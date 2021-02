Qué portátil gaming comprar en 2021: 19 ordenadores desde 999 a 4.000 euros

Si quieres jugar en PC estés donde estés, el portátil gaming es tu dispositivo. Más allá de que tenga un hardware ambicioso para ejecutar tus títulos favoritos con solvencia, hay otros apartados como la refrigeración o la pantalla que pueden marcar la diferencia. En nuestra guía de compra de portátiles para jugar encontrarás qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un equipo gaming y una cuidada y amplia selección de modelos desde mil euros.

Cómo elegir un portátil para gaming

Lo fundamental para que un ordenador portátil nos ofrezca una buena experiencia gaming es que su hardware esté a la altura. Aunque la GPU es la protagonista, el procesador, la cantidad y tipo de RAM y el almacenamiento tienen su papel importante.

Ojo a la tarjeta gráfica

Texturas, renderizado de imágenes... los juegos son una de las aplicaciones más exigentes que existen y buena parte del trabajo recae sobre la tarjeta gráfica. De ahí que la GPU sea tan importante a la hora de elegir un equipo para jugar.

En este terreno NVIDIA sigue llevando la voz cantante, de ahí que sus gráficas sean las más abundantes en portátiles gaming de gama media y alta. AMD por el momento todavía no ha lanzado no ha lanzado las versiones de su familia de GPU Radeon RX 6000 para ordenadores portátiles (se espera que lo haga durante el primer semestre de este año), por lo que por el momento no hay portátiles con GPU RX 6000 y arquitectura RDNA 2.

Ya es posible encontrar portátiles con la última generación de GPU de NVIDIA, las RTX 3000 una magnífica opción mirando al presente y futuro, si bien la generación anterior sigue siendo una buena alternativa si nuestro presupuesto es más ajustado, con la RTX 2060 presente en equipos que rondan los mil euros. Aunque menos abundantes, también hay portátiles gaming interesantes con las gráficas Radeon RX 5000 integradas.

El paso de la arquitectura de Turing a la de Ampere de la mano de las nuevas RTX 3000 presenta mejoras notables en aspectos como el rendimiento o la refrigeración a precios más asequibles que sus predecesoras, democratizando el juego 4K y 60 FPS incluso con ray tracing activado en algunos títulos, si bien es interesante para jugar a 1440p y altas tasas de FPS.

Teniendo en cuenta los juegos que están por llegar y la inversión a realizar, nuestra recomendación como punto de partida es una RTX 2060, con buen rendimiento 1080p y a 1440p y que nos permite disfrutar de la tecnología RTX ausente en las generaciones previas, ya que el impacto de esta tecnología en los gráficos es potente. Eso sí, ten en cuenta que la RTX R060 es la opción más básica para disfrutar de la experiencia del ray tracing, pero no es la que ofrece el mejor rendimiento

En todo caso, es importante elegir la gráfica en consonancia a la resolución y la tasa de refresco del panel. La idea es escoger el modelo que nos permita jugar a la resolución nativa del panel con una cadencia de imágenes estable y lo más cercana posible a 60 Hz (60 FPS), o a la frecuencia de refresco máxima del panel (generalmente y muy recomendable 120 Hz o 144 Hz) o incluso 240Hz si apostamos por un equipo de lo más ambicioso y exigente.

No obstante, si el portátil dispone de puerto Thunderbolt 3 o posterior, también existe la opción de conectarlo a una caja eGPU y con ella ampliar potencia gráfica a tu gusto. Pero si no queremos complicarnos, la RTX 2060 es la opción base.

Sin desmerecer la CPU

La CPU es la encargada de la física, la inteligencia artificial o la resolución de nuestros juegos, de ahí que el procesador tenga gran incidencia en nuestra experiencia gaming. Eso sí, es importante destacar que la mayoría de los juegos no aprovechan todos los hilos de ejecución ni todos los núcleos de los procesadores.

