos nuestra selección con un monitor realmente interesante. Sus principales bazas son, como explicamos con detalle en nuestro análisis, la alta calidad de imagen de su panel VA, un contraste nativo atractivo (3.000:1) y una reproducción del color muy interesante en un monitor de su precio (cubre el 93% del espacio de color DCI-P3). Aun así, no es perfecto. En su contra tiene una resolución muy justa para el tamaño de su panel (es Full HD y tiene 27 pulgadas) y un HDR que no luce en todo su esplendor por las limitaciones que imponen su panel de 8 bits y su nivel de brillo. Pero actualmente podemos conseguirlo por 199 euros, por lo que, pese a sus carencias, es una opción que merece la pena tener en cuenta.

BenQ EW277HDR Características TECNOLOGÍA DEL PANEL VA (8 bits) RESOLUCIÓN Full HD (1.920 x 1.080 puntos) TAMAÑO 27 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 12 ms (4 ms de gris a gris) CONTRASTE 3.000:1 BRILLO 400 cd/m² (en modo HDR) ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 2 x HDMI 2.0 / 1 x D-Sub 15 / salida auriculares / entrada audio OTRAS CARACTERÍSTICAS 93% de cobertura del espacio de color DCI-P3 y 100% de Rec. 709 / Compatible con HDR 10 / Tecnología Eye Care de reducción de la fatiga ocular PRECIO 199 euros

Dell UltraSharp U2715H

Este monitor puede ser una opción interesante para aquellos usuarios a los que la relación existente entre el tamaño del panel y la resolución del modelo de BenQ que acabamos de ver no les convence. El panel de esta propuesta de Dell es QHD, una resolución que encaja mucho mejor en una pantalla de 27 pulgadas. Pero, eso sí, su precio es claramente superior al del BenQ (410,60 euros). Una característica que merece la pena tener en cuenta es que, aunque no se trata de un monitor específico para juegos, tiene un tiempo de respuesta suficiente (6 ms de gris a gris) para jugadores ocasionales, aunque no para jugones avanzados. Además, su panel IPS nos asegura una reproducción del color fidedigna (tiene una cobertura del espacio de color sRGB del 99%) y unos ángulos de visualización amplios (178º/178º).

Dell UltraSharp U2715H Características TECNOLOGÍA DEL PANEL IPS RESOLUCIÓN QHD (2.560 x 1.440 puntos) TAMAÑO 27 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 6 ms (gris a gris) CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 350 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD Concentrador USB 3.0 / 2 x HDMI / 2 x MHL / 1 x DisplayPort / 1 x mini-DisplayPort OTRAS CARACTERÍSTICAS Cobertura del 99% del espacio de color sRGB y valor Delta-E inferior a 3 / Clase energética B / Recubrimiento de pantalla antirreflejos PRECIO 410,60 euros

HP 24w

Si las 27 pulgadas de los dos monitores que acabamos de revisar son excesivas, las 24 pulgadas de esta propuesta de HP resultarán atractivas para los usuarios que prefieren un tamaño un poco más reducido. Este monitor recurre a un panel IPS con resolución Full HD que no destaca por ninguna especificación en particular, pero que tampoco tiene carencias importantes si lo contemplamos como una opción que vamos a utilizar sobre todo para trabajar. Tiene un tiempo de respuesta atractivo para tratarse de un panel IPS (5 ms de gris a gris), un contraste nativo suficiente (1.000:1) y un brillo que cumple (250 cd/m²). Pero, sobre todo, tiene un precio estupendo (129 euros) que lo coloca como una opción a tener en cuenta si nuestro presupuesto es comedido.

HP 24w Características TECNOLOGÍA DEL PANEL IPS RESOLUCIÓN Full HD (1.920 x 1.080 puntos) TAMAÑO 23,8 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 5 ms (gris a gris) CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 250 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x D-Sub 15 / 1 x HDMI OTRAS CARACTERÍSTICAS Cobertura antirreflejos / Clase energética A PRECIO 129 euros

Monitores para jugar con resolución Full HD

AOC G2790PX

Empezamos con los monitores para gaming. Si la configuración de nuestro PC no nos permite jugar a resoluciones superiores a 1080p con fluidez, pero mantiene una cadencia media de imágenes superior a los 60 FPS a esta resolución una propuesta como esta de AOC adquiere todo el sentido. ¿Sus bazas? Una tasa de refresco de 144 Hz y compatibilidad con la tecnología de sincronización FreeSync de AMD que nos aseguran una suavidad absoluta en nuestros juegos favoritos. Por otro lado, su panel TN nos ofrece un tiempo de respuesta estupendo (1 ms de gris a gris), pero también conlleva un peaje: sus ángulos de visualización son más reducidos que en los monitores con panel IPS. Aun así, no es un problema grave en un monitor con una vocación gaming tan evidente.

