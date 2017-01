Machine Learning y Deep Learning: cómo entender las claves del presente y futuro de la inteligencia artificial

Los pioneros de la Inteligencia Artificial soñaban con construir complejas máquinas que tuvieran las mismas características que la inteligencia humana allá por la década de los 50.

En la actualidad, aunque aún nos sigue pareciendo lejano el hecho de programar algo tan complejo como la mente humana, estamos viviendo un avance tremendo en el uso del Machine Learning. Y desde hace unos cuantos años concretamente del Deep Learning. Ambos englobados en la Inteligencia Artificial, la cual fue ideada para hacer que las máquinas sean más listas, incluso que los humanos.

Aunque los medios sigan tratando de forma indiferente ambos términos (Machine Learning y Deep Learning) vamos a aclarar algunos conceptos en más profundidad y, sobre todo el impacto que está teniendo en los avances tecnológicos presentes y lo que está por llegar, tanto en la industria del software como en nuestra vida cotidiana.

Sin entrar en detalles complejos sobre los diferentes paradigmas de Inteligencia Artificial y su evolución podemos dividir dos grandes grupos: la IA robusta y la IA aplicada.

El Machine Learning en su uso más básico es la práctica de usar algoritmos para parsear datos, aprender de ellos y luego ser capaces de hacer una predicción o sugerencia sobre algo. Los programadores deben perfeccionar algoritmos que especifiquen un conjunto de variables para ser lo más precisos posibles en una tarea en concreto. La máquina es entrenada utilizando una gran cantidad de datos dando la oportunidad a los algoritmos a ser perfeccionados.

Desde los primeros albores de la temprana inteligencia artificial, los algoritmos han evolucionado con el objetivo de analizar y obtener mejores resultados: árboles de decisión, programación lógica inductiva (ILP), clustering para almacenar y leer grandes volúmenes de datos, redes Bayesianas y un numeroso abanico de técnicas que los programadores de data science.

Siguiendo la evolución del Machine Learning en la última década se ha propagado con más fuerza una técnica concreta de Machine Learning conocida como Deep Learning.

Por definición, Deep Learning es un subconjunto dentro del campo del Machine Learning, el cual predica con la idea del aprendizaje desde el ejemplo.

En Deep Learning, en lugar de enseñarle a ordenador una lista enorme de reglas para solventar un problema, le damos un modelo que pueda evaluar ejemplos y una pequeña colección de instrucciones para modificar el modelo cuando se produzcan errores. Con el tiempo esperamos que esos modelos sean capaces de solucionar el problema de forma extremadamente precisa, gracias a que el sistema es capaz de extraer patrones.

Aunque existen distintas técnicas para implementar Deep Learning, una de las más comunes es simular un sistema de redes artificiales de neuronas dentro del software de análisis de datos.

Salvando las distancias, inspiradas en el funcionamiento biológico de nuestra cerebro compuesto por la interconexión entre neuronas. En nuestro caso simplificando esa red artificial de neuronas está compuesta por distintas capas, conexiones y una dirección en la que se propaga los datos atravesando cada capa con una tarea en concreto de análisis.

Se trata de proporcionar la suficiente cantidad de datos a las capas de neuronas para que puedan reconocer patrones, clasificarlos y categorizar. Una de las grandes ventajas es trabajar a partir de datos no etiquetado y analizar sus patrones de comportamiento y ocurrencia.

Por ejemplo, puedes tomar una imagen como información de entrada de la primera capa. Allí será particionada en miles de trozos que cada neurona analizará por separado. Podemos analizar el color, la forma, etc.. cada capa es experta en una característica y le va asignando un peso. Finalmente, las capa de final de neuronas recoge esa información y ofrece un resultado.

Cada neurona asigna un peso a la entrada, como un resultado correcto o incorrecto de forma relativa a su cometido. La salida estará determinada por la suma de esos pesos.

Si usamos el ejemplo de una imagen con una taza podemos analizar por una lado su forma, su textura respecto al fondo, la disposición del asa, si tiene un asa, si está apoyada en una mesa, etc.. La red neuronal concluirá si es o no es una señal. A base de entrenamiento podemos concluir con mejores probabilidades de acierto en cada una de la capa.

Ahora existe tecnología suficiente y recursos para poder tener al alcance de la mano el uso de Deep Learning. Si tenéis curiosidad podéis empezar a trastear con ella con una de las herramientas liberadas por Google, TensorFlow que permiten aplicar Deep Learning y otras técnicas de Machine learning de una forma bastante potente.

También existen otros servicios auspiciados por otros grandes actores en el tema de software como IBM, Amazon o Microsoft: IBM Watson Developer Cloud, Amazon Machine Learning o Azure Machine Learning.

El Deep Learning nos está empujando a otra realidad en la que seamos capaces de interpretar de otra forma nuestros mundo a través del reconocimiento de imágenes, el análisis del lenguaje natural y anticiparnos a muchos problemas gracias a la extracción de patrones de comportamiento. Cosa que hasta entonces el Machine Learning que conociamos hace unos años no nos permitía.

Tenemos ejemplos actuales de cada uno de ellos y los grandes de la industria del software están haciendo su apuesta de lo que será el futuro.

Uno de los grandes hitos de Deep Learning se produjo en 2012, cuando el equipo de Andrew NG por aquel entonces en Google, ahora en Baidu, fue capaz de reconocer un gato entre los más de 10 millones de vídeos de Youtube. En ese momento, fue necesario 16.000 ordenadores, ahora los medios necesarios son muchísimo menos.

La evolución sobre este tema llega a nuestros días con ejemplos como Facebook etiquetando cualquier imagen que subamos a la red social a través de su Computer Vision. De hecho, podemos probarlo con nuestras propias imágenes gracias a ciertas extensiones del navegador que simplemente exponen el texto alternativo que Facebook añade al html de la página.

Pero la computer vision no se queda solo ahí. En Silicon Valley hay un montón de startups usándola, tanto para la agricultura a través de imágenes áreas analizando cultivos o para las compras por internet. Por ejemplo, desde el análisis de la ropa que lleva un famoso en una foto de revista para sugerir dónde comprar esas prendas hasta poder analizar una imagen de una vacaciones y sugerir destinos turísticos similares.

Unas de las compras más reciente de Twitter iba encaminada al procesado de imágenes gracias al deep learning. Utilizando redes de neuronas es capaz de mejorar la calidad de las imágenes que llegan a través de un streaming, comprimiendo aún más el vídeo. El secreto: aprender cómo funcionan las imágenes y asemejar como el cerebro humano las interpreta. ¿La utilidad? Ya lo están probando en las retrasmisiones de los partidos de beisbol en algunos terminales móviles para ahorrar ancho de banda.

La conducción autónoma de Tesla o la anunciada por Uber adaptando sus vehículos. Está basada en el reconocimiento de ciertos patrones de conducción, incluso la capacidad de predecir accidentes segundos antes de que se produzcan como el siguiente vídeo.

@elonmusk Finally the right one. pic.twitter.com/2fspGMUoWf