En este sentido los juegos se benefician más de una CPU más rápida que de una capaz de manejar más hilos de ejecución. Siempre y cuando solo uses el ordenador para jugar, porque si también lo usas para creación de contenido (edición de foto y/o vídeo), te interesará además apostar por un chip rápido y con más hilos y núcleos.

AMD dio un golpe encima de la mesa en 2020 en rendimiento, desempeño gráfico y eficiencia con los Ryzen 4000 y los novísimos Ryzen 5000 Mobile siguen esa estela mejorando en aspectos como la reducción de latencia o una mayor frecuencia de reloj máxima. A pesar de ello, el combo dominante en el mercado gaming es el de procesadores Intel y gráficas NVIDIA.

Aterrizando el estado del arte de los CPU, nos interesa mirar portátiles para jugar que cuenten con procesadores Intel Core i5 o Core i7 de décima o undécima generación o, entre los modelos más asequibles, aquellos con chips AMD Ryzen 5 o Ryzen 7 4000 o 5000 (la mayoría de la generación anterior, aunque ya se empiezan a ver en el mercado modelos de la última generación), con muy buena relación calidad precio.

La serie predominante en el escenario gaming es la H (presente en los chips de Intel y AMD), de mayor rendimiento y consumo, la elegida para portátiles más grandes y voluminosos como son los equipos para jugar.

Otros componentes: RAM y almacenamiento

Tras aclarar qué GPU y CPU necesitamos, lo siguiente será elegir un modelo con suficiente RAM y espacio de almacenamiento para jugar.

Los portátiles gaming más baratos cuentan con 8GB de RAM, si bien lo mínimo recomendable es ir a modelos que dispongan de al menos 16GB de RAM, lo que nos permita simultanear el juego y otras actividades. Cuanta más RAM, mejor, si bien una cifra óptima para jugar a gran nivel son los 32GB. Si además lo quieres para editar vídeo/foto, apostar por más cantidad es una buena idea. En cuanto al tipo, al menos DDR4 y lo más rápida posible.

Quizás tu presupuesto sea ajustado, o simplemente busques un portátil gaming low cost para uso general y jugar de vez en cuando. Si es tu caso quizás te apañes con 8GB de RAM pero, antes de comprar, asegúrate de que puedas actualizarlo en el futuro con otros módulos de más capacidad.

Hoy en día es difícil encontrar ordenadores que no vengan con unidades SSD de almacenamiento, no obstante también los hay que incluyen soluciones de almacenamiento que combinan SSD con HDD, de modo que puedas aprovechar la velocidad de las SSD para el arranque y el espacio de los HDD para archivos. En ese caso, elige aquellos que cuenten con HDD de 7.200 rpm

Si buscamos un portátil gaming barato, la mejor opción es ir a por los que cuenten únicamente con un SSD, aunque no sea muy grande. Eso sí, lo mínimo para este escenario de uso son los 512GB. Como sucedía con la RAM, asegúrate de que puedas sustituir la unidad de almacenamiento sea una tarea sencilla.

Una pantalla a la altura

Aunque para una tarea tan exigente como jugar, no podemos olvidar que se trata de un ordenador portátil, es decir, que hemos de poder trasladarlo con relativa comodidad y/o usarlo en movilidad. Esto representa un desafío a nivel de diseño y de autonomía habida cuenta del hardware integrado para este desempeño.

La necesidad de unas dimensiones moderadamente contenidas hace que las diagonales más frecuentes en portátiles gaming sean las de 15,6 y 17 pulgadas, aunque hay excepciones para ganar el ligereza o, como en el caso de los HP Gaming, apuestan por quedarse en el medio con la 16,1 pulgadas. Por diversidad en el mercado, relación calidad precio y la movilidad, las 15 pulgadas son la diagonal más adecuada.

En cuanto a resolución y tasa de refresco, lo mínimo que vamos a encontrar son modelos Full HD y 60 Hz, aunque salvo los modelos más baratos, es bastante frecuente que alcancen frecuencias de 144 Hz. En portátiles de 17 pulgadas se aprecia mejor esa tasa de refresco, pero también merece la pena buscar modelos que suban hasta la resolución 1440p, a caballo entre el FHD y el 4K.