AOC G2790PX Características TECNOLOGÍA DEL PANEL TN RESOLUCIÓN Full HD (1.920 x 1.080 puntos) TAMAÑO 27 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 144 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (gris a gris) CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 400 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 170º/160º CONECTIVIDAD 1 x D-Sub 15 / 1 x DisplayPort 1.2 / 2 x HDMI 1.4 / 4 x USB 3.0 OTRAS CARACTERÍSTICAS Compatible con AMD FreeSync PRECIO 309 euros

MSI Optix MPG27C

Este monitor de MSI tiene mucho en común con el de AOC que acabamos de revisar: un panel de 27 pulgadas con resolución 1080p, una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz, un tiempo de respuesta de gris a gris de solo 1 ms... Sin embargo, entre ellos también hay una diferencia muy importante: esta propuesta de MSI incorpora un panel VA con una curvatura de 1800R, y no uno TN plano, como el AOC. Y esta característica tiene un impacto claro en el precio del monitor de MSI, que coquetea con los 400 euros. Eso sí, si este coste encaja en nuestro presupuesto y buscamos una pantalla que nos asegure un juego suave a 1080p y que tenga un diseño «pintón», este Optix podría ser lo que necesitamos.

MSI Optix MPG27C Características TECNOLOGÍA DEL PANEL VA (con una curvatura de 1800R) RESOLUCIÓN Full HD (1.920 x 1.080 puntos) TAMAÑO 27 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 144 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (MPRT) CONTRASTE 3.000:1 BRILLO 250 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort 1.2 / 2 x HDMI 1.4 / 2 x USB 2.0 / 1 x USB Tipo B / 1 x salida auriculares / 1 x entrada micrófono / 1 x combo jack audio OTRAS CARACTERÍSTICAS Iluminación LED RGB / Panel curvo (1800R) / Filtro de luz azul PRECIO 399 euros

Samsung C24FG73

Cerramos la categoría de monitores para jugar con resolución 1080p con un modelo con panel de 23,5 pulgadas y unas características realmente interesantes: panel VA con una curvatura de 1800R, refresco de 144 Hz, un tiempo de respuesta de 1 ms, un contraste nativo de 3.000:1 y un brillo de 350 cd/m². Pero lo que lo hace realmente interesante es que cuenta con la misma tecnología de nanocristales que Samsung utiliza en sus televisores, lo que, sobre el papel, permite a este monitor ofrecernos una reproducción del color bastante atractiva (según la marca surcoreana este modelo tiene una cobertura del 125% del espacio de color sRGB). Y, como es un poco más pequeño que los modelos de AOC y MSI, tiene un precio más bajo (219 euros). Sin duda, es otra opción que merece la pena tener en cuenta.

Samsung C24FG73 Características TECNOLOGÍA DEL PANEL VA (con una curvatura de 1800R) RESOLUCIÓN Full HD (1.920 x 1.080 puntos) TAMAÑO 23,5 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 144 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (MPRT) CONTRASTE 3.000:1 BRILLO 350 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 2 x HDMI / 1 x DisplayPort 1.2 / 1 x salida para auriculares OTRAS CARACTERÍSTICAS Tecnología de nanocristales / Cobertura del 125% del espacio de color sRGB / Panel curvo (1800R) / Compatible con AMD FreeSync PRECIO 219 euros

Monitores para gaming con resolución QHD

AOC Agon AG241QG

Este monitor QHD puede ser una opción interesante para los jugones que no se conforman con jugar a 1080p y tienen una tarjeta gráfica que les permite aspirar a resoluciones mayores sin que la cadencia de imágenes por segundo se resienta demasiado. A su favor tiene una frecuencia de refresco máxima de 165 Hz, un tiempo de respuesta mínimo (1 ms), un brillo notable (350 cd/m²) y sincronización mediante NVIDIA G-SYNC. Y en su contra tiene, sobre todo, un precio relativamente alto para tratarse de un monitor de menos de 24 pulgadas, que, además, utiliza un panel TN que, en teoría, es un poco menos preciso que los VA y los IPS a la hora de reproducir el color.

