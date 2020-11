NVIDIA GeForce RTX 3070, análisis: esta es la aspirante a superventas en la familia RTX 3000, y sí, su rendimiento es monstruoso

Hacía mucho tiempo que el mercado de las tarjetas gráficas no nos ofrecía tantas emociones fuertes como este año. NVIDIA está colocando en las tiendas unas soluciones que ponen en nuestras manos un rendimiento muy superior al de las tarjetas gráficas a las que reemplazan a un precio similar. Más por el mismo dinero. Y AMD parece llegar a esta generación mejor preparada que en años anteriores y dispuesta a medirse con NVIDIA en todas las gamas de producto, incluido el nivel prémium. Comprobaremos si realmente es así cuando analicemos a fondo sus nuevas Radeon RX 6000.

Hace solo unas semanas analizamos a fondo la ambiciosa GeForce RTX 3080, una tarjeta gráfica que está un peldaño por encima en precio, y probablemente también en prestaciones (lo comprobaremos a lo largo de este artículo), de la GeForce RTX 3070 en la que estamos a punto de zambullirnos. Sin embargo, esta última es aproximadamente 200 euros más barata, un ahorro que la coloca al alcance de un abanico de usuarios mayor. Si hay una tarjeta de las tres que dan forma actualmente a la familia GeForce RTX 3000 que tiene lo que hace falta para ser una superventas, esa es la RTX 3070. Veamos si está a la altura de las expectativas.

NVIDIA GeForce RTX 3070: especificaciones técnicas

Los procesadores gráficos de la familia GeForce RTX 3000 están siendo fabricados por Samsung utilizando su fotolitografía de 8 nm, y no por TSMC, que es el fabricante de semiconductores que ha producido las últimas generaciones de chips GeForce. No obstante, NVIDIA asegura que sus ingenieros han colaborado con los técnicos de Samsung con el propósito de refinar y personalizar la tecnología de integración utilizada en la fabricación de sus nuevas GPU.

El procesador gráfico GeForce RTX 3070 tiene más de casi todo que la GPU GeForce RTX 2070 SUPER a la que sucede: más transistores, núcleos CUDA, núcleos RT y unidades de cálculo

Si echáis un vistazo a la tabla de especificaciones que publicamos un poco más abajo comprobaréis que el procesador gráfico GeForce RTX 3070 tiene más de casi todo que la GPU GeForce RTX 2070 SUPER a la que sucede. Más transistores. Más núcleos CUDA, RT y unidades de cálculo. Y también tiene una caché de nivel 1 mayor. Sin embargo, NVIDIA no se ha limitado a dotar a sus nuevas GPU de más fuerza bruta.

Y es que Ampere, la arquitectura implementada en los procesadores gráficos RTX 3000, introduce innovaciones que persiguen incrementar el rendimiento y la eficiencia de las tarjetas gráficas que apuestan por ellos. El escenario de uso más exigente al que puede enfrentarse una GPU actualmente requiere la combinación de la resolución 2160p y el renderizado mediante trazado de rayos, por lo que este es el frente en el que, sobre el papel, Ampere aventaja con holgura a la arquitectura Turing.

Las tecnologías implementadas por NVIDIA en el procesador gráfico GeForce RTX 3070 son idénticas a las de la GPU GeForce RTX 3080 que analizamos hace varias semanas, por lo que las secciones de este análisis en las que indagamos en la arquitectura Ampere y en el impacto que tiene la tecnología DLSS 2.0 en la calidad de imagen son las mismas del artículo que dedicamos a la tarjeta gráfica GeForce RTX 3080. Si ya habéis leído nuestro análisis de esta última solución y no necesitáis repasar en qué consisten estas innovaciones os sugerimos que paséis estas secciones por alto. Estas son las mejoras más relevantes introducidas por NVIDIA en las tarjetas gráficas de la familia GeForce RTX 3000:

Integran una cantidad de núcleos CUDA sensiblemente mayor. Estos núcleos se responsabilizan de llevar a cabo los cálculos complejos a los que se enfrenta una GPU para resolver, entre otras tareas, la iluminación general, el sombreado, la eliminación de los bordes dentados o la física. Estos algoritmos se benefician de una arquitectura que prioriza el paralelismo masivo , por lo que cada nueva generación de procesadores gráficos de NVIDIA incorpora más núcleos CUDA. La GPU de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3070 que vamos a analizar en este artículo tiene 5.888 núcleos de este tipo.