En la zona más premium del mercado vamos a ver algún portátil gaming con resolución 4K, pero son la excepción, ya que en las diagonales en las que nos movemos no es posible sacar todo el partido posible. No obstante, si buscas calidad de imagen, los hay con soporte para HDR. Asimismo, los portátiles más ambiciosos son implementan las tecnologías Nvidia G-Sync y AMD FreeSync, tecnologías que sincronizan la pantalla con las tarjetas gráficas, eliminando el tearing y el ghosting.

En todo caso, si el portátil va a ser tu único equipo para jugar y no vas a moverlo demasiado, valora adquirir un monitor gaming externo para aprovechar al máximo las bondades de la GPU aplicada a juegos triple A. Aquí te interesa no solo que tenga HDMI, sino también DisplayPort y USB-C con soporte para Thunderbolt, para usarlo con resoluciones y fps ambiciosas.

Portátiles gaming recomendados en función de presupuesto

Hasta 1.500 euros

Este rango de precios nos obliga a priorizar el hardware, buscando esencialmente una buena combinación de GPU y CPU que nos proporcionen una experiencia satisfactoria. En este sentido, los modelos más ajustados van a integrar procesadores y tarjetas gráficas de la generación anterior de AMD e Intel.

Tampoco conviene descuidar ni la RAM ni el almacenamiento, con esos 16GB y 512GB como mínimos para una inversión gaming de presente y futuro. No obstante, si encuentras una gran oferta que no cumpla estas premisas, asegúrate que puede actualizarse.

En todo caso, lo más importante es apostar por el equilibrio, de modo que minimicemos el efecto de cuello de botella derivado del componente limitado.

En cuanto a pantallas, es recomendable decantarse por los modelos de 15,6", más livianas en cuanto a requerimientos y va a ser complicado encontrar tasas de refresco o resoluciones altas.

MSI Bravo 15

MSI Bravo 15 A4DDR-217XES Pantalla 15.6" IPS FullHD 144Hz 45%NTSC Thin Bezel con FreeSync Premium Procesador AMD Ryzen 7 4800H Tarjeta gráfica AMD Radeon RX 5500M 4GB GDDR6 RAM 16GB, DDR4 8 GB x 2 (3200 MHz) Almacenamiento 512GB NVMe PCIe SSD Precio 999 euros

Este MSI Bravo es una buena opción low cost en la que el fabricante apuesta por AMD para la GPU y CPU logrando un conjunto equilibrado. Pese a lo ajustado del precio, destaca por su sistema de refrigeración Cooler Boost 5 y unas dimensiones contenidas. Eso sí, su oferta de puertos es más bien escasa.

Lenovo Legion Y540

Lenovo Legion Y540 Pantalla 15.6" FHD IPS 300 nits Anti-glare, 144Hz Procesador Core i7-9750H Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 RAM 16GB (2x 8GB SO-DIMM DDR4-2666) Almacenamiento 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe Precio 999 euros

Con la excepción de que el procesador es más veterano de lo que hemos recomendado y teniendo en cuenta que el tamaño de su SSD y la RAM cumplen con lo mínimo para una buena experiencia, si tu presupuesto máximo son los mil euros, este Lenovo Legion es probablemente la opción más interesante con puntos fuertes como su gráfica RTX con arquitectura de Turing y la tasa de refresco máxima de su panel.

Lenovo Legion Y540 - Portátil Gaming 15.6" FullHD 144Hz (Intel Core i7-9750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Nvidia RTX2060-6GB, Sin Sistema Operativo), Negro - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon por 999,99€

HP Pavilion Gaming 16

HP Pavilion Gaming 16-a0033ns Pantalla IPS de 16,1" FHD a 144 Hz, 300 nits,72 % NTSC Procesador Intel Core i7-10750H Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 RAM 16GB (2933 MHz) DDR4-SDRAM (2 x 8) Almacenamiento 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Precio 1.099 euros

