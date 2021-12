Asus ROG Zephyrus M16 análisis características precio especificaciones

En un portátil gaming, contar con una buena diagonal es un aspecto que para muchos usuarios resulta esencial. El ASUS ROG Zephyrus M16 se presenta en el mercado como un contundente equipo para jugar en movilidad tanto por potencia como por conectividad y diagonal de pantalla, al mismo tiempo que se posiciona como un portátil válido para mucho más gracias al formato de su pantalla y calidad de la misma. En Xataka ya lo hemos probado a fondo.

Ficha técnica del Asus ROG Zephyrus M16

Asus ROG Zephyrus M16 PANTALLA LCD IPS de 16 pulgadas con formato 16:10, validación Pantone y Adaptive-Sync RESOLUCIÓN QHD+ a 165 Hz MICROPROCESADOR Intel Core i9-11900H GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6 (100 W) MEMORIA PRINCIPAL 2x16 GB DDR4 3.200 MHz (máximo 48 GB) ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 + ranura PCIe Gen 3 libre CONECTIVIDAD Conector de audio combinado de 3,5 mm HDMI (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A + 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 1x USB 4 Tipo C (Thunderbolt 4 y Displayport) 1x MiniDisplayPort 1.4 1x Lector de tarjetas SD Express 1x LAN RJ45 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.2 SONIDO 4 x 2W woofer con Smart Amp Technology 2 tweeter de 2 W BATERÍA 90 WH GROSOR 1.99 cm PESO 1.9 kg PRECIO 2518 euros

Un portátil grande pero compacto y bien conectado

El ASUS ROG Zephyrus M16 realiza un importante ejercicio de malabarismo a nivel de diseño para conseguir una carcasa que no penalice la potencia bruta de su interior y a la vez resulte atractiva, con justo nivel de atención al detalle y sin desaforarse a nivel de dimensiones.

Justo en este último punto esta para mí lo más destacado a nivel de diseño: poder disfrutar de un portátil con pantalla de 16 pulgadas sin un tamaño ni peso excesivo y en el que, a su vez, se ha respetado mucho la conectividad del equipo. El ASUS ROG Zephyrus M16 se queda en un grosor de 1.99 cm y un peso de 1.9 kg.

La apariencia de este nuevo Zephyrus es elegante, destacando la parte superior de la carcasa, que viene perforada con más de 8000 agujeros los cuales disponen por debajo de una película prismática que le otorga un efecto de reflejos aleatorios dependiendo de la luz y el ángulo desde el que observemos esa parte del portátil.

El diseño del ASUS ROG Zephyrus M16 es ante todo práctico, buscando un equilibrio entre parámetros físicos para no quedar penalizado en ningún campo ... pero tampoco destacar en ninguno

El resto del equipo, incluida la parte interior de los resposamanos, mantiene el mismo tono oscuro y mate no muy proclive a mantener las huellas o la suciedad.

El diseño, elegante y discreto, ofrece algún toque distintivo marca de la casa

Un detalle que me ha gustado del diseño de este ASUS Zephyrus es que la pantalla permite una inclinación total hasta los 180 grados, dando así mucha flexibilidad al usuario, aunque la contrapartida es que el equipo resulta menos resistente y robusto que lo que hace sentir su apariencia.

La apertura de la pantalla hace que el teclado del ASUS ROG Zephyrus M16 quede elevado en la parte trasera. Esa inclinación a mi me parece acertada a nivel ergonómico a la vez que deja bastante espacio para la refrigeración de ese lugar crítico en la carcasa, aunque a costa de que, como veremos en el apartado de refrigeración, buena parte del aire caliente se extraiga justo por esos disipadores que apuntan directamente al panel.

La pantalla inclinada facilita la refrigeración del equipo y mejora la ergonomía del teclado

También consigue el usuario una alta flexibilidad observando la variada conectividad del equipo, que aprovecha ese grosor "controlado" para poder ofrecer, entre otros, un puerto HDMI 2.0b y uno Ethernet.

El resto de puertos ya son más habituales en cualquier equipo, desde el conector de audio combinado de 3.5 mm a los dos puertos USB-A 3.2 (uno Gen 2 y otro Gen 1), el puerto USB-C 3.2 Gen 2, el Thunderbolt 4 con soporte DisplayPort así como un lector de tarjetas microSD (UHS-II, 312MB/s). También incluye un puerto Kensington Lock.