Incorporan más núcleos RT (Ray Tracing). Estas son las unidades que se encargan expresamente de asumir una gran parte del esfuerzo de cálculo que requiere el renderizado de las imágenes mediante trazado de rayos, liberando de este estrés a otras unidades funcionales de la GPU que no son capaces de llevar a cabo este trabajo de una forma tan eficiente. Son en gran medida responsables de que las tarjetas gráficas de las series GeForce RTX 2000 y 3000 sean capaces de ofrecernos ray tracing en tiempo real. El procesador gráfico GeForce RTX 3070 tiene 46 núcleos RT de 2ª generación .

También tienen unos núcleos Tensor más avanzados. Al igual que los núcleos RT, los núcleos Tensor son unidades funcionales de hardware especializadas en resolver operaciones matriciales que admiten una gran paralelización, pero estos últimos han sido diseñados expresamente para ejecutar de forma eficiente las operaciones que requieren los algoritmos de aprendizaje profundo y la computación de alto rendimiento. Los núcleos Tensor ejercen un rol esencial en la tecnología DLSS (Deep Learning Super Sampling) de la que hablaremos a lo largo de todo este análisis. La GPU GeForce RTX 3070 tiene 184 núcleos Tensor de 3ª generación.

Las tarjetas gráficas de la familia GeForce RTX 3000 implementan la tecnología Reflex , que persigue reducir la latencia a lo largo de todo el cauce de la señal para minimizar el lapso de tiempo que se extiende desde el momento en el que damos una orden desde nuestro teclado o ratón hasta el instante en el que tiene un efecto en el monitor. Esta innovación reduce sensiblemente la latencia, especialmente cuando se incrementa la resolución. Si queréis conocerla a fondo no os perdáis el artículo en el que la analizamos.

La nueva tecnología RTX IO permite a la GPU intervenir en la descompresión de los datos almacenados en la unidad de almacenamiento secundario para reducir los tiempos de carga y liberar a la CPU de la mayor parte del estrés impuesto por esta tarea. Los algoritmos de descompresión pueden sacar partido al paralelismo inherente de los procesadores gráficos.

La aplicación NVIDIA Broadcast recurre a la inteligencia artificial para, según sus creadores, mejorar nuestra experiencia cuando hablamos a través de una videollamada o emitimos contenido en vivo. Sus tres funciones principales son eliminar el ruido en segundo plano, recrear un fondo virtual y actuar sobre el encuadre de forma automática.

Estas son las primeras tarjetas gráficas de NVIDIA capaces de comunicarse con los demás componentes de nuestros ordenadores a través de un enlace PCI Express 4.0 . No obstante, funcionan perfectamente en una placa base con buses PCI Express 3.0. De hecho, aún no está claro el impacto que tendrá el salto a la norma 4.0 desde el punto de vista de los gráficos porque tendremos que averiguar en qué condiciones consigue saturar el subsistema gráfico un enlace PCIe 3.0. A priori la CPU tiene un impacto mucho más profundo en el rendimiento con los juegos, especialmente si buscamos las mayores cadencias de fotogramas posibles.

El puerto HDMI de las GeForce RTX 3000 implementa la norma 2.1. No cabe duda de que esta es una gran noticia porque nos va a permitir sacar más partido a nuestro PC cuando lo conectemos a un televisor de última hornada que también satisfaga esta norma. Bienvenidos sean los gráficos con resolución 4K UHD con una cadencia de imágenes variable de hasta 120 FPS (los paneles de los televisores más ambiciosos trabajan con un refresco nativo de 120 Hz).

En algunas de las innovaciones que acabamos de revisar indagaremos con un poco más de profundidad en la sección del análisis que dedicaremos a la arquitectura Ampere, pero para ir abriendo boca aquí tenéis la tabla que detalla las especificaciones de la GeForce RTX 3070 Founders Edition que hemos analizado a fondo. En la tabla también hemos incluido a modo de referencia las características de la GeForce RTX 2070 SUPER, la GeForce RTX 3080 y la GeForce RTX 2080 SUPER para poner en contexto las mejoras que introduce esta nueva tarjeta gráfica de NVIDIA.