Por 100 euros más esta propuesta de HP mantiene gráfica, cifras de RAM (aunque con mayor frecuencia de trabajo), SSD pero con un procesador de Intel más moderno. Además también sube el tamaño de la pantalla manteniéndose en unas dimensiones y peso habituales. Buena oferta de puertos y detalles como carga rápida (hasta el 50% de la batería en unos 45 minutos, según fabricante), teclado retroiluminado y compatible con dispositivos MU-MIMO

HP Pavilion Gaming 16-a0033ns - Ordenador portátil de 16.1" FullHD 144Hz (Intel Core i7-10750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Nvidia RTX2060-6GB, sin sistema operativo) negro - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 1.099,99€ PVP en PcComponentes 1199€

HP OMEN 15

HP OMEN 15-EN0004NS Pantalla IPS 15,6" FHD hasta 144 Hz con retroiluminación WLED, 300 nits, 72 % NTSC ( Procesador AMD Ryzen 7 4800H Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 RAM SDRAM DDR4-3200 de 16 GB (2 x 8 GB) Almacenamiento SSD de 1 TB PCIe NVMe M.2 Precio 1.199 euros

Diseño atractivo, una oferta de puertos de lo más completa, sistema de audio creado por Bang & Olufsen y refrigeración OMEN Tempest Cooling son algunos de los puntos fuertes de este HP OMEN.

Con una gráfica con arquitectura de Turing para disfrutar de una experiencia inmersiva en tus partidas gracias a sus especificaciones, lo más llamativo a nivel de hardware es el tamaño de su SSD y el poderío de los chips de AMD de última generación. Si lo prefieres con procesador Intel Core i7-10750H, en Amazon lo tienes al mismo precio

Nota: En estos momentos hay una oferta en El Corte Inglés de una versión de este HP OMEN con procesador AMD Ryzen 7 4800H, 16GB de RAM, SSD de 512GB y una GeForce RTX 2060 6GB por 999 euros muy interesante

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5 Pantalla 15.6" FHD IPS 144Hz Procesador Intel Core i7-10750H Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 6G-GDDR6 RAM 16GB (8GB GB DDR4 2933MHz + 8 GB DDR4 2933MHz ) Almacenamiento SSD de 1024GB PCIe NVMe Precio 1199 euros

Este Acer Nitro 5 constituye un equipo de lo más equilibrado para gaming con una alta relación entre prestaciones y coste, ya que es habitual que los modelos más asequibles racaneen con el espacio de almacenamiento (no obstante, también está la opción de ir por la versión con SSD de 512GB y Intel Core i5-10300H, disponible por 999 euros).

Con diseño característico gaming aunque sin grandes alardes, cuenta con teclado retroiluminado y un panel que permite alcanzar los 144 Hz de tasa de refresco para una experiencia más fluida.

Asus Rog Zephyrus G14

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE003 Pantalla 14" IPS FHD a 120Hz, 300nits / NTSC 72% / SRGB / 100% / Adobe 75,35% / Contraste 1000:1 / Procesador AMD Ryzen 7 4800HS Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 con Diseño Max-Q 6GB GDDR6 VRAM RAM 16GB (8GB + 8GB [EN PLACA]) DDR4 3200MHz Almacenamiento 1TB SSD M.2 PCIe NVMe Precio 1349 euros

Este es el portátil para jugar más ligero de nuestra selección, con 1,6 kg de peso gracias a su chasis de aluminio y su panel de 14" (por otro lado, también el más pequeño). Cuenta con una amplia oferta de puertos, sensor de huellas y bloqueo de seguridad

Aunque su solvente gráfica no es de última generación, la modernidad y poderío de su procesador por un lado y el tamaño de su SSD o la frecuencia de trabajo de su RAM hacen de este equipo una magnífica opción para gaming o creación de contenidos, en este último caso reforzada por la precisión cromática de su panel. Otra de sus bazas es la salida de audio, con sonido envolvente virtual de 5.1.2 canales con tecnología Dolby Atmos

