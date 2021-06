De lo mejor en calidad precio: ocho portátiles con SSD que puedes comprar en estos momentos

Porque no es lo mismo comprar un portátil para jugar que elegir un modelo para ir a clase, buscar ultrabooks para uso en movilidad o simplemente querer un equipo barato. Por eso, elijas lo que elijas, todos estos portátiles que vas a ver a continuación tienen algo en común: son de lo mejor en calidad precio que puedes comprar en estos momentos. Una compra maestra.

HP 14s-dq2004ns

HP 14s-dq2004ns Peso y dimensiones 32,4 x 22,5 x 1,79 cm; 1,46 kg. Pantalla 14" FHD IPS Procesador Intel Core i5-1135G7 RAM 8GB Almacenamiento 512GB SSD Tarjeta gráfica Intel Iris Xe Precio 479 euros

Encontrar un portátil tan ligero y con una configuración solvente para uso general con un Core i5 de última generación es complicado si nuestro presupuesto máximo son los 500 euros, pero este HP 14s-dq2004ns (479 euros) es una excepción.

Con puertos USB-C y lector de tarjetas SD, además de dos USB, HDMI y jack, además de una batería con carga rápida, el conjunto es una magnífica opción en calidad precio para quien necesite un equipo para ofimática, navegación y consumo de contenido para llevar de un lado a otro.

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo Ideapad 3 Peso y dimensiones 359.2 x 236.5 x 19.9 mm; 1,65 kg. Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Procesador Core i3-1115G4 RAM 8GB Almacenamiento 256GB SSD Tarjeta gráfica Intel UHD Graphics Precio 489 euros

Si vas a usar tu ordenador para ofimática básica y navegación, quieres que tenga Windows 10 instalado para que esté listo para usarse y sin complicaciones, esta versión del Lenovo Ideapad 3 (489 euros) es buena opción. Lo más atractivo de este equipo es lo moderno de su procesador.

Con una estética sencilla y funcional, no es especialmente pesado o voluminoso por lo que, pese a no ser un ultrabook, podrás llevártelo sin mayor problema. Entre sus "debes" su pantalla TN no es la mejor en cuanto a fidelidad de color y ángulos de visión.

¿Quieres algo más potente y apto para hacer varias tareas a la vez dentro de un escenario de uso general? Entonces esta versión del Lenovo Ideapad 3 (579 euros) probablemente te interese, viene con SSD de 512GB, 16GB de RAM y Core i5 de undécima generación.

ASUS VivoBook 14 X413JA-EB470

ASUS VivoBook 14 X413JA-EB470 Peso y dimensiones 324 x 213 x 19,1 mm; 1,45 kg. Pantalla 14" FHD IPS Procesador Core i5-1035G1 RAM 8GB Almacenamiento 512GB SSD Tarjeta gráfica Intel UHD Graphics Precio 499 euros

Es difícil encontrar ultrabooks en este rango de precios, pero el ASUS VivoBook 14 X413JA-EB470 (499 euros) entra por los pelos y además lo hace con un hardware muy equilibrado para uso general. Pese a lo fino que es, no va mal de puertos: con tres puertos USB-A, un USB-C, salida HDMI y toma de auriculares jack de 3,5 mm.

ASUS M415DA-EK337

Asus F415JA-EK398 Peso y dimensiones 325,4 x 216 x 19,9 mm; 1,6 kg. Pantalla 14 FHD Procesador Intel Core i7-1065G7 RAM 8GB Almacenamiento 512GB SSD Tarjeta gráfica Intel UHD Graphics Precio 599 euros

De nuevo, este tampoco es un ultrabook, sin embargo es moderadamente fino y ligero para trasladarlo. Su hardware es muy atractivo especialmente por la potencia de su procesador, siendo en su conjunto un buen equipo para uso general tirando a intensivo. Entre sus bazas para trabajar su útil touchpad con numberpad integrado y su oferta de puertos, con un reversible USB-C 3.2, USB 3.2 Tipo A y USB 2.0, HDMI y un lector de tarjetas micro-SD.

ASUS TUF Gaming FX505DT

ASUS TUF Gaming FX505DT Peso y dimensiones 363.4 x 255 x 25.9 mm; 2,3 kg. Pantalla 15 FHD a 144Hz Procesador AMD Ryzen 7 3750H, RAM 16GB Almacenamiento 512GB SSD Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1650 4GB GDDR5 Precio 749 euros

Si más que para disfrutar de los juegos más ambiciosos, lo que quieres es un portátil todoterreno que te sirva para gaming y edición esporádicos, pero principalmente para un uso exigente, la configuración de este ASUS TUF Gaming FX505DT (749 euros) es de lo más acertada. Precio para un portátil con hardware veterano pero potente.

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5 AN515-55 Peso y dimensiones 363.4 x 255 x 25.9 mm; 2,3 kg. Pantalla 15,6" FHD Procesador Intel Core i5-10300H RAM 16GB Almacenamiento 512GB SSD Tarjeta gráfica RTX 2060 Precio 866 euros

Si andas buscando un portátil para jugar pero tu presupuesto es ajustado, esta versión del Acer Nitro 5 (866 euros en la cesta por los Días Sin IVA de MediaMarkt) es de lo más interesante. Y es que la GPU juega un papel principal en gaming y, aunque no es de última generación, la potencia y el ray tracing son las bazas de esta RTX 2060 frente a otros modelos de este rango de precio que suelen implementar GPUs más veteranas. Podrás usar este equipo para jugar, pero también para uso general. Si lo quieres para edición o tareas exigentes, quizás se te quede corto de procesador o RAM.

HP Omen 15-en0017ns

HP Omen 15-en0017ns Peso y dimensiones 335,79 x 23,97 x 2,25 cm; 2,6 kg. Pantalla 15,6 FHD a 60 Hz Procesador AMD Ryzen 7-4800H RAM 16GB Almacenamiento 512 TB SSD Tarjeta gráfica Nvidia RTX3060-6GB Precio 949 euros

Si tu tope presupuestario son los mil euros y quieres algo potente y equilibrado para jugar y disfrutar de las últimas tecnologías implementadas en títulos triple A, este HP Omen 15-en0017ns (949 euros) tiene todo lo necesario para hacerlo. Destaca por las prestaciones de su gráfica, pero le acompañan en la aventura una cantidad de RAM y un procesador con músculo para juegos y tareas exigentes.

MSI GP66 Leopard 10UE

MSI GP66 Leopard 10UE Peso y dimensiones 358 x 267 x 23,4 mm; 2,38 kg. Pantalla 14 FHD Procesador Intel Core i7 -10750H RAM 16GB Almacenamiento 1 TB SSD Tarjeta gráfica Nvidia RTX3060-6GB Precio 1197 euros

Aprovechando los Días Sin IVA de MediaMarkt puedes llevarte este MSI GP66 Leopard 10UE por 1.197 euros, más de 200 euros de diferencia respecto a otros comercios y una auténtica bestia para jugar que destaca por su gráfica de última generación y el tamaño de su unidad de almacenamiento.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.