NVIDIA GEFORCE RTX 3070 NVIDIA GEFORCE RTX 2070 SUPER NVIDIA GEFORCE RTX 3080 NVIDIA GEFORCE RTX 2080 SUPER ARQUITECTURA Ampere Turing Ampere Turing TRANSISTORES 17.400 millones 13.600 millones 28.000 millones 13.600 millones FOTOLITOGRAFÍA 8 nm Samsung (tecnología de integración personalizada para NVIDIA) 12 nm TSMC 8 nm Samsung (tecnología de integración personalizada para NVIDIA) 12 nm TSMC NÚCLEOS CUDA 5.888 2.560 8.704 3.072 NÚCLEOS RT 46 (2ª generación) 40 (1ª generación) 68 (2ª generación) 48 (1ª generación) NÚCLEOS TENSOR 184 (3ª generación) 320 (2ª generación) 544 (3ª generación) 384 (2ª generación) UNIDADES DE CÁLCULO (CU) 46 40 68 48 CACHÉ DE NIVEL 1 128 Kbytes 64 Kbytes 192 Kbytes 64 Kbytes CACHÉ DE NIVEL 2 4 Mbytes 4 Mbytes 5 Mbytes 4 Mbytes FRECUENCIA DE RELOJ MÁXIMA 1,73 GHz 1,77 GHz 1,71 GHz 1,81 GHz MEMORIA DEDICADA 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 10 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 BUS DE MEMORIA 256 bits 256 bits 320 bits 256 bits FRECUENCIA DE LA MEMORIA 1.750 MHz 1.750 MHz 2.375 MHz 1.937 MHz VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE LA MEMORIA 448 GB/s 448 GB/s 760 GB/s 496 GB/s SHADER TFLOPS (FP32) 20,3 9,06 29,77 11,15 TENSOR TFLOPS 162,6 57,4 238 89 RENDIMIENTO RT 10 Gigarrayos/s 6 Gigarrayos/s 10 Gigarrayos/s 8 Gigarrayos/s OPERACIONES RT 78 RTX-OP/s 52 RTX-OP/s 78 RTX-OP/s 63 RTX-OP/s OPERACIONES DE RASTERIZACIÓN 96 ROP/s 64 ROP/s 88 ROP/s 64 ROP/s UNIDADES DE MAPAS DE TEXTURAS 184 TMU 160 TMU 272 TMU 192 TMU TASA DE TEXTURAS 317,4 Gtexels/s 283,2 Gtexeles/s 465 Gtexeles/s 248 Gtexeles/s TASA DE PÍXELES 165,6 Gpíxeles/s 113,3 Gpíxeles/s 164 Gpíxeles/s 116 Gpíxeles/s DIRECTX 12 ULTIMATE Sí Sí Sí Sí INTERFAZ PCI EXPRESS PCIe 4.0 PCIe 3.0 PCIe 4.0 PCIe 3.0 REVISIÓN HDMI 2.1 2.0b 2.1 2.0b REVISIÓN DISPLAYPORT 1.4a 1.4 1.4a 1.4 DLSS 2.0 Sí Sí Sí Sí RANURAS OCUPADAS 2 2 2 2 TEMPERATURA MÁXIMA DE LA GPU 93 ºC 88 ºC 93 ºC 89 ºC CONSUMO MEDIO 220 vatios 215 vatios 320 vatios 250 vatios POTENCIA RECOMENDADA PARA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 650 vatios 650 vatios 750 vatios 650 vatios CONECTORES DE ALIMENTACIÓN 1 x 8 pines 6 pines + 8 pines 2 x 8 pines 6 pines + 8 pines PRECIO 549,90 euros 529,99 euros 734,10 euros 715,90 euros

Asus GeForce RTX 3070 Dual 8 GB GDDR6 PVP en PcComponentes 549,90€

La GeForce RTX 3070 «Founders Edition», en detalle

Como podéis ver en la siguiente fotografía de detalle, la dotación de salidas de vídeo de esta tarjeta gráfica es generosa. Y es que incorpora tres salidas DisplayPort 1.4a idóneas para instalaciones multimonitor, así como una salida HDMI que, como he mencionado unos párrafos más arriba, implementa la norma 2.1. Cuando enviamos la señal de vídeo a un televisor que también incorpora esta tecnología podemos entregarle imágenes con resolución 2160p y una cadencia de hasta 120 fotogramas por segundo.