Asus TUF Gaming Dash

Asus TUF Gaming Dash F15 FX516PR-HN002 Pantalla 15.6" LED Retroiluminado FHD hasta 144Hz Procesador Intel Core i7-11370H Tarjeta gráfica GeForce RTX 3070 with Max-Q Design RAM 16GB (8GB DDR4 on board + 8GB DDR4-3200 SO-DIMM) Almacenamiento 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD Precio 1487 euros

Hacerse con este Asus TUF Gaming Dash es una compra de presente y futuro ya que aunque hacerse con una gráfica de última generación de NVIDIA sea casi misión imposible (al menos a su PVP), no es tan complicado conseguir un equipo portátil que la integre, como es el caso. Procesador y gráfica modernísimos combinados con una RAM y un SSD más modestos, eso sí.

Con un peso moderadamente contenido para lo habitual en estos equipos y una oferta de puertos con ausencias como la de la toma de auriculares, pero con un USB-C compatible con Power Delivery, Display Port y Thunderbolt

ASUS TUF Gaming Dash F15 FX516PR-HN002 - Portátil gaming de 15.6" FullHD 144Hz (Intel Core i7-11370H, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX3070-8GB MaxQ , Sin sistema operativo) Negro - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 1.487,00€ PVP en PcComponentes 1499€

MSI Stealth 15M

Estética alejada de lo gaming (aunque aquí para gustos los colores) y 1,69 kg de peso para este modelo que destaca además por buena oferta de puertos con Thunderbolt 4 para conectarlo a periféricos ambiciosos en cuanto a resolución (hasta 8k), la implementación del estándar Wi-Fi 6 y un SSD de gran tamaño. En el "debe", se queda en la generación anterior de NVIDIA, aunque es un buena GPU en cuanto a prestaciones y nos permitirá disfrutar del ray-tracing.

MSI Stealth 15M Pantalla 15.6" FHD (1920*1080), IPS-Level 144 Hz 45% NTSC Procesador Core i7-1185G7 Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB GDDR6 RAM 16GB DDR4 2666 MHz (2 x 8GB) Almacenamiento 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD Precio 1499 euros

MSI Stealth 15M - A11SEK-055XES - Ordenador portátil de 15.6" FullHD 144Hz (Intel Core i7-1185G7, 16GB RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX2060-6GB, sin sistema operativo) Negro - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 1.349,00€ PVP en PcComponentes 1399€

Acer Predator Triton 300 SE

Acer Predator Triton 300 SE Pantalla LCD IPS Full HD (1920 x 1080 puntos) de 14 pulgadas y 144 Hz Procesador Intel Core i7 H35 de 11ª generación Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q RAM Hasta 32 GB DDR4 a 2933 MHz Almacenamiento Hasta 3 TB SSD PCIe NMVe Precio desde 1499 euros

Se espera su llegada este mes de febrero a partir de un PVP de 1499 euros (la versión más básica) que lo sitúan justo en esta franja de precios, con una propuesta muy atractiva gracias a la modernidad de su procesador y gráfica, de ultimísima generación.

Este portátil será además verdaderamente portable con argumentos como su peso de 1,7 kg y su grosor de 17,9 mm. Además dispondrá de tecnología de refrigeración AeroBlade de 5ª generación.

MSI GF75 Thin

MSI GF75 Thin 10UE-017XES Pantalla 17.3" FHD, 144Hz 45% NTSC Procesador Intel Core i7 -10750H Tarjeta gráfica RTX3060 Max-Q, GDDR6 6GB RAM 16GB (DDR IV 8GB*2 a 3200MHz) Almacenamiento 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD Precio 1499 euros

Para quienes quieran disfrutar del juego con una pantalla más grande sin aumentar notablemente el peso, este MSI GF75 Thin que integra un panel de más de 17 pulgadas gracias a sus bordes finos y diseño estilizado. Además de contar con una configuración equilibrada para gaming, destaca por integrar una gráfica de última generación

MSI GF75 Thin 10UE-017XES - Ordenador portátil de 17.3" FullHD 144Hz (Intel Core i7 -10750H, 16GB RAM, 512 GB SSD, Nvidia RTX3060-6GB Max-Q, Free DOS) Black - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 1.451,27€ PVP en PcComponentes 1499€

Hasta 2.500 euros

Este incremento en el presupuesto abre las puertas a contar con componentes de última generación e incluso subir un peldaño de las opciones básicas, aspirando por ejemplo a gráficas como la RTX 3070, además de aumentar esas cifras mínimas recomendadas en RAM y almacenamiento. como la RAM o el almacenamiento.

Otra mejora presente en este rango de precios la encontramos en las pantallas: ya podemos optar a modelos con paneles de más calidad, mayor diagonal y características ambiciosas para gaming, como son las altas tasas de refresco o el tiempo de respuesta.

Aquí ya encontramos modelos premium, con detalles que van a mejorar nuestra experiencia de juego, como configuraciones de sonido mejores, teclados mecánicos o una conectividad avanzada.

Gygabite Aero 15

Gigabyte AERO 15 OLED XA-7ES5130SD Pantalla 15.6" UHD 3840x2160 Samsung AMOLED Display (VESA DisplayHDR 400 True Black, 100% DCI-P3) Procesador Intel Core i7-10870H Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 GDDR6 6GB RAM 16GB (8x2 3200MHz 2x DDR4 Slots) Almacenamiento PCIe 512GB 2x M.2 SSD Precio 1649 euros

Gráfica de última generación para exprimir este portátil gaming cuya joya de la corona es la calidad y resolución de su pantalla, firmada por Samsung de tipo AMOLED y capaz de ofrecer unos colores más vivos. Configuración equilibrada con el pero de solo ofrecer medio tera de almacenamiento.

Diseño sobrio, buenos acabados y una propuesta de puertos completísima para exprimirla tanto en gaming como en generación de contenido. Hace unos meses analizamos el Gygabite Aero 15 de la generación anterior.

Dell G7 17

Diseño estilizado y premium para el Dell G7 17, que no escatima en detalles como teclado RGB de 4 zonas con WASD e iluminación del chasis y altavoz doble con sonido Nahimic. A nivel de hardware destaca por el tamaño de su SSD con una configuración solvente y una gran batería de 6 celdas y 97 Wh.

Dell G7 17 Pantalla Pantalla de 17,3" Full HD de 300 nits, 144 Hz, 9 ms, 72 % de gama de colores Procesador Intel Core i7-10750H Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 con memoria GDDR6 de 6 GB RAM DDR4 de 16 GB, 2933 MHz, 2 unidades de 8 GB Almacenamiento M.2 PCIe NVMe de 1 TB Precio 1699 euros

Gigabyte Aorus 15G

Sorprende el medio tera de almacenamiento – que afortunadamente puedes ampliar – en una configuración para gaming y creación de contenido tan ambiciosa, especialmente en cuanto a gráfica y RAM. Entre sus puntos fuertes, la calidad de su pantalla, calibrada de forma individual para entregar colores precisos.

Diseño robusto con amplia oferta de puertos, sistema de refrigeración WINDFORCE Infinity y una batería con autonomía de ocho horas según fabricante para jugar o crear a alto nivel estés donde estés

Gigabyte AORUS 15G XC-8ES2430SH Pantalla 15.6" IPS Thin Bezel FHD a 240Hz, 72% NTSC X-Rite PantoneCertified Procesador Intel Core i7-10870H Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU GDDR6 8GB RAM 32GB (16Gx22x DDR4 Slots (Max 64GB) 3200Mhz) Almacenamiento 512GB 2x M.2 SSD Precio 1699 euros

AORUS 15P XC-8ES2430SH 15.6" 240Hz FHD CML-H i7-10870H RTX 3070P GDDR6 8G 16Gx2 3200MHz PCIe 512G Win 10 Home PVP en PcComponentes 1699€ Hoy en Amazon por 1.920,00€

Asus Rog Strix G15

Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Pantalla 15.6" IPS FHD hasta a 300 Hz y tiempo de respuesta de 3ms y Adaptive-Sync. Con sRGB: 100%, Adobe: 75.35% Procesador AMD Ryzen 7 5800H Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 RAM 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM (2 x 16 GB) Almacenamiento 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 Precio 2099 euros

Súper atractivo si buscas músculo este Asus Rog Strix G15 que destaca, aparte de por su gráfica de última generación, su cantidad de RAM y su gran SSD, por ser de los primeros en integrar un modernísimo y potente chip de AMD para gaming con la nueva arquitectura Zen 3 acompañado por un panel que destaca por sus características para jugar.

