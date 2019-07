El mejor disco duro externo de 2,5": guía de compra y comparativa

En esta guía de compra vamos a encontrar cuál es el mejor disco duro de 2,5 pulgadas que tenga una tecnología de calidad, un buen diseño y sea económico. En estas últimas semanas hemos estado probando algunos de los discos duros más populares del mercado. Hemos analizado modelos como los de WD o Toshiba, que son clásicos en el sector, y otros de marcas como Samsung y LaCie. Todo para encontrar el más adecuado a la hora de comprar uno.

Es difícil encontrar un argumento para no adquirir un disco duro externo. Bien para transferir archivos de gran tamaño entre diferentes ordenadores, bien para hacer copias de seguridad, bien para tener algo de espacio extra. Los discos duros de 2,5" tienen una utilidad enorme y por su tamaño y reducido precio en los últimos años son prácticamente imprescindibles.

Ahora bien, escoger el adecuado no es tan sencillo. Si bien de primeras todos parece iguales por la similitud entre sus precios, hay muchas cosas que ver aparte del precio y la capacidad de almacenamiento. Por ejemplo su diseño o la velocidad de lectura y escritura de datos. Son algunas de las cosas que hemos analizado en esta guía de compra.

Nuestro disco duro de 2,5" recomendado: Toshiba Canvio Basics

Sin complicaciones, Toshiba Canvio Basics es el mejor disco duro de 2,5" que puedes comprar ahora mismo. En calidad/precio Toshiba tiene uno de los mejores discos duros del mercado para funciones básicas. Uno de los discos duros de 2,5" más pequeños, discretos y simples. Características a las que hay que sumar su económico precio, que por 45,55 euros la versión de 1TB hace que sea uno de los más asequibles.

Toshiba Canvio Basics es, para nosotros, el mejor disco duro de 2,5" del mercado.

Toshiba ofrece para su modelo Canvio Basics versiones que van desde los 500 GB hasta los 4TB. Lo mismo ocurre con el precio, que comienza en algo más de 40 euros y acaba en algo más de 100 euros. Es un disco duro que aparte de la capacidad no ofrece prácticamente otras opciones de personalización, lo tenemos en un sólo color negro en acabado mate. Un disco duro que como su propio nombre indica, es básico. Pero las funciones básicas las hace mejor que nadie.

El Toshiba Canvio Basics es perfecto si buscas un disco para salir de un apuro. Cuenta con la fiabilidad y experiencia de Toshiba en unidades de almacenamiento y cuenta con un tamaño, peso y diseño discreto que hace que sea de los más cómodos para transportarlo. Un cable USB y un pequeño LED azul es todo lo que vas a encontrar en la caja mate del Toshiba Canvio Basics.

De todos los discos analizados, Toshiba Canvio Basics es el más pequeño.

Dejando un poco de lado el diseño, en cuanto a rendimiento tampoco defrauda. En nuestras pruebas ha sido uno de los que mejores resultados ha sacado en velocidades de lectura y escritura de datos. En líneas generales y valorando otros resultados en diferentes pruebas, obtiene la mejor puntuación de todas. Comodidad y buen rendimiento son las dos cosas que más peso tienen a la hora de escoger un disco duro externo, y aquí Toshiba Canvio Basics se lleva el premio.

Toshiba Canvio Basics apenas incluye el manual de usuario.

Tiene algunas pegas, por supuesto que las tiene. Por ejemplo, estaría genial que contase con unos "patas" de silicona para que no resbale tanto sobre la mesa. Al no pesar apenas también es más fácil que se mueva. Ser tan básico también se aplica a la hora del software, dentro del disco duro al conectarlo por primera vez sólo encontramos un manual de usuario. Drivers, herramientas de seguridad o para hacer backups van por cuenta de cada uno. Aunque esto para la mayoría de usuarios no es tan importante como el contar con un buen diseño y rendimiento de uso. Puedes comprarlo en su versión de 1TB desde Amazon por 45,55 euros, también en versiones de más capacidad.

