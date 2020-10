Llegan las gráficas AMD Radeon RX 6000, y con ellas la promesa de competir al fin de tú a tú con lo mejor de Nvidia

Los gamers están de enhorabuena: AMD ha presentado hoy su nueva familia de tarjetas gráficas dedicadas, las AMD Radeon RX 6000, que llegan con la nueva arquitectura RDNA 2 y con un objetivo claro: dejar de estar a la sombra de Nvidia y plantear una alternativa incluso para aquellos que buscan las máximas prestaciones.

Tres son las variantes que AMD ha presentado en este lanzamiento inicial: las Radeon RX 6800, las Radeon RX 6800 XT y las Radeon RX 6900 XT, dirigidas a competir con las RTX 3070, RTX 3080 e incluso las RTX 3090 de NVIDIA. Con estas gráficas hay una cosa clara: jugar a 4K ha dejado de ser lo excepcional y se convertirá en la norma (si quieres).

Bienvenida, RDNA2

Las tres nuevas gráficas de AMD se basan en la GPU "Big Navi" de 7 nm pero sobre todo tienen como pilar fundamental la nueva arquitectura RDNA2 que plantea mejoras importantes en diversos ámbitos que ayudan a lograr mayores frecuencias de reloj en los núcleos gráficos (Compute Units) de estas tarjetas, pero además hacerlo con un consumo bastante contenido.

Esta arquitectura no solo debuta en estas gráficas, claro: sabemos desde hace tiempo que es también la base de las GPUs dedicadas presentes tanto en las nuevas PS5 como en las nuevas Xbox Series S/X, algo que hará que AMD vuelva a convertirse en responsable última del rendimiento gráfico de las consolas de nueva generación.

Lo que queda claro con este lanzamiento inicial es que AMD ha lanzado propuestas directamente orientadas a luchar contra las también recientemente presentadas gráficas de la familia RTX 3000 de NVIDIA.

Nvidia igual debería tener cuidado

Así, la RTX 3070 competirá con la Radeon RX 6800, la RTX 3080 lo hará con la RX 6800 XT y la RTX 3090 competirá con la RX 6900 XT. Las comparaciones son odiosas, lo sabemos, y aunque hay algunas diferencias claras en cuanto a las especificaciones y los precios a los que se lanzarán unas y otras, parece claro que AMD tiene en sus manos la mejor propuesta de su historia para dejar de estar por fin a la sombra de Nvidia en este segmento.

Como muestra esa tabla resumen con sus especificaciones, el salto desde las actuales RX 5700 XT es muy notable tanto en número de CUs como en el rendimiento de estas. De los 13,9 TFLOPS de las RX 6800 pasamos a los espectaculares 18,6 TFLOPS de la RX 6800 XT.

La gráfica más potente, la RX 6900 XT, no está tan lejos de esta última, y de hecho apunta a un rendimiento de 20,6 TFLOPS que no compensan tanto si observamos la diferencia de precio. Esos 2 TFLOPS adicionales cuestan 350 dólares más y la convierten en un modelo algo más dirigido a quienes no necesiten mirar tanto el bolsillo y simplemente quieran lo mejor de lo mejor.

El rendimiento de las RX 6800 XT es realmente prometedor según las cifras de AMD, que en pruebas internas mostró como supera a la ya de por sí espectacular RTX 3080, y además lo hace consumiendo menos energía tanto en pruebas con juegos a 4K como en pruebas 1440p. Esta es por

Por su parte, en AMD quisieron mostrar cómo las RX 6800 se lo pueden poner muy difícil a las RTX 3070. No mostraron la comparación con esas gráficas, pero sí con las RTX 2080 Ti que tienen rendimiento similar. En esas pruebas a 4K y 1440p de nuevo los números favorecen a las gráficas de AMD, aunque insistimos, habrá que validar esa promesa con pruebas independientes.

La última comparación se la reservó Lisa Su, CEO de AMD, que fue la que nos descubrió la RX 6900 XT y mostró una comparación con las RTX 3090 y con varios juegos en 4K en los que el rendimiento de AMD estaba al nivel que la tarjeta gráfica más potente y cara de NVIDIA (aún más que la de AMD).

Mejoras de rendimiento en todos los frentes

Las mejoras introducidas en la familia RX 6000 permiten un nuevo salto generacional realmente destacable. Los números de AMD —que por supuesto habrá que validar en nuestras propias pruebas— hablan de nada menos que más de un 50% de mejora en el rendimiento por núcleo, que es el mismo salto que ya habían dado con RDNA frente a GCN.

La arquitectura RDNA2 hace avances importantes para según AMD lograr Unidades de Computación (Compute Units o CUs) más potentes que nunca, a las que se une un nuevo sistema Infinity Cache que según la firma permite doblar el ancho de banda al que los usuarios tendrán acceso manteniendo el consumo. De hecho lo reducen, afirma este fabricante.

La mejora en eficiencia es de hecho más prometedora cuando AMD destacaba cómo a igual consumo y con el mismo nodo de 7 nm utilizado en estas GPUs frente a las de la anterior generación, la frecuencia de trabajo de sus CUs sube nada menos que un 30%.

El rendimiento por vatio sube exactamente un 54% con respecto a RDNA, y a ello contribuyen a partes iguales esas mayores frecuencias, la mejor eficiencia y un mayor rendimiento por ciclo de reloj gracias a Infinity Cache.

¿El resultado? Según las pruebas internas de AMD —aunque no especificaron el modelo— la tasa de FPS se multiplica por dos en varios títulos analizados al jugarlos en 4K y compararlos con las actuales Radeon RX 5700 XT.

Las mejoras seguirán llegando, no obstante: en AMD ya están trabajando en la arquitectura RDNA3, que llegará teóricamente en 2022 con un "nodo avanzado" del que no dieron detalles y que podría ir a los 5 nanómetros...o incluso a algo mejor.

Persiguiendo más fotogramas por segundo y menos latencia

En AMD también no shablaron de algunas particularidades de estas nuevas tarjetas. Por ejemplo, del nuevo Rage Mode, una opción que permite acceder a un overclocking de estas gráficas con tan solo un click. Otra característica, llamada Smart Access Memory, trabaja en combinación con los nuevos procesadores Ryzen RX 5000 para dar acceso completo de la memoria de la GPU a la CPU.

Al combinar ambas opciones, aseguran en AMD, es posible lograr mejoras de rendimiento de hasta el 13% en tasa de fotogramas por segundo en algunos títulos. La idea aquí, por supuesto, es la de vendernos el conjunto de la plataforma AMD para que combinemos sus nuevos procesadores de sobremesa con sus nuevas GPUs.

La reducción de la latencia era también otro de los objetivos clave para AMD. Nvidia ya mostró como persigue reducirla al mínimo con su tecnología Nvidia Reflex, y AMD promete algo similar con su Latency Reduction Tecnology basada en tres componentes: AMD FreeSync, AMD Radeon Anti-Lag y AMD Radeon Boost. Combinando todas ellas es posible reducir en n 37% la latencia en juegos.

En AMD también hicieron mención a las nuevas mejoras visuales que llegan de la mano de DirectX XII Ultimate. Apenas hubo mención para el ámbito del raytracing, aunque sí hablaron de su tecnología AMD FidelityFX para lograr pulir el detalle visual con diversas técnicas y complementos como el Denoiser, el Variable Shading o la llamada Super Resolution.

Precio y disponibilidad de las AMD Radeon RX 6000

Las nuevas tarjetas gráficas de AMD tendrán los siguientes precios y fechas de disponibilidad:

AMD Radeon RX 6800 : disponibles el 18 de noviembre de 2020 por 579 dólares.

: disponibles el 18 de noviembre de 2020 por 579 dólares. AMD Radeon RX 6800 XT : disponibles el 18 de noviembre de 2020 por 649 dólares.

: disponibles el 18 de noviembre de 2020 por 649 dólares. AMD Radeon RX 6900 XT: disponibles el 8 de diciembre de 2020 por 999 dólares.

No tenemos aún los precios en euros, pero actualizaremos esta información en cuanto la tengamos disponible.