Al igual que la GeForce RTX 3080, la RTX 3070 recurre a un conector de 12 pines para recibir la alimentación que requiere en los instantes de máxima carga de trabajo. No obstante, según NVIDIA el consumo promedio de estas dos soluciones gráficas es sensiblemente diferente. Y es que la RTX 3070 consume una media de 220 vatios, mientras que la más ambiciosa RTX 3080 alcanza los 320 vatios. Esos 100 vatios de diferencia provocan que NVIDIA recomiende utilizar una fuente de alimentación de 650 vatios en los equipos que apuestan por la RTX 3070, y una de 750 vatios en aquellos ordenadores que integran una RTX 3080.

Este es el aspecto que tiene el adaptador que nos permite enlazar uno de los conectores de alimentación de 8 pines de la fuente de alimentación de nuestro PC con la toma de 12 pines que incorpora la GeForce RTX 3070. A diferencia de la RTX 3080, la tarjeta gráfica que estamos analizando solo acapara un conector de alimentación de 8 pines de la fuente, y no dos.

La GeForce RTX 3080 es sensiblemente más voluminosa que la RTX 3070. Ambas tarjetas tienen un grosor equivalente a dos ranuras de la caja de nuestro PC, pero la más ambiciosa es 43 mm más larga, lo que podría dificultar su instalación en algunas cajas. La diferencia de volumen que existe entre ambas tarjetas gráficas se debe a la mayor complejidad del sistema de refrigeración que se responsabiliza de evitar que la GPU RTX 3080 supere bajo estrés intenso su umbral máximo de temperatura.

La arquitectura Ampere, a fondo

La diapositiva que publicamos debajo de estas líneas recoge algunas de las mejoras introducidas por NVIDIA en la arquitectura Ampere para permitir a las GPU que la utilizan aventajar a los procesadores gráficos con arquitectura Turing. Las nuevas GeForce RTX 3000 incorporan, como hemos visto en los primeros párrafos del artículo, una mayor cantidad de núcleos RT y Tensor que los modelos equivalentes que las han precedido, pero, además, estos núcleos no son idénticos a las unidades homónimas integradas en las tarjetas GeForce RTX 2000.

Los núcleos RT de 2ª generación son capaces de resolver hasta el doble de intersecciones de triángulos que las unidades de 1ª generación por unidad de tiempo. Y los núcleos Tensor de 3ª generación duplican el rendimiento de los de 2ª generación en la resolución de operaciones con las matrices dispersas que son tan habituales en los algoritmos de aprendizaje profundo.

Otra de las innovaciones interesantes que introduce la arquitectura Ampere es la aceleración por hardware del desenfoque de movimiento. La lógica que se encarga de llevar a cabo esta tarea está integrada en los núcleos RT, que, además de ser capaces de resolver más intersecciones de triángulos, en Ampere incorporan la lógica necesaria para interpolar la posición que va a tener un triángulo en varios instantes consecutivos, resolver de una forma eficiente la intersección de esos triángulos y aplicarles el filtro de desenfoque que requiere este efecto.

La optimización que los ingenieros de NVIDIA han introducido en los núcleos Tensor de 3ª generación les permite aventajar con mucha claridad a los de 2ª generación incluso cuando los primeros son inferiores en número. En la arquitectura Ampere cada SM (Stream Multiprocessor) incorpora 4 núcleos Tensor de 3ª generación, mientras que en Turing cada uno de ellos integra 8 núcleos Tensor de 2ª generación. Sin embargo, esta presumible desventaja en número de Ampere no es tal. Y es que según NVIDIA los nuevos núcleos pueden resolver el doble de operaciones con matrices densas y el cuádruple de operaciones con matrices dispersas que los núcleos Tensor de la generación anterior.

Otra de las bazas de las tarjetas GeForce RTX 3000 que les permiten aventajar a sus predecesoras son sus chips de memoria GDDR6X. Este estándar propone una nueva señalización de cuatro niveles frente a los dos niveles de las memorias GDDR6; una nueva codificación que permite resolver las transiciones entre los cuatro niveles con más eficacia; y, por último, nuevos algoritmos para entrenamiento y adaptación. El rendimiento del subsistema de memoria tiene un impacto profundo en las prestaciones de una tarjeta gráfica, pero, desafortunadamente, solo las GeForce RTX 3080 y 3090 incorporan chips GDDR6X. La algo más modesta GeForce RTX 3070 se apoya en chips GDDR6.

Como os he anticipado unos párrafos más arriba, la tecnología RTX IO permite a la GPU encargarse de la descompresión de los datos almacenados en el subsistema de almacenamiento secundario. Según NVIDIA sus procesadores gráficos de la serie 3000 acometen esta tarea arrojando un rendimiento 100 veces mayor que el de una CPU de propósito general gracias a su paralelismo masivo inherente. Y, además, liberan a esta última de esta carga de trabajo.