Toshiba Canvio Basics - Disco duro externo, 2.5 pulgadas (6.4 cm), Negro, 1 TB Hoy en Amazon por 44,98€

Alternativa: WD My Passport

¿No te convence Toshiba Canvio Basics por la razón que sea? Una buena alternativa es WD con su modelo My Passport. Este disco duro externo es otro clásico y WD todo un referente en cuanto a unidades de almacenamiento se refiere. En esta ocasión el precio sube ligeramente hasta los casi 60 euros para la unidad de 1TB. A cambio tenemos hasta seis colores diferentes a escoger (negro, amarillo, azul, blanco, naranja y rojo) y un diseño más diferenciado.

WD My Passport es una gran alternativa a mejor disco duro de 2,5".

WD My Passport cuenta en la parte inferior con una textura en relieve y mate, mientras que la superior es lisa y brillante. Más estilo, pero claro, también más propenso a recibir arañazos en la parte superior lista y brillante. Similar ocurre con las huellas. Un punto a favor e indiscutible son las pequeñas "patas" de silicona que comentábamos previamente. Aquí las tenemos y el agarre sobre la mesa es desde luego mucho mejor.

WD My Passport tiene un diseño particular que lo diferencia del resto.

En cifras de rendimiento WD My Passport tampoco defrauda, algunas de las velocidades de transferencia más altas que hemos obtenido provienen de este disco duro. Mismo cable de conexión USB y un pequeño LED indicador son los otros elementos destacables. Por último, WD sí que apuesta por el software propio, el que más lo hace. Contamos con herramientas para proteger el contenido del disco, herramientas para realizar copias de seguridad e incluso opciones para acceder al disco desde un móvil si está conectado a un ordenador con acceso a la red. Puedes comprarlo en su versión de 1TB desde Amazon por 59,99 euros, también en versiones de más capacidad.

WD My Passport - Disco Duro Portátil de 1 TB y Software de Copia de Seguridad Automática, Negro Hoy en Amazon por 59,99€

Factores para escoger un disco duro externo barato y de calidad

¿Qué determina si un disco duro es el mejor o no? Generalmente tenemos diferentes características en las que nos debemos fijar a la hora de comprarlo. Evidentemente para comparar estas características debemos mirar una serie de discos que se asemejen entre si. Por ejemplo, no podemos comparar un disco duro (HDD) externo con un disco SSD externo, porque las velocidades son simplemente diferentes por usar diferentes tecnologías. Tampoco podemos comparar un disco de 3,5" con uno de 2,5" ya que en diseño el de 2,5" va a salir ganando por su menor tamaño.

En nuestra guía hemos decidido analizar diferentes discos duros de 2,5" pulgadas externos. Para todos hemos escogido una capacidad de almacenamiento base de 1TB. Suele ser la capacidad mínima en todos los modelos, a partir de ahí algunas marcas ofrecen opciones con 2TB, 3 TB, 4TB o incluso más. Efectivamente el precio va aumentando según añadamos más terabytes, aunque la tecnología interna y el diseño externo (en principio) se deben mantener.

Los modelos que hemos escogido para analizar son los siguientes:

Una vez escogidos los diferentes modelos que nos interesan, es momento de ver los factores que determinarán cuál es el mejor:

Cable y velocidad de conexión: Estamos hablando del protocolo de conexión del disco duro, el cable que va del disco duro al ordenador o dispositivo donde lo conectemos. En pleno 2019 es raro encontrar un disco duro que no venga con conexión USB 3.0, aunque hay que fijarse en ello para asegurarse de que así sea. Esta conexión permite transferir datos a una velocidad decente y acorde a las velocidades de transferencia que ofrecen los ordenadores modernos. Además el mismo cable sirve para transmitir la energía necesaria al disco duro y que no dependa de un cable extra y fuente de alimentación, es una de las ventajas de los discos duros de 2,5" frente a otros.

La mayoría de discos duros de 2,5" utilizan un conector USB Micro-B

Velocidad de lectura y escritura: Se trata del tiempo que tarda el disco duro en copiar archivos del disco al dispositivo al que esté conectado o viceversa. Esto es esencial para no desesperar a la hora de usarlo. Si bien cada fabricante ofrece unas cifras que generalmente están obtenidas en condiciones perfectas de uso, nosotros hemos hecho diferentes pruebas en diferentes dispositivos para sacar una media aproximada de las velocidades de transferencia de los discos duros mas populares.