La alta conectividad se concentra casi en exclusiva en el lateral izquierdo del equipo

La conectividad inalámbrica está protagonizada por Wifi 6 (pero no Wifi 6e) y Bluetooth 5.2.

En cuanto a la identificación biométrica, aunque no hay pista alguna en el diseño, el botón de encendido, situado sobre el teclado de manera aislada, hace las veces de un rápido y fiable sistema de lectura de huella dactilar.

Una gran pantalla para jugar ... y mucho más

La principal razón de ser del ASUS Zephyrus M16 la encontramos en su pantalla. Hablamos de una diagonal de 16 pulgadas en formato 16:10 con una importante reducción de los bordes, lo que la hace más inversiva.

La pantalla, de 16 pulgadas y formato 16:10, es la razón de ser de este modelo dentro de la excelente familia Zephyrus de ASUS

El panel es de tipo IPS y cuenta con una resolución QHD (2560 x 1600 píxeles), tecnología Adaptive-Sync, refresco de 165 Hz y tiempo de respuesta de 3 ms. Además es un panel certificado Dolby Vision y viene con cobertura antirreflejos.

Esta cobertura, aunque con menos sentido en el caso de equipos no destinados principalmente a ser usados en exteriores, no penaliza la calidad global del panel, que resulta colorido, con gran contraste y buen nivel de brillo que alcanza los 450 nits. La resolución, entre 1080p y 4K, me parece adecuada para equilibrar tanto las labores de juego como más profesionales o de trabajo.

Y es que, además de sus buenas dotes como pantalla para jugar, ASUS no ha querido dejar pasar con este nuevo Zephyrus M16 la oportunidad de colocar en el mercado un portátil con el que no es necesario renunciar a poder realizar con él labores profesionales relacionadas con la imagen y el vídeo. Para ello el panel cuenta con validación Pantone para una mayor precisión de color (además de venir calibrada de fábrica) y cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3.

Con el software de ASUS podemos configurar diferentes perfiles de imagen para ajustar la experiencia a lo que necesitamos en cada momento.

El formato 16:10 y la cobertura DCI-P3 de su panel hacen de este ASUS un equipo a tener en cuenta por "creativos gamers"

Como hemos adelantado, la pantalla resulta especialmente inversiva por lo reducidos de todos sus marcos, incluso el superior y especialmente el inferior, algo que no es muy habitual en este tipo de portátiles.

Los marcos de la pantalla, incluso el inferior, son muy reducidos

Pese a ello, hay sitio para mantener la webcam en un lugar adecuado y no trasladarla a extraños sitios poco o nada prácticos. Eso sí, la webcam tiene una resolución máxima de 720p y la calidad justa para escenarios con buena iluminación.

Sonido Dolby Atmos potente

Durante la prueba de este ASUS ROG Zephyrus M16 no solo hemos podido disfrutar jugando sino también reproduciendo contenido. Y ahí, el sistema de sonido que tanto nos había gustado al jugar, remató la experiencia multimedia de este ASUS.

El ASUS ROG Zephyrus M16 disfruta de una configuración de seis altavoces (2 tweeter + 4 woofer de 2W cada uno), con cancelación de fuerza para los woofer y compatibles con audio por Dolby Atmos y Hi-Res Audio. El sonido resulta especialmente potente y fiel, sin vibraciones aunque esperábamos algo más de refuerzo de graves.

En cuanto a los micrófonos, hay una matriz con recogida de sonido trimodal (estéreo, omnidireccional y cardioide), la cual cuenta con cancelación de ruido bidireccional con IA que ayuda a que las videollamadas y conversaciones durante los juegos sean más limpias. En nuestro caso lo hemos podido probar con ruido ambiente continuado de tráfico y obras cercanas y sí que se aprecia una ligera mejora en las conversaciones.

Core i9 y RTX 3070: combinación ganadora

El interior del ASUS ROG Zephyrus M16 es el que podríamos considerar actualmente como el estándar de gama alta para este tipo de portátiles gaming ambiciosos si optamos por un modelo con procesadores que no sean AMD.