Pruebas de rendimiento: bien afianzada entre la RTX 3080 y la RTX 2080 SUPER

La configuración del equipo que hemos utilizado para evaluar el rendimiento de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3070 es la siguiente: microprocesador Intel Core i9-10900K con 10 núcleos, 20 hilos de ejecución (threads) y una frecuencia de reloj máxima de 5,30 GHz; dos módulos de memoria Corsair Dominator Platinum DDR4-3600 con una capacidad conjunta de 16 GB y una latencia de 18-19-19-39; una placa base Gigabyte Z490 AORUS Master con chipset Intel Z490; una unidad SSD Samsung 970 EVO Plus con interfaz NVMe M.2 y una capacidad de 500 GB; un sistema de refrigeración por aire para la CPU Corsair A500 con ventilador de rodamientos por levitación magnética y una fuente de alimentación modular Corsair RM 750x.

Las tarjetas gráficas con las que hemos comparado el rendimiento de la GeForce RTX 3070 Founders Edition son una GeForce RTX 2070 SUPER Founders Edition, una GeForce RTX 3080 Founders Edition y una GeForce RTX 2080 SUPER ensamblada por ASUS. Por último, el monitor que hemos utilizado en las pruebas es un ROG Strix XG27UQ de ASUS equipado con un panel LCD IPS de 27 pulgadas con resolución 4K UHD y capaz de trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz.

Hemos comparado el rendimiento de la GeForce RTX 3070 con el de tres tarjetas gráficas: una GeForce RTX 2070 SUPER Founders Edition, una GeForce RTX 3080 Founders Edition y una GeForce RTX 2080 SUPER ensamblada por ASUS

Todas las pruebas las hemos ejecutado con la máxima calidad gráfica implementada en cada juego o test y habilitando la API DirectX 12 en aquellos títulos en los que está disponible. El modo DLSS que hemos seleccionado en los juegos que implementan esta tecnología es el que prioriza el rendimiento. Y, por último, las herramientas que hemos utilizado para recoger los datos son FrameView, de NVIDIA, y FRAPS. Ambas están disponibles gratuitamente.

Como podéis ver en la siguiente gráfica, en 'Wolfenstein: Youngblood' la GeForce RTX 3070 arroja un rendimiento fantástico incluso en las condiciones más exigentes. A 2160p y con trazado de rayos, pero sin recurrir a la tecnología DLSS, entrega una cadencia media de 90 FPS, una cifra que se dispara hasta los 115 FPS cuando entra en acción la tecnología DLSS. La RTX 3080 la supera en la mayor parte de los escenarios, pero la RTX 3070 aventaja con mucha claridad a la RTX 2070 SUPER, su predecesora. De hecho, a 2160p sin DLSS su rendimiento es un 50% más alto, y con el DLSS activado un 45,5% superior.

'Control' es más exigente con el hardware que el juego que acabamos de revisar, pero, aun así, la RTX 3070 sale airosa, especialmente cuando introducimos en la ecuación la tecnología DLSS. A 1080p y 1440p no es imprescindible utilizarla, pero a 2160p, sí. Si no lo hacemos tendremos que conformarnos con una insuficiente cadencia media de 28 FPS, pero al activar el DLSS esta cifra se incrementa hasta unos mucho más apetecibles 51 FPS. A 2160p sin DLSS su rendimiento en este juego es un 47,3% más alto que el de la RTX 2070 SUPER, y con el DLSS activado un 41,6% mayor.

En 'Battlefield V' sucede algo muy similar a lo que acabamos de observar en 'Control': a 1080p y 1440p la RTX 3070 no necesita recurrir a la tecnología DLSS, pero a 2160p, sí. Con el trazado de rayos activado a esta última resolución pasamos de 31 FPS sin DLSS a 54 FPS con esta tecnología habilitada. En este juego la RTX 3070 arroja un rendimiento un 6,8% más alto que el de la RTX 2070 SUPER sin DLSS, y con esta tecnología activada esta cifra se incrementa hasta alcanzar el 25,5%.

'Death Stranding' no representa un gran reto para la RTX 3070. Y es que a 2160p esta tarjeta arroja una cadencia media de 78 FPS, aunque no debemos perder de vista que este juego no implementa trazado de rayos. Si habilitamos la tecnología DLSS esta última cifra se dispara hasta alcanzar unos estupendos 120 FPS, unas cifras, de nuevo, sensiblemente superiores a las que arroja su predecesora. Y es que a 2160p sin DLSS su rendimiento en este juego es un 32,2% más alto que el de la RTX 2070 SUPER, y con el DLSS activado un 23,7% mayor.

'Boundary Benchmark' es un test muy interesante que recurre al motor gráfico Unreal Engine para ayudarnos a evaluar el rendimiento de las tarjetas gráficas al utilizar tanto el ray tracing como la tecnología DLSS. En esta prueba esta última innovación marca la diferencia debido a que al activarla el rendimiento de la tarjeta gráfica se dispara a todas las resoluciones. A 2160p pasamos de los 14 FPS que arroja sin DLSS a nada menos que 37 FPS al activar esta tecnología. A esta resolución sin DLSS su rendimiento en esta prueba es un 40% más alto que el de la RTX 2070 SUPER, y con el DLSS activado un 48% superior.

Al igual que el test que acabamos de revisar, 'Bright Memory Infinite' recurre al motor gráfico Unreal Engine para ayudarnos a evaluar el rendimiento de las tarjetas gráficas al utilizar el trazado de rayos y la tecnología DLSS. El resultado que ha arrojado la RTX 3070 es similar en ambas pruebas, lo que nos lleva a concluir que la tecnología DLSS, de nuevo, marca la diferencia. Y es que a 2160p la RTX 3070 pasa de unos exiguos 12 FPS sin DLSS a unos mucho más generosos 42 FPS al activar esta tecnología. A esta resolución sin DLSS su rendimiento en esta prueba es un 9% más alto que el de la RTX 2070 SUPER, y con el DLSS activado un 44,8% superior.

La siguiente gráfica recoge el rendimiento de la GeForce RTX 3070 en tres juegos que solo utilizan renderizado mediante rasterización: 'Doom Eternal', 'Final Fantasy XV' y 'Rise of the Tomb Raider'. Las resoluciones 1080p y 1440p no ponen en apuros a esta tarjeta gráfica, y, como podéis ver, arroja unas cadencias de imágenes por segundo atractivas, sobre todo en los dos primeros juegos. A 2160p sufre un poco más. 'Doom Eternal' y 'Final Fantasy XV' son perfectamente jugables, pero 'Rise of the Tomb Raider' adolece de caídas en algunos momentos que llevan al motor gráfico por debajo de los 30 FPS, por lo que puede ser necesario rebajar un poco el acabado gráfico de este título.

Como cabe esperar, la tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 SUPER resuelve bien estos juegos a 1080p y 1440p, pero su rendimiento a 2160p se resiente más que el de la RTX 3070. 'Doom Eternal' es perfectamente jugable a esta resolución; 'Final Fantasy XV', también (aunque no consigue sostener una cadencia media de 60 FPS); y, por último, 'Rise of the Tomb Raider' nos obliga a recortar el acabado gráfico si queremos que esta tarjeta sea capaz de sostener una cadencia de imágenes por encima de los 30 FPS a esta resolución.

La siguiente gráfica compara el impacto que tienen en el rendimiento los distintos modos que nos propone la tecnología DLSS en la mayor parte de los juegos. Casi todos los títulos nos permiten priorizar la calidad de imagen, el rendimiento, o bien balancear ambos parámetros para obtener una experiencia que sea lo más equilibrada posible.

Como podéis ver en el gráfico la modalidad DLSS por la que nos decantemos tiene un impacto perceptible en el rendimiento de la tarjeta cuando debe lidiar con la resolución 4K, por lo que cabe la posibilidad de que priorizar el rendimiento y no la calidad de imagen nos dé en los juegos más exigentes el impulso que necesitamos para sostener la cadencia de imágenes a la que aspiramos.

Al utilizar la GeForce RTX 2070 SUPER el modo DLSS por el que nos decantemos tiene un impacto similar en el rendimiento al que arroja esta tecnología en la GeForce RTX 3070. En esta tarjeta gráfica priorizar el rendimiento frente a la calidad de imagen también puede ayudarnos a conseguir la tasa de imágenes sostenida que buscamos. De hecho, la evidente diferencia de potencia que existe entre ambas tarjetas provoca que esta decisión sea aún más crítica en la GeForce RTX 2070 SUPER que en la GeForce RTX 3070.