Con un sistema de refrigeración que emplea un compuesto de metálico líquido, una batería de 90 Wh y completa oferta de puertos. Estética y funcionalidad, este modelo incluye un gran touchpad y barra de luz con Aura Sync.

MSI GP66 Leopard

MSI GP66 Leopard 10UG-064ES Pantalla 15,6" IPS Full HD hasta 144 Hz. 72%NTSC IPS-Level, close to 100%sRGB Procesador Intel Core i7 -10750H Tarjeta gráfica Nvidia RTX3070 de 8 GB GDDR6 RAM 16GB, DDR IV 8GB*2 (3200MHz) Almacenamiento 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD Precio 2099 euros

Para los amantes de la estética gaming este MSI GP66 Leopard con diseño deportivo con teclado de SteelSeries con retroiluminación RGB por tecla con SteelSeries Engine 3. Cuenta con tecnología de audio Nahimic 3 y refrigeración Cooler Boost 5 con 2 ventiladores dedicados. A nivel de hardware, gráfica, procesador y SSD para jugar sin concesiones, aunque es algo más rácano en cuanto a RAM y oferta de puertos.

Mountain Jade

Mountain Jade Pantalla 17,3" Full HD 240Hz Mate Procesador Intel Core i7-10870H Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3070 MaxQ 8GB GDDR6 RAM 32GB DDR4 2666 MHz SODIMM Almacenamiento SSD 1TB M.2 PCIe NVMe Precio Desde 1799 euros. (Esta versión por 2247 euros )

Estética sobria con diseño metálico estilizado y teclado retroiluminado, este Jade de Mountain destaca por las posibilidades de configuración a tu gusto (la configuración de arriba es solo una sugerencia) a un precio muy atractivo para los componentes integrados. Este modelo solo existe en diagonal de 17,3 pulgadas y, en el rango de precios en el que se mueve, se podría esperar algo más en cuanto a especificaciones del panel.

Hasta 5.000 euros

Si no solo buscamos potencia para ejecutar los juegos más potentes y otras tareas exigentes, sino que también buscamos la innovación a nivel de hardware y tecnologías, en este rango de precios los vamos a encontrar.

Las configuraciones de RAM son ambiciosas, con CPUs integrados ofrecen rendimientos propios de los potentes sobremesa – con su consecuente sistema de refrigeración – y las GPU son capaces de mover con solvencia lo que le echemos. En cuanto al espacio de almacenamiento, veremos unidades SSD de gran tamaño capaces de leer y escribir a las velocidades más altas.

Pero no solo es cuestión de componentes: en este rango de precios veremos modelos con diseños y características exclusivas, a nivel de materiales, ligereza o resoluciones 4K.

Asus ROG Zephyrus Duo 15

Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS-HF073T Pantalla Principal: 15.6" FHD hasta con 300Hz G-SYNC PANTONE Validated y NVIDIA G-SYNC. Pantalla secundaria ScreenPad Plus: 14.1" LED 4K a 60Hz multitáctil Procesador Intel Core i7-10875H Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2080 Super-8GB con diseño Max-Q RAM 32GB (16GB + 16GB [EN PLACA]) DDR4 3200MHz Almacenamiento 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 Performance Precio 2599 euros

Con un hardware de lo más competente con el único pero de integrar una GPU de la generación anterior (pero potente), este Asus ROG Zephyrus Duo 15 tiene como rasgo diferencial sus dos pantallas, una segunda de tipo táctil especialmente interesante para productividad.