Se trata del tiempo que tarda el disco duro en copiar archivos del disco al dispositivo al que esté conectado o viceversa. Esto es esencial para no desesperar a la hora de usarlo. Si bien cada fabricante ofrece unas cifras que generalmente están obtenidas en condiciones perfectas de uso, nosotros hemos hecho diferentes pruebas en diferentes dispositivos para sacar una media aproximada de las velocidades de transferencia de los discos duros mas populares. Tiempo de acceso: El tiempo que tarda el disco duro en responder desde que el dispositivo al que está conectado ha hecho una petición. En discos duros de 2,5" depende esencialmente del disco rotatorio interno y la aguja que lee los datos. Aquí es cuestión de milisegundos y prácticamente es imperceptible para el usuario, a no ser que por ejemplo estemos ejecutando un programa o juego desde el disco duro, donde está constantemente comunicándose disco y ordenador. La latencia la obtenemos con una serie de programas que prueban el rendimiento del disco duro.

Ejemplo de cómo se obtiene un tiempo de acceso con IsMyHdOK.

Tamaño, peso y diseño general: El tamaño de los discos duros de 2,5 pulgadas suele ser muy similar porque precisamente son discos de 2,5 pulgadas. Aunque siempre hay alguna excepción. Normalmente caben en la palma de una mano, pero debemos fijarnos bien en los materiales que utiliza. ¿Por qué? Porque esto determina muchas veces la resistencia del disco duro a arañazos e impactos. Aquí no entran los discos duros de clase rugged, que tienen mayores protecciones y resistencia a cambio de sacrificar el estilo y tamaño final. El material utilizado también afecta de forma directa al peso final del disco duro, no pesa lo mismo uno recubierto en plástico que uno recubierto en metal.

Un disco duro de 2,5" suele caber en la palma de la mano de un adulto.

Precio por almacenamiento: Es el factor que más va a modificar el precio final entre un moldeo u otro, el precio que pone cada fabricante por gigabyte. ¿Cuánto cuesta el disco con 1TB y cuánto cuesta con 2TB? ¿Hay mucha diferencia entre cada salto? ¿Cuánto necesitamos realmente? Los precios en este aspecto cada vez son más competitivos y por lo tanto cada vez el gigabyte es mas asequible, pero es importante fijarse si un fabricante cobra excesivamente más que el resto por el almacenamiento disponible.

Es el factor que más va a modificar el precio final entre un moldeo u otro, el precio que pone cada fabricante por gigabyte. ¿Cuánto cuesta el disco con 1TB y cuánto cuesta con 2TB? ¿Hay mucha diferencia entre cada salto? ¿Cuánto necesitamos realmente? Los precios en este aspecto cada vez son más competitivos y por lo tanto cada vez el gigabyte es mas asequible, pero es importante fijarse si un fabricante cobra excesivamente más que el resto por el almacenamiento disponible. Software propio del fabricante: Generalmente el ordenador o dispositivo al que vayamos a conectar el disco duro ya tiene su propio sistema de drivers para hacer al disco duro compatible, también sus propias herramientas de restauración o copias de seguridad. Aún así, muchos fabricantes ofrecen software propio para realizar este tipo de gestiones. Si no quieres complicarte o no estás satisfecho con lo que ofrece el ordenador, siempre es conveniente comprobar si el fabricante dispone de herramientas propias que puedan aportar un extra al disco aparte de servir como unidad de almacenamiento.

Generalmente el ordenador o dispositivo al que vayamos a conectar el disco duro ya tiene su propio sistema de drivers para hacer al disco duro compatible, también sus propias herramientas de restauración o copias de seguridad. Aún así, muchos fabricantes ofrecen software propio para realizar este tipo de gestiones. Si no quieres complicarte o no estás satisfecho con lo que ofrece el ordenador, siempre es conveniente comprobar si el fabricante dispone de herramientas propias que puedan aportar un extra al disco aparte de servir como unidad de almacenamiento. Soporte técnico de la marca: Todos los productos comprados en España y en la Unión Europea cuentan con dos años de garantía. Esto hace que en parte no nos tengamos que preocupar tanto por la garantía, pero el soporte técnico que ofrece cada fabricante ya es otra cosa. Algunos extienden la garantía a mas de dos años, algunos ofrecen mejores condiciones de reparación o en caso de pérdida de datos... Todo esto se suele especificar en las características a la hora de comprarlo.