AOC Agon AG241QG Características TECNOLOGÍA DEL PANEL TN RESOLUCIÓN QHD (2.560 x 1.440 puntos) TAMAÑO 23,8 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 165 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (gris a gris) CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 350 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 170º/160º CONECTIVIDAD 1 x HDMI 1.4 / 1 x DisplayPort 1.2 / 4 x USB 3.0 / 1 x salida para auriculares OTRAS CARACTERÍSTICAS Tecnología de sincronización NVIDIA G-SYNC / Filtro de luz azul PRECIO 497,92 euros

ASUS ROG Strix XG32VQ

Esta propuesta de ASUS se desmarca con claridad de los otros monitores de esta categoría que hemos decidido incluir en la selección por su panel VA curvo de 31,5 pulgadas y con relación de aspecto 16:9. Su resolución asciende a 3.440 x 1.440 puntos y alcanza una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz, por lo que necesitaremos un hardware potente si queremos sacarle todo el partido con los juegos. La elección de un panel VA promete una calidad de imagen cuando menos atractiva, pero penaliza ligeramente su tiempo de respuesta, que es de 4 ms (gris a gris), y, por tanto, es un poco mayor que el que suelen ofrecernos los paneles TN, que suele orbitar en torno a 1 ms (gris a gris).

ASUS ROG Strix XG32VQ Características TECNOLOGÍA DEL PANEL VA (con una curvatura de 1800R) RESOLUCIÓN WQHD (3.440 x 1.440 puntos) TAMAÑO 31,5 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 panorámica FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 144 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 4 ms (gris a gris) CONTRASTE 3.000:1 BRILLO 300 cd/㎡ ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x HDMI 2.0 / 1 x DisplayPort 1.2 / 1 x mini-DisplayPort / 2 x USB 3.0 / 1 x salida para auriculares OTRAS CARACTERÍSTICAS Compatible con la tecnología de sincronización AMD FreeSync / Filtro de luz azul / Panel con curvatura 1800R PRECIO 635,60 euros

BenQ GL2706PQ

Este monitor es el que tiene las prestaciones más modestas de esta categoría, pero hemos decidido incluirlo porque puede representar una alternativa interesante para los jugones que quieren disfrutar sus juegos con resolución QHD y tienen un presupuesto moderado (es relativamente fácil encontrarlo por menos de 300 euros). Utiliza un panel TN de 27 pulgadas, tiene un tiempo de respuesta de 1 ms (gris a gris), una capacidad de entrega de brillo atractiva (350 cd/m²) y filtro de luz azul. Eso sí, el principal peaje a pagar por su comedido precio es su refresco, que se conforma con los 60 Hz de rigor. Aun así, puede ser interesante si nuestra tarjeta gráfica no consigue superar esta cadencia a una resolución de 1440p.

BenQ GL2706PQ Características TECNOLOGÍA DEL PANEL TN RESOLUCIÓN QHD (2.560 x 1.440 puntos) TAMAÑO 27 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (gris a gris) CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 350 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 160º/160º CONECTIVIDAD 1 x HDMI / 1 x DisplayPort / 1 x DVI / 1 x salida para auriculares / 1 x salida de audio / 1 x entrada de audio OTRAS CARACTERÍSTICAS Tecnología Eye Care de reducción de la fatiga ocular / Filtro de luz azul PRECIO 295,96 euros

HP OMEN 27

Este monitor de HP puede ser una alternativa interesante para los jugones a los que el modelo de BenQ que acabamos de revisar se les queda algo corto. Ambos dispositivos tienen en común la utilización de un panel TN QHD de 27 pulgadas con el mismo contraste (1.000:1) y la misma capacidad de entrega de brillo (350 cd/m²). Pero hay una característica que permite a este Omen 27 aventajar al BenQ: su refresco, que alcanza los 165 Hz. Además, el HP es compatible con la tecnología de sincronización NVIDIA G-SYNC. Pero, como es lógico, estas mejoras tienen un impacto claro en el precio, que en este caso coquetea con la barrera psicológica de los 600 euros.

HP OMEN 27 Características TECNOLOGÍA DEL PANEL TN RESOLUCIÓN QHD (2.560 x 1.440 puntos) TAMAÑO 27 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 165 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (gris a gris) CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 350 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 170º/160º CONECTIVIDAD 1 x HDMI / 1 x DisplayPort 1.2 OTRAS CARACTERÍSTICAS Compatible con la tecnología de sincronización NVIDIA G-SYNC / Cobertura antirreflejos PRECIO 553,99 euros

Monitores para jugar con resolución 4K UHD

Acer Predator X27

Este monitor es un sueño para cualquier jugador exigente. Y es que lo tiene prácticamente todo: resolución 4K UHD, un panel IPS de 27 pulgadas, un refresco máximo de 144 Hz, un tiempo de respuesta de 4 ms (un valor que no está pero que nada mal si tenemos presente que incorpora un panel IPS y no TN o VA), soporte HDR10 (con una capacidad de entrega de brillo de hasta 1.000 nits) y compatibilidad con la tecnología de sincronización NVIDIA G-SYNC. Además, lo hemos podido probar en nuestras instalaciones y os aseguramos que, si nuestro PC está a la altura, nos ofrece una experiencia fantástica. ¿Cuál es el problema? Su precio, que alcanza los 2.800 euros, lo que lo pone fuera del alcance de la mayor parte de los jugones.