Durante nuestras pruebas la RTX 3070 no superó en ningún momento los 72 ºC bajo estrés máximo, lo que la deja 3 ºC por debajo de la temperatura máxima arrojada por la RTX 2070 SUPER en las mismas circunstancias. Y si nos ceñimos a su nivel de emisión de ruido máximo, medido con nuestro sonómetro Velleman DVM805 de referencia, arrojó unos razonables 55,6 dB, lo que la coloca 2,5 dB por debajo del nivel de ruido de la RTX 2070 SUPER. Un apunte que nos viene bien recordar: ambas tarjetas gráficas son Founders Edition, por lo que las dos recurren al diseño de referencia propuesto por NVIDIA.

NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1080p 1440p 2160p 1080p 1440p 2160p JUEGOS CON RAY-TRACING Y/O DLSS Wolfenstein: Youngblood - RT: Sí / DLSS: No 165 150 90 118 108 60 Wolfenstein: Youngblood - RT: Sí / DLSS: Sí (modo rendimiento) 231 188 115 174 131 79 Control - RT: Sí / DLSS: No 84 56 28 61 39 19 Control - RT: Sí / DLSS: Sí (resolución de renderizado más alta disponible) 128 92 51 98 67 36 Battlefield V - RT: Sí / DLSS: No 106 75 31 82 57 29 Battlefield V - RT: Sí / DLSS: Sí n.d. n.d. 54 89 68 43 Death Stranding - DLSS: No 157 125 78 133 100 59 Death Stranding - DLSS: Sí (modo rendimiento) 200 170 120 175 144 97 Boundary Benchmark - RT: Sí / DLSS: No 43 29 14 32 21 10 Boundary Benchmark - RT: Sí / DLSS: Sí (modo rendimiento) 105 72 37 79 52 25 Bright Memory Infinite - RT: High / DLSS: No 57 32 12 36 21 11 Bright Memory Infinite - RT: High / DLSS: Sí (modo rendimiento) 116 78 42 83 57 29 JUEGOS CON RENDERIZADO POR RASTERIZACIÓN Doom Eternal 217 175 98 186 146 76 Final Fantasy XV 113 90 55 77 66 46 Rise of the Tomb Raider 94 60 30 76 47 22 IMPACTO DE LOS MODOS DLSS EN EL RENDIMIENTO Calidad Equilibrado Rendimiento Calidad Equilibrado Rendimiento Wolfenstein: Youngblood - 2160p / RT: Sí / DLSS: Sí 88 101 115 60 69 79 Boundary Benchmark - 2160p / RT: Sí / DLSS: Sí 26 31 37 17 21 25 Bright Memory Infinite - 2160p / RT: High / DLSS: Sí 29 34 42 20 23 29 PRUEBAS DE TEMPERATURA Y RUIDO Temperatura máxima RTX 3070 72 ºC Temperatura máxima RTX 2070 SUPER 75 ºC Emisión de ruido máxima RTX 3070 55,6 dB Emisión de ruido máxima RTX 2070 SUPER 58,1 dB

Este es el impacto que tiene en la calidad de imagen la tecnología DLSS 2.0

Aunque hemos abordado en otros artículos cómo funciona esta técnica merece la pena que repasemos brevemente cuál es su estrategia. DLSS es una tecnología que pretende liberar a la GPU de una parte de la carga de trabajo que debe afrontar, especialmente cuando se ve obligada a renderizar las imágenes a resoluciones muy altas, y, además, interviene el renderizado mediante trazado de rayos.

Las ventajas de esta técnica están presentes sin necesidad de combinarla con el ray tracing, pero el DLSS adquiere su máxima relevancia cuando conviven el trazado de rayos y la resolución 4K debido al gran esfuerzo que debe hacer la GPU en este escenario.

DLSS renderiza las imágenes a una resolución inferior a la que esperamos obtener, y después escala cada fotograma a la resolución final aplicando una técnica de muestreo mediante aprendizaje profundo

Para reducir la carga de trabajo del procesador gráfico la tecnología DLSS renderiza las imágenes a una resolución inferior a la que esperamos obtener, y después escala cada fotograma a la resolución final aplicando una técnica de muestreo mediante aprendizaje profundo para intentar recuperar el máximo nivel de detalle posible.

Si lo que queremos es disfrutar gráficos 4K y activamos el DLSS priorizando el rendimiento es posible que la resolución de renderizado sea 1.920 x 1.080 puntos, u otra similar. A partir de ahí será el algoritmo de aprendizaje profundo el responsable de generar un fotograma 4K a partir de cada fotograma Full HD.