El procesador es el Intel Core i9-11900H con sus 8 núcleos y 16 hilos, el cual puede alcanzar una frecuencia de hasta 4,9 GHz. El otro miembro de la pareja de baile en la elección más completa disponible para este portátil es la Nvidia GeForce RTX 3070, en su versión de 80 W capaz de alcanzar una frecuencia de 1390 MHz con ROG Boost (8GB GDDR6).

En cuanto a la memoria RAM, es de tipo DDR4-3200 y admite hasta 48 GB. El modelo que nosotros hemos analizado contaba con 32 GB distribuidas en 16 GB soldadas en placa y una ranura accesible por el usuario.

La unidad de almacenamiento es PCIe 4.0 con tamaño de hasta 2 TB, pero en caso necesario (nunca viene mal para equipos gaming y con los que vamos a trabajar a nivel profesional con foto y vídeo) podemos ampliar la capacidad de almacenamiento con una segunda ranura M.2 SSD en este caso PCIe Gen 3 y RAID 0.

En las pruebas con CrystaldiskMark, la unidad SSD alcanzó los 5000 MB/s y 6800 MB/s en escritura y lectura respectivamente.

A nivel de rendimiento bruto, la combinación del Core i9 y la gráfica de Nvidia coloca a este equipo en lo más alto entre equipos gaming que no cuentan con la RTX 3080. En la prueba con Cinebench R23 este portátil obtuvo una puntuación superior a los 12.000 puntos usando el modo Turbo en la configuración del sistema. Si optamos por un modo más contenido para, como veremos, evitar ruido, el rendimiento se reduce en un 30%.

En las pruebas con PCMark 8, nuestra configuración del ASUS ROG Zephyrus M16 consiguió más de 9000 puntos en el test Creative y de 6000 en el Work. Del apartado gráfico hay que indicar que las pruebas sintéticas con Time Spy Extreme y Fire Strike Ultra se quedaron en 4800 y 6400 puntos respectivamente.

Pasando a pruebas reales, realizamos pruebas iniciales con resolución FullHD y calidad máxima en juegos como Battlefield V (121 fps), Far Cry 5 (118 fps), Shadow of Tomb Raider (97 fps) o The Division 2 (97 fps), para posteriormente realizar las mismas mediciones pero optando por jugar con la resolución nativa del panel del portátiles, QHD`. En estas condiciones, rondamos de media los 980 fps para los títulos Battlefield V (92 fps), Far Cry 5 (89 fps) o Shadow of Tomb Raider (83 fps).

Metal líquido y mucha superficie para refrigerar

Siendo un equipo tan compacto, el ASUS ROG Zephyrus M16 tenía el gran reto de ofrecer una solución equilibrada para la refrigeración. Eso se aprecia desde el mismo diseño del equipo, que cuenta con cuatro disipadores situados en ambos laterales así como en la zona de la bisagra de la pantalla. Justo ahí quedan a la vista los tres LEDs de estado del equipo.

El diseño exterior busca cualquier resquicio para ayudar en la refrigeración

Además, para la refrigeración, ASUS combina hasta 6 caloductos (heat pipes) con dos ventiladores y que cuentan con 84 aspas que varían el grosor desde la base a la punta, todo ello combinado con un compuesto térmico de metal líquido.

El sistema de refrigeración, consumo y ruido en funcionamiento es correcto hasta que empezamos a querer exprimir al Intel Core i9. En esta situación Intel tiene todavía un importante trabajo por hacer

Esta combinación funciona bastante bien mientras no le exigimos lo máximo al equipo o lo tenemos configurado en un perfil que no es el Turbo. En esas condiciones, la CPU, según nuestras pruebas, no supera los 70 grados centígrados, y el ruido en funcionamiento del equipo no es molesto ni escandaloso.

Cuando las temperaturas de la CPU superan los 50 grados, los ventiladores empiezan a funcionar pero lo hacen a una frecuencia bastante regular y con una sonoridad baja y continua, sin picos ni sorpresas para lo habitual en portátiles muy potentes.

Pero si necesitamos exprimir al máximo el equipo, o lo que es lo mismo, al Intel Core i9, conviene recurrir a la fuente de alimentación propietaria para que tengamos disponible entonces el modo de funcionamiento Turbo, el cual maximiza el rendimiento sin tener en cuenta el ruido que se genere.