Acer Predator X27 Características TECNOLOGÍA DEL PANEL IPS RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) TAMAÑO 27 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 144 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 4 ms CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 600 cd/m² (hasta 1.000 cd/m²) ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort 1.4 / 1 x HDMI 2.0 / 4 x USB 3.0 OTRAS CARACTERÍSTICAS Compatible con la tecnología de sincronización NVIDIA G-SYNC / Soporta HDR10 / Tecnología de nanocristales / Cobertura del 99% del espacio de color Adobe RGB PRECIO 2.800,47 euros

BenQ EL2870U

BenQ vuelve a proponernos un monitor para gaming, en este caso con resolución 4K UHD, que tiene como característica más atractiva su precio. Y es que por menos de 350 euros podemos hacernos con un dispositivo equipado con un panel TN de 27,9 pulgadas, un contraste muy decente (1.000:1), compatibilidad con la tecnología de sincronización AMD FreeSync y filtro de luz azul. Pero un precio tan ajustado debe conllevar necesariamente limitaciones. Las de este monitor son un refresco de 60 Hz y también un brillo de 300 cd/m², un valor reducido que nos hace dudar de la capacidad que tiene este dispositivo sobre el papel de reproducir contenidos HDR y HDR10, como anuncia BenQ.

BenQ EL2870U Características TECNOLOGÍA DEL PANEL TN RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) TAMAÑO 27,9 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (gris a gris) CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 300 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 170º/160º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort 1.4 / 2 x HDMI 2.0 OTRAS CARACTERÍSTICAS Compatible con la tecnología HDR 10 / Compatible con la tecnología de sincronización AMD FreeSync / Filtro de luz azul PRECIO 325,38 euros

Samsung U28E590D

Este monitor de Samsung es, al igual que el BenQ que acabamos de revisar, una opción atractiva para los jugones que buscan una pantalla con resolución 4K UHD y tienen un presupuesto reducido. Incorpora un panel TN de 28 pulgadas con el tiempo de respuesta habitual en esta tecnología: 1 ms (gris a gris). Al igual que el BenQ nos obliga a conformarnos con un refresco de 60 Hz, pero esta opción de Samsung aventaja al monitor taiwanés gracias a su capacidad máxima de entrega de brillo, que alcanza las 370 cd/m². Además, es relativamente fácil encontrarlo por debajo de la barrera psicológica de los 300 euros, por lo que, sin duda, merece la pena seguirle la pista.

Samsung U28E590D Características TECNOLOGÍA DEL PANEL TN RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) TAMAÑO 28 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (gris a gris) CONTRASTE 1.000:1 BRILLO 370 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 170º/160º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort 1.2 / 2 x HDMI / 1 x salida auriculares OTRAS CARACTERÍSTICAS Compatible con la tecnología de sincronización AMD FreeSync / Modo de protección ocular / Tecnología PBP (Picture by Picture) PRECIO 275 euros

Monitores ultrapanorámicos para jugar

ASUS ROG Strix XG35VQ

Es probable que este monitor encaje como un guante en el escritorio de los jugones que tienen un presupuesto generoso y mucho espacio disponible. Y es que cuenta con un panel VA curvo de 35 pulgadas con relación de aspecto 21:9 y una resolución de 3.440 x 1.440 puntos. Ahí es nada. Además, su vocación de pantalla para juegos queda delatada por su frecuencia de refresco de 100 Hz y su tiempo de respuesta de 4 ms (gris a gris). Aunque su punto fuerte, y una de las características que lo permiten desmarcarse de muchos de sus competidores, es su contraste nativo, 2.500:1, que es muy superior a la relación de contraste 1.000:1 habitual. Además, es compatible con la tecnología de sincronización FreeSync de AMD.

ASUS ROG Strix XG35VQ Características TECNOLOGÍA DEL PANEL VA (con una curvatura de 1800R) RESOLUCIÓN UWQHD (3.440 x 1.440 puntos) TAMAÑO 35 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 21:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 100 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 4 ms (gris a gris) CONTRASTE 2.500:1 BRILLO 300 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort 1.2 / 1 x HDMI 1.4 / 1 x HDMI 2.0 / 2 x USB 3.0 / 1 x salida para auriculares OTRAS CARACTERÍSTICAS Compatibilidad con tecnología de sincronización AMD FreeSync / Permite regular la altura, la inclinación y el ángulo de la pantalla PRECIO 871,04 euros

Samsung C49HG90

Este monitor pasó por nuestro laboratorio hace varios meses y nos impactó por la fantástica experiencia que nos propone con los títulos deportivos, de acción, los FPS y los juegos de conducción. Disfrutarlos, si el hardware del PC acompaña, con una cadencia de imágenes máxima de 144 FPS es una gozada. Pero esta es solo una de sus cualidades. Sobre todo destaca por sus impresionantes 49 pulgadas con relación de aspecto 32:9, su panel VA curvo y su contraste, que con una relación de 3.000:1 queda claramente por encima del que nos ofrecen buena parte de los monitores para juegos del mercado. Es evidente que globalmente es un monitor atractivo, pero, como os explicamos en nuestro análisis, su elevado precio y una resolución algo justa para el tamaño de su panel pueden provocar que muchos jugones prefieran un monitor 21:9 o, incluso, 16:9 con un tamaño más comedido.

Samsung C49HG90 Características TECNOLOGÍA DEL PANEL VA (con una curvatura de 1800R) RESOLUCIÓN UWQHD (3.840 x 1.080 puntos) TAMAÑO 49 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 32:9 FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 144 Hz TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (MPRT) CONTRASTE 3.000:1 BRILLO 350 cd/m² ÁNGULOS DE VISIÓN 178º/178º CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort / 1 x mini-DisplayPort / 2 x HDMI / 1 x concentrador USB / 1 x entrada de audio / 1 x salida de auriculares OTRAS CARACTERÍSTICAS Tecnología QLED / Compatibilidad con HDR / Cobertura del 92% del espacio de color Adobe RGB / Tecnología de nanocristales PRECIO 1.049 euros

Monitores para retoque fotográfico y creación artística

BenQ SW240

Una de las características más relevantes en un monitor para retoque fotográfico y creación artística es su capacidad de reproducción del color. Nuestros compañeros de Xataka Foto han analizado a fondo esta propuesta de BenQ equipada con un panel IPS de 10 bits y en este terreno han quedado satisfechos por su habilidad a la hora de reproducir el 99% del espacio de color Adobe RGB y el 95% del espacio DCI-P3. Este SW240 también es interesante por la posibilidad de calibrarlo de forma sencilla utilizando el software Palette Master Element de la propia BenQ. Además, utiliza una tabla LUT de 14 bits que contribuye a incrementar la precisión con la que reproduce el color. Es fácil encontrarlo por debajo de los 450 euros, lo que lo posiciona como uno de los monitores para fotografía con mejor relación calidad/precio.

BenQ SW240 Características TECNOLOGÍA DEL PANEL IPS (panel de 10 bits) RESOLUCIÓN 1.920 x 1.200 puntos TAMAÑO 24,1 pulgadas RELACIÓN DE ASPECTO 16:10 ESPACIO DE COLOR 99% Adobe RGB, 100% sRGB y 95% DCI-P3‎ FRECUENCIA DE REFRESCO 60 Hz BRILLO 250 cd/m² CONECTIVIDAD 1 x DisplayPort 1.2 / 1 x DVI / 1 x HDMI 1.4 / 2 x USB 3.1 OTRAS CARACTERÍSTICAS Calibración de hardware con el software Palette Master Element / Tres modos de color preestablecidos / Visera desmontable disponible opcionalmente PRECIO 445 euros

EIZO ColorEdge CS2420

La japonesa EIZO es una de las marcas de monitores más apreciadas por los profesionales de la fotografía y la creación artística por la elevada calidad de imagen que suelen tener sus propuestas. Nuestros compañeros de Xataka Foto han analizado a fondo esta pantalla y han quedado gratamente sorprendidos por la precisión con la que es capaz de reproducir el color el panel IPS de 10 bits de este modelo de la familia ColorEdge. Una de sus virtudes es su capacidad de trabajar con tablas LUT de 16 bits, lo que le permite reproducir los degradados con una riqueza tonal muy convincente. Además, puede ser calibrado por hardware de una forma sencilla y precisa utilizando el software ColorNavigator proporcionado por EIZO junto a este monitor. Y, por último, aunque no menos importante, tenemos su precio, que queda por debajo de los 700 euros. No es ninguna ganga, pero tratándose de un producto de EIZO, que suelen ser más caros, resulta bastante razonable.