Como acabamos de ver, la elección de un modo u otro cuando nos decidimos a activar la tecnología DLSS tiene un impacto claramente perceptible en el rendimiento de la tarjeta gráfica, pero es importante que analicemos también el impacto que tienen estos modos en la calidad de imagen para que podamos valorar qué modalidad encaja mejor con nuestras preferencias.

Las siguientes imágenes las hemos capturado en 'Death Stranding', renderizando a 2160p y en tres modos diferentes: sin DLSS, con DLSS priorizando la calidad de imagen, y, por último, con DLSS priorizando el rendimiento. Las capturas que podéis ver proceden de un recorte de la imagen al 250% para que podamos apreciar con claridad los detalles.

El renderizado a 4K sin DLSS nos ofrece un ligero mayor nivel de detalle, pero es muy difícil apreciar las diferencias existentes entre los modos DLSS que priorizan la calidad de imagen y el rendimiento. Ni siquiera ampliando la imagen tanto como lo hemos hecho y utilizando Photoshop. Es posible que el modo que prioriza la calidad de imagen nos ofrezca un detalle ligerísimamente más alto, pero es algo que pasa completamente inadvertido cuando estamos jugando.

Al llevar a cabo esta prueba recurriendo a 'Control' hemos obtenido exactamente el mismo resultado que con 'Death Stranding'. Las siguientes capturas las hemos tomado aplicando un recorte del 200% sobre fotogramas a 4K generados a partir de las siguientes resoluciones de renderización: 2.560 x 1.440 puntos, 2.227 x 1.253 puntos y 1.920 x 1.080 puntos.

Y, de nuevo, es muy difícil encontrar diferencias significativas entre estas tres capturas. El nivel de detalle es esencialmente el mismo, y las diferencias son tan sutiles que es muy poco probable que las percibamos mientras estamos sumidos en la acción del juego. Esto nos permite llegar a dos conclusiones. La primera es que la tecnología DLSS 2.0 funciona. Y lo hace muy bien. Y la segunda es que merece la pena apostar por el modo DLSS que prioriza el rendimiento porque nos ofrece una calidad de imagen muy cercana a la del modo DLSS que prioriza la calidad.

NVIDIA GeForce RTX 3070: la opinión de Xataka

El resultado que ha arrojado esta tarjeta gráfica en nuestro banco de pruebas habla por sí mismo: su relación coste/prestaciones es sobresaliente. Y es que, como hemos comprobado, la RTX 3070 pone en nuestras manos un incremento del rendimiento a 2160p, si la comparamos con la RTX 2070 SUPER, que en muchos títulos roza el 50%. No es fácil resistirse a una mejora así, sobre todo si tenemos presente que ambas tarjetas gráficas tienen un precio muy similar.

La RTX 3070 rinde mejor en la mayor parte de los juegos no solo que la RTX 2070 SUPER, sino también que la RTX 2080 SUPER

Desde un punto de vista global la RTX 3070 rinde mejor en la mayor parte de los juegos no solo que la RTX 2070 SUPER, sino también que la RTX 2080 SUPER. De hecho, en algunos títulos se codea de tú a tú con la RTX 3080, lo que la coloca a un nivel similar al de la GeForce RTX 2080 Ti, que es mucho más cara. Estos son los ingredientes que parecen estar poniéndola en el punto de mira de muchos jugadores a los que no les interesa pagar los 200 euros adicionales que acarrea el plus de rendimiento que les ofrece la RTX 3080.

El desafío que parecen tener NVIDIA y los ensambladores de tarjetas gráficas por delante no es otro que ser capaces de colocar en las tiendas la cantidad de producto necesaria para satisfacer la demanda y no favorecer la actividad de los especuladores que ya llevan semanas campando a sus anchas. Aunque es evidente que el impacto de la pandemia no ayuda. Este año NVIDIA tiene un porfolio muy competitivo y AMD también parece decidida a poner toda la carne en el asador, una noticia excelente para nosotros, los usuarios. Bienvenida sea la competencia. Ya solo nos queda comprobar si las nuevas Radeon RX 6000 cumplen lo que nos ha prometido AMD.

Asus GeForce RTX 3070 Dual 8 GB GDDR6 PVP en PcComponentes 549,90€

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de NVIDIA. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | NVIDIA