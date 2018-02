LaCie Rugged USB-C, análisis: el disco externo portátil para aventureros y también para los que no lo son

¿Que sentido tiene comprar un disco externo actualmente si podemos hacer copias de seguridad en la nube o pasar archivos directamente por Internet o un pendirve? Puede parecer que poco, pero los discos externos portátiles siguen estando a la orden del día, porque hay sectores donde simplemente son insuperables. Capturar y mover grandes cantidades de datos fuera de la oficina o de casa llega a ser engorroso, si no cuentas con una buena unidad de almacenamiento portátil.

En este aspecto hay una marca y en concreto una gama de la marca que ha conseguido posicionarse entre las favoritas a lo largo de los años. Se trata de LaCie y su gama Rugged –sí, esos discos naranjas–, una gama que ha ido evolucionando y expandiéndose para adaptarse a usos concretos y sobre todo a nuevas tecnologías, como puede ser la conexión USB-C. Los LaCie Rugged puede que se hayan popularizado en el sector profesional multimedia, pero no significa que no le pueda sacar provecho cualquier persona.

Hemos probado el LaCie Rugged USB-C, uno de los modelos más equilibrados de la marca en prestaciones y precio. Esta unidad de almacenamiento HDD ofrece la comodidad y velocidad de conectarse por USB-C manteniendo el icónico diseño que le aporta una resistencia superior a la que uno espera de un disco externo de almacenamiento. Una resistencia que aunque no conozcas la marca o la gama, vas a notar nada más verlo.

¿Por qué USB-C? Discutir en 2018 las ventajas de este puerto seguramente ya no tenga sentido. Es una conexión más simple y eficaz que las otras, pero sobre todo permite agrupar en un mismo puerto distintas funciones, en el caso de los discos Rugged la transmisión de datos y la alimentación. Tiene un "pero", el conector USB-C fue aprobado en 2015 como estándar, sin embargo en pleno 2018 ni la mayoría de dispositivos lo implementan, ni la mayoría de fabricantes apuestan por esta conexión en sus ordenadores y dispositivos. Esto hace que el Rugged USB-C se encuentre limitado en las situaciones que quieras usarlo y el dispositivo al que lo conectes no tenga una conexión USB-C.

Especificaciones y características

LaCie Rugged USB-C Especificaciones TAMAÑO 86 x 135 x 19 mm PESO 270 gramos CAPACIDAD 1TB, 2TB o 4TB TIPO Disco HDD VELOCIDAD Hasta 135 MB/s CONECTIVIDAD USB-C COMPATIBILIDAD Compatible con USB 3.0 RESISTENCIA Caídas de 1,2 metros y resistente a salpicaduras PRECIO Desde 98,90 euros

El LaCie Rugged USB-C se compone principalmente de la unidad de almacenamiento, la funda protectora, un cable de USB-C a USB-C y un cable de USB-C a USB-A. Es del tamaño que uno espera de un disco externo de 2,5 pulgadas, un tamaño final de 86 x 135 x 19 mm, algo menos si quitamos la funda. En cuanto al peso del dispositivo, alcanza los 270 gramos, que al igual que el tamaño no es nada fuera de lo normal. En cualquier caso es un disco externo cómodo, la funda provoca que al verlo y cogerlo sepas que tienes entre manos algo útil, una herramienta de trabajo.

La unidad que hemos probado tiene una capacidad de 1TB, la marca tiene a la venta también un modelo de 2TB y otro de 4TB. Cabe destacar que lo que encontramos dentro es un disco duro y no un SSD, los SSD están reservados a los Rugged Thunderbolt, que obviamente suben de precio. El disco en sí tiene un único puerto USB-C, no hay puerto de alimentación, ya que mediante USB-C recibe corriente y también transfiere datos simultáneamente. Aparte de este puerto, cuenta con un pequeño LED para saber cuándo está encendido y cuándo está operando.

Lo que destaca a primera vista en el Rugged USB-C y en todos los modelos de la gama es su resistencia a la lluvia y al polvo. Según el fabricante, es resistente a salpicaduras y a caídas de hasta 1,2 metros de altura, también puede soportar una tonelada de presión encima. Pero esto es lo de siempre, como marketing está bien pero no tienes porqué ponerlo a prueba en esos extremos. En este caso no le hemos pegado martillazos ni lo hemos tirado de un quinto piso, pero sabiendo que viene con este tipo de protección en el día a día lo usas de forma más sosegada, con la confianza que si se cae de una mesa o le cae accidentalmente líquidos encima (en principio) no le va a pasar nada. Es delicado, pero lo delicado está bien protegido en el interior, o eso aparenta.

Dejando un poco de lado el diseño de Neil Poulton, lo interesante del Rugged USB-C se encuentra en el interior, al conectarlo al ordenador y usarlo en el día a día es cuando te das cuenta realmente de que vale la pena. Según el fabricante el disco es capaz de alcanzar los 135 MB/s de lectura y escritura, en condiciones óptimas y con un ordenador a la altura. En el uso real no tiene por qué variar mucho esta cifra, mientras sea un ordenador con conexión USB 3.0 y uses el cable oficial de LaCie para la conexión, no hay excusa para que la reducción de velocidad sea drástica.

Instalación y uso el LaCie Rugged USB-C

Configurar y comenzar a utilizar el LaCie Rugged USB-C no tiene misterio, se trata de una simple unidad externa a la que sólo tenemos que conectar el cable y este a su vez al ordenador o dispositivo donde vamos a gestionarlo. Eso sí, al encenderlo por primera vez tendremos que formatearlo como cualquier otra unidad de almacenamiento, dándole el formato que queramos y creando las particiones que necesitemos también. Si no tienes un programa para ello en tu ordenador no pasa nada, LaCie ofrece su propio asistente de instalación para Windows y macOS. Y también el manual de usuario en formato PDF.

El asistente de instalación de LaCie puede ayudarnos a comenzar a utilizar el disco, pero no es obligatorio hacer uso de él para ello.

La instalación mediante el asistente de LaCie es una opción pero no una obligación. El proceso te permitirá escoger entre crear una sola partición o dos particiones (una en NTFS y otra en Mac OS Plus por ejemplo si utilizas un Mac y un PC). Aparte de darle formato a la unidad también nos permite registrar el producto en la base de datos de LaCie y aceptar o no aceptar los términos y condiciones de uso del producto. ¿Mi recomendación? Procede a la configuración con el asistente de LaCie para registrar el producto y luego formatea de nuevo con tu gestor de discos en el formato que te interese y con las particiones que necesites.

El software de LaCie también nos proporciona cifrado AES 256-bit para los datos que entren en la unidad de almacenamiento. Dependiendo del uso de cada uno se puede configurar o no, pero se trata de una protección que también puedes configurar al formatear la unidad con otro gestor de discos.

Velocidades de lectura y escritura reales del LaCie Rugged USB-C

El factor clave y el que más nos debería preocupar a la hora de escoger un dispositivo de almacenamiento es la velocidad de lectura y escritura de datos. Más importante es aún esta velocidad si nos encontramos en un entorno de movilidad como es el de este tipo de discos enfocados a capturar y mover información cuando no estamos en el lugar de trabajo.

Tal y como hemos visto, LaCie promete para el Rugged USB-C unas velocidades de lectura y escritura de hasta 135 MB/s. En nuestras pruebas no se ha alcanzado dicha cifra, pero la media de velocidad no está muy por debajo. Las pruebas realizadas al LaCie Rugged USB-C han sido las siguientes:

Copiar del ordenador al disco y viceversa un total de 10 GB en fotografías (aproximadamente unas 700 fotografías de unos 14 MB de media cada una de ellas). Esta prueba permite ver cómo se comporta el disco con una gran cantidad de archivos.

Copiar del ordenador al disco y viceversa un total de 10 GB en vídeos (dos archivos grandes de aproximadamente 5 GB cada uno de ellos). Con ello podemos ver cómo reacciona el disco ante archivos de gran tamaño.

Tabla de velocidades medias obtenidas en el LaCie Rugged USB-C.

Gráfica con las velocidades media obtenidas en el LaCie Rugged USB-C.

Se han realizado seis veces cada una de las pruebas y posteriormente se ha sacado la media de ellas. En dos ordenadores distintos, un iMac 2017 y un MacBook Pro 2016, ambos con macOS High Sierra y sistema de archivos APFS. El LaCie Rugged USB-C se encontraba en formato de archivos Mac OS Plus. Estos han sido los resultados:

Copiando archivos de pequeño tamaño el LaCie Rugged USB-C tiene una velocidad media de 118,4 MB/s de escritura y 105,1 MB/s de lectura .

. Copiando archivos de gran tamaño el LaCie Rugged USB-C tiene una velocidad media de 121,5 MB/s de escritura y 113,2 MB/s de lectura.

Estas mismas pruebas se han realizado también con el adaptador de USB-C a USB-A, los resultados se han resentido un poco más:

Copiando archivos de pequeño tamaño el LaCie Rugged USB-C tiene una velocidad media de 103,8 MB/s de escritura y 95,4 MB/s de lectura .

. Copiando archivos de gran tamaño el LaCie Rugged USB-C tiene una velocidad media de 110,8 MB/s de escritura y 104,1 MB/s de lectura.

El LaCie Rugged USB-C es ideal para gestionar archivos cuando estás moviéndote, cuando no estás en la oficina o en el lugar de trabajo. Por ejemplo para volcar las fotografías de una sesión de fotos, para transferir los videos grabados en un evento o simplemente para mover archivos si estás en un viaje. ¿Quiere decir esto que si sólo utilizas el ordenador en casa y quieres una copia de seguridad no sirve el LaCie Rugged USB-C? Por supuesto que sirve, para almacenar datos que no necesitas todos los días es perfecto.

LaCie Rugged USB-C, la opinión de Xataka

En los últimos días he utilizado el LaCie Rugged USB-C como mi disco de trabajo. Muevo a diario gran cantidad de archivos de diseño, proyectos enteros han ido de un ordenador a otro en cuestión de segundos, y el LaCie Rugged USB-C no se ha resentido en ningún momento. ¿Lo bueno que tiene? Es cómodo de transportar, es rápido y no tienes que complicarte en subir los datos a la nube, configurar un NAS o situaciones similares. Es como llevar contigo un veloz USB, pero de 1TB y más grande en tamaño.

La parte negativa es también su parte positiva, el USB-C, si no dispones de esta conexión en los ordenadores donde lo vas a conectar necesitas llevarte también el adaptador a USB-A. También repercute en la velocidad ligeramente, aunque no debería. No hay que olvidarse tampoco de la funda, difícil hacerlo en ese naranja tan llamativo. Aporta la protección extra, pero tras unos días (en mi caso) acabó desesperándome y me di cuenta de que era más feliz si el LaCie Rugged USB-C no la llevaba puesta. Para muchos es sin embargo su mayor atractivo.

Los LaCie Rugged USB-C tienen un precio oficial que comienza en Amazon en 98,90 euros para el modelo de 1TB, 127,39 euros para el modelo de 2TB y 196,62 euros para el modelo de 4TB. Como punto aclaratorio en Amazon aparecen bajo el nombre de "LaCie Rugged Mini (USB-C + USB 3.0)" mientras que en la web oficial de LaCie son "LaCie Rugged USB-C", existe otro modelo llamado "LaCie Rugged Mini" sin conexión USB-C y a la hora de comprarlo es importante diferenciarlo.

¿Son unidades caras? Hay pocas alternativas con las mismas características que el LaCie Rugged USB-C y sus precios no son muy diferentes. Por ejemplo el disco duro Blackbox Plus de Glyph de 1TB cuenta con protección rugged y USB-C pero no llega a venderse en España, su precio comienza en 109,95 dólares. Otra opción es el G-DRIVE Mobile USB-C por 97,75 euros y una capacidad de 1TB, aunque en este caso no cuenta con una funda de goma extra para aportar resistencia y en España lo distribuye exclusivamente Apple.

Para encontrar más discos portátiles con conexión USB-C tenemos que dar el salto a modelos con almacenamiento SSD, estos juegan en otra liga. Utilizar almacenamiento SSD supone unidades de menor tamaño y sobre todo velocidades mucho más altas. En contraposición el precio se dispara, un ejemplo de ello es el Samsung T3 de 1TB a 463,99 euros. Al final es un punto de equilibrio entre precio y diferentes características en un mismo conjunto lo que hacen que LaCie Rugged USB-C tenga un precio coherente.

Cuál de ellos escoger depende única y exclusivamente de las necesidades de cada usuario. En el caso del LaCie Rugged USB-C que hemos probado es una compra que compensa, especialmente si mueves datos entre diferentes ordenadores o realizas copias temporales de ellos, más en el sector profesional que en el doméstico, donde posiblemente tengas más tiempo que trabajando y no te importa si el disco tarda más de la cuenta.

El LaCie Rugged USB-C ha sido cedido para la prueba por LaCie. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | LaCie Rugged