Por lo demás, es un portátil gaming cuidado, con una pantalla ultrarrápida de 300 Hz y3 ms para juegos competitivos, gran batería de 90 Wh, refrigeración con metal líquido, conectividad muy completa y diseño estilizado.

ASUS ROG Zephyrus GX550LXS-HF073T - Ordenador portátil Gaming de 15.6" FullHD 300Hz (Intel Core i7-10875H , 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 2080 Super-8GB, Windows 10) Gris - Teclado QWERTY Español PVP en PcComponentes 2599€ Hoy en Amazon por 2.700,00€

Dell Alienware M15

Dell Alienware M15 Pantalla 15,6" Full HD a 300 Hz, 3 ms tiempo de respuesta, 300 nits, 100 % de gama de colores sRGB Procesador Intel Core i9-10980HK Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 con memoria GDDR6 de 8 GB RAM DDR4 de 32 GB y 2933 MHz Almacenamiento RAID0 de 1 TB (2 SSD PCIe M.2 de 512 GB) Precio 3149 euros

Con un diseño muy delgado y liviano gracias al empleo materiales de aleación de magnesio y sobrado de músculo en todos los apartados de hardware para gaming o tareas de edición (aunque puedes elegir el hardware que mejor se ajuste a tus necesidades), el nuevo Dell Alienware M15 cuida de detalles importantes como la refrigeración o la pantalla, tanto para títulos competitivos como para quienes necesiten de colores precisos.

MSI GE76 Raider

MSI GE76 Raider 10UH-061ES Pantalla 17.3" FHD, 300Hz, close to 100%sRGB Procesador Intel Core i7 -10870H Tarjeta gráfica Nvidia RTX3080 de 16 GB GDDR6 RAM 32GB, DDR4 16GBx2 a 3200MHz) Almacenamiento 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD Precio 3699 euros

Rozando los 3 kg de peso, este MSI GE76 Raider es un gran candidato para gamer exigente tanto por el hardware integrado como por su sistema de refrigeración, la tasa de refresco de su pantalla (con True Color) y su sistema de sonido, con tecnología de audio Nahimic 3 para audio envolvente y su configuración de doble altavoz con woofer. Para jugar estés donde estés, una gran batería de 99,9 Wh y conectividad Wi-Fi 6E AX210 + Bluetooth v5.2.

MSI GE76 Raider 10UH-061ES - Ordenador portátil de 17.3" FullHD 300Hz (Intel Core i7 -10870H, 32GB RAM, 1 TB SSD, Nvidia RTX3080-16GB, Windows 10 Home) Titanium Blue - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 3.099,00€ PVP en PcComponentes 3099€

Razer Blade 15 Advanced (2020)

Razer 15 Advanced RZ09-03305E53-R3E1 Pantalla 15,6" OLED 4K a 300 Hz Procesador i7-10875H Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER with Max-Q (8GB GDDR6 VRAM) Studio Edition RAM 16GB Dual-Channel (8GB x 2) DDR4-2933MHz Almacenamiento 1TB SSD (M.2 NVMe) Precio 3699 euros

Difícil de encontrar el Razer Blade 15 Advanced (2020) en nuestras fronteras. Destaca por la calidad de su pantalla con una impresionante tasa de refresco y detalles premium como su diseño estilizado de 0,7 mm de grosor, su touchpad de cristal para ganar en precisión o su teclado con RGB Razer Chroma sin descuidar la oferta de puertos.

Ambicioso a nivel de hardware, pasa factura que al tratarse de un modelo de 2020 no integra las gráficas de última generación de NVIDIA, si bien la integrada ofrece un desempeño de alto nivel.

Razer 15 Modelos avanzados (CH5-T/15.6/4K-OLED/i7/16GB/RTX 2080S/1TB). Hoy en Amazon por 3.699,99€

Ahorra más de un 20% en la suscripción anual o mensual a Disney+ antes del 23 de febrero PVP en Disney+ 69,99€/año o 6,99€/mes

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.