En qué se han basado nuestras pruebas

Para la guía de compra hemos escogido los modelos más populares del mercado que tuviesen especificaciones lo más parecidas posible. Son todos modelos de 2,5 pulgadas con 1TB de almacenamiento, que como ya hemos dicho es el almacenamiento base en la mayoría de discos duros externos actuales. Hemos buscado que ninguno destaque especialmente por alguna característica especial, quizás el único que se salta esta regla es LaCie Porsche con su diseño metálico.

Lo primero en lo que nos hemos fijado es en el diseño y aspecto de los discos duros. Como hemos indicado, el material utilizado afecta de forma considerable al peso final y al uso del disco. También nos hemos fijado en el tipo de cable que utilizan para conectarse al ordenador (o a cualquier otro dispositivo donde los conectemos). En líneas generales, hay que tener en cuenta que la primera impresión determina mucho, por lo que aquí algunos discos ya se habían posicionado mejor que otros.

El segundo paso fue conectar los discos duros a un ordenador para ver qué traen en su interior, así como el espacio real disponible, que no siempre es 1TB o lo que dice el fabricante, sino ligeramente menos. Es aquí donde hemos visto también qué software y documentos trae cada uno de ellos en el interior. todos vienen con algo, bien sean herramientas y suites del fabricante, bien sea un simple manual de usuario.

Tras esto finalmente hemos realizado diferentes pruebas de rendimiento a cada uno de los discos duros. Algunos detalles:

Se han realizado pruebas de rendimiento en Windows y en macOS. Para las de Windows se ha utilizado los programas HD Tune Pro y IsMyHdOK. Para macOS el programa Blackmagic Disk Speed Test.

Se han hecho un total de tres intentos para cada una de las pruebas y cada uno de los discos duros, posteriormente se han sacado las medias correspondientes para obtener un resultado más acertado.

Adicionalmente se han realizado dos pruebas sin programa alguno para comprobar cuánto tardaba cada disco duro en escribir un archivo de gran tamaño y un conjunto de archivos de tamaños pequeños.

Ejemplo de una prueba de velocidad de lectura en HD Tune Pro para Windows.

Algo que no hemos llegado a comprobar es la resistencia a golpes, arañazos e impactos en los discos duros. En principio hay que ser cautelosos con cualquier producto electrónico. Una caída involuntaria probablemente no va estropear a la primera el disco duro, tampoco se van a arañar con facilidad si el material no es propenso a ello o lo disimula bien. En cualquier caso, no son modelos rugged para usarlos en situaciones extremas.

Un mar de plástico en tonalidades de negros en cuanto a diseño se refiere

El plástico es el claro predominante en este sentido. A excepción de LaCie Porsche que apuesta por el aluminio, el resto de discos duros utilizan íntegramente plástico para proteger el interior. Algunos en mate, otros en brillante, algunos con texturas, otros lisos. En un negro oscuro y sin apenas sacar a relucir el logo del fabricante, es difícil diferenciarlos a primera vista si no es a plena luz del día.

Dos detalles de los discos duros que me gusta siempre resaltar son el LED indicador y las "patas" de goma que traen para mejor agarre. Dicho LED sirve para indicar cuándo el disco duro está escribiendo o leyendo datos, suele encontrarse al lado del cable conector (un lateral del disco), aunque a veces está en la parte superior. En cuanto a las pequeñas patas de goma, para mi clave, sólo dos marcas los ha utilizad en este ocasión: WD y Samsung.

LaCie Porsche es el claro vencedor por materiales, aunque sacrifica peso y tamaño.

De todos estos discos duros por aspecto apostaría de pleno por el diseño metálico de LaCie Porsche. Pesa más que los otros y es más grande, pero el acabado premium llama mucho la atención. Luego contamos con la apuesta de Toshiba y Seagate por un diseño simple y discreto, o por la apuesta con algo más de identidad propia de WD y Samsung, que utilizan texturas propias y brillos.

Toshiba Canvio Basics WD My Passport Samsung STSHX-M101TCB Seagate Expansion LaCie Porsche Superficie 11 x 8,15 cm 10,9 x 7,8 cm 11,18 x 8,13 cm 11,7 x 8 cm 12,8 x 8,41 cm Grosor 1,63 cm 1,4 cm 2,03 cm 1,48 cm 0,99 cm Peso 245 gramos 149 gramos 190 gramos 191 gramos 181 gramos

Por tamaño y peso como podemos ver casi todos comparten resultados similares, a excepción de LaCie Porsche que es más fino a cambio de ser más ancho también. Toshiba Canvio Basics es el más pequeño de todos, pero realmente no se nota apenas la diferencia entre uno u otro al tenerlos en mano. Es más destacable la sensación que genera las esquinas algo más redondeadas del Toshiba Canvio Basics que las esquinas de los otros. En este sentido, Toshiba parece ser quien mejor resuelve el tema del tamaño.

El conector USB Micro-B es el claro predominante.

Volviendo al conector USB, es reseñable destacar que casi todos apuestan por el mismo: USB micro-B. Es el conector más común que vamos a encontrar en este tipo de aparatos, aunque la pega que tiene es que no podemos utilizar cables más "universales" ya que apenas se utiliza el conector USB Micro-B en otros aparatos de nuestro día a día. Una vez más, destaca LaCie con su apuesta por el USB-C, un conector cada vez más frecuente en móviles y ordenadores.

Velocidades de transferencia, latencia y espacio disponible

Pasamos a lo que de verdad interesa, el rendimiento que tienen estos discos duros. A la hora ver cómo se comportan técnicamente hemos realizado diferentes pruebas a cada uno de los discos duros escogidos para ver cuál es el espacio real disponible, sus velocidades de transferencia y el tiempo de acceso de cada uno de ellos.

Espacio real disponible

Todos los discos duros que hemos escogido son de 1GB de almacenamiento, ¿no? En teoría sí, en la práctica no. Si accedemos a los discos duros nada más adquirirlos y antes de modificar nada dentro de ellos veremos que el espacio real es algo menor debido a que el estándar con los binarios de Windows hace que se reduzca la cifra. Concretamente vamos a encontrarnos unos 931GB en todos ellos, megas arriba megas abajo dependiendo del fabricante.

También influye los programas y documentos que vengan dentro de cada disco. En este caso podemos eliminarlos y recuperar algo de espacio, aunque siempre viene bien saber cuál es el espacio disponible de cada uno. En la siguiente tabla podemos ver cómo la capacidad en todos es de aproximadamente 931 GB y cómo difiere en cada fabricante unos cuantos megas según los archivos que traiga.

Velocidad de lectura y escritura

Una vez conocemos cuál es el espacio real que nos ofrece cada uno de los discos duros es momento de analizar a qué velocidad transfiere datos del disco al ordenador y viceversa. Todos cuentan con una conexión USB 3.0, protocolo que nos promete velocidades de hasta 600 MB/s. Como siempre estas velocidades están basadas en pruebas perfectamente optimizadas para sacar el máximo partido y la cifra más alta. En nuestras pruebas las cifras son más reducidas, considerablemente más reducidas.

Empecemos con las pruebas realizadas en el programa HD Tune Pro para Windows. Tras tres pruebas diferentes a cada uno de los discos y realizando la media de todas ellas hemos obtenido velocidades que oscilan entre los 111 MB/s y los 131 MB/s en lectura siendo las escrituras siempre ligeramente inferiores (aunque algunas muy bajas en escritura).

Además de HD Tune Pro, también hemos realizado las mismas pruebas con el programa IsMyHdOK para Windows. En esta ocasión las cifras tampoco difieren mucho, se han obtenido velocidades de lectura y escritura que giran entorno a los 112 MB/s y los 188 MB/s. Eso sí, especial mención de nuevo para los discos de Seagate y LaCie que tan sólo han obtenido velocidades de escritura de 35 MB/s y 44 MB/s respectivamente.

Otra prueba realizada ha sido en el sistema operativo de escritorio de Apple, macOS. Para ello se ha utilizado el programa Blackmagic Disk Speed Test. Las velocidades obtenidas confirman una vez más la media aproximada de estos discos duros de 2,5" de tamaño. Varían de entre 107 MB/s a 131 MB/s (con desplome considerable de nuevo para Seagate y LaCie en escritura) tras tres intentos en cada uno de los discos.

Latencia (tiempo de acceso)

Por último hemos querido comprobar cuál es el tiempo de acceso de cada uno de estos discos duros. Como ya hemos indicado, esto no afecta de forma directa al usuario (o por lo menos no lo nota). Cuando sí que hay que tenerlo presente es cuando utilicemos el disco para ejecutar programas, juegos o sistemas operativos desde él. En estas ocasiones el disco está interactuando de forma continua con el ordenador, por lo que requiere de respuestas rápidas. Tras diferentes pruebas tenemos tiempos de respuesta generalmente inferiores a los 10 milisegundos, aunque hay alguna excepción.

Herramientas y documentos del fabricante

El último apartado a tener en cuenta en estos discos duros tiene que ver con el software y el resto del contenido que podemos encontrar dentro de cada disco al adquirirlo. Hemos comprobado en en la mayoría de ocasiones el fabricante ofrece una serie de herramientas propias para tareas como realizar copias de seguridad. Algunos sin embargo sólo ofrecen el manual de usuario o por ejemplo un enlace para registrar el disco en la web del fabricante.

En cuanto a software predomina WD con toda su suite WD Discovery.

Estas son las cosas que nos hemos encontrado:

Samsung: Manual de usuario, diversos drivers para diferentes sistemas operativos y herramientas para cifrar archivos en el disco duro.

Manual de usuario, diversos drivers para diferentes sistemas operativos y herramientas para cifrar archivos en el disco duro. Toshiba: Manual de usuario.

Manual de usuario. WD My Passport: Manual de usuario, suite WD Discovery y diversas apps para realizar copias de seguridad y otras actividades.

Manual de usuario, suite WD Discovery y diversas apps para realizar copias de seguridad y otras actividades. Seagate y LaCie: PDF con la garantía y un enlace para registrar el dispositivo en la web del fabricante.

En este aspecto quien más destaca es WD. La suite WD Discovery ofrece bastantes herramientas para facilitar (o complicar) al usuario las tareas que se suelen realizar con un disco duro. Por ejemplo una app propia para realizar copias de seguridad automáticas o una app para cifrar los datos del disco.

Como apunte adicional hay que tener en cuenta que algunos fabricantes también cuentan con apps para móviles. Es el caso por ejemplo de WD, que gracias a sus apps móviles (iOS y Android) permite conectar los teléfonos al disco de forma inalámbrica siempre y cuando este esté conectado a la red mediante un ordenador.

App de WDD para realizar copias de seguridad.

Si bien cada fabricante ofrece sus propias soluciones, en general mi recomendación siempre ha sido utilizar las herramientas que vienen de serie en Windows y macOS. Tanto el sistema operativo de Microsoft como el de Apple traen excelentes herramientas para formatear discos duros o crear particiones en ellos. También disponen de herramientas para realizar copias de seguridad automáticas.

¿Por qué decantarse por las apps por defecto? Te ahorras instalar software extra en el ordenador y te aseguras de que podrás hacer uso del mismo en cualquier ordenador donde lo conectes. Por ejemplo si formateas un ordenador Mac puedes importar una copia de seguridad de un disco duro directamente en el proceso de instalación del sistema operativo si usas la herramienta por defecto. Por lo contrario, si usas la del fabricante del disco duro deberás acabar la instalación del ordenador, instalar la app del fabricante del disco duro y después recuperar la copia de seguridad. Simplemente se trata de evitar intermediarios.

Cómo formatear y usar el disco duro

Hablando de formatear el disco duro y conocer las herramientas de cada sistema operativo, también es relevante saber cómo comenzar a usar el disco duro una vez adquirido borrándolo de cero para adaptarlo a nuestro uso. En realidad puedes empezar a copiar y pegar archivos, pero siempre es recomendable borrarlo al completo y darle el formato que más se adapta a nuestros ordenadores. Los formatos hacen que sea compatible con un tipo de archivos o con un tipo de sistema operativo. En Xataka Basics tenemos una explicación en profundidad, aunque estos son los básicos que debes conocer y sus características principales:

FAT32: Formato que permite leer y escribir datos en Windows, macOS y Linux. La pega es que se limita a archivos de 4GB, si el archivo es más grande no se podrá copiar en el disco duro.

Formato que permite leer y escribir datos en Windows, macOS y Linux. La pega es que se limita a archivos de 4GB, si el archivo es más grande no se podrá copiar en el disco duro. exFAT: Una versión "mejorada" de FAT32 y la recomendada para discos duros externos que se van a utilizar en diferentes ordenadores. Permite copiar archivos más grandes que de 4GB y se puede usar tanto en Windows como en macOS y Linux.

Una versión "mejorada" de FAT32 y la recomendada para discos duros externos que se van a utilizar en diferentes ordenadores. Permite copiar archivos más grandes que de 4GB y se puede usar tanto en Windows como en macOS y Linux. NTFS: El formato ideal si sólo vas a utilizar el disco duro en ordenadores con Windows. En macOS por ejemplo sólo permite leer y copiar los archivos que hay en el disco, pero no modificarlos o añadir nuevos.

El formato ideal si sólo vas a utilizar el disco duro en ordenadores con Windows. En macOS por ejemplo sólo permite leer y copiar los archivos que hay en el disco, pero no modificarlos o añadir nuevos. MacOS Plus: Perfecto para los usuarios de macOS, es el formato más optimizad para los Mac, aunque no funciona en Windows. También es el que permite realizar copias de seguridad con Time Machine de Apple.

¿Y cómo formatearlo? Puedes utilizar alguno de los programas que te ofrece el fabricante del disco duro, aunque lo más recomendable es hacer uso de las herramientas que viene por defecto en el ordenador. Puedes ver un tutorial completo paso a paso de cómo hacerlo en Windows o en macOS.

Mejor disco duro de 2,5" y 1 TB: los candidatos

Como hemos visto, los principales candidatos que siempre salen en este tipo de comparativas son WD, Toshiba o Seagate. Son los fabricantes que más opciones tienen en el mercado del almacenamiento digital y los que mejores productos a buen precio ofrecen. En este caso creemos que Toshiba tiene la opción más adecuada para los usuarios tras realizar las diferentes pruebas mostradas anteriormente.

Toshiba Canvio Basics es el disco duro externo de 2,5" recomendado en cuanto a calidad/precio se refiere.

¿Hay más opciones? Por supuesto, tenemos los de la gama rugged que son más resistentes, o opciones más premium en diseño, o los que han dado el salto al USB-C. También podemos irnos a modelos inalámbricos que se conectan por Wi-Fi a varios dispositivos. Pero hemos querido centrarnos en los modelos básicos y de entrada.

WD My Passport TE GUSTARÁ Si quieres un disco duro completo en software y diseño elegante NO TE GUSTARÁ Si quieres administrar por ti mismo el disco y no depender tanto del fabricante PRECIO 59,99 euros

Toshiba Canvio Basics TE GUSTARÁ Si quieres un disco duro barato, pequeño y cómodo de usar NO TE GUSTARÁ Si buscas algo más de opciones aparte de almacenar datos en él PRECIO 45,50 euros

Samsung STSHX-M101TCB TE GUSTARÁ Si quieres un disco duro resistente y fiable NO TE GUSTARÁ Si buscas un modelo económico y cómodo de transportar PRECIO 109 euros

Seagate Expansion TE GUSTARÁ Si el disco duro que buscas quieres que tenga grandes velocidades de lectura NO TE GUSTARÁ Si la escritura de archivos es tan importante para ti como la lectura PRECIO 69,99 euros

LaCie Porsche TE GUSTARÁ Si el diseño es un factor improtante o si buscas uno con conexión USB-C NO TE GUSTARÁ Si el tamaño es un problema para ti o la velocidad de escritura PRECIO 85,47 euros