En este modo la temperatura de la CPU se eleva mucho y roza los 95 grados centígrados, y en esa situación, además de un problema para el consumo y rendimiento sostenido del equipo, el ruido del sistema de refrigeración es muy evidente y continuo (de media superior a los 52 dB), no apto para cualquier situación. Sin embargo, el calor que se aprecia al tacto en las diferentes partes críticas del equipo, especialmente en los reposamuñecas o el teclado, es muy reducido.

El comportamiento del equipo a nivel de refrigeración y por lo tanto de ruido en funcionamiento podemos personalizarlo según las circunstancias o nuestras preferencias recurriendo al software Armouny Crate.

Autonomía algo justa para un portátil ligero

Pese a que estamos ante un portátil gaming que podemos considerar como bastante ligero por sus 1.9 kg de peso para una diagonal de 16 pulgadas y un interior contundente, esperábamos algo más de autonomía para este equipo, habida cuenta de los mejores resultados que hemos obtenido en equipo similares pero que contaban con procesadores de AMD.

Y eso que el ASUS ROG Zephyrus M16 no va corto de capacidad de batería, con un total de 90 Wh. Sin embargo, en nuestras pruebas de uso real con la misma carga de trabajo que usamos en nuestros análisis de portátiles, el Zephyrus M16 se quedó de media en una autonomía de entre 5 y 6 horas, lo que supone un par de horas menos de lo deseado.

El tamaño y peso del cargador propietario no invita a llevarlo a todos lados con nosotros, aunque siempre podremos cargarlo vía USB-C

El ASUS ROG Zephyrus M16 incluye un cargador propietario de 200 W bastante pesado y grande y con el que en poco mas de media hora tenemos el 50% de la batería cargada. Existe la posibilidad de usar el puerto USB-C para la carga del dispositivo, pero ésta es más lenta y además no es suficiente si queremos usar el modo Turbo de funcionamiento.

Uno de los mejores teclados en portátiles

El teclado del ASUS ROG Zephyrus M16 es otro de los elementos muy destacados de este portátil gaming. ASUS lo ha cuidado bastante para ofrecer un teclado de buen tamaño y muy centrado en el juego y las funciones asociadas a la gestión del equipo más que una distribución clásica.

El tacto del teclado es de los mejores del sector gaming si obviamos a los de tipo mecánico. Es muy silencioso, con respuesta precisa y excelente feedback pero a mismo tiempo muy rápida.

Algo que no falta en este teclado de ASUS es la retroiluminación RGB, la cual puede gestionarse y personalizarse desde la aplicación Armoury Crate de ASUS. La visualización del teclado con poca luz es bastante buena.

El touchpad, uno de los grandes olvidados en muchos portátiles gaming, tiene una importancia mayúscula en este ASUS Zephyrus M16

El touchpad, que en algunas familias de portátiles gaming queda muchas veces en el ostracismo, en este ASUS ROG Zephyrus M16 tiene un tamaño decente y una calidad alta, tanto por el cristal con el que está fabricado como en el tacto y respuesta a los clics y los gestos.

ASUS ROG Zephyrus M16, la opinión y nota de Xataka

Hay ya varias marcas potentes que van a la caza y captura de un usuario que busque un gran portátil para jugar pero sin renunciar a aspectos importantes para labores profesionales más allá de la potencia, que siempre se le supone a un buen ordenador gaming.

En ese ASUS ROG Zephyrus M16, además de sus grandes prestaciones como portátil para jugar, nos hemos encontrado una gran pantalla tanto por calidad como por formato así como aspectos muy cuidados para un profesional como el teclado, la conectividad o el touchpad, eso sí, con algún sacrificio como el ruido en funcionamiento cuando le exigimos lo máximo, una autonomía mejorable así como un precio elevado.

9,1 Diseño9,25 Pantalla 9,25 Rendimiento9,5 Teclado/trackpad9,25 Software8,75 Autonomía8,75 A favor Rendimiento

Uno de los mejores teclados del mercado en portátiles

Sonido potente y con correcto refuerzo de graves

Pantalla de gran calidad y polivalente En contra Autonomía algo justa

Ruído en funcionamiento cuando le exigimos lo máximo

Conectividad Wifi 6 y Ethernet mejorable en esta gama de portátiles

Precio alto



El ordenador ha sido cedido para la prueba por parte de ASUS. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas