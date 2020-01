El bestial AMD Ryzen Threadripper 3990X ya está aquí con sus 64 núcleos y un precio igualmente bestial: 3.990 dólares

AMD ha aprovechado su aparición en el CES 2020 para dar más detalles del que será su procesador más ambicioso en los últimos tiempos. Ya habíamos asistido al lanzamiento de los Threadripper de hasta 32 núcleos, pero tenían un último as en la manga.

Ese as no es otro que el AMD Ryzen Threadripper 3990X, el procesador que ya desvelaron pero que ahora tiene precio y fecha de salida confirmadas. Los 64 núcleos y 128 hilos de este chip son todo un hito tecnológico, pero cuidado porque no saldrá nada barato hacerse con él.

Destrozando a la competencia

AMD ya sacó pecho durante 2019 con la aparición de sus nuevos Ryzen de 3ª generación y los Ryzen Threadripper también de 3ª generación, pero ahora vuelve a dar un golpe en la mesa con un procesador que probablemente dejará atrás a los modelos más potentes de Intel.

Se trata del esperado Threadripper 3990X que destaca por sus espectaculares 64 núcleos y sus 128 hilos de ejecución. La frecuencia de trabajo nativa baja de forma importante por ese gran número de cores, y por ejemplo de los 3,7 GHz de los 32 núcleos del Threadripper 3970X pasamos a los 2,9 GHz de estos núcleos. En modo Turbo, eso sí, podemos llegar a 4,3 GHz.

En el resto de especificaciones mantenemos las características de sus hermanos pequeños: se soportan módulos RAM a DDR4 3.200 MHz, contaremos con 64 pistas PCIe y algo importante, el consumo se mantiene con un TDP de 280 W —de ahí probablemente la rebaja en frecuencia de trabajo—. Las placas base soportadas son las actuales TRX40.

No hay por ahora pruebas demasiado oficiales del rendimiento que se puede alcanzar en estos microprocesadores, pero en AMD apuntan a que en Cinebench R20 MT se logran unos 25.000 puntos por los 17.000 de los Threadripper 3970X. No se dobla por tanto el rendimiento aunque sí lo haga el precio, pero aún así los profesionales que aprovechen este chip seguramente estén más que satisfechos con esta mejora.

Un precio con guiño incluido

Como ocurre con los Threadripper más potentes, estos nuevos modelos no están destinados a usuarios convencionales y desde luego tampoco a gamers: ese exagerado número de cores no se aprovecha en ningún videojuego, y la frecuencia de trabajo y el IPC tampoco lo favorecen para estos ámbitos.

Donde sí brillarán —y mucho— es en ámbitos en los que la multitarea y las aplicaciones especialmente intensivas —renderizado 3D, virtualización, entornos académicos y científicos— son protagonistas. Es en estos nichos en los que los nuevos Threadripper 3990X pueden ser absolutos protagonistas frente al resto de la competencia.

AMD confirmó que estos nuevos procesadores estarán disponibles el próximo 7 de febrero de 2020, y el precio es un curioso guiño a su número de modelo: los Threadripper 3990X costarán 3990 dólares, un precio que desde luego los aleja de muchos usuarios pero que no parece del todo descabellado teniendo en cuenta este logro tecnológico.

Para establecer una posible comparación, un sistema de dos vías con dos procesadores Xeon Platinum 8280 (cada uno con 28 núcleos y 56 hilos de ejecución, 2,7 GHz de frecuencia base, TDP de 205 W cada uno) costaría unos 20.000 dólares. Viéndolo así, el Threadripper 3990X cobra aún mayor sentido.

Vía | AnandTech

Más